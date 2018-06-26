12:49 26 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Жизнь мухи в ЕС дороже жизни военнослужащего на Украине: случай в Кировограде

Случай в украинском Кировограде (майданными властями название изменено на Кропивницкий) в очередной раз говорит о реальном отношении на Украине к лицам в камуфляже, называющих себя «героями АТО» (теперь – «ООС»). Сообщается, что накануне на въезде в город был сбит автомобилем военнослужащий 42-го обто (отдельного батальона территориальной обороны). Выясняется, что отброшенный на обочину дороги украинский военнослужащий часами лежал под палящим солнцем и ни у кого не возникало желание оказать ему помощь, включая полицию. Причина, возможно, заключалась в том, что проезжавшие мимо сбитого человека в камуфляже, полагали, что он просто пьян.

Жизнь мухи в ЕС дороже жизни военнослужащего на Украине: случай в Кировограде


Об инциденте в социальной сети сообщила сестра Надежды Савченко Вера:
Парень в сознании. Назвал имя, фамилия, год рождения. Сказал, что лежит уже часа 4. Полиция была, два молодых офицера оттащили с проезжей части и поехали.



Скорая помощь за эти 4 часа так и не приехала, если её вообще кто-то вызывал.

Савченко-младшая сообщает, что им пришлось «повторно» вызывать карету скорой помощи, которая в итоге и забрала сбитого военнослужащего в госпиталь.

Из комментариев к посту В.Савченко в соцсети:
И Украина хочет в Европу?! Как можно бросить сбитого человека на асфальте и поехать?! Украина все больше катится вниз и по моральным принципам тоже. Просто не в силах уже все пропускать через ум, можно сойти с ума! Что эти ... сделали с жизнью в Украине, с моралью в обществе! Просто не подлежит анализу! Жизнь человека ничего не стоит. В цивилизованных странах жизни мухи стоит больше, чем жизнь человека в Украине!


Напомним, что не так давно в Мариуполе охранники одного из местных кафе сломали челюсть подполковнику Погранслужбы Украины, который в состоянии алкогольного опьянения, угрожая расправой, требовал принести ему меню на украинском языке.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com
42

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 54

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Altona (Евгений) Сегодня, 08:45
    Разделили нас вначале по республикам, а теперь уже и внутри наших квазигосударств народ делят. Одна часть народа убивает другую, а третья равнодушно проходит мимо.
    Altona
    1. Венд (Анатолий) Сегодня, 08:56
      А чего они ждали, после геноцида на Донбассе. Что людей в военной форме будут боготворить? Такое отношение к военным на Украине не удивляет.
      Венд
    2. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 09:04
      Абсолютно не согласен с Савченко-младшей! Герои АТО очень ценятся в Евросоюзе
      Сармат Саныч
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:33
        Украинский вариант про берёзу и ёлку..
        Цитата: Сармат Саныч
        Абсолютно не согласен с Савченко-младшей! Герои АТО очень ценятся в Евросоюзе
        210окв
      2. Piramidon (Степан) Сегодня, 10:07
        Цитата: Сармат Саныч
        Герои АТО очень ценятся в Евросоюзе

        В сети промелькнуло, что Рада приняла закон, разрешающий разделку тушек "героев" на запчасти.
        Piramidon
        1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 10:21
          Таки да, пару месяцев назад. А сколько ушло за бугор за эти 3 года без всяких законов - один Бог ведает... У меня есть знакомый, его дама поталологоанатом высокой квалификации(плюс видимо связана с трансплантологией), ещё в начале 2015-го говорила что Украина перегнала Косово - признанного мирового лидера в чёрной трансплантологии - по поставке органов в Европу.
          Сармат Саныч
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:24
      Все это начинается с "Прав Человека" и повышения пенсионного возраста. К сожалению, и у нас заработала "толирантная" пропаганда и задействовали окна овертона. Наша власть втаптывает наш народ в свежие лепехи "западных ценностей". И нет пока силы помешать этой тенденции, а именно: ни одной потенциальной политической партии или другой общественной организации, отстаивающей интересы народа. Все боятся за свое личное благополучие и личные выгоды. winked Да только уже стало классикой, проверенной на практике дилемы, что бывает, если "власть не может, а народ не желает".
      сибиралт
  2. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 08:45
    Напомним, что не так давно в Мариуполе охранники одного из местных кафе сломали челюсть подполковнику Погранслужбы Украины, которая в состоянии алкогольного опьянения, угрожая расправой, требовал принести ему меню на украинском языке.

