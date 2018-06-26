08:43 26 июня
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Новый ракетный удар Израиля по району аэропорта Дамаска. Какова цель?

Израильские средства массовой информации сообщают о ночном обстреле территории Сирии с использованием ракет ЦАХАЛа. Заявлено, что в общей сложности две ракеты разорвались неподалёку от международного аэропорта Дамаска. В материалах говорится о том, что основной целью нанесения ракетного удара стал груз иранского происхождения.

Представители так называемой «умеренной оппозиции» Сирии заявляют о том, что одна из ракет поразила иранский транспортный самолёт, из которого осуществлялась выгрузка контейнеров, якобы предназначавшихся для группировки «Хизбалла».

Небезызвестная «сирийская обсерватория по правам человек», офис которой располагается в Лондоне, заявляет, что целью нанесения ударов Израилем стал склад вооружений и боеприпасов всё той же «Хизбаллы».


Новый ракетный удар Израиля по району аэропорта Дамаска. Какова цель?


Сирийское военное командование подтверждает факт нанесения удара Израилем по провинции Дамаск, добавляя, что Израиль создал прямую угрозу для международного аэропорта. В сообщении официальных лиц вооружённых сил Сирийской Арабской Республики говорится о том, что две ракеты, выпущенные Израилем, были перехвачены средствами сирийской ПВО.

Предыдущий удар по САР Израиль был нанёс 10 мая. По данным МО Сирии, тогда погибли трое сирийских военнослужащих, ещё двое получили ранения.

Власти Израиля неоднократно заявляли о том, что не потерпят расширения военного присутствия Ирана в Сирии. На это президент Сирии Башар Асад ответил, что в случае необходимости для сирийской безопасности он вполне может предоставить Ирану возможность по созданию в стране полноценной военной базы.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 65

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  1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:42
    Будем ждать когда рассеется туман. Пока ничего не ясно.
    Арон Заави
    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:49
      Цитата: Арон Заави
      Пока ничего не ясно.

      Что не ясно то,"обсерватории"уже всё ясно.К тому же я вам вчера писал,когда и почему следует ждать удар от Израиля.Вот получите,распишитесь.
      Мар.Тира
      1. anjey (Андрей) Сегодня, 07:01
        вчера в 23:05 .VIP визит в Дамаск: российские ВВС 223рд Специальный полет отряд #ВВСРоссия Ил-62 Ил-62 летит из Москвы Чкаловский в Damascus #Syria,через турецкое воздушное пространство
        https://m.vk.com/syriantube
        Израиль как бывший "смотрящий "на БВ ,из кожи лезет ,что бы показать свою "крутость" и дает посыл
        России - что с ним надо считатся на равных,конечно же перегибает как всегда ,его давно на второй план задвинули..
        anjey
        1. Krasnodar Сегодня, 07:09
          Цитата: anjey
          вчера в 23:05 .VIP визит в Дамаск: российские ВВС 223рд Специальный полет отряд #ВВСРоссия Ил-62 Ил-62 летит из Москвы Чкаловский в Damascus #Syria,через турецкое воздушное пространство
          https://m.vk.com/syriantube
          Израиль как бывший "смотрящий "на БВ ,из кожи лезет ,что бы показать свою "крутость" и дает посыл
          России - что с ним надо считатся на равных,конечно же перегибает как всегда ,его давно на второй план задвинули..

          Ещё скажите,бывший положенец на БВ ))
          Израиль в регионе, который ему интересен только с точки зрения собственной безопасности решает исключительно свои проблемы.
          Krasnodar
          1. anjey (Андрей) Сегодня, 07:12
            Беспардонно залезая к соседям через форточку или разбивая окно, психология жулика и громилы на государственном уровне у вас всегда культивировалась...
            anjey
            1. borberd Сегодня, 07:15
              Вы про Приднестровье , Донбас и Ю.Осетию ?
              borberd
              1. aristok (Павел) Сегодня, 07:17
                Цитата: borberd
                Вы про Приднестровье , Донбас и Ю.Осетию ?

