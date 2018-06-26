Дальний бомбардировщик B-21 Raider для ВВС США пустили в трубу

Мы продолжаем работу не только над тестовым самолётом, но и готовимся к запуску массового производства. Я полагаю, что на данный момент можно вести разговор о производстве 100 бомбардировщиков B-21. Это критическая потребность для ВВС. Мы сосредоточены на том, чтобы запустить такое производство, но мы не сможем этого сделать, пока не определимся со всеми параметрами самолёта.

Мы работаем на тем, чтобы наши чертежи воплотились в реальный прототип, в реальную машину. И один из основных этапов – тестирование будущего B-21 в аэродинамической трубе.

Директор управления эксплуатации ВВС США, выступая на спецмероприятии в Институте космических исследований Митчелла, рассказал о продвижении программы перспективного американского дальнего бомбардировщика B-21 от компании Northrop Grumman. Напомним, что именно эта компания получила право на реализацию проекта B-21 Raider. По словам директора управления эксплуатации ВВС США Рэндалла Уолдена, «разработчик приближается к важному этапу критического обзора конструкции».Первоначально дизайн дальнего бомбардировщика для ВВС США был представлен в феврале 2016 года.Рэндалл Уолден:По словам Уолдена, на данном этапе тестовый фюзеляж будущего дальнего бомбардировщика проходит испытания в аэродинамической трубе.В американских СМИ предположили, что испытания могут проводиться на специальном объекте на территории авиабазы Арнольд (штат Теннеси).Американский чиновник:Ранее сообщалось, что первый дальний бомбардировщик B-21 Raider сможет подняться в воздух в 2025 году. При этом отмечено, что стоимость каждого такого самолёта составит 0,55 млрд долларов. Если вести речь о сотне самолётов, то финансовый ресурс программы составляет астрономическую сумму в $55 млрд. Изначально именно из-за высокой стоимости проекта у компании, работающей над реализацией программы, возникли определенные сложности, о чём писали американские СМИ.