    Отличная опечатка! Челюсть в состоянии алкогольного опьянения чего-то там требовала. А подпол вообще ни при чём. Он просто "рядом стоял" laughing
    Стройбат запаса
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 09:00
      Цитата: Стройбат запаса
      Челюсть в состоянии алкогольного опьянения чего-то там требовала. А подпол вообще ни при чём. Он просто "рядом стоял"

      Это Украина брат, там чудеса, там перемога с гидностью и бандерлоги бродят.
      Балу
    2. Лумумба (Михаил) Сегодня, 10:06
      ТаК вы посмотрите новости Россия 24 буквально вчера , там в Ростове действующего офицера ВС избили до полусмерти, так тот ничего вообще не требовал, просто мимо проходил, и милиция не спешила вмешаться, просто рядом стояла.... Так что когда вы обсасываете эту "новость"вы просто плюете в зеркало
      Лумумба
      1. igorbrsv Сегодня, 10:36
        Цитата: Лумумба
        ТаК вы посмотрите новости Россия 24 буквально вчера , там в Ростове действующего офицера ВС избили до полусмерти, так тот ничего вообще не требовал, просто мимо проходил, и милиция не спешила вмешаться, просто рядом стояла.... Так что когда вы обсасываете эту "новость"вы просто плюете в зеркало

        Так это инженер был и он сделал замечание бухающей компании вроде. Я это к тому что как новости перевирают. А так подобные случаи везде происходят. Только причины неоказания помощи разные.
        igorbrsv
      2. bk316 (Владимир) Сегодня, 10:40
        Это вы малоувыжаемый прикинулись что не поняли? Или правда не поняли?
        Речь не о любви ли нелюбви к военным (их много где в мире не любят и возможно где-то и не зря) речь о том, что человек в 4 часа умирал у всех (и полиции тоже) на виду и никто не почесался. Да у нас бывает пьяным помощь не окажут или бомжам, но тут-то все очевидно человек трезвый , в форме сбит машиной. У меня когда тещу сбили ночью зимой, люди остановились, оттащили с дороги и пока скорая не приехала оказывали помощь. И никому уехать в голову не пришло, ОСКОТИНИЛИСЬ ВЫ це еуропейцы.
        bk316
      3. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 11:17
        Цитата: Лумумба
        ТаК вы посмотрите новости Россия 24 буквально вчера , там в Ростове действующего офицера ВС избили до полусмерти, так тот ничего вообще не требовал, просто мимо проходил, и милиция не спешила вмешаться, просто рядом стояла.... Так что когда вы обсасываете эту "новость"вы просто плюете в зеркало

        И какая связь? Мы обсуждаем конкретный случай, а не проблему неуважения к военным.
        Как там на\за\об.бабченко, еще жив?
        Балу
        1. Felix99 (Феликс) Сегодня, 11:55
          8 июля 40 дней будет
          Felix99
  3. Vard Сегодня, 08:45
    И после этого они удивляются, что у них план по призыву не выполняется... Жесть...
    Vard
  4. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:46
    Случай в украинском Кировограде (майданными властями название изменено на Кропивницкий) в очередной раз говорит о реальном отношении на Украине к лицам в камуфляже, называющих себя «героями АТО» (теперь – «ООС»).

