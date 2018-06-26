12:49 26 июня
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СМИ: КПРФ сосредотачивается на референдуме против повышения пенсионного возраста

Информационная служба РБК сообщает о том, что впервые КПРФ отказывается от выдвижения своих представителей на губернаторских выборах сразу в четырёх регионах страны. Речь идёт о Новосибирской и Омской областях, а также об Алтайском и Красноярском краях. При этом по Алтайскому краю внутрипартийные дебаты пока продолжаются. Напомним, что выборы глав этих регионов намечены на 9 сентября текущего года.

В материале заявлено, что такого рода решение принималось на заседании президиума ЦК КПРФ, которое в итоге было поддержано лидером партии Геннадием Зюгановым.




Если верить публикации, то в КПРФ считают бессмысленным участие в региональных выборах «результатом, которые заранее предопределён». При этом партия, которая заняла второе место на прошедших ранее парламентских выборах в России, считает необходимым бросить все политические силы на организацию референдума о повышении пенсионного возраста.

На официальном сайте КПРФ озвучена позиция партия по инициативе правительства, связанной с повышение пенсионного возраста в РФ. Из публикации:
В свете грядущего повышения пенсионного возраста наши власти любят кивать на Запад, однако неплохо было бы сравнивать не только пенсионный возраст, но и уровень доходов. В развитых странах отношение средней пенсии к средней зарплате доходит до 70% (например, в Австрии и Испании – более 70%, во Франции, Швеции, Норвегии – более 50%) (...) (В партии) предложили дополнительную федеральную социальную доплату к пенсиям, которая должна рассчитываться, исходя из среднемесячной зарплаты работников в соответствующем регионе.


Далее заявлено, что в думском комитете по труду и соцполитике, большинство в котором – за «Единой Россией», высказались против такого рода предложения.

В этой связи можно предположить, что произойдёт в итоге с инициативой о проведении референдума по вопросу пенсионной реформы, учитывая, что результат такого референдума легко прогнозируется.

На фоне продвижения правительством известного варианта пенсионной реформы и критики этого варианта со стороны КПРФ нужно констатировать: в последнее время рейтинг этой партии пошёл вверх.

Использованы фотографии: ВК/КПРФ
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Комментарии 184

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  1. Дирижер Сегодня, 09:49
    МММ а толку то от рейтинга . Такой вот парламентский пудель .
    Дирижер
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:00
      Зюганов поменьше бы трепался, а хотя бы что-то делал. Без реферндума по важнейшему вопросу, касающегося буквально всех (кроме власти и её олигархов), мы - становимся рабами по факту, но с самой передовой в мире демократией и с выдающимися "Правами Человека". Тут уж даже хуже чем мякина вместо хлеба.winked
      сибиралт
      1. rts9900 (Павел) Сегодня, 10:05
        Цитата: сибиралт
        Зюганов поменьше бы трепался, а хотя бы что-то делал. Без реферндума по важнейшему вопросу, касающегося буквально всех (кроме власти и её олигархов), мы - становимся рабами по факту, но с самой передовой в мире демократией и с выдающимися "Правами Человека". Тут уж даже хуже чем мякина вместо хлеба.winked


        А как он должен что-то сделать без народной поддержки? Один он ничего не сделает. Вот и помоги ему, слезь наконец-то с дивана и сделай что-нибудь
        rts9900
        1. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:16
          Вот я активно работаю на себя и свою страну. Не сижу на диване. Получается.
          А Зюганов мне говорит, что этого делать нельзя - всё несправедливо, меня обманывают, всё идёт в карманы олигархов. И значит надо всё бросать, и бежать на площадь - ломать путинский режим, что бы потом, когда ни будь построить по настоящему справедливое государство, где не будет богатых ( сиречь олигархов).
          Когда ни будь. Потом.
          Но сломать надо сейчас, это непременно.
          Как я его должен поддерживать?
          Mestny
          1. Комментарий был удален.
            1. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:31
              Столько усилий стольких поколений. Победы, страна от лаптей к индустриальной супердержаве, космос.
              И всё в унитаз.
              А теперь - опять сначала?
              Нет уж, спасибо.
              Вот есть - какое есть. От голода не помираем, даже не близко, войны нет - и спасибо, проживём.
              Mestny
              1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 10:33
                Вот так вот, сдали страну члены КПСС и КПРФ.....
                НасРать
                1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:12
                  Удалили комменты... - правды ни кто не любит.. Админы -за что хоть удалили комменты?
                  НасРать
                  1. krot (Павел) Сегодня, 11:32
                    Коммунистам лишь бы протестовать! Созидания и инициативы давно у них нет!
                    krot
                    1. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 12:06
                      Куда уж им до Путинского едра. Вот это я понимаю созидание - налоги, возраст свои общаки и бассейны.
                      GRIGORIY76
                      1. Svarog (Владимир) Сегодня, 12:12
                        Цитата: GRIGORIY76
                        Куда уж им до Путинского едра. Вот это я понимаю созидание - налоги, возраст свои общаки и бассейны.

                        Очень точно заметили laughing Это ядро уже вообще обезумело по моему.. пора его в пушку заряжать и выстрелить в направлении запада.. пусть всем составом к своему имуществу летят.
                        Svarog
                    2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:23
                      Цитата: krot
                      Коммунистам лишь бы протестовать! Созидания и инициативы давно у них нет!

                      это точно. То ли дело ЕР- и законы успевают писать и воровать между делом
                      Silvestr
                2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:12
                  Цитата: НасРать
                  Вот так вот, сдали страну члены КПСС и КПРФ.....

                  ... и присоединившиеся в ним члены КГБ, генералитет. Список можно продолжить. А вот мой тесть, член ВКП (б) с 1942 года страну не сдавал
                  Silvestr
                  1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:25
                    Вот тесть Ваш не сдал страну, а Мишка горбач, Борька Ельцин, ЗЮ, Кравчуг, Шушкевич и прочие члены - сдали...красиво тусовались и устроили русскому народу геноцид 90-х.. И все были коммунистами! ЗЮ "с компанией" принимали в этом активное участие...И попробуйте это опровергнуть...
                    В период с 1991 по 1999 года, в нашей стране было сделано 25,7 миллиона абортов. Из них ПОЛОВИНА по желанию, а не по мед. показаниям. Сейчас мы могли бы иметь около 10 миллионов работающих с их отчислениями в ПФ. Но мы виним всех. кроме себя и верим, что деньги олигархов помогут.

                    НасРать
                    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:46
                      Цитата: НасРать
                      Мишка горбач, Борька Ельцин, ЗЮ, Кравчуг, Шушкевич и прочие члены - сдали...красиво

                      Цитата: НасРать
                      И попробуйте это опровергнуть...

                      а зачем? Вы в этом правы. Но были и миллионы простых коммунистов, которые этого не делали.
                      Silvestr
              2. solzh (Сергей) Сегодня, 12:08
                Цитата: Mestny
                А теперь - опять сначала?

                Что именно сначала?
                Цитата: Mestny
                Вот есть - какое есть.

                То есть по вашему получается вам без разницы кто у власти? Все равно Путин или Зюганов, навальный или власовец какой-то, главное для вас это
                Цитата: Mestny
                От голода не помираем, даже не близко, войны нет - и спасибо, проживём.
                solzh
              3. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:22
                Цитата: Mestny
                И всё в унитаз.

                Цитата: Mestny
                меня обманывают, всё идёт в карманы олигархов

                получается, что антинародный характер власти поняли и вы? Видать крепко власть насолила, если уже и вы так думаете.
                Цитата: Mestny
                Вот есть - какое есть. От голода не помираем, даже не близко, войны нет - и спасибо, проживём.

