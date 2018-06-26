Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крыма, чего никогда не произойдет?

Германия из-за антироссийских санкций ежемесячно теряет более 600 млн. евро, заявил газете Известия депутат бундестага Маркус Фронмайер (партия «Альтернатива для Германии»).По словам Фронмайера, на ФРГ приходится 40% всего ущерба странам ЕС. Он подчеркнул, что санкции в отношении Москвы идут вразрез с национальными интересами страны.Политик уточнил, что Германия от этих санкций страдает больше других – ежемесячно она теряет €618 млн.задался он вопросом.В Австрии также недовольны ситуацией, сложившейся в экономике.Как пишет Oberösterreichische Nachrichten , австрийским бизнесменам из-за санкций приходится искать обходные пути и испытывать большие финансовые потери.Например, объемы продаж компании Greisinger (производит мясную продукцию, работает с РФ с1990 года) сократились с €13,5 млн. почти до нуля, ее потери составили более 12,5% оборота. При этом глава компании убежден, что после отмены ограничений его предприятия быстро восстановят позиции в России.Фактически санкции стали для австрийских предприятий выстрелом в собственное колено, заявил директор Института экономики Верхней Австрии Готфрид Кнайфель.По данным газеты, экспорт из ЕС в РФ с 2013-го по 2016 год уменьшился на треть до €72 млрд., а сокращение австрийского экспорта составило около 10%.Напомним, отношения Москвы и Брюсселя ухудшились в 2014 году с началом политического кризиса на Украине, ап также в связи с возвращением Крыма в состав России. Западные страны обвинили Москву в нарушении международного законодательства и ввели против нее многочисленные ограничения.