    "Любят" хэроев АТО , что тут непонятного . yes
    bouncyhunter
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:14
      Привет Паш soldier
      И Украина хочет в Европу?! Как можно бросить сбитого человека на асфальте и поехать?! Украина все больше катится вниз и по моральным принципам тоже

      Помню голливудский фильм, что то там про Джо и тараканов! Там шутник экспериментатор провалялся обмазанный кетчупом на тротуаре, в жилом квартале Нью Йорка, пару суток .... типа никто не подошёл! Скорую, полицию не вызывали, только по карманам пошарили!
      Кино конечно, фантазия режиссёра, но не такой уж абсурд, если внимательно посмотреть на развитие событий.
      rocket757
      1. MPN (Павел) Сегодня, 09:38
        Приветствую Витя! hi Это не только Украины беда, хотя к героям там отношение особое. В России довольно много подобных инцидентов , то кто то с сердцем упал, где то был случай ногу сломал при переходе дороги, ну может не четыре часа, но на помощь со всех сторон люди не ломились... Это беда всего человечества Увы.
        MPN
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:12
          Привет Павел soldier
          Я на крайну конкретно и не показывал. Всякое бывает, общество теряет многие черты, без которых оно в принципе выжить не сможет.
          Эгоизм, ставка на оценочные позиции, выгодно - не выгодно, многое другое.
          Наверно потом, когда придёт кризис взаимоотношений в обществе, в мире, обществу, человеку придётся пройти через большие потрясения и всё вернётся на круги своя!
          Я всё равно верю в природу человека, не может быть, шоб все и сразу опустились до уровня чудовищ "бессердечных"!
          rocket757
          1. MPN (Павел) Сегодня, 10:21
            Цитата: rocket757
            Я всё равно верю в природу человека, не может быть, шоб все и сразу опустились до уровня чудовищ "бессердечных"!

            Не все, но как ни удивительно именно активная часть общества в основном, бомжи сердечнее.
            обществу, человеку придётся пройти через большие потрясения и всё вернётся на круги своя!
            В библии это второе пришествие. sad Это так, спираль развития, смена приоритетов. Скорее тут Вы правы , потрясеня грядут. И полностью разделяю Вашу веру в человека! yes
            MPN
  5. лесовозник (игорь) Сегодня, 08:50
    Всё закономерно и нечего на зеркало пенять , коль рожа крива - жаль что исподтишка их гасят , а не в открытую.
    лесовозник
  6. mitchhunter Сегодня, 08:52
    наверно такое может произойти в любой стране из СНГ, алкашей много валяется там и тут. Вот и его приняли за такого.
    mitchhunter
    1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 09:00
      Цитата: mitchhunter
      алкашей много валяется там и тут. Вот и его приняли за такого.

      Это не алкашей много валяется ,это равнодушие и жестокость поселилась в душах наших .. Упал человек пройду мимо ,время тратить , и отмазка, алкаш валяется .. По большому счёту большинство пьющих , горькую употребляют не от радости .
      30 вис
      1. Дирижер Сегодня, 09:18
        Народ злой стал . и алкаш там или нет. плевать.
        Дирижер
      2. ГРАНАТ-19 (Михаил) Сегодня, 09:31
        Цитата: 30 вис
        Цитата: mitchhunter
        алкашей много валяется там и тут. Вот и его приняли за такого.

        Это не алкашей много валяется ,это равнодушие и жестокость поселилась в душах наших .. Упал человек пройду мимо ,время тратить , и отмазка, алкаш валяется .. По большому счёту большинство пьющих , горькую употребляют не от радости .

        "Не надо бояться врагов - в худшем случае они могут только убить. Не надо бояться друзей - в худшем случае они могут только предать. Бойтесь равнодушных, ибо это с их молчаливого согласия совершаются все предательства и убийства на планете..."
        С уважением.
        ГРАНАТ-19
    2. AID.S Сегодня, 09:06
      Цитата: mitchhunter
      наверно такое может произойти в любой стране из СНГ, алкашей много валяется там и тут. Вот и его приняли за такого.