                и только это вас сдерживает от протеста, пусть даже в голове
                Silvestr
            2. Комментарий был удален.
              1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 10:54
                А кроме - ого... есть что сказать? Коммунистов не бояться, а отдают им должное за Победу, за то что не сдали страну, в более критический момент в ее истории, чем 90-е.
                А вот коммуняк не навидят..потому как не коммунисты ни какие они, а только прикрываются Красными знаменами.
                НасРать
                1. Например Сегодня, 11:15
                  Коммуняяки, коммуняги, коммунисты - всё едино. Упыри. Не путайте коммунистов с русским народом.
                  Именно русский народ выиграл войны против России.
                  Я говорю о русском народе как о единой совокупности всех народов населяющих и населявших Российскую Империю. Говорящих на русском языке.

                  Слабая власть Романовых сдала Русь коммунякам прозападным. Те в свою очередь развалили остатки Империи на части.
                  И в чем и где искать единство??????????

                  Бабло победило. Может и не окончательно, но всё сейчас меряется деньгами. И с этим уже ни кто не спорит.
                  Вот и с пенсиями проблема не в возрасте людей и их возможности жить достойно, а в деньгах.
                  Упырь на упыре, блин.
                  Например
                  1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:18
                    Всё сейчас и Ваш коммент удалят... laughing Админ - Коммунист!
                    НасРать
                2. свободный (Андрей) Сегодня, 12:36
                  Цитата: НасРать
                  А кроме - ого... есть что сказать? Коммунистов не бояться, а отдают им должное за Победу, за то что не сдали страну, в более критический момент в ее истории, чем 90-е.
                  А вот коммуняк не навидят..потому как не коммунисты ни какие они, а только прикрываются Красными знаменами.

                  А те кто сдал страну в 90-е тоже "коммуняки" только прикрывающиеся красными знаменами?Скажете нет это будет ложь потому как тогда в КПСС действительно осталось крайне мало коммунистов.Скажете да тем самым подтвердите(но вы ведь так не кажете) что те кто развалил Союз и всего лишь прикрывался красными знаменами сидят сейчас в кремле и думе.
                  Ваш комментарий лож и провокация.
                  свободный
                  1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:40
                    Цитата: свободный

                    Ваш комментарий лож и провокация.


                    Горбачев , Ельцин, Шушкевич, Кравчук и прочие - все члены КПСС...наделенные гигантской властью, можно сказать ни чем не ограниченной властью, не смотря на референдум и волеизъявления народа, продали страну..Продали!! И Зю там был и позднее подыгрывал когда надо было - вспомнить 1996 год?... Где лож и провокация?
                    НасРать
          2. rts9900 (Павел) Сегодня, 10:42
            Цитата: Mestny
            Вот я активно работаю на себя и свою страну. Не сижу на диване. Получается.
            А Зюганов мне говорит, что этого делать нельзя - всё несправедливо, меня обманывают, всё идёт в карманы олигархов. И значит надо всё бросать, и бежать на площадь - ломать путинский режим, что бы потом, когда ни будь построить по настоящему справедливое государство, где не будет богатых ( сиречь олигархов).
            Когда ни будь. Потом.
            Но сломать надо сейчас, это непременно.
            Как я его должен поддерживать?

            Все работают на себя и на карманы олигархов. Но это не поддержка, ты работаешь на себя и карманы олигархов. И не прочитав программы КПРФ, как они предлагают восстановить сельское хозяйство, социалку, оборонку и т д, начинаешь возмущаться. Я не видел в их программе что бы было написано, что всё надо сломать.
            И я вижу, как в России работают островки социализма, это несколько сельских хозяйств от КПРФ, где люди получают жильё, зарплаты выше московских и т д. Поэтому прежде чем кричать как потерпевший, советую прочитать их программу, где нет ни слова о развале нынешних достижений, хотя все достижения почти советские. Но честно скажу, я сомневаюсь что вы рабочий, ибо никакой рабочий не будет голосовать и поддерживать нынешние реформы, потому что это уже не рабочий,, а тролль либеральной шелухи или мазохист.
            rts9900
            1. jassi05 (Cергей) Сегодня, 12:17
              Особенно прекрасно видно программу коммунистов у нас, на Орловщине. Родине Зюганова, кстати. Гастрольные губернаторы, уже второй подряд - коммунисты. С каждым годом область все беднее и беднее, последнее выжимают и сваливают на повышение. Пропихивали признать Орловщину зоной рискованного земледелия - и это в центральном черноземье. Не производств, ни сельского хозяйства. Вот и все программы. Так что что кпрф, что ер - одна и та же ь, но под разным названием.
              jassi05
          3. Леший1975 Сегодня, 10:59
            Цитата: Mestny
            Вот я активно работаю на себя и свою страну. Не сижу на диване. Получается.
            А Зюганов мне говорит, что этого делать нельзя - всё несправедливо, меня обманывают, всё идёт в карманы олигархов. И значит надо всё бросать, и бежать на площадь - ломать путинский режим, что бы потом, когда ни будь построить по настоящему справедливое государство, где не будет богатых ( сиречь олигархов).
            Когда ни будь. Потом.
            Но сломать надо сейчас, это непременно.
            Как я его должен поддерживать?

            Да, тяжеловатый у Вас выбор. Даже не знаю что и посоветовать. Хотя, если рассудить логично, у Вас выбор небольшой: либо Зюганов либо олигархи (есть еще конечно упоминаемый Вами "путинский режим", ну да это по факту все одно и тоже с олигархами). Поэтому, если Зюганов не подходит, а остаются только олигархи, а выбирать непременно нужно, так и голову не ломайте, поддерживайте сторону олигархов! Вот, оказывается ни чего сложного, и из ДВУХ сторон, при заведомом отрицании одной, однозначный выбор сделать можно! С чем Вас и поздравляю! Хотя если будет желание, на досуге, попробуйте усложнить себе задачу, и введите в уравнение еще какую-нибудь третью сторону (да хоть народ). Но там я Вам не помощник, сами уравнение решайте, с кем Вам быть. Но заранее прошу учесть, что Путин не = народ (Зюганов тоже не = народ, что бы вам было легче).
            Леший1975
          4. AID.S Сегодня, 11:59
            Цитата: Mestny
            Вот я активно работаю на себя и свою страну. Не сижу на диване. Получается.
            А Зюганов мне говорит, что этого делать нельзя

            А у нас, Дмитрий Анатольевич, все по-прежнему, денег нет, но мы держимся! laughing
            AID.S
          5. solzh (Сергей) Сегодня, 12:02
            Цитата: Mestny
            значит надо всё бросать, и бежать на площадь - ломать путинский режим

            Не надо говорить то, чего не было. Зюганов не предлагал ничего такого.
            solzh
          6. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:10
            Цитата: Mestny
            А Зюганов мне говорит, что этого делать нельзя - всё несправедливо, меня обманывают

            если вас обманывают и вам это нравится- на здоровье.
            Цитата: Mestny
            И значит надо всё бросать, и бежать на площадь - ломать путинский режим

            у вас только на майдан! Разве по иному нельзя? Украиной вас здорово бомбануло.
            Цитата: Mestny
            Как я его должен поддерживать?

