Новый ракетный удар Израиля по району аэропорта Дамаска. Какова цель?

Израильские средства массовой информации сообщают о ночном обстреле территории Сирии с использованием ракет ЦАХАЛа. Заявлено, что в общей сложности две ракеты разорвались неподалёку от международного аэропорта Дамаска. В материалах говорится о том, что основной целью нанесения ракетного удара стал груз иранского происхождения.Представители так называемой «умеренной оппозиции» Сирии заявляют о том, что одна из ракет поразила иранский транспортный самолёт, из которого осуществлялась выгрузка контейнеров, якобы предназначавшихся для группировки «Хизбалла».Небезызвестная «сирийская обсерватория по правам человек», офис которой располагается в Лондоне, заявляет, что целью нанесения ударов Израилем стал склад вооружений и боеприпасов всё той же «Хизбаллы».Сирийское военное командование подтверждает факт нанесения удара Израилем по провинции Дамаск, добавляя, что Израиль создал прямую угрозу для международного аэропорта. В сообщении официальных лиц вооружённых сил Сирийской Арабской Республики говорится о том, что две ракеты, выпущенные Израилем, были перехвачены средствами сирийской ПВО.Предыдущий удар по САР Израиль был нанёс 10 мая. По данным МО Сирии, тогда погибли трое сирийских военнослужащих, ещё двое получили ранения.Власти Израиля неоднократно заявляли о том, что не потерпят расширения военного присутствия Ирана в Сирии. На это президент Сирии Башар Асад ответил, что в случае необходимости для сирийской безопасности он вполне может предоставить Ирану возможность по созданию в стране полноценной военной базы.