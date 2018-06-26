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Готово ли правительство превратить пенсионные накопления в ПФР в наследуемый актив?

Очередной правительственный чиновник предрёк «существенное увеличение» среднего размера пенсии к 2024 году. Чиновником этим является зампред правительства России, по совместительству – министр финансов, Антон Силуанов. По словам Силуанова, средний размер пенсии через 6 лет «составит 20 тысяч рублей». Если верить официальной статистике, то сегодня этот размер составляет 14 тысяч рублей.

Глава российского Минфина в интервью телеканалу «Россия-1» выступил с предложением предоставлять налоговый вычет (по НДФЛ) для россиян, которые будут самостоятельно копить денежные средства на свою будущую пенсию. Также Силуанов заявил, что правительство готово пойти на предоставление налоговых льгот тем работодателям, которые готовы выступить с программой софинансирования пенсионных накоплений сотрудников. Такой законопроект Минфин обещает внести в Госдуму в ближайшее время.

Готово ли правительство превратить пенсионные накопления в ПФР в наследуемый актив?



В этой связи особенно актуальным становится вопрос о том, что произойдёт в случае смерти человека до выхода на пенсию, например, с теми пенсионными накоплениями, которые он в течение жизни формировал самостоятельно с перечислением средств на специальный «пенсионный» банковский счёт? Ведь на данный момент ситуация такова, что ежегодно сотни тысяч граждан попросту не доживают до пенсии. Куда уходят те средства, которые успели накопиться при нынешнем подходе к формированию пенсионных выплат?

Напомним, что в последнее время в России активно обсуждается инициатива о предоставлении близким родственникам права наследования пенсионных накоплений человека в том случае, если он (она) работали и не смогли дожить до возраста выхода на пенсию. Такой шаг мог бы сделать пенсионную систему куда более прозрачной, нежели это есть сейчас. И это был бы важный пункт вероятной будущей пенсионной реформы, нацеленный на социальную справедливость. Однако в правительстве этот вопрос, судя по всему, пока не обсуждается. Видимо, правительство усматривает в этом возможность роста процента "пенсионного" криминала.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. Rusland (Rusland) Сегодня, 07:31
    НЕТ! Не готово.
    Rusland
    1. Чёрный Сегодня, 07:31
      Недовольны пенсионной реформой всё население России. Все россияне. Ну за исключением тех, кто успешно наворовал, награбил и продолжает воровать и о пенсии не беспокоится. Вместо того, чтобы забыть идиотские слова, которые выдавили из задницы нынешние - "постиндустриальная экономика", "постиндустриальное общество" и начать восстанавливать нашу промышленность, придумали избавиться от пенсионеров.И конечно же Путин скажет пенсионный возраст для мужчин должен быть не 65, а 64 года, для женщин не 63, а 62 года и все пропагандисты, которые мелькают почти каждый день в ящике типа Соловьева, Шейнина...заверещат "аллилуя".
      Чёрный
      1. Чёрный Сегодня, 07:44
        Очередной правительственный чиновник предрёк «существенное увеличение» среднего размера пенсии к 2024 году
        Пенсии может быть и вырастут, но их тут же сожрёт инфляция. Это мы уже не раз проходили. Вспомните монетизацию льгот. Сколько чиновничьего визгу было - "да мы вам живые деньги дадим", да "половиной льгот вы всё равно не пользуетесь".....Хватит держать народ за дураков.Если в такой стране как наша, где природных богатств на каждого человека выше крыши, а дешёвая рабочая сила в виде гастробайтеров так и прёт из-за границы, требуется повышение пенсионного возраста при профиците бюджета из-за роста цен на нефть, то понятно. что при данных дЭбилах в правительстве нам долго не выжить. В набедренных повязках и бусах ходить будем
        Чёрный
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:15
        Давайте признаем очевидное-эта антинародная реформа фактически уже запущена.В сознание миллионов граждан в ближайшее время это будет вдалбливать СМИ.И сделать мы ничего не сможем.Десятки миллионов не выйдут на улицы что бы сказать НЕТ!.Это конечно плохо что с нами делают что захотят.Деньги надо искать в денежных не мешках,а в вагонах идущих в офшоры,в серых начислениях,в борьбе с коррупцией и воровством..
        Цитата: Чёрный
        Недовольны пенсионной реформой всё население России. Все россияне. Ну за исключением тех, кто успешно наворовал, награбил и продолжает воровать и о пенсии не беспокоится. Вместо того, чтобы забыть идиотские слова, которые выдавили из задницы нынешние - "постиндустриальная экономика", "постиндустриальное общество" и начать восстанавливать нашу промышленность, придумали избавиться от пенсионеров.И конечно же Путин скажет пенсионный возраст для мужчин должен быть не 65, а 64 года, для женщин не 63, а 62 года и все пропагандисты, которые мелькают почти каждый день в ящике типа Соловьева, Шейнина...заверещат "аллилуя".
        210окв
        1. Sirota Сегодня, 08:28
          Смело, товарищи, в ногу!
          Духом окрепнув в борьбе,
          В царство свободы дорогу
          Грудью проложим себе.

