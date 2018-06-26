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Дальний бомбардировщик B-21 Raider для ВВС США пустили в трубу

Директор управления эксплуатации ВВС США, выступая на спецмероприятии в Институте космических исследований Митчелла, рассказал о продвижении программы перспективного американского дальнего бомбардировщика B-21 от компании Northrop Grumman. Напомним, что именно эта компания получила право на реализацию проекта B-21 Raider. По словам директора управления эксплуатации ВВС США Рэндалла Уолдена, «разработчик приближается к важному этапу критического обзора конструкции».

Первоначально дизайн дальнего бомбардировщика для ВВС США был представлен в феврале 2016 года.

Рэндалл Уолден:
Мы продолжаем работу не только над тестовым самолётом, но и готовимся к запуску массового производства. Я полагаю, что на данный момент можно вести разговор о производстве 100 бомбардировщиков B-21. Это критическая потребность для ВВС. Мы сосредоточены на том, чтобы запустить такое производство, но мы не сможем этого сделать, пока не определимся со всеми параметрами самолёта.



Дальний бомбардировщик B-21 Raider для ВВС США пустили в трубу


По словам Уолдена, на данном этапе тестовый фюзеляж будущего дальнего бомбардировщика проходит испытания в аэродинамической трубе.

В американских СМИ предположили, что испытания могут проводиться на специальном объекте на территории авиабазы Арнольд (штат Теннеси).

Американский чиновник:
Мы работаем на тем, чтобы наши чертежи воплотились в реальный прототип, в реальную машину. И один из основных этапов – тестирование будущего B-21 в аэродинамической трубе.


Ранее сообщалось, что первый дальний бомбардировщик B-21 Raider сможет подняться в воздух в 2025 году. При этом отмечено, что стоимость каждого такого самолёта составит 0,55 млрд долларов. Если вести речь о сотне самолётов, то финансовый ресурс программы составляет астрономическую сумму в $55 млрд. Изначально именно из-за высокой стоимости проекта у компании, работающей над реализацией программы, возникли определенные сложности, о чём писали американские СМИ.

Использованы фотографии: https://twitter.com/AirForceAssoc
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Комментарии 4

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  1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:18
    При этом отмечено, что стоимость каждого такого самолёта составит 0,55 млрд долларов. Если вести речь о сотне самолётов, то финансовый ресурс программы составляет астрономическую сумму в $55 млрд. Изначально именно из-за высокой стоимости проекта у компании, работающей над реализацией программы, возникли определенные сложности, о чём писали американские СМИ.


    Для них это копейки , весь мир скинется...
    cniza
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:28
      Витя , привет ! hi
      Цитата: cniza
      Для них это копейки , весь мир скинется...

      А не скинется - напечатают .
      bouncyhunter
  2. silberwolf88 (SS) Сегодня, 08:28
    Конечно потенциал промышленности США по прежнему высок ... то что они могут создать даже и не спорю ... Радует одно ... это будет запредельно дорого (а и ладно на их бюджет ... глядишь и надорвут пупок однажды) ... с недоделками (опыт их работ по самолётам-невидимкам 22 и 35) и в общем противоядие от бомберов в России уже есть ... значит это опять против "Африки" оружие
    silberwolf88
  3. Altona (Евгений) Сегодня, 08:41
    На экране монитора что за аппарат со "взмахивающим" крылом? Это про фотографию к статье.
    Altona
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