            все правильно, вам нужно поддерживать дилетантов и хапуг и еще добавки у них попросить
            Silvestr
          7. MstislavHrabr Сегодня, 12:14
            Насколько я понимаю "ломать режим" т.е. совершать госпереворот никто не собирается... Просто хотят напомнить отдельным товарищам что они ЗАЖРАЛИСЬ...
            Да, да именно этих слов я и многие др. ждали из уст Путина по отношению к отдельным представителям нашей "ЭЛИТЫ"... Но, не дождались. Теперь, надежда на КПРФ. Если их инициативы(мирные!) не найдут ответа у правящего класса - вот тогда получим МАЙДАН...
            MstislavHrabr
          8. свободный (Андрей) Сегодня, 12:29
            Цитата: Mestny
            Вот я активно работаю на себя и свою страну. Не сижу на диване. Получается.
            А Зюганов мне говорит, что этого делать нельзя - всё несправедливо, меня обманывают, всё идёт в карманы олигархов. И значит надо всё бросать, и бежать на площадь - ломать путинский режим, что бы потом, когда ни будь построить по настоящему справедливое государство, где не будет богатых ( сиречь олигархов).
            Когда ни будь. Потом.
            Но сломать надо сейчас, это непременно.
            Как я его должен поддерживать?

            Когда это был призыв бежать и ломать?Напомните!?
            свободный
        2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:28
          Помогать этому г-г-г-???
          А он чем мою\нашу веру \помощь заслужил???
          При всём моём серьёзном отношении к нашей истории, заслуженном уважением к трудам и свершениям наших предков, неотделимой частью которых являлась КПСС, у меня теперешняя партия "коммунистов", лица её представляющие, с нашими предками не ассоциируются от слова совсем!
          Короче, что заслужили то и получают!
          P.S. Кстати, народная поддержка на наших предков свалилась не с неба, они её ЗАСЛУЖИЛИ трудом своим!
          rocket757
          1. Действительный репер (Алексей) Сегодня, 10:54
            Цитата: rocket757
            А он чем мою\нашу веру \помощь заслужил???

            Вот где логика? Пенсионная реформа не нравится, нашлась партия которая предлагает попытаться хоть что то сделать. И? Большинство форумчан начинают вспоминать Зюганову старые грехи и никакой поддержки оказывать не собираются. И кто виноват в том что нас в очередной раз нагибают?
            Действительный репер
            1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:34
              Логика эт хорошо, нужно, только шо делать если память хорошая и "прошерстив" даж по закоулкам её, веры, к конкретным лицам, там НЕ НАШЛОСЬ ни на грош!
              Вы реально думаете, что эти лица реально озаботились за народ?
              Определение одно - Что заслужили, то и получают! -
              rocket757
              1. Леший1975 Сегодня, 11:59
                Я предлагаю эту проблему шире обсудить, посмотрите мой пост ниже в 11-54
                Цитата: rocket757
                Логика эт хорошо, нужно, только шо делать если память хорошая и "прошерстив" даж по закоулкам её, веры, к конкретным лицам, там НЕ НАШЛОСЬ ни на грош!
                Вы реально думаете, что эти лица реально озаботились за народ?
                Определение одно - Что заслужили, то и получают! -
                Леший1975
              2. Действительный репер (Алексей) Сегодня, 12:23
                Полностью поддерживаю Ваше отношение к Зюганову, но покажите мне, кто СЕЙЧАС может хоть как то возглавить протест? За, как Вы выражаетесь, народ НИКТО заботится и не думает, но вот беда в отсутствии хоть какого то лидера вообще никакой протест не возможен. А наши власти сейчас затаились и ждут реакцию. Если ее не будет, продолжат эксперименты дальше. И еще, я Вас уверяю, лично у т. Зюганова все в шоколаде.
                Действительный репер
            2. Svarog (Владимир) Сегодня, 12:16
              Цитата: Действительный репер
              Цитата: rocket757
              А он чем мою\нашу веру \помощь заслужил???

              Вот где логика? Пенсионная реформа не нравится, нашлась партия которая предлагает попытаться хоть что то сделать. И? Большинство форумчан начинают вспоминать Зюганову старые грехи и никакой поддержки оказывать не собираются. И кто виноват в том что нас в очередной раз нагибают?

              Жа не большинство форумчан, а все те же сторонники ядра и их лидеров... они тут на постоянной основе, пытаются объяснить народу,что жить долго вредно и что жить богато не прилично ..
              Svarog
            3. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:25
              Цитата: Действительный репер
              И кто виноват в том что нас в очередной раз нагибают?

              госдеп. Кто же виноват в наших ошибках
              Silvestr
        3. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:34
          Таки, Вам того и нужно для счастья, чтобы кто - то слез с дивана и принес чего-то пожрать. winked
          Поколение потребителей, блин! am Революцию старики не делают по определению.
          сибиралт
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:43
            Не факт! Эт зависит от того, насколько власти народ доведут, разозлят! Бывает, от мала до велика поднимаются!
            Сейчас даж не возрастной раздел более очевиден! Условно -сословный как бы, сословий вроде нет, а толстопузы, верхнее чиновничье и служивое, по факту есть!!! И у них всё очень в шоколаде, в отличии от нас ..... говорить, что люди бедные сами в этом виноваты, не-а, не получиться. Не на Луне живём, в глобально информированном обществе, практически ВСЁ и ВСЕМ известно!
            rocket757
            1. Леший1975 Сегодня, 12:13
              Цитата: rocket757
              Сейчас даж не возрастной раздел более очевиден! Условно -сословный как бы, сословий вроде нет, а толстопузы, верхнее чиновничье и служивое, по факту есть!!!

              Тут я полностью с Вами согласен. Полумеры уже не важны, процесс разделения общества нарастает (а вместе с ним и недовольство населения) и должен достигнуть кризиса. А затем уже какое-то решение кризиса (к неудовольствию одной из сторон) и опять равновесие.
              Леший1975
        4. Genry (Genry) Сегодня, 11:55
          Цитата: rts9900
          А как он должен что-то сделать без народной поддержки? Один он ничего не сделает.

          Сначала были "большевики", сломали монолитное государство Россия.
          Потом переименовались в "коммунистов" и развалили СССР.
          Теперь опять хотят что-то хотят развалить. Только беда одна от них.
          Genry
          1. Леший1975 Сегодня, 12:17
            Цитата: Genry
            Сначала были "большевики", сломали монолитное государство Россия.

            Ну не совсем так было. Сначала была февральская буржуазная революция. А уже потом большевики забрали у Керенского, то что уже осталось от Российской Империи. А потом да, сделали в соответствии с своими представлениями о государстве. Но уже потом, а не сначала.
            Леший1975
          2. MstislavHrabr Сегодня, 12:22
            Да нет, сначала были были хапуги(олигархи) совершившие гос переворот и отстранившие царя от власти. Грабившие страну и считавшими свиньями и безропотными баранами свой народ... И вот тогда уже пришли большевики...
            MstislavHrabr
          3. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:25
            Цитата: Genry
            Потом переименовались в "коммунистов" и развалили СССР.
            Теперь опять хотят что-то хотят развалить. Только беда одна от них.

