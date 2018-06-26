12:50 26 июня
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В Германии и Австрии: Ради чего мы теряем доходы от антироссийских санкций?

Германия из-за антироссийских санкций ежемесячно теряет более 600 млн. евро, заявил газете Известия депутат бундестага Маркус Фронмайер (партия «Альтернатива для Германии»).



По словам Фронмайера, на ФРГ приходится 40% всего ущерба странам ЕС. Он подчеркнул, что санкции в отношении Москвы идут вразрез с национальными интересами страны.

Политик уточнил, что Германия от этих санкций страдает больше других – ежемесячно она теряет €618 млн.

Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крыма, чего никогда не произойдет?
задался он вопросом.

В Австрии также недовольны ситуацией, сложившейся в экономике.

Как пишет Oberösterreichische Nachrichten, австрийским бизнесменам из-за санкций приходится искать обходные пути и испытывать большие финансовые потери.

Например, объемы продаж компании Greisinger (производит мясную продукцию, работает с РФ с1990 года) сократились с €13,5 млн. почти до нуля, ее потери составили более 12,5% оборота. При этом глава компании убежден, что после отмены ограничений его предприятия быстро восстановят позиции в России.

Фактически санкции стали для австрийских предприятий выстрелом в собственное колено, заявил директор Института экономики Верхней Австрии Готфрид Кнайфель.

По данным газеты, экспорт из ЕС в РФ с 2013-го по 2016 год уменьшился на треть до €72 млрд., а сокращение австрийского экспорта составило около 10%.

Напомним, отношения Москвы и Брюсселя ухудшились в 2014 году с началом политического кризиса на Украине, ап также в связи с возвращением Крыма в состав России. Западные страны обвинили Москву в нарушении международного законодательства и ввели против нее многочисленные ограничения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 37

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  1. Vard Сегодня, 09:01
    Вот они начали обсуждать... Глядишь на фоне торговой войны с США и созреют... Только нам в провинции от этого не холодно...не жарко... до нас всё равно почти ни чего не доходило...
    Vard
    1. Рагнар лодброк (Рагнар) Сегодня, 09:03
      Созреют до смены власти? По другому санкции не снимут.
      Действующие власти во власти властей властвующих США.
      Рагнар лодброк
      1. Vard Сегодня, 09:06
        Ну почему... Вон Меркель изменила свою позицию по мигрантам... припекло... и миллиард евро на фоне убытков от США то же хороший аргумент...
        Vard
        1. Рагнар лодброк (Рагнар) Сегодня, 09:11
          Цитата: Vard
          Меркель изменила свою позицию по мигрантам... припекло...

          Так это не противоречит позиции штатов. США сами мигрантов не жалуют. А экономическая ситуация с пошлинами на мировоззрение вассалов никак не сказывается. По крайней мере пока.
          Рагнар лодброк
          1. Дирижер Сегодня, 09:24
            как она вообще до столь дикой позиции дошла по мигрантам .
            Дирижер
            1. maxim947 (Максим) Сегодня, 09:25
              Вроде у немцев с головой все в порядке)
              По словам Фронмайера, на ФРГ приходится 40% всего ущерба странам ЕС.

              А сразу, как бы, это было не понятно)) Пускай они там по-чаще задаются такими вопросами).
              maxim947
              1. Piramidon (Степан) Сегодня, 09:49
                Цитата: maxim947
                А сразу, как бы, это было не понятно)) Пускай они там по-чаще задаются такими вопросами).

                Эх, если бы этими вопросами задавались те, от кого зависит их решение. А то ведь читать приходится "прозрения" от всяких мелких депутатов и правителей с приставкой "экс".
                У нас тоже под броскими заголовками типа "в Думе сказали", "В Москве решили" выкладывают размышления чуть ли не думского сантехника и бомжа с ярославского вокзала. wassat
                Piramidon
              2. Mestny (Сергей) Сегодня, 09:56
                "Сразу" они рассчитывали, что Россия уступит. По принципу "толстый ссохнет - худой сдохнет".
                Однако в разумные сроки этого не произошло.
                Mestny
              3. Ванёк (Иван) Сегодня, 11:35
                Цитата: maxim947
                Вроде у немцев с головой все в порядке


