Хорошие и чувствительные сутки.

Ночью в Украине на Луганском направлении получили четыре, а только что вечером от Уругвая три.

В зоне ответственности 53-й бригады на Северодонецком направления в районе посёлков Крымское, Новотошковка, Желобок, неизвестная Третья сила, неизвестным калибром 122 мм., плотно отработала по всем намеченным плановым целям.

Раз начала шевелиться "третья сила", значит скоро вновь поднимется "северный ветер"). (...) вот лучше горячим головам это не проверять, а то вновь внезапно будут полные котлы мелко пошинкованного "укропа".

На фоне неистовой радости, охватившей украинских радикалов после матча сборных России и Уругвая, в социальных сетях были опубликованы заявления об активизации украинских силовиков на Луганском направлении. Неимоверно обрадовавшийся трём безответным голам в ворота российской сборной «волонтёр» Юрий Мысягин пишет:Мысягин пишет, что по сопредельной территории был применён калибр 122 мм. Причём применение осуществила «третья сила».Из публикации:Заявлено о гибели 4-х представителей народной милиции ЛНР.На это заявление Мысягину ответили пользователи Фейсбука:На этом фоне оперативное командование ДНР сообщает об очередной серии нарушения режима прекращения огня украинской стороной на всех направлениях вдоль линии соприкосновения с Донецком народной республикой. Наибольшее число обстрелов совершено ВСУ на южном направлении - по району Коминтерново.