      Даже так?
      Полиция была, два молодых офицера оттащили с проезжей части и поехали

      Оказали первую помощь...
      AID.S
    3. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 09:07
      Цитата: mitchhunter
      Вот и его приняли за такого.

      А вот не скажите, камуфляж на окраине вызывает подсознательную тревогу (бандит, АТОшник, фаш , короче неадекват), завяжешся с телом, тебя и пристегнут главным подозреваемым, а заплечных дел мастера СБУ или аваковцы "достанут" необходимые "доказательства". В России в лихие годы ситуация была такая же, слава Богу страна выздоравливает.
      Ст.пропорщик
  7. svp67 (Сергей) Сегодня, 09:01
    А вот мне СОВЕРШЕННО ВСЕ РАВНО, сколько стоят мухи и военнослужащие ВСУ на Украине и в ЕС. Меня более беспокоит сколько стоит жизнь русского солдата и вообще любого гражданина РФ, особенно на фоне инцидента в Миллерово
    svp67
  8. gurzuf Сегодня, 09:03
    Да! Не порядок! Героя "ато" надо было на обочине присыпать хлоркой, что бы не смердел.
    gurzuf
    1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 09:35
      laughing . А лучше надо было ямку тут же рядом выкопать и прикопать, чтобы вообще и следа не осталось. П...даль надо закапывать, чтобы зараза не распространялась wassat
      Кот_Кузя
  9. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 09:08
    Собаке - собачья смерть у дороги. Жаль что не сдох.
    Я русский
  10. AlexS (Алекс) Сегодня, 09:09
    Видать у них дело привычное когда "ветераны" в камуфляже валяются на каждом углу...
    AlexS
    1. Мещеряк (Михаил) Сегодня, 10:05
      Цитата: AlexS
      Видать у них дело привычное когда "ветераны" в камуфляже валяются на каждом углу...

      Так и есть!))) Они и не просыхают на позициях, а уж в тылу...
      Мещеряк
  11. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 09:14
    Я вам таких случаев по России, штук 7-мь на память приведу. Ну и о чем "новость"? Типа "там" всё хреново а мы в шоколаде.
    Нормаль ок
    1. частное лицо Сегодня, 09:50
      Согласен с вами на 1000% . Любой город России возьми и таких примеров масса, народ стал бездушный . Да и последствия не самые перспективные можно запросто оказаться виновником сложившийся ситуации .
      частное лицо
  12. Дирижер Сегодня, 09:21
    2015 отца. живет в сочи . скорая . санитар без 500 р не пускал в карету. врач молча стоял в стороне. пока это го медбрата не отволтузили до крика - за що . не внимал.
    Дирижер
  13. Malkavianin (Денис) Сегодня, 09:21
    Да в нашей стране немногим лучше отношение к пострадавшим. Так же отвернуться, пройдут мимо. Радует, что есть еще хорошие люди, но их исчезающе мало.
    Malkavianin
  14. viktor. (Knyt) Сегодня, 09:30
    Ну прям Россия с Украиной братья кровные и у нас в России военного запинывают ПРОФЕССИОНАЛЫ а КОПЫ смотрят wassat
    viktor.
    1. perepilka (Владимир) Сегодня, 10:07
      Цитата: viktor.
      и у нас в России военного запинывают ПРОФЕССИОНАЛЫ а КОПЫ смотрят