            а Путин тоже член КПСС. Так что он продолжатель...
            Silvestr
      2. MPN (Павел) Сегодня, 10:06
        Цитата: сибиралт
        юганов поменьше бы трепался

        Пытается жар птицу за хвост поймать не более, не верю я ему ну вот ни разу.
        MPN
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:20
          Всё правильно.
          Шоб вернуть доверие избирателей надо много и упорно работать .... не хот-ца да и разучились уже! А тут такую "конфетку" власти подкинули! Пиарся не хочу.
          Короче, полная деградация политических объединений страны.
          Их бы загнать куда и труды их же, наших общих предков изучить посоветовать! А потом экзамен на проф пригодность .... эт так, вольная фантазия, горбатого\ чиновника\ политика могила исправит!
          rocket757
        2. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:22
          Коммунистическая идея с треском провалилась в в 1991 году.
          Опора на эти обломки не может иметь никакой разумной перспективы, кроме одной - личное благополучие тов. Зюганова и высших эшелонов его партии. Что они кстати с успехом демонстрируют последние 27 лет(!).
          Ровно тем же самым занимаются пропагандисты новой красной идеи - зарабатывают себе состояние на процессе.
          Просто эти капиталисты выбрали себе такой способ зарабатывать деньги.
          Верить их словам о коммунизме и социальной справедливости - признак недалёкого ума.
          Mestny
          1. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:09
            Идея провалиться не может, провалится может практика воплощения идеи и неправильное её понимание. По определению идея - бессмертна. Просто сейчас в России некому продвигать и воплощать коммунистическую идею, но она и есть надежда всего человечества. Изучайте Маркса и Ленина, у них об этом все прописано. СССР своими мировыми достижениями доказал на практике, что это не утопия, а вполне научное объяснение эволюции общественно - производственных отношений winked
            сибиралт
            1. bk316 (Владимир) Сегодня, 12:24
              Идея провалиться не может, провалится может практика воплощения идеи и неправильное её понимание.

              Я почти всегда с Вами не согласен, но тут Вы ОЧЕВИДНО правы.
              Я вообще не понимаю как такие простые вещи не доходят до людей или всех зомбировали всякими "общечеловеческими ценностями" и "руками рынка"?
              Кстати Вы ругаете ВВП, а он дает (нет УЖЕ ДАЛ) возможность появиться новым силам способным идти вперед. Без него не было бы ни армии ни экономики ни самого единого российского государства. Но Вы должны понимать, что сам он никуда рваться не будет, невозможно этого от него требовать. НУ И ГДЕ ОНИ МОЛОДЫЕ НОВЫЕ?
              bk316
              1. сибиралт (Олег) Сегодня, 12:45
                Я ВВП не ругал, а констатировал его общеизвестные поведение и высказывания. У него свои заботы - охранять ельцинско-гайдаровскую Конституцию, да помочь "бабушке Нениле крышу починить", да так, чтобы об этом непременно вся страна знала.. winked
                сибиралт
          2. bk316 (Владимир) Сегодня, 11:28
            Коммунистическая идея с треском провалилась в в 1991 году.

            Что провалилось? Вот какая именно идея провалилась в 91? Вот напишут же бред и сами верят. Типа : больного лечили от рака , но он умер; поэтому идея лечить онкологические заболевания С ТРЕСКОМ ПРОВАЛИЛАСЬ.
            Системно капитализм от коммунизма отличается одним - при капитализме индивидуум должен как можно больше брать и как можно меньше отдавать ВСЕГО, а при коммунизме он должен поддерживать адаптивный баланс. И поэтому коммунизм более прогрессивная система.
            bk316
          3. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:49
            Коммунистическую идею отодвинули задолго до развала страны.
            Развалилась парт-номенклатурой управляемая страна, доживающая по остаткам социально ориентированной системы, созданной предками, но испорченной\ разваленной плохо воспитанными потомками!
            rocket757
          4. Svarog (Владимир) Сегодня, 12:18
            Цитата: Mestny
            Верить их словам о коммунизме и социальной справедливости - признак недалёкого ума.

            а верить Путину, признак высшего разума ? wassat
            Svarog
          5. MstislavHrabr Сегодня, 12:25
            Да. да о социальной справедливости надо забыть.
            В неё нельзя верить - это же страшная коммунистическая идея. И обосрать её надо любым способом. Не стесняйся, продолжай...
            MstislavHrabr
          6. свободный (Андрей) Сегодня, 12:39
            Цитата: Mestny
            Коммунистическая идея с треском провалилась в в 1991 году.
            Опора на эти обломки не может иметь никакой разумной перспективы, кроме одной - личное благополучие тов. Зюганова и высших эшелонов его партии. Что они кстати с успехом демонстрируют последние 27 лет(!).
            Ровно тем же самым занимаются пропагандисты новой красной идеи - зарабатывают себе состояние на процессе.
            Просто эти капиталисты выбрали себе такой способ зарабатывать деньги.
            Верить их словам о коммунизме и социальной справедливости - признак недалёкого ума.

            Прежде чем критиковать неплохо было бы хоть немного разбираться в том что критикуешь.
            свободный
      3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:22
        Кстати,а что там с пенсионным возрастом по силовикам?
        210окв
        1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 10:31
          Логично всё. Кто-то же должен защитить социалистические завоевания(!) советского периода истории.
          И так, буквально, власти вытравливают все советское, навязывая и утверждая нормы капитализма. Ведь еще не все миллионы "не вписавшиеся в рынок" вымерли...
          Считаю и уверен, что социализм - это чисто русское явление. Уничтожая социалистические завоевания, оплаченные реками народной крови, либералы у власти нивелируют достижения Великой страны. С середины 1920-х не посягали на пенсионный возраст, и это не смотря на мировые глобальные катаклизмы и социальные трудности, войны. А, тут реформаторы, охреневшие от безнаказанности и вседозволенности!

          И, на будущее, дабы не подменять термины и понятия. В Стране был осуществлен госпереворот в 1991-1993 гг. Начался с упразднения ведущей роли компартии...
          Pax tecum
          1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 10:52
            Уважаемые! Если кто запамятовал, то
            Госдума еще в 2008 приняла поправки к закону "О референдуме", запрещающие выносить на всенародное голосование вопросы, относящиеся к компетенции федеральных органов власти, что, по факту, означает фактический запрет на плебисциты в России.
            И, да! (из открытых источников)
            "В знак протеста фракция КПРФ в полном составе покинула зал заседаний Госдумы. "Нам затыкают рот, и мы покидаем зал заседания", - сказал депутат-коммунист Николай Харитонов. В ответ на это спикер Госдумы Борис Грызлов предложил подождать, пока коммунисты покинут зал заседания, и продолжить работу, передает РИА "Новости". "Мы подождем, пока вы покинете зал заседаний, будем голосовать дальше. Мы вас ждем хотя бы на тысячное пленарное заседание", - сказал он, пока депутаты-коммунисты поднимались со своих мест и выходили из зала. Проблема кроется в том, что члены КПРФ последние годы безуспешно пытались инициировать всероссийский референдум о повышении пенсии, МРОТ и национализации стратегических отраслей".

            Перед тем, как писать гадости о компартии, основанные на личных убеждениях, подумайте, насколько вы уже "вписались в рынок" и экономическое нео-рабство.
            КПРФ пока единственные, кто пытается хоть как то отстоять соц.достижения...
            Pax tecum
            1. проходящий (Андрей) Сегодня, 11:06
              Перед тем, как писать гадости о компартии, основанные на личных убеждениях, подумайте, насколько вы уже "вписались в рынок" и экономическое нео-рабство.