                Хуцпа поперла :)
                aristok
                1. borberd Сегодня, 07:18
                  Переведи . Я вашего слэнга не понимать .
                  borberd
                  1. aristok (Павел) Сегодня, 08:34
                    Цитата: borberd
                    Переведи . Я вашего слэнга не понимать .

                    ну видимо понималке обрезание сделали
                    aristok
                2. Totah155 (Alex) Сегодня, 08:38
                  Цитата: aristok
                  Хуцпа поперла :)

                  "Ржу нимагу" над товарищами, которые думают, что от использования слова хуцпа нас колбасит.
                  Таки нам пофиг
                  Totah155
              2. Moskovit (Алексей) Сегодня, 07:21
                Нет, про Голанские высоты, сектор Газа, западный берег Иордана. Вот если бы там притесняли живущих евреев и вы бы им помогли, честь и звала. А так обычный завоеватель. Еще и получили там враждебное население. Поэтому не надо морали нам читать. Вы за своих всегда горой, не мешайте другим.
                Moskovit
                1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:40
                  Цитата: Moskovit
                  , не мешайте другим.


                  Так не мешает Израиль, все согласовано с Россией fellow.
                  Израиль борется с шиитским террором в Сирии и это его задача, а в войну не лезет.

                  Россию устраивает, Израиль устраивает. Вас, Асада и шиитских иранских террористов - не устраивает negative
                  Tiras
                  1. Totah155 (Alex) Сегодня, 08:42
                    Цитата: Tiras
                    Так не мешает Израиль, все согласовано с Россией

                    Товарищам пора менять методичку. Пусть обратятся к политруку.
                    С Высочайшим всё согласовано.
                    Totah155
                2. borberd Сегодня, 07:58
                  Хорошо , уговорили красноречивые . Тогда начнём с Карелии , Выборга , Курилл , половины Сахалина , В.Пруссия - она же Калининградская область . На этих территориях можно разместить тысячи территорий Голан , Иудеи и Самарии . Из Газы к вашему сведению , ушли в 2005 , так что Газу вычёркиваем . Итого : Сами не читайте нам мораль и не трясите Голанами . Мы по сравнению с вами , в плане - отхватить у соседей их территорию , просто младенцы .
                  borberd
              3. anjey (Андрей) Сегодня, 07:24
                Не путайте божий дар с яичницей, все что вами перечисленно все это входило в состав Российской империи и СССР, а кроме библейских мифов ,о полноценном государстве Израиль как то совсем никак....
                anjey
                1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:32
                  Цитата: anjey
                  все что вами перечисленно все это входило в состав Российской империи и СССР, а


                  В османскую империю тоже много чего входило и что?
                  Tiras
              4. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 07:51
                Вы про Приднестровье , Донбас и Ю.Осетию ?
                Выучи Русский язык для начала.
                72jora72
                1. borberd Сегодня, 08:01
                  Граммарнаци детектед ! Зачем мне учить язык , которым я не пользуюсь каждый день ?
                  borberd
            2. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:29
              Цитата: anjey
              Беспардонно залезая к соседям через форточку или разбивая окно, психология жулика и громилы на государственном уровне у вас всегда культивировалась...


              Ну что за детский сад и глупости про психологию жулика и громилы.

              Израиль ударяет как ему удобно и выгодно, так делает любая страна думающая о своих военных.
              Tiras
            3. Krasnodar Сегодня, 08:38
              Цитата: anjey
              Беспардонно залезая к соседям через форточку или разбивая окно, психология жулика и громилы на государственном уровне у вас всегда культивировалась...

