08:42 26 июня
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На Украине заявили об атаке "третьей силы" на позиции НМ ЛНР

На фоне неистовой радости, охватившей украинских радикалов после матча сборных России и Уругвая, в социальных сетях были опубликованы заявления об активизации украинских силовиков на Луганском направлении. Неимоверно обрадовавшийся трём безответным голам в ворота российской сборной «волонтёр» Юрий Мысягин пишет:

Хорошие и чувствительные сутки.
Ночью в Украине на Луганском направлении получили четыре, а только что вечером от Уругвая три.


Мысягин пишет, что по сопредельной территории был применён калибр 122 мм. Причём применение осуществила «третья сила».


Из публикации:
В зоне ответственности 53-й бригады на Северодонецком направления в районе посёлков Крымское, Новотошковка, Желобок, неизвестная Третья сила, неизвестным калибром 122 мм., плотно отработала по всем намеченным плановым целям.


На Украине заявили об атаке "третьей силы" на позиции НМ ЛНР


Заявлено о гибели 4-х представителей народной милиции ЛНР.

На это заявление Мысягину ответили пользователи Фейсбука:
Раз начала шевелиться "третья сила", значит скоро вновь поднимется "северный ветер"). (...) вот лучше горячим головам это не проверять, а то вновь внезапно будут полные котлы мелко пошинкованного "укропа".


На этом фоне оперативное командование ДНР сообщает об очередной серии нарушения режима прекращения огня украинской стороной на всех направлениях вдоль линии соприкосновения с Донецком народной республикой. Наибольшее число обстрелов совершено ВСУ на южном направлении - по району Коминтерново.

Использованы фотографии: Фейсбук/Мысягин
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Комментарии 19

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  1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:17
    «третья сила».
    ....Гроб с покойником летает..А вдоль дороги мертвые с косами стоят ! И тишина...
    Uncle Lee
    1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 06:46
      , неизвестная Третья сила, неизвестным калибром 122 мм., плотно отработала по всем намеченным плановым целям

      У чубурашек неизвестная третья сила появляется после третьего стакана горилки. fellow
      vovanpain
      1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 07:01
        Цитата: vovanpain
        У чубурашек неизвестная третья сила появляется после третьего стакана горилки.

        Это как я понимаю "Украинская добровольческая армия" ,под командованием Яроша?Всё неймётся воину аллаха в Чечне в войну поиграть.Пора бы уж и ликвидировать его,что бы он больше не нёс смертей людям?
        Мар.Тира
        1. tlSver4-K-L(tat) (Татьяна) Сегодня, 08:20
          Да уж, задержался Ярош. Сашко Белый давно его дожидается в преисподней...
          tlSver4-K-L(tat)
      2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:25
        Всем привет ! hi drinks
        Цитата: vovanpain
        У чубурашек неизвестная третья сила появляется после третьего стакана горилки.

        Да уж , слабоват нонче укроп : раньше только после третьей бутыли ... wink
        bouncyhunter
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:48
      Да,кстати..Владимир hi О чем это я по утру??..А,точно!"Третья сила"уже давно на Донбассе..и не на стороне укрских убытков..
      Цитата: Uncle Lee
      «третья сила».
      ....Гроб с покойником летает..А вдоль дороги мертвые с косами стоят ! И тишина...
      210окв
      1. volodya (владимир) Сегодня, 07:37
        А не пора ли укропам мозги включить? Что то они слишком оптимистичны, пессимистом всё-таки быть гораздо лучше! Тем более для них.
        volodya
  2. Михаил55 (Михаил) Сегодня, 06:18
    Радуйтесь! Россия ОЧЕНЬ долго запрягает...Прорвемся!
    Михаил55
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 06:34
      В футбол проиграем, в другом наверстаем. А другое будет более позитивным и полезным.
      Rusland
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:27
    неизвестная Третья сила, неизвестным калибром 122 мм
    Особенно порадовала словесность волонтера - "неизвестным калибром 122 мм". Это как? Чувствуется умище у волонтера так и прет из чубатой головы. По поводу "третьей силы" можно только сказать, что с их "украинским величием" они о себе говорят в третьем лице. А сила будь она хоть третья, хоть четвертая в итоге все равно получит сполна.
    rotmistr60
    1. Дирижер Сегодня, 06:30
      Д 30 неизвестная сила? А стреляли морлоки что ли или эльфы лесные .
      Дирижер
  4. Роялист (Святослав) Сегодня, 06:29
    Если в конфликте появляется:" неизвестная Третья сила,с неизменным 122 мм калибром",что можно сказать:1) командование 53 вообще не контролирует своих подчиненных, а это ни есть Гут.2) Мысягин хватил лишку и мелит полнейшую чушь
    Роялист
  5. гильза (максим) Сегодня, 06:31
    На кой болт нам сейчас "долго запрягать"? Дончане и сами разберутся, а укропы им повод обеспечат. Что-то мне подсказывает,что дедлайн из Кремля проведён до выборов Рады и Президента. И там это прекрасно понимают. РФ имеет все шансы "пересидеть" эту политическую пену вместе с республиками. Потому и не идёт объединение. ЛДНР-политическое лобби России в будущей Украине вместе с Харьковом и Одессой, во избежании дальнейших майданов и в предверии резкой антифашистской зачистки. Постараются ли втянуть до этого периода Украину в войну? Несомненно. Есть ли шанс удержать от открыдого столкновения, а значит и от отмены выборов? Да. К несчастью за это "заплатят" дончане.Руководство ЛДНР на пределе терпения. Вариант "Северного ветра" поставлен на режим ожидания,поскольку погром ВСУ в зоне АТО лишь обострит противостояние. Где взять силы и терпение? И дончанам и ЮВО? Никто этого не скажет...К великому сожалению.
    гильза
  6. Andrea (Андрей) Сегодня, 06:46
    Эти три мяча,похоже,попали ему прямиком в дупло,чем и повредили работу мозга.
    Andrea
  7. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 07:05
    Во бандерлоги допились до чертиков, им уже третья сила мерещится. Будут продолжать, вообще инопланетяне прилетят. laughing
    Ros 56
  8. uizik Сегодня, 07:16
    В свое время надо было доводить дело до конца.Теперь говно вонять будет долго!
    uizik
  9. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 07:30
    Как уже сложилось, очередная "красивая" легенда для оголтелых :
    Кто стрелял непонятно, из чего стрелял непонятно, зато сразу понятно, что это перемога !
    Ретвизан 8
  10. Алдмит_2 (Дмитрий А) Сегодня, 07:59
    Смысл один в один копипастить статью из других источников?
    Алдмит_2
  11. Феникс_Львов (Дмитрий) Сегодня, 08:35
    Раз "третья сил" - значит, она не подпадает под действие Минских соглашений. Раз использует калибр 122 мм - значит, грубо нарушает эти соглашения, и значит, подлежит уничтожению.
    Феникс_Львов
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