              для начала вы гоните,в зашей, зюганова. Многие согласны с планами КПРФ.
              Не верят лично зюганову, Как ЛДПР живет за счет Жирика, так у КПРФ низкий рейтинг из за зюганова . Например не все забыли как он отдал власть ельцину. А вы даже вышибить его не можете, что уж говорить о доверии.
              проходящий
              1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 11:32
                ...для начала вы гоните,в зашей, зюганова. Многие согласны с планами КПРФ.
                Не верят лично зюганову, Как ЛДПР живет за счет Жирика, так у КПРФ низкий рейтинг из за зюганова

                Это вопрос внутрипартийный и требует определенных процедур.
                Члены партии, не согласные с политикой руководства КПРФ, заявляют о созыве съезда партии, после региональных конференций, и принимают решение. Кворум.
                И Зюганов - это не коллективный орган управления партии...
                Или думаете, что внутри партии разногласий нет, в т.ч. и по поводу лидерства?
                Pax tecum
              2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:53
                Руководство партии не вызывает доверия никак, да вся масса парт функционеров тож!
                Стоит возвращаться к истокам, т.е. все должно зарождаться в трудовых коллективах и оттуда ж КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ!
                Кстати, идеи Коммунизма, даж предваряющего его Социализма, есть самые востребованные в нашей стране, ПОКА!!! Время идет и шо будет за следующем поворотом, уже не так очевидно.
                rocket757
              3. MstislavHrabr Сегодня, 12:38
                Я видел как наши СМИ обсирали Грудинина, Как из хорошего, порядочного человека пытались вылепить ка. Думаю, что Зюганову не слаще... Так что не такой уж у него хреновый рейтинг... И хоть я категорически против национализации (мы не национализировать должны, а заставить буржуев делиться с народом), - возможно, буду голосовать за КПРФ.
                Кстати я член Елиной России. Если поддержат увеличение пенсионного возраста - выйду из партии. И я знаю многих (выйти побоятся), которые будут на выборах голосовать против "своей" партии...
                MstislavHrabr
        2. Nil (Дмитрий) Сегодня, 12:11
          Есть сведения что выслугу поднимут до 25 лет, при выходе на пенсию 2 месяца будут платить пособие, а свою МВДшную, военную, ФСБшную пенсию можно будет получать с 65 лет.
          Довелось на прошлой неделе пообщаться со своими бывшими сослуживцами, они уже в курсе этой "реформы", настроение у большинства из них терпило-пораженческое. Небезызвестный и уважаемый Дмитрий Пучков (Гоблин), которого паникером сложно назвать, тут об этом тоже высказался (с 39мин.06сек.) https://www.youtube.com/watch?v=0UWXKCLb2Ek
          Nil
      4. Svarog (Владимир) Сегодня, 12:09
        Цитата: сибиралт
        Зюганов поменьше бы трепался, а хотя бы что-то делал. Без реферндума по важнейшему вопросу, касающегося буквально всех (кроме власти и её олигархов), мы - становимся рабами по факту, но с самой передовой в мире демократией и с выдающимися "Правами Человека". Тут уж даже хуже чем мякина вместо хлеба.winked

        Зюганов все делает в рамках закона, вот в этом и проблема.. пора уже организовывать серьезные мероприятия...
        Svarog
    2. 79807420129 (Влад.) Сегодня, 10:25
      КПРФ сосредотачивается на референдуме против повышения пенсионного возраста

      Господин Зюганов пытается оседлать волну протеста и тема довольно благодатная,уж кто в ней только не отметился feel
      то в КПРФ считают бессмысленным участие в региональных выборах «результатом, которые заранее предопределён»

      А чего ж от реальной борьбы то отказываетесь,ведь это места где реально можно что то изменить. belay Популист блин,более 20 лет в думе у корыта уже прикормлен. yes
      79807420129
      1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 11:19
        79807420129: ..,более 20 лет в думе у корыта уже прикормлен.

        Следуя вашей логике, так можно сказать о любой партии в ГД...
        Pax tecum
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:57
          Так и говорят о ЛЮБОЙ! Это что новость, откровение?
          rocket757
      2. MstislavHrabr Сегодня, 12:48
        Это будет реальная борьба за что? За то, чтоб стать губернаторами и проводить в жизнь пенсионную реформу принятую правительством? Кстати. ты хоть знаешь откуда дотационные регионы берут деньги на решение социальных вопросов? У кого стоя на коленях надо будет их выпрашивать? Ты знаешь сколько чиновников и губернаторов поддерживая народный протест против пенсионной реформы молчат в тряпочку, потому, что систему можно изменить только на самом верху(или сломать но "майдан" нам нах. не нужен)...
        MstislavHrabr
  2. Венд (Анатолий) Сегодня, 09:49
    Сейчас эту карту будут разыгрывать все кому ни лень, чтобы получить политические дивиденды. и повысить рейтинг.
    Венд
    1. gig334 (прохожий) Сегодня, 09:58
      Цитата: Венд
      Сейчас эту карту будут разыгрывать все кому ни лень, чтобы получить политические дивиденды. и повысить рейтинг.

      Это такая отмазка?
      КПРФ это не все кому не лень, это тебе не прозападники типа навального и собчак. Пусть получают хоть какие дивиденды, главное что бы остановили этот беспредел
      gig334
      1. cariperpaint Сегодня, 10:03
        Эх то не отмазка а правда. Какой нафиг референдум? Может стоит заниматься не болтовней и сбором электората а экономикой? Или после Грудининских бла бла бла вся програмка сдулась?)
        cariperpaint
        1. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:25
          Ну разумеется сдулась.
          Припасть к вожделенной государственной кормушке не получилось. Да и получится не могло - слишком уж примитивно-дубово был организован процесс, начиная от выбора кандидата, и заканчивая его "программой".
          Но деньги то коммунистам нужны? Поэтому будут другие программы.
          Mestny
          1. Леший1975 Сегодня, 11:15
            Цитата: Mestny
            Ну разумеется сдулась.
            Припасть к вожделенной государственной кормушке не получилось. Да и получится не могло - слишком уж примитивно-дубово был организован процесс, начиная от выбора кандидата, и заканчивая его "программой".
            Но деньги то коммунистам нужны? Поэтому будут другие программы.

            Давайте вместе порассуждаем, только логично. Грудининская (пусть и КПРФ-ская) программа Вас не устроила и поэтому они не достойны, с Ваших слов, "Припасть к вожделенной государственной кормушке". У другого (ВВП, если не понятно) программы вообще не было, но он получается достоин припасть. Сами себе эту логику объяснить сможете? (Если скажите, что у ВВП программа была и ух какая. Сразу ссылку на документ с таким названием до начала компании. А то, что было уже потом, я мультики и по тв смотрю, и программой это не называется)
            Леший1975
        2. Ратник-80 (Игорь) Сегодня, 12:35
          Что за бред , какой экономикой может заниматся кпрф , все законы в думе принимаются едром , все что предлагает кпрф дружно банится. Зюганов мне самому не нравится , но другой альтернативы нет , надо показать власти недовольство народа
          Ратник-80
        3. свободный (Андрей) Сегодня, 12:43
          Цитата: cariperpaint
          Эх то не отмазка а правда. Какой нафиг референдум? Может стоит заниматься не болтовней и сбором электората а экономикой? Или после Грудининских бла бла бла вся програмка сдулась?)

          А как интересно КПРФ может заниматься экономикой fool .КПРФ что у руля уже?Предложения блокирует едро коего большинство.Про экономику своих дружков едро спрашивай.
          свободный
      2. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:16
        Цитата: gig334
        Цитата: Венд
        Сейчас эту карту будут разыгрывать все кому ни лень, чтобы получить политические дивиденды. и повысить рейтинг.

        Это такая отмазка?
        КПРФ это не все кому не лень, это тебе не прозападники типа навального и собчак. Пусть получают хоть какие дивиденды, главное что бы остановили этот беспредел

        За последнее время КПРФ хоть чему-то смогло воспрепятствовать? Если бы КПРФ действительно была не кто попало, то начали бы за долго до Навального, еще на стадии заявления Медведева. А так дождались, поняли, что ничего плохого не будет из этой акции и вылезли.
        Венд
  3. Комментарий был удален.
  4. Лесс Сегодня, 09:52
    А я против затеи КПРФ. Они просто пропиариться хотят.
    Лесс
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:18
      Цитата: Лесс
      А я против затеи КПРФ. Они просто пропиариться хотят.