              )))))
              Так соседи, мил человек, пытались Израиль уничтожить с первого дня его существования - вошли пятью армиями на территорию государства в день провозглашения его независимости. И до начала 80-х рыпались на государственном уровне (с применением армии, причём особенно отличалась именно Сирия), потом перешли на террор, спонсируя разные группировки типа Хизбалла и Хамас.
              Неудивительно, что культивируя бармалеев они сейчас от бандюков и страдают.
              Krasnodar
          2. NordUral (Евгений) Сегодня, 08:03
            Проблемы, конечно, свои для Израиля. Но почему-то очень далеко от границ его часто. И не надо лепетать про "Хизбаллу", ей сейчас не до вас, бородатых бандитов хватит.
            Комплексы вас мучают, израильтяне, как и старшего брата (по вашему, может и младшего, тут уж у кого исключительность круче). А уж наглости сионистам не занимать ни у кого (к народу это не относится).
            NordUral
        2. borberd Сегодня, 07:11
          При чём здесь крутость ? Через аэропорт Дамаска накачивают хизбаллу оружием для войны с нами , а мы должны закрывать на это глаза ? С какого перепугу ? И при чём здесь этот зековский слэнг ? Посмотрим какой будет второй план , когда Израиль активно начёт вытеснять иранцев из Сирии .
          borberd
          1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:23
            Цитата: borberd
            При чём здесь крутость ? Через аэропорт Дамаска накачивают хизбаллу оружием для войны с нами , а мы должны закрывать на это глаза ? С какого перепугу ? И при чём здесь этот зековский слэнг ? Посмотрим какой будет второй план , когда Израиль активно начёт вытеснять иранцев из Сирии .

            Думаете это будет лёгкой прогулкой? Да со всех прилегающих регионов сбегутся, чтобы поближе с вами "познакомиться". Нужно и ножками будет поработать, а не только небо коптить. hi
            ul_vitalii
            1. borberd Сегодня, 07:28
              Можете перечислить все прилегающие регионы и кто сбежится ? У сунитов национальный праздник когда шиитов лупят , и наоборот .
              Легкой не будет.. понятное дело . Но выбора у нас нет : либо иранцев выкинем от наших границ , либо они здесь окопаются , окрепнут и будут пакостить постоянно . А этого мы позволить не можем .
              borberd
          2. Moskovit (Алексей) Сегодня, 07:25
            Ну да, Израиль уже вытеснил Хизбалу из Ливана. Сейчас из Сирии выгонит. Крупнейший провал внешней политики Израиля, поставили на черно-зеленую лошадку. Она не только первое место не заняла, но и Иран в Сирию притащила. Ракетками и бомбочками не выгонишь Иран. На интервенцию Израиль не пойдет, 2006 перед глазами маячит.
            Moskovit
            1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:38
              Цитата: Moskovit
              Ну да, Израиль уже вытеснил Хизбалу из Ливана.


              Такой цели и не ставилось. Это потребовало бы захвата большой части Ливана, чего Израиль делать не хотел.
              Н

              Цитата: Moskovit
              На интервенцию Израиль не пойдет, 2006 перед глазами маячит.


              Ещё один специалист и выдумщик laughing

              Если бы Израиль ставил цель захват части Ливана, то он бы её выполнил.
              Сомневаться в этом может лишь тот, кто вообще не понимает расклад сил.
              Tiras
              1. Moskovit (Алексей) Сегодня, 07:55
                Цитата: Tiras
                Если бы Израиль ставил цель захват части Ливана, то он бы её выполнил.

                И что же он "выполнил"? Оставим в сторону "уничтожение инфраструктуры террора". Теперь под хизбалой весь Ливан. Арабы поняли, что Израиль можно бить. Так же и в Сирии будет.
                Moskovit
                1. borberd Сегодня, 08:12
                  Под хизбаллой и до это была большая часть Ливана , и что ? Хизбалла нам враг , но она же не меньший враг арабов-сунитов . И на фоне усиления хизбаллы и Ирана , арабы идут на сближение с нами . Потому что понимают что с ними будет .
                  Арабы поняли что Израиль можно бить ещё в 1991 году , когда Израиль совершил ошибку не ответив на обстрелы своей территории со стороны Ирака .
                  Сейчас , по сравнению с 2006 годом , правила войны поменялись . И хизбалла это почувствует , если решит попробовать .
                  borberd
                  1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 08:40
                    Цитата: borberd
                    Хизбалла нам враг , но она же не меньший враг арабов-сунитов

                    а кто вам друг на БВ?
                    Сандор Клиган
          3. NordUral (Евгений) Сегодня, 08:05
            Да уж, "Хизбалла" ночами не спит в думах напасть на вас. Уже несколько десятилетий без сна. Как и сирийцы, которым вы спать не даете спокойно.
            NordUral
    2. Rusland (Rusland) Сегодня, 07:01
      "Ах туманы вы мои, туманушки,
      Вы туманы мои, непроглядные" smile .
      Rusland
    3. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 07:07
      Предыдущий удар по САР Израиль был нанёс 10 мая. По данным МО Сирии, тогда погибли трое сирийских военнослужащих, ещё двое получили ранения.

