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На Украине заявили об атаке "третьей силы" на позиции НМ ЛНР
На фоне неистовой радости, охватившей украинских радикалов после матча сборных России и Уругвая, в социальных сетях были опубликованы заявления об активизации украинских силовиков на Луганском направлении. Неимоверно обрадовавшийся трём безответным голам в ворота российской сборной «волонтёр» Юрий Мысягин пишет:
Мысягин пишет, что по сопредельной территории был применён калибр 122 мм. Причём применение осуществила «третья сила».
Из публикации:
Заявлено о гибели 4-х представителей народной милиции ЛНР.
На это заявление Мысягину ответили пользователи Фейсбука:
На этом фоне оперативное командование ДНР сообщает об очередной серии нарушения режима прекращения огня украинской стороной на всех направлениях вдоль линии соприкосновения с Донецком народной республикой. Наибольшее число обстрелов совершено ВСУ на южном направлении - по району Коминтерново.
Хорошие и чувствительные сутки.
Ночью в Украине на Луганском направлении получили четыре, а только что вечером от Уругвая три.
Ночью в Украине на Луганском направлении получили четыре, а только что вечером от Уругвая три.
Мысягин пишет, что по сопредельной территории был применён калибр 122 мм. Причём применение осуществила «третья сила».
Из публикации:
В зоне ответственности 53-й бригады на Северодонецком направления в районе посёлков Крымское, Новотошковка, Желобок, неизвестная Третья сила, неизвестным калибром 122 мм., плотно отработала по всем намеченным плановым целям.
Заявлено о гибели 4-х представителей народной милиции ЛНР.
На это заявление Мысягину ответили пользователи Фейсбука:
Раз начала шевелиться "третья сила", значит скоро вновь поднимется "северный ветер"). (...) вот лучше горячим головам это не проверять, а то вновь внезапно будут полные котлы мелко пошинкованного "укропа".
На этом фоне оперативное командование ДНР сообщает об очередной серии нарушения режима прекращения огня украинской стороной на всех направлениях вдоль линии соприкосновения с Донецком народной республикой. Наибольшее число обстрелов совершено ВСУ на южном направлении - по району Коминтерново.
Использованы фотографии: Фейсбук/Мысягин
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