      А когда Путин изображал из себя "птичку-невеличку" на дельтоплане, он что, экономику поднимал?
      И да, если сильно желаете умереть на рабочем месте от инсульта, там мы не возражаем.
      sabakina
      1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 10:30
        Цитата: sabakina
        Цитата: Лесс
        А я против затеи КПРФ. Они просто пропиариться хотят.

        А когда Путин изображал из себя "птичку-невеличку" на дельтоплане, он что, экономику поднимал?
        И да, если сильно желаете умереть на рабочем месте от инсульта, там мы не возражаем.

        Слава Прювет! hi А эта песня из той же оперы.Пиар и ничего более,сейчас на этой теме ленивый самый из себя народолюбца корчит,уж кто только не отметился в этой теме и овальные и собчачки и хрен знает кто laughing hi
        vovanpain
      2. Лесс Сегодня, 10:34
        Цитата: sabakina
        И да, если сильно желаете умереть на рабочем месте от инсульта, там мы не возражаем.

        Для вас возможно будет откровением сей факт, но в своих желаниях мне нет абсолютно никакого интереса до ваших возражений.
        Цитата: sabakina
        А когда Путин изображал из себя "птичку-невеличку" на дельтоплане, он что, экономику поднимал?

        Нет, конечно, это он так народ на референдум зазывал.
        Лесс
      3. Опер (Игорь) Сегодня, 10:35
        Мы это кто, Вячеслав?
        Опер
      4. Zubr Сегодня, 11:05
        hi Лично у меня тоже сложилось такое впечатление. И пускай, что тут не болтают, а Зюганов правильно затевает референдум. Деньги на выборы находит наше правительство, на ЧМ, ОЛИМПИАДЫ, это хорошо, но сейчас нужна наша социальная активность в этом вопросе. ЛДПР и Справедливая Россия тоже против таких реформ. В данный момент я обращаюсь ко всем трём фракциям, объединитесь, возьмите под контроль этот вопрос о референдуме ! Хватит продолжать беспредел единороссов. И напрасно КПРФ снимает своих кандидатов с выборов, уверен, вас бы поддержали в связи со сложившейся ситуацией в социальных вопросах. А мы без пяти минут пенсионеры, как у Твардовского про Василия Тёркина: "Встанем, ноги разомнём, что там есть перекалечим, переправу обеспечим". Как говорится тряхнём антресолями, пока есть силы, желание а главное настоять на референдуме. И наш независимый контроль за процессом голосования и при подсчёта голосов.
        Zubr
      5. Banshee (Роман) Сегодня, 11:12
        Цитата: sabakina
        А когда Путин изображал из себя "птичку-невеличку" на дельтоплане, он что, экономику поднимал?


        А что, нет? На новые высоты поднимал. Это еще ничего, щас Рогозин в Роскосмосе еще не туда запульнет ее)))
        Banshee
        1. Лесс Сегодня, 11:33
          Ну Зюганов-то дельтапланов сторонится. А зря. Или дельтапланы у него "не той системы"?
          Лесс
      6. Леший1975 Сегодня, 11:19
        Цитата: sabakina
        Цитата: Лесс
        А я против затеи КПРФ. Они просто пропиариться хотят.

        А когда Путин изображал из себя "птичку-невеличку" на дельтоплане, он что, экономику поднимал?
        И да, если сильно желаете умереть на рабочем месте от инсульта, там мы не возражаем.

        Да дело уже, к сожалению, не в этом одном вопросе. Тут уже нужно менять ВСЮ "ЭЛИТУ", иначе отобьемся от повышения пенс. возраста, другую гадость придумают. А вот здесь, на мой взгляд, к сожалению КПРФ осторожничает и не ставит вопрос шире.
        Леший1975
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:25
      Только из за пиара?Понятно что никакого референдума не допустят,но хоть какое то давление на власть надо оказывать,иначе загнобят.
      Цитата: Лесс
      А я против затеи КПРФ. Они просто пропиариться хотят.
      210окв
      1. Лесс Сегодня, 10:41
        Цитата: 210окв
        Понятно что никакого референдума не допустят,но хоть какое то давление на власть надо оказывать,иначе загнобят.

        Дело не в том допустят или не допустят, лично на мой взгляд этот вопрос просто не уровня референдума. А КПРФ могла бы пойти другим путём, но избрала самый простой, самый популистский и при этом самый не реальный. Т.е. на следующих выборах честно скажет - мы пытались, но не смогли, нам не разрешили. Зато на волне популизма рейтинг наверняка поднимет.
        Лесс
        1. spektr9 Сегодня, 10:51
          Правильно это вопрос уровня не референдума, тут уже пора выходить на улицы или издыхать в коболе
          spektr9
          1. консерватор (Александр) Сегодня, 11:07
            Правильно это вопрос уровня не референдума, тут уже пора выходить на улицы или издыхать в коболе


            кобол - язык программирования.

            на улицы ты уже много ходил судя по писанине, лучше бы ты в школу ходил - глядишь и виноватых бы вокруг было меньше

            хочется выйти на улицу - мешок мусорный захвати, хоть мусор уберешь заодно

            а о судьбе народа Россиюшки и о моей личной не печалься, ты только хуже можешь сделать. Цэ как факт.

            Таких помощников как ты надо на строительство дорог - хоть польза будет

            консерватор
            1. spektr9 Сегодня, 11:19
              О очередной птенчик в защиту олигархата запищал, шейки таким птенчикам надо сворачивать, а то имеют тут ещё наглость от имени народа высказаться ... И ты не бойся аки не Борька, доживешь wink
              spektr9
              1. консерватор (Александр) Сегодня, 11:25
                О очередной птенчик в защиту олигархата запищал


                ну твой то рык в поддержку народа нас всех заставил пригнуть свои головы

                шейки таким птенчикам надо сворачивать


                жаль что ты только можешь давить кнопки. Знаешь что ты делал в 1996 году, поборник коммунизма? Ты терпел. Не знаю может и плакал - но терпел. И терпеть будешь дальше. Потому что ты терпеливый)

                Терпение твой конек. Терпение и форум и кнопки

                И ты не бойся аки не Борька, доживешь wink


                ты такой же влажный и мечтательный - как школьница в свой выпускной

                смешной(ая) ты. сворачиватель шеек

                P.S. и всегда будут богатые и бедные, а ты всегда будешь терпеть и завидовать
                консерватор
                1. spektr9 Сегодня, 11:29
                  Ой как мы писчим, давай иди на улице заяви о своих взглядах быстро тебя как школьницу отработают, а после в расход wink
                  Или думаешь зря твоя власть в любое заведения с тремя машинами охраны приезжает ?)
                  spektr9
                  1. консерватор (Александр) Сегодня, 11:30
                    быстро тебя как школьницу отработают


                    не уж то это будешь ты? Или ты делегируешь работу работникам, а сам будешь терпеть на диванчике?

                    После школы работать идут даже школьницы, так что прощайся уже со своим диваном - пора во взрослую жизнь
                    консерватор
                    1. spektr9 Сегодня, 11:34
                      Так оторвись от вылизывание властей в инете и иди трудоустраиваться, половозрелое дитя ... Там и поагитируешь о хорошей власти и правильном повышении пенсионного возраста laughing
                      spektr9
                      1. консерватор (Александр) Сегодня, 11:37
                        Так оторвись от вылизывание властей в инете и иди трудоустраиваться, половозрелое дитя ...