      Бог — не фраер, он всё видит! Возмездие будет, но потом... am. Тем более, вы уже один раз его (Бога) предавали в прошлом yes.
      Sharky
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:23
        Цитата: Sharky
        Бог — не фраер, он всё видит! Возмездие будет, но потом...


        Если он все видит, то за удар по шиитским террористам возмездия не будет.
        Скорее наоборот, поощрение. Может третий храм спустится fellow
        Tiras
  2. Чёрный Сегодня, 06:43
    Небезызвестная «сирийская обсерватория по правам человек», офис которой располагается в Лондоне, заявляет, что целью нанесения ударов Израилем стал склад вооружений и боеприпасов всё той же «Хизбаллы»
    C Лондона оно конечно, виднее.Хотя ничего удивительного, если знать кто этой "обсерваторией" рулит.
    Чёрный
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:37
      hi Помнишь как в кино :
      - Кто свидетель ?
      - Я свидетель ! А что , собственно , произошло ?
      wink
      bouncyhunter
      1. Чёрный Сегодня, 07:50
        Цитата: bouncyhunter
        hi Помнишь как в кино :
        - Кто свидетель ?
        - Я свидетель ! А что , собственно , произошло ?
        wink

        laughing good good
        Чёрный
  3. Rusland (Rusland) Сегодня, 06:52
    Про всех всё знают, какой нос у них чувствительный, тюк с грузом видите ли им не понравился.
    Rusland
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:57
    К сожалению под надуманными предлогами Израиль со своим сотоварищем Сша открыто помогают нечисти под черными флагами воевать с законной властью в Сирии. Безнаказанность при совершении преступлений ведет к еще более тяжким преступлениям.
    rotmistr60
    1. borberd Сегодня, 07:13
      Насчёт законности можно поспорить . Папашка Ассада взял власть в результате военного переворота , а сыночек создавал видимость выборов .
      Не будет хизбаллонов и иранцев в Сирии , не будет и "надуманных" предлогов . Всё очень просто .
      borberd
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 07:36
        Это вам на острове нужно жить, руководствуясь общеевропейскими ценностями при общении с акулами. И всё будет ещё проще.
        Rusland
        1. borberd Сегодня, 08:05
          Чёт я как-то потерялся ... Какая связь между вашими желаниями и обсуждаемой темой ?
          borberd
          1. Rusland (Rusland) Сегодня, 08:15
            Теряться не надо, друг мой, ни при каких обстоятельствах, а то в стол находок "Хизбаллы" можете угодить.
            Rusland
            1. borberd Сегодня, 08:24
              Да , полёт фантазии у вас просто неудержим wassat . Вы фэнтези не пытались писать ? У вас бы получилось ..
              borberd
      2. Чёрный Сегодня, 08:10
        Цитата: borberd
        е будет и "надуманных" предлогов . Всё очень просто .

        Это вы , например, иракцам расскажите laughing
        Чёрный
  5. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 07:05
    Израилю сейчас не мешало бы привести свои силы в состояние повышенной боеготовности. Ответка от ВО будет беспощадной. Не смогут в этот раз у себя тихо отсидеться.
    Vladimirovich_4
    1. BlackMokona Сегодня, 07:16
      Их ждёт косой взгляд от Захаровой?
      BlackMokona
    2. borberd Сегодня, 07:17
      Да , государственное сирийское ТВ будет смело грозить - этт точно .
      borberd
  6. тлауикол (Иван) Сегодня, 07:18
    В хмеймиме тоже иранские транспортники ночуют - не удивлюсь удару по этому аэродрому
    тлауикол
  7. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 07:19
    C-300 и C-400 надежно закрывают всё небо Сирии. Всё знаем, всё видим, просто не хотим сбивать.
    Настоящий россиянин
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:26
      Цитата: Настоящий россиянин
      C-300 и C-400 надежно закрывают всё небо Сирии. Всё знаем, всё видим, просто не хотим сбивать.