          Вышли мы все из народа,
          Дети семьи трудовой.
          «братский союз и свобода»
          Вот наш девиз боевой!

          Долго в цепях нас держали,
          Долго нас голод томил,
          Черные дни миновали,
          Час искупленья пробил!

          Время за дело приняться,
          В бой поспешим поскорей.
          Нашей ли рати бояться
          Призрачной силы царей?

          Все, чем держатся их троны,
          Дело рабочей руки...
          Сами набьем мы патроны,
          К ружьям привинтим штыки.

          С верой святой в наше дело,
          Дружно сомкнувши ряды,
          В битву мы выступим смело
          С игом проклятой нужды.

          Свергнем могучей рукою
          Гнет роковой навсегда
          И водрузим над землею
          Красное знамя труда!

          Слова Л. Радина
          Sirota
        2. виктор н (Виктор н) Сегодня, 08:33
          Зарплату в конвертах, без уплаты налогов и отчислений в Пенсионный фонд очень многие получают с большим удовольствием! Это тоже кража, с точки зрения закона. И очень немалая! Что, Медведев виноват?!
          виктор н
  2. Грибок (Витёк) Сегодня, 07:41
    Поднимать возраст надо было 10 лет назад ещё. Долго тянули. Это неизбежно.
    Грибок
    1. Чёрный Сегодня, 07:52
      Цитата: Грибок
      Поднимать возраст надо было 10 лет назад ещё. Долго тянули. Это неизбежно.

      Ага. А заодно еще народцу надо бы, заодно разъяснить как здорово перейти к барщине и оброку. За сию малость новый барин будет заботиться о своих, новых крепостных, словно заботливый родитель о своих чадах, малорузумеющих свою выгоду. laughing
      Когда миллиарды из бюджета тратятся на "особые и значимые" категории людей в стране и разные гос. компании и ФГУПы, спортсменов и раздачу взаймы другим государствам с последующим списанием долгов, вывоз денег за рубеж, вложение в иностр. облигации под низкие %, и.т.д Абрамович с мешками денег спокойно уехал из страны, а другие борются за выживание, теперь значит растранжирив бюджет решили сэкономить на пенсиях! Конечно - самое то
      .Смешно смотреть как чиновники пыжатся по телевизору и распевают песни о сладкой жизни на пенсии.... Они что, реально думают что все тупые и ничего не понимают??? Проблема то не в том, как накормить бедных, а в том что чиновники никак не нажрутся.
      Чёрный
      1. виктор н (Виктор н) Сегодня, 08:35
        Ни одного факта не привели! Вы в гибридной войне на чьей стороне?
        виктор н
  3. Vard Сегодня, 07:43
    Да уж... Не стыда... Ни совести...
    Vard
  4. spirit (spirit) Сегодня, 07:46
    Хуже вкладов чем в пенсионный фонд РФ не придумаешь)единственный банк который не поеумножает а преуменьшает твои вклады good Серьезные специалисты ,действительно безальтернативные
    spirit
  5. zyzx (Костик) Сегодня, 07:46
    20 тыщь в 24м году,это провал.
    zyzx
  6. ramzes1776 (Роман) Сегодня, 07:47
    Толку от этих рублевых накоплений, инфляция все сожрёт. 18 лет назад я лейтенантом 1500 рублей получал. Если бы я тогда начал откладывать на пенсию в рублях, то много ли к настоящему времени накопил бы?
    Скоро, как в 90-е будет, зарплату будем сотнями тысяч получать, а буханка хлеба 10000 будет стоить))
    ramzes1776
    1. Ren (Renat) Сегодня, 07:53
      Цитата: ramzes1776
      18 лет назад я лейтенантом 1500 рублей получал