                        какой же ты тепленький персонаж

                        рисуй смайлы в общем. так и победишъ. а теперь можешь быть свободен.

                        жаль когда такие вот выступают защитниками прав и свобод. Хочется сделать рука лицо и в такие моменты я понимаю что уж лучше пусть наши власти - чем такие шариковы.

                        P.S. лично тебя бы я на пенсию отпустил в 30 лет.
                        консерватор
            2. свободный (Андрей) Сегодня, 12:47
              Цитата: консерватор
              Правильно это вопрос уровня не референдума, тут уже пора выходить на улицы или издыхать в коболе


              кобол - язык программирования.

              на улицы ты уже много ходил судя по писанине, лучше бы ты в школу ходил - глядишь и виноватых бы вокруг было меньше

              хочется выйти на улицу - мешок мусорный захвати, хоть мусор уберешь заодно

              а о судьбе народа Россиюшки и о моей личной не печалься, ты только хуже можешь сделать. Цэ как факт.

              Таких помощников как ты надо на строительство дорог - хоть польза будет

              А на каком основании вы запрещаете гражданину России печалится о ее судьбе и высказывать свое мнение?
              свободный
  5. Mestny (Сергей) Сегодня, 09:53
    Как же так?
    Рейтинг идёт вверх, а участие выборах отменяется?
    Очередное надувание популистских щёк на фоне активного самослива из избирательного процесса.
    Повторяется история 1996 года, вероятно слишком большой % проголосовали за КПРФ.
    А ну как такими темпами и к власти придётся приступить? Это очевидно для КПРФ не нужно и не выгодно.
    Mestny
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 11:14
      власть это ответственность и вилы в случае чего. Тут на Путина изрыгают - был бы Зюганов - вот тогда бы мы хлебнули)

      Путин хотя бы ответственность на себя берет, а этот бы только персонажей обновлял каждый квартал
      консерватор
      1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 12:24
        Помните такого Бориса Грызлова, "яркого" представителя ныне правящего класса псевдо-элиты, который ушел из Госдумы в году 2011.
        Некоторые комментарии здесь (в итоге) можно, разве что, сравнить с его афоризмами:
        "Парламент – не место для дискуссий".
        или
        "Мне кажется, что Государственная Дума — это не та площадка, где надо проводить политические баталии, отстаивать какие-то политические лозунги и идеологии, это та площадка, где должны заниматься конструктивной, эффективной законодательной деятельностью".
        А, это вообще - "шедевр":
        "Реальная точка зрения народа формируется во внутрипартийных дискуссиях "Единой России", в то время как межпартийные дебаты в Государственной думе — это "политическое шоу". Обсуждение в рамках партии и есть точка зрения народа. Именно "Единая Россия" из этих обсуждений может вынести какие-то правильные решения".
        Pax tecum
  6. solzh (Сергей) Сегодня, 09:56
    в КПРФ считают бессмысленным участие в региональных выборах «результатом, которые заранее предопределён».

    Верхушку КПРФ необходимо менять. Надо участвовать в выборах в не зависимости от заранее известных итогов. С помощью выборов надо доносить до народа свою политическую и экономическую программу, тем самым привлекая к себе новых сторонников! Если рассуждать подобным образом, как в ЦК КПРФ, то и на президентских выборах не стоило участвовать. Какое-то предательство коммунистических идей отказ от участия в выборах. ЦК нужно распускать, в последнее время КПРФ, по моему мнению, отходит от истинных идеалов марксизма-ленинизма. Нужно заявить сторонникам коммунистической идеологии, например на сайте КПРФ, примерно следующее: Спасибо вам, Геннадий Андреевич, что спасли партию в своё время от развала и отстояли партию в судах, но вам товарищ Зюганов пора уступать лидерство молодым и энергичным сторонникам советского пути развития.
    solzh
    1. cariperpaint Сегодня, 10:06
      КПРФ кроме верхушки стоит в первую очередь заняться собственным пиаром. Воспринимать хоть что то от них серьезно это как смотреть с серьезным видом токшоу любо толка по телеку. Что то происходит,кто то копошится а вникать неохота
      cariperpaint
    2. Опер (Игорь) Сегодня, 10:49
      Сергей, а что предлагает КПРФ вообще?! Какую идеологию?! Какие шаги?! Где вообще в мире в какой стране есть положительный опыт претворения в жизнь коммунистической идеологии? Китай про который регулярно вещает Зюганов? Ну так разве это марксизм - ленинизм? От социализма там остались только красные флаги на съездах КПУ! Или в Китае нет олигархии и бедности сотен млн китайцев?! Все, что делает Зюганов это спекулирует на проблемах страны! Поменять верхушку? А идеи то какие? Плановая экономика? С частной собственностью будем бороться? В чем смысл то?
      Опер
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 11:23
        В чем смысл то?


        в деньгах. правдой там и не пахнет
        консерватор
      2. solzh (Сергей) Сегодня, 11:34
        У КПРФ есть программа под названием "Десять шагов к достойной жизни" , ознакомиться с ней можно по ссылке https://kprf.ru/party-live/cknews/157005.html
        Цитата: Опер
        Где вообще в мире в какой стране есть положительный опыт претворения в жизнь коммунистической идеологии?

        СССР. Я понимаю, что СССР для вас это не показатель и переубеждать вас в этом я не буду. Просто хочу сказать и вы уже 100% знаете, что именно, а именно, что мы до сих пор пользуемся в производстве мощью изготовленной в СССР. Разве это не показатель? Разве история развития СССР не есть положительный опыт применения коммунистической идеологии?
        Цитата: Опер
        Китай про который регулярно вещает Зюганов? Ну так разве это марксизм - ленинизм?

        Вы правы! Я полностью с вами согласен по Китаю! Поэтому и говорю, что КПРФ на китайских коммунистов опираться не следует.
        Цитата: Опер
        Плановая экономика? С частной собственностью будем бороться?

        Да, плановая экономика. Только плановая экономика, но никак не рыночная экономика, способна восстановить экономику нашей страны в достаточно сжатые сроки.
        Что значит "бороться с частной собственностью"? Никто отнимать у вас ничего не будет. Нужно пересмотреть итоги приватизации проведенной в 90-х годах, отменить их и ввести госконтроль в экономике. Нужно возрождать и развивать колхозы и т.д. hi
        solzh
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 11:49
          У КПРФ есть программа под названием "Десять шагов к достойной жизни"


          это даже не смешно вот такое читать
          консерватор
        2. Опер (Игорь) Сегодня, 12:10
          Цитата: solzh
          а именно, что мы до сих пор пользуемся в производстве мощью изготовленной в СССР. Разве это не показатель? Разве история развития СССР не есть положительный опыт применения коммунистической идеологии?

          А это совершенно нормально. СССР долгие и долгие годы пользовался созданным в Российской империи! Слава Богу мы не в безвоздушном пространстве оказались после 1917 года.
          Цитата: solzh
          Вы правы! Я полностью с вами согласен по Китаю! Поэтому и говорю, что КПРФ на китайских коммунистов опираться не следует.