      А зачем сбивать, если позиция Израиля согласована с позицией России, и России иранцы и их террористы тоже в конечном итоге не нужны.
      Tiras
  8. borberd Сегодня, 07:23
    Странно ... сирийцы говорят что ракет было две , и что обе перехваченны . А потом заявляют что "нанесён ущерб" складам с оружием . Хто-то здесь нагло врёт . wassat
    borberd
    1. BlackMokona Сегодня, 07:24
      Сбитые ракеты упали на иранский транспорт и оружейный склад.
      BlackMokona
      1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 07:29
        Возможно даже в этот раз сбивали ракеты складами и самолетом. (Если ракета нацелена на них то вероятность промахнуться складом по ракете не большая) У меня такое тоже бывало. Бывало как заедешь кому нибудь лбом в пятку.
        Vladimirovich_4
      2. borberd Сегодня, 07:30
        Ясно , сбитые , упали laughing . Ох уж мне эти сказочники
        borberd
        1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 07:53
          Эко вы здесь резвитесь, дружище, скоро ВОшным офицером станете. smile С локтя слабо рюмашку жахнуть?
          Неплохой
          1. borberd Сегодня, 08:35
            Можно и две , и более , да под хорошую закусь . smile
            borberd
    2. dsk (Сергей) Сегодня, 07:55
      Цитата: borberd
      сирийцы говорят

      Две взорвались у аэропорта, две сбили. Сколько всего было выпущено не подскажите? Или ваше МО на "марсиан" опять всё свалит?
      dsk
  9. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 07:30
    Новый ракетный удар Израиля по району аэропорта Дамаска. Какова цель?

    Аэропорт, очевидно же. laughing
    Джек О’Нилл
  10. Грибок (Витёк) Сегодня, 07:48
    Надеюсь когда-нибудь в жизни будет новость что израиль бомбит террористов. А не тех кто против террористов воюет.
    Грибок
    1. BlackMokona Сегодня, 07:51
      Уже были, гугл Израиль нанёс удар по ИГИЛ
      Впервые за всё последнее время в зарубежной прессе опубликованы материалы, в которых сообщается о нанесении самолётами ВВС Израиля ударов по позициям террористов ИГИЛ (*запрещено в России) в одной из южных провинций Сирии.
      BlackMokona
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 08:09
      А зачем им бомбить своих и американских воспитанников?
      NordUral
  11. Moskovit (Алексей) Сегодня, 08:00
    Цитата: Tiras
    Вас, Асада и шиитских иранских террористов - не устраивает

    Россия признает Асада законным главой Сирии, так что борясь с Асадом, вы боритесь с Россией.
    Moskovit
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:38
      Цитата: Moskovit
      Россия признает Асада законным главой Сирии, так что борясь с Асадом, вы боритесь с Россией.


      Израиль борется не с Асадом, а с иранским шиитским террором.
      Россия хорошо это понимает.
      Tiras
  12. alta (Анатолий) Сегодня, 08:32
    Цитата: BlackMokona
    Их ждёт косой взгляд от Захаровой?

    Почему же реакция уже была: Президент Путин пригласил Премьера Нетаниягу на финальный матч чемпионата Мира по футболу.
    Премьер пока свое согласие не подтвердил.
    alta
  13. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 08:34
    Стесняюсь спросить - таки РФ и Сирия (ну хотя бы Асадовская часть ее) союзники или где? А если союзники, то почему друганов-побратимов не прикрывают?
    А то какая-то странная война и похоже что Сирия - сама по себе, если таковая еще есть, а цены на нефть - сами по себе и их нужно поддерживать и подталкивать в высь.
    МИМО ПРОХОДИЛ
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