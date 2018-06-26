Жизнь мухи в ЕС дороже жизни военнослужащего на Украине: случай в Кировограде

Парень в сознании. Назвал имя, фамилия, год рождения. Сказал, что лежит уже часа 4. Полиция была, два молодых офицера оттащили с проезжей части и поехали.

И Украина хочет в Европу?! Как можно бросить сбитого человека на асфальте и поехать?! Украина все больше катится вниз и по моральным принципам тоже. Просто не в силах уже все пропускать через ум, можно сойти с ума! Что эти ... сделали с жизнью в Украине, с моралью в обществе! Просто не подлежит анализу! Жизнь человека ничего не стоит. В цивилизованных странах жизни мухи стоит больше, чем жизнь человека в Украине!

Случай в украинском Кировограде (майданными властями название изменено на Кропивницкий) в очередной раз говорит о реальном отношении на Украине к лицам в камуфляже, называющих себя «героями АТО» (теперь – «ООС»). Сообщается, что накануне на въезде в город был сбит автомобилем военнослужащий 42-го обто (отдельного батальона территориальной обороны). Выясняется, что отброшенный на обочину дороги украинский военнослужащий часами лежал под палящим солнцем и ни у кого не возникало желание оказать ему помощь, включая полицию. Причина, возможно, заключалась в том, что проезжавшие мимо сбитого человека в камуфляже, полагали, что он просто пьян.Об инциденте в социальной сети сообщила сестра Надежды Савченко Вера:Скорая помощь за эти 4 часа так и не приехала, если её вообще кто-то вызывал.Савченко-младшая сообщает, что им пришлось «повторно» вызывать карету скорой помощи, которая в итоге и забрала сбитого военнослужащего в госпиталь.Из комментариев к посту В.Савченко в соцсети:Напомним, что не так давно в Мариуполе охранники одного из местных кафе сломали челюсть подполковнику Погранслужбы Украины, который в состоянии алкогольного опьянения, угрожая расправой, требовал принести ему меню на украинском языке.