                Было-бы в порядке, в 41-ом не полезли-бы.
                Ванёк
            2. Чёрный Сегодня, 09:26
              Поживем - увидим. Пока что это только слова. Могерини, помнится, слыла пророссийски настроенным политиком, пока не стала министром ЕС. Земан в Чехии тоже много говорил о вреде санкций, но Чехия голосовала "за". Ципрас в Греции тоже.
              Чёрный
      2. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:46
        Пока не поднимем пенсионный возраст, но будем придерживаться болонкой школы отупления молодежи, постоянно поднимать цены на ГСМ, и даже не мечтать о российском национальном банке, вывозить деньги в оффшоры, и, пока не отдадим свое ЯО под контроль США, тогда, возможно, санкции смягчат. winked
        сибиралт
      3. Schima68 (Василий) Сегодня, 10:48
        Вы правы,пока правят немцы, ничего не изменится, будем ждать прихода к власти Германцев.
        Schima68
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 09:11
      Как это для чего, чтобы сохранить лидерство США. Это видно очень нужно Европе.
      Венд
      1. MPN (Павел) Сегодня, 09:31
        В Германии и Австрии: Ради чего мы теряем доходы от антироссийских санкций?
        Эй ребята! Вы чего? Что за панические настроения? Держаться любой ценой, до последнего евро! Россия должна быть наказана только за то, что она Россия! Держаться, держаться и еще раз держаться!!!
        MPN
    3. vovanpain (Владимир) Сегодня, 09:43
      Мыши плакали,кололись,но продолжали жрать кактус и этот кактус им подкидывает из за океана их главный друг.Самое смешное,что кактус они продолжат жрать обливаясь горючими слезами. yes
      vovanpain
  2. mig29mks (Вячеслав) Сегодня, 09:03
    Чешите репу!!! А Крым уже наш на всегда!
    mig29mks
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 09:58
      Не торопитесь. Вот придут к власти адепты строительства СССР 2.0 - раздадут и продадут всё с оглушительным свистом.
      Будут тогда и пенсии, и ГСМ.
      Не закрывайте рот.
      Mestny
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:07
    Ежи плакали и давились, но продолжали есть кактус...
    parusnik
    1. роман66 (роман) Сегодня, 09:32
      мыши. коллега hi но те хоть сами. а этих заставляют request
      роман66
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:26
        Ежи у меня для остроты момента... wink
        parusnik
        1. роман66 (роман) Сегодня, 10:48
          это удалось! иголки внутри иголки наружу! lol
          роман66
        2. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 11:41
          Цитата: parusnik
          Ежи у меня для остроты момента... wink

          Да уж, момент ещё острее.В книге Игоря Акимушкина написано, что в Европе приготавливали ежей в пищу, а если написать в поисковике-----ужаснётесь.
          Reptiloid
  4. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:08
    До них, как до жирафов, belay только сейчас стало доходить? belay what lol
    К-50
    1. роман66 (роман) Сегодня, 09:35
      думали. щас по-быстрому Крым отожмем и ничего не потеряем.обсдачка...
      роман66
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:11
    Бюргеров можно "достать" только через кошелёк. Вот их и "достало", с учетом торговой войны с США...
    Горный стрелок
  6. oldzek (николай) Сегодня, 09:17
    а я считал и продолжаю считать,что эти санкции не столько против России,сколько против всей Европы.так что жрите кактус европейские ёжики,если вам нравится это меню из-за большой лужи.
    oldzek
  7. 1536 (Евгений) Сегодня, 09:21
    Возможно, те, кто вводит санкции, здорово "погорели" на Крыме и других российских "лакомых кусочках" так неожиданно ушедших из-под длинного сопливого носа. Столько денег вложили, а эффект нулевой, только впустую потратились. Даже сланцевый газ под Харьковом добывать им пока что стрёмно, потому как не знают, куда кривая выведет, а молодые годы уходят безвозвратно. Вот и злобствуют. За каждой санкцией стоит человек. Смотри, кому это выгодно, говорили древние.
    1536
  8. viktor. (Knyt) Сегодня, 09:33
    Присоединяйтесь к России laughing и всё у вас будет пучком! wassat
    viktor.
  9. tacet (Владимир) Сегодня, 09:39
    " При этом глава компании убежден, что после отмены ограничений его предприятия быстро восстановят позиции в России." Какой оптимист ! Я бы его понял , если б он машиностроением занимался или другой высокотехнологичной продукцией , но мясо !? Будет сверх удачно , если на 25 % от прежних объемов выйдет .
    tacet
  10. Симон (Вячеслав) Сегодня, 09:41
    Цитата: MPN
    В Германии и Австрии: Ради чего мы теряем доходы от антироссийских санкций?
    Эй ребята! Вы чего? Что за панические настроения? Держаться любой ценой, до последнего евро! Россия должна быть наказана только за то, что она Россия! Держаться, держаться и еще раз держаться!!!

    Выдержим! Еще не такое выдерживали. wink
    Симон
  11. Sinbad (Андрей) Сегодня, 09:44
    Помню времена, когда СССР обвиняли в подмене экономических решений политическими, и утверждали: "что в условиях развитого капитализма подобное невозможно". А что в итоге?
    Sinbad
  12. Симон (Вячеслав) Сегодня, 09:44
    Цитата: viktor.
    Присоединяйтесь к России laughing и всё у вас будет пучком! wassat

    Так об этом они наверно уже думают, аж головка болит! recourse recourse laughing
    Симон
  13. gorenina91 (Ирина) Сегодня, 09:54
    -Да , для Германии это ...что слону дробина... -Это Польша от таких "пожертвований" уже давно бы по миру пошла...
    -А для Германии... -ну , чуть меньше будет она тайком отчислять "чёрным налом" Укропии... -все дела...
    gorenina91
  14. gabonskijfront Сегодня, 10:02
    Санкции начались сразу, как Иван Грозный в апреле 1558 г взял Нарву,после этого они, то ослабевали то крепчали, но были всегда.
    gabonskijfront
  15. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:07
    В Германии и Австрии: Ради чего мы теряем доходы от антироссийских санкций?
    Что бы не потерять доходы от американских санкций...
    svp67
  16. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:23
    на ФРГ приходится 40% всего ущерба странам ЕС
    При этом Меркель на сегодняшний день главный локомотив по продлению санкций. Но думаю, что время все же расставит все точки над I. Уже дожилась до того, что Трамп снисходительно бросает ей пару конфеток, а в Германии министр ВД выдвигает ей ультиматум. Посмотрим, что будет дальше.
    rotmistr60
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:38
      Ещё годик и сломаются - отменят санкции.
      Вадим237
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