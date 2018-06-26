08:41 26 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Американских военных в Афганистане вооружат пейнтбольными «винтовками»

Пентагон заключил контракт на закупку нелетального пейнтбольного оружия, которое планируется применять в Афганистане, сообщает Popular Mechanics.



Согласно информации, военное ведомство выдало компании Pepperball контракт, предполагающий масштабную поставку в сухопутные войска комплексов Variable Kinetic Systems (VKS), использующих пейнтбольный принцип. Стоимость сделки составила $650 тыс.


VKS имеет наружное сходство с карабином М4, пишет журнал, однако стреляет не 5,56-мм пулями, а шариками калибра .68. Пейнтбольная «пушка» не является смертельным оружием. Ее шарики заполнены различными смесями. При ударе они вырываются наружи, образуя «химическое» облако.

Авторам известны компоненты двух начинок. Первая содержит ванилиламид пеларгоновую кислоту (PAVA) – синтетической порошок. Он распыляется в воздухе и вызывает временную потерю зрения, а также непродолжительное отсутствие дееспособности. В состав другой начинки входит слезоточивый газ.

Оба состава могут смешиваться, и тогда получается третий вид начинки – комбинированный.

По мнению специалистов, в ряде случаев VKS может стать прекрасной альтернативой летальному оружию. За счет пейнтбольных систем американские военные, дислоцированные в Афганистане, могут получить дополнительные возможности по нейтрализации угроз.

Сообщается также, что VKS имеет высокую скорострельность, дальность его стрельбы – до 50 метров.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
3

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Rusland (Rusland) Сегодня, 08:18
    Из крайности в крайность, полицейский гуманизм какой-то.
    Rusland
  2. Lek38 (Илькин) Сегодня, 08:19
    Не может на гражданке и не плохо митинги разгонять ,но в Афганистане с дальностью стрельбы в 50 метров СОМНИТЕЛЬНО.
    Против кого талибов ?Легче расстрелять и уже потом разбираться чего он хотел .
    Lek38
    1. Чёрный Сегодня, 08:22
      Будут в пейнтбол играть на развалинах стётртых американской авиацией с лица земли деревень и городов....
      Чёрный
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:25
        Учитывая начинку шаров и свой опыт в пейнтболе - желаю матрасам столкнуться поскорее с проблемой раскола шаров прямо в стволе или фидере . soldier
        bouncyhunter
  3. Altona (Евгений) Сегодня, 08:19
    Чем бы дитя не тешилось. Получите новое полицейское оружие. А для чего эта игрушка в Афганистане? Испытать на унтерменшах?
    Обычно американцы с аборигенами без церемоний. Пиф-паф, и адью, уноси готовенького.
    Altona
  4. cniza (Виктор) Сегодня, 08:20
    По мнению специалистов, в ряде случаев VKS может стать прекрасной альтернативой летальному оружию. За счет пейнтбольных систем американские военные, дислоцированные в Афганистане, могут получить дополнительные возможности по нейтрализации угроз.


    Они собираются там оставаться вечно.
    cniza
  5. RuslanD36 (Руслан) Сегодня, 08:21
    И это, технически, применение хим оружия армией. Не полицией и спецслужбами, а армией.
    RuslanD36
  6. Комментарий был удален.
  7. 3vs Сегодня, 08:28
    А почему бы и не "новичком" пострелять?!
    Поди докажи...
    3vs
Картина дня