      А он не военный, в том смысле what
      Напасть, на заведомо более сильного противника, у которого двухкратное превосходство в живой силе, при чём без подкрепления техникой, без разведки, без доклада и вызова подкрепления, и даже не предусмотреть пути отхода belay
      Ну а боксёру, червонец светит, по 111-й, с прицепом.
      perepilka
  15. вылет (Дмитрий) Сегодня, 09:54
    случай в москве этой зимой. вечер, люди спешат домой, на тротуаре лежит прилично одетый мужчина с явной травмой головы. забегаю в здание общежития через 10 метров, внутри вахтёр и охранник, прошу их вызвать скорую и помочь, на что они мне говорят, мы не будем, мы отвечаем только за это здание, а что снаружи, нам плевать. уточняют, что будут большие проблемы с милицией и им это не надо. говорю, что сам позвоню и потолкую с полицаями, дайте только телефон, попросили выйти вон.
    вышел, снаружи уже кто звонит. оказалось, друг этого мужчины, которому стало плохо, пошёл на поиски пропавшего, вызвали. сердце. скорая спасла, слава Богу.
    вы скажите, что у нас жизнь стоит больше??
    вылет
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:10
      Если не устраивает жизнь в России, всегда можно уехать на окраину
      Дормидонт
    2. perepilka (Владимир) Сегодня, 10:36
      Пожарная служба и МЧС – «101»;
      Полиция – «102»;
      Скорая помощь – «103»;
      Аварийная газовая служба – «104».
      И сотового у вас не было, и рядом никого, и у пострадавшего, ну там ладно, травма головы, есть признаки разбоя what
      Чудны дела твои, Господи request
      perepilka
  16. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:09
    Хоть бы на органы разобрали. Неслыханная расточительность
    Дормидонт
  17. gukoyan (Igor) Сегодня, 10:26
    "Жизнь человека ничего не стоит."
    Ну дак за что воевали...
    gukoyan
  18. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:29
    Подумаешь на обочину оттащили. Пусть скажет спасибо, то не добили на месте, чтобы не мучился. Сами АТОшники сколько своих побросали на поле боя и тихо позарыли в котлах. Так, что не удивительно.
    rotmistr60
  19. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:33
    Украина - это уже тот самый полуживой, лежащий на обочине ВСУшник, раковая опухоль входит в завершающую стадию.
    Вадим237
  20. viktor. (Knyt) Сегодня, 10:53
    Цитата: perepilka
    А он не военный, в том смысле

    hi Да это верно.
    viktor.
  21. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 11:21
    Цитата: сибиралт
    Все это начинается с "Прав Человека" и повышения пенсионного возраста. К сожалению, и у нас заработала "толирантная" пропаганда и задействовали окна овертона. Наша власть втаптывает наш народ в свежие лепехи "западных ценностей". И нет пока силы помешать этой тенденции, а именно: ни одной потенциальной политической партии или другой общественной организации, отстаивающей интересы народа. Все боятся за свое личное благополучие и личные выгоды. winked Да только уже стало классикой, проверенной на практике дилемы, что бывает, если "власть не может, а народ не желает".

    Трепло? Или провокатор? Сидим на диване, в носу ковыряемся, критикуем власть? Пойди, поработай...
    Dietmar
  22. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 11:24
    Много вы о жизни в Европе знаете...
    Особенно о местных мухах.
    Dietmar
  23. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 11:28
    А чего это парень в камуфляже? Пальцы гнул, хероям, мол, слава, на красный можно дорогу переходить! А водитель-то не знал, что это херой, думал, что просто ряженый! А прохожие его не за пьяного принимали, за военного преступника, за мародера, за убийцу мирного населения Донбасса!
    Dietmar
  24. Ванёк (Иван) Сегодня, 11:29
    А нельзя в европах помогать пострадавшему!!!

    Ибо по незнанию можно усугубить ситуацию и страховая откажет.

    Это вам ни Россия, где все бегут на помощь. И плевать на страховые - жизнь важнее.

    Это-же этот атошник хотел в европу. Если-бы не хотел не был-бы атошником.
    Ванёк
  25. Alex Justice (Oleg Grunin) Сегодня, 11:40
    Зачем это печатать? Это везде происходит. И форма ни причем.
    Alex Justice
  26. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 12:03
    Могли бы уж добить чтоб не мучился... а нет, оставили медленно умирать под палящем солнцем.
    Архивариус Вася
    1. serezhasoldatow (Сергей) Сегодня, 12:25
      Привычка, к пленным такое же отношение.
      serezhasoldatow
  27. Комментарий был удален.
Картина дня