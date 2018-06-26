Готово ли правительство превратить пенсионные накопления в ПФР в наследуемый актив?

Очередной правительственный чиновник предрёк «существенное увеличение» среднего размера пенсии к 2024 году. Чиновником этим является зампред правительства России, по совместительству – министр финансов, Антон Силуанов. По словам Силуанова, средний размер пенсии через 6 лет «составит 20 тысяч рублей». Если верить официальной статистике, то сегодня этот размер составляет 14 тысяч рублей.Глава российского Минфина в интервью телеканалу «Россия-1» выступил с предложением предоставлять налоговый вычет (по НДФЛ) для россиян, которые будут самостоятельно копить денежные средства на свою будущую пенсию. Также Силуанов заявил, что правительство готово пойти на предоставление налоговых льгот тем работодателям, которые готовы выступить с программой софинансирования пенсионных накоплений сотрудников. Такой законопроект Минфин обещает внести в Госдуму в ближайшее время.В этой связи особенно актуальным становится вопрос о том, что произойдёт в случае смерти человека до выхода на пенсию, например, с теми пенсионными накоплениями, которые он в течение жизни формировал самостоятельно с перечислением средств на специальный «пенсионный» банковский счёт? Ведь на данный момент ситуация такова, что ежегодно сотни тысяч граждан попросту не доживают до пенсии. Куда уходят те средства, которые успели накопиться при нынешнем подходе к формированию пенсионных выплат?Напомним, что в последнее время в России активно обсуждается инициатива о предоставлении близким родственникам права наследования пенсионных накоплений человека в том случае, если он (она) работали и не смогли дожить до возраста выхода на пенсию. Такой шаг мог бы сделать пенсионную систему куда более прозрачной, нежели это есть сейчас. И это был бы важный пункт вероятной будущей пенсионной реформы, нацеленный на социальную справедливость. Однако в правительстве этот вопрос, судя по всему, пока не обсуждается. Видимо, правительство усматривает в этом возможность роста процента "пенсионного" криминала.