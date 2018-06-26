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Американских военных в Афганистане вооружат пейнтбольными «винтовками»
Пентагон заключил контракт на закупку нелетального пейнтбольного оружия, которое планируется применять в Афганистане, сообщает Popular Mechanics.
Согласно информации, военное ведомство выдало компании Pepperball контракт, предполагающий масштабную поставку в сухопутные войска комплексов Variable Kinetic Systems (VKS), использующих пейнтбольный принцип. Стоимость сделки составила $650 тыс.
VKS имеет наружное сходство с карабином М4, пишет журнал, однако стреляет не 5,56-мм пулями, а шариками калибра .68. Пейнтбольная «пушка» не является смертельным оружием. Ее шарики заполнены различными смесями. При ударе они вырываются наружи, образуя «химическое» облако.
Авторам известны компоненты двух начинок. Первая содержит ванилиламид пеларгоновую кислоту (PAVA) – синтетической порошок. Он распыляется в воздухе и вызывает временную потерю зрения, а также непродолжительное отсутствие дееспособности. В состав другой начинки входит слезоточивый газ.
Оба состава могут смешиваться, и тогда получается третий вид начинки – комбинированный.
По мнению специалистов, в ряде случаев VKS может стать прекрасной альтернативой летальному оружию. За счет пейнтбольных систем американские военные, дислоцированные в Афганистане, могут получить дополнительные возможности по нейтрализации угроз.
Сообщается также, что VKS имеет высокую скорострельность, дальность его стрельбы – до 50 метров.
Согласно информации, военное ведомство выдало компании Pepperball контракт, предполагающий масштабную поставку в сухопутные войска комплексов Variable Kinetic Systems (VKS), использующих пейнтбольный принцип. Стоимость сделки составила $650 тыс.
VKS имеет наружное сходство с карабином М4, пишет журнал, однако стреляет не 5,56-мм пулями, а шариками калибра .68. Пейнтбольная «пушка» не является смертельным оружием. Ее шарики заполнены различными смесями. При ударе они вырываются наружи, образуя «химическое» облако.
Авторам известны компоненты двух начинок. Первая содержит ванилиламид пеларгоновую кислоту (PAVA) – синтетической порошок. Он распыляется в воздухе и вызывает временную потерю зрения, а также непродолжительное отсутствие дееспособности. В состав другой начинки входит слезоточивый газ.
Оба состава могут смешиваться, и тогда получается третий вид начинки – комбинированный.
По мнению специалистов, в ряде случаев VKS может стать прекрасной альтернативой летальному оружию. За счет пейнтбольных систем американские военные, дислоцированные в Афганистане, могут получить дополнительные возможности по нейтрализации угроз.
Сообщается также, что VKS имеет высокую скорострельность, дальность его стрельбы – до 50 метров.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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