      Свистеть - не мешки ворочать.
      Это голый оклад денежного довольствия. what
      Ren
  7. Гардамир Сегодня, 07:48
    Главное не 90е и у власти не Собчак.
    Гардамир
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 08:22
      А вна Украине еще хуже! Кругом враги! Россияне слишком долго живут! Зато в Сирии побеждаем!
      Гаргантюа
  8. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:58
    "Видимо, правительство усматривает в этом возможность роста процента "пенсионного" криминала.", автор понял какой бред он ляпнул, по его логике и счет владельца депозита должен обнуляться при его смерти, иначе банковский криминал. Правительство в этом только одно усматривает "слишком много хотят холопы".
    Nix1986
    1. Гуру (Олег) Сегодня, 08:18
      Это не бред , а попытка взять хоть шерсти клок с паршивой овцы.
      Гуру
  9. sib.ataman Сегодня, 07:58
    Правительство и Силуанов усматривают пока выгоду только для себя. Пенсионеры, в их контексте, только лишь кошельки на двух ногах, которые нужно регулярно "доить"!
    sib.ataman
  10. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 08:10
    Куда уходят те средства, которые успели накопиться при нынешнем подходе к формированию пенсионных выплат?

    Глупый вопрос. Автор считает, что дворцы ПФР, торчащие во всех городах да не по одному, бесплатно построились? Или зарплаты миллионные на деревьях выросли?
    Стройбат запаса
  11. Altona (Евгений) Сегодня, 08:14
    Надо поменять всю экономическую политику в стране. Деньги очень быстро теряют стоимость, инфляция быстро съедает прибавки. Необходимость сохранения социальных паразитов в виде наших олигархов и "эффективных менеджеров" всё более сомнительна. Кроме того, все предлагаемые проекты антиконституционны, они в любом случае ухудшают положение будущих пенсионеров и лишают их гарантированных выплат по старости. Путин использует кредит народного доверия не по назначению, а для построения сословного общества.
    Altona
  12. Гуру (Олег) Сегодня, 08:15
    предрёк «существенное увеличение» среднего размера пенсии к 2024 году

    «составит 20 тысяч рублей»

    А к 3000 году ??? Что 96 тысяч ???
    в течение жизни формировал самостоятельно с перечислением средств на специальный «пенсионный» банковский счёт
    Так что пенсию сами себе копите. Ай да чиновники, расстреливать бы таких да патронов жалко, в виду экономии бюджетных средств.
    Гуру
  13. 3vs Сегодня, 08:26
    " Чиновником этим является зампред правительства России, по совместительству – министр финансов, Антон Силуанов."
    Интересно, гражданин Силуанов две зарплаты получает как зампред правительства России и министр финансов?
    3vs
  14. виктор н (Виктор н) Сегодня, 08:41
    Разумное предложение, но нужно доработать.
    виктор н
  15. Alex66 (Александр) Сегодня, 08:42
    Раздражает то, что свою ущербность, не способность создать 25 млн. высокоэффективных рабочих мест, в результате не пришлось бы повышать пенсионный возраст, правительство перекладывает на самых не защищенных. Ну хоть бы с себя начали, выплаты себе ограничили, себе пенсионный подняли, хотя зачем им пенсии они уже и правнукам накопили.
    Alex66
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