          Здесь я вам вынужден привести еще один очень неприятный пример - КПУ, которую КПРФ поддерживает всесторонне и которая в свою очередь просто предала интересы украинцев не поддержавших бандеровцев войдя в бандеровскую Раду! Деятельность Симоненко придет время еще осудят!
          Цитата: solzh
          Что значит "бороться с частной собственностью"? Никто отнимать у вас ничего не будет. Нужно пересмотреть итоги приватизации проведенной в 90-х годах, отменить их и ввести госконтроль в экономике. Нужно возрождать и развивать колхозы и т.д

          Не смотря на то, что ельцинская приватизация была просто воровской пересмотреть ее итоги без ущерба для экономики и населения в данный момент не представляется возможным. Думаю этот процесс необходим но без революционных методов! Про колхозы не соглашусь. По поводу частной собственности в таком случае тоже - это ведь краеугольный камень марксизма - ленинизма?!
          Опер
    3. Zubr Сегодня, 11:21
      А мне кажется ситуацию в думе надо ломать в корне. Должен быть организован блок партий социальных реформ. КПРФ, ЛДПР, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. И присвоить им аббревиатура РСДРП. РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ.
      Zubr
  7. Alex66 (Александр) Сегодня, 09:58
    КПРФ надо внимание уделить борьбе за власть, может быть больше опираться на поддержку китайской КП, тем более, что Россия стремится к партнерству. Использовать надо все средства, жестко критиковать правительство, не смотря на финансовую поддержку, иначе партия превратится в статиста на вторых ролях. Слив победы Ельцину на выборах многие не простят Зюганову, теперь надо постараться вдвойне.
    Alex66
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 10:07
      Цитата: Alex66
      может быть больше опираться на поддержку китайской КП

      Нельзя опираться в одностороннем порядке не то что на китайских коммунистов, но и вообще на кого бы то нибыло. Вместо опоры на кого-то, нужно возраждать коммунистический интернационал и двигаться вперёд. Нужно участвовать во всех выборах, нужно по больше выпускать информационных бюллетеней о деятельности партии и об её экономической программе. Нужно так же сменить ЦК, освежить его, привлечь на руководящие посты партии более активных сторонников.
      solzh
      1. Alex66 (Александр) Сегодня, 10:14
        Да верхушку надо менять,в выборах во всех надо участвовать, а если победят наводить порядок на своем участке, улучшать жизнь людям, тогда коммунистам и страну доверят.
        Alex66
      2. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 10:15
        Коммунистический интернационал признан троцкизмом и похоронен лично товарищем Сталиным.
        сорок восьмой
        1. solzh (Сергей) Сегодня, 11:57
          Отстаивая необходимость роспуска, Сталин говорил: "Опыт показал, что и при Марксе, и при Ленине, и теперь невозможно руководить рабочим движением всех стран мира из одного международного центра. Особенно теперь, в условиях войны, когда компартии в Германии, Италии и других странах имеют задачи свергнуть свои правительства и проводить тактику пораженчества, а компартии СССР, Англии и Америки и другие, наоборот, имеют задачи всемерно поддерживать свои правительства для скорейшего разгрома врага". Так же принимался во внимание и довод старейшего члена ИККИ В. Коларова, который утверждал, что Коминтерн «давно перестал быть на деле руководящим органом. Перестал потому, что изменилась обстановка. Существует СССР, этот новый фактор такой огромной силы, что Коминтерн является архаизмом. Коминтерн был создан в момент революционной бури, но надежды на быструю революцию не оправдались». Как видите о троцкизме не слова.
          solzh
  8. RedFox11 Сегодня, 09:58
    Сайт совсем уж про коммунистическим стал,рейтинги КПРФ с каждыми выборами все меньше,в столице они полностью померли и проиграли с разгромом яблоку и лишились почти всех муниципальных мест.Избиратели КПРФ как правило довольно старые и с каждыми годом их становится все меньше,партия обречена.Последнюю строчку наверное сотрудник КПРФ писал,уж очень наглое враньё.
    RedFox11
  9. gig334 (прохожий) Сегодня, 09:59
    Всегда был за КПРФ. за их программу, так что поддержу их. А то смотрю хватает слабоумных, которые в их поступке видят только пиар(если конечно это не либеральная шелуха пишет). Программу их читайте, они давно про это говорили и писали. Чудики, ёлки
    gig334
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:12
      Вы статью внимательно прочтите.
      "Отказываются от участия в выборах" в некоторых регионах.
      Это демонстративное неучастие в законных способах влиять на страну и есть не что иное как пиар.
      Mestny
      1. gig334 (прохожий) Сегодня, 10:29
        Цитата: Mestny
        Вы статью внимательно прочтите.
        "Отказываются от участия в выборах" в некоторых регионах.
        Это демонстративное неучастие в законных способах влиять на страну и есть не что иное как пиар.

        Вы то же прочитайте внимательно статью. Нет смысла плясать под дудку беспредела, если результаты выборов уже всем известны до голосования.
        gig334
    2. Aroma77 (Александр) Сегодня, 10:29
      Зря вы так в нынешний КПРФ верите. Посмотрите кто в этой партии состоит - рабочие, крестьяне, учителя? Нет..те же бизнесмены которые не влезли в единоросов или в другие партии. И придя к власти вы думаете они свою частную собственность отдадут народу...щас..) Они и не стремятся к правлению, нынешние КПРФ это иждивенцы ..которые хорошо пригрелись занимая определенную нишу и не более. Жаль конечно, по СССР сейчас только одна ностальгия..но былое не вернешь, а на старых лозунгах далеко не уедешь. В этот КПРФ больше всех кому не верю.
      Aroma77
      1. Леший1975 Сегодня, 11:25
        Цитата: Aroma77
        Зря вы так в нынешний КПРФ верите. Посмотрите кто в этой партии состоит - рабочие, крестьяне, учителя? Нет..те же бизнесмены которые не влезли в единоросов или в другие партии

        Ну я вот всю жизнь бизнесом занимаюсь. Без партийный. И что из этого следует? Что я за ЕР или ВВП? При выборе только между ЕР и КПРФ ОДНОЗНАЧНО проголосую за КПРФ, потому как ЕР большее зло однозначно.
        Леший1975
  10. Vard Сегодня, 10:01
    В 2017 году Зюганов заработал более 6 000 000 рублей... ему точно пенсия не нужна...
    Vard
    1. rts9900 (Павел) Сегодня, 10:04
      Цитата: Vard
      В 2017 году Зюганов заработал более 6 000 000 рублей... ему точно пенсия не нужна...

      Откуда знаешь? в интернете прочитал? Так интернет не библия, тут всякое пишут
      rts9900
      1. Vard Сегодня, 10:41
        Увы с библией то же не так всё просто... Мне один знакомый батюшка рассказывал... их было много... но потом отобрали четыре вроде как... остальные запретили... Был по этому поводу вселенский собор...
        Vard
  11. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:09
    Цитата: Alex66
    КПРФ надо внимание уделить борьбе за власть, может быть больше опираться на поддержку китайской КП,

    Правильно! Отменить пенсии как в Китае, и дело с концом. Зато страну постоим как при Сталине.
    Mestny
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 11:02
      Нет ну, что вы?! Отменить но не все! В Китае то госпенсии имеются у некоторых! Очень некоторых! Ну а остальных пенсионеров должны содержать родственники! А иначе, как же коммунизм построить?! Это вам не олигархическая Россия где из за повышения пенсионного возраста скоро глотки друг другу рвать начнут! В Китае вопрос пенсий решен предельно по коммунистически просто - нет пенсий - нет пенсионного возраста - нет и его повышения! Сознательные люди! Нашим большевикам - коммунистам есть на кого ровняться! Зюганов так и говорит регулярно - а вот коммунистический Китай ...
      Опер
  12. cariperpaint Сегодня, 10:10
    Меня всегда это умиляло))) вот кто то предложил реформу. Плохая,хорошая это на выходе оценим. И вместо того что бы свою реформу предложить которая реально нужна,они референдум хотят... Ну не бред ли?)))Миша кушай кашу. Нет. Я требую референда по отмене завтрака))))
    cariperpaint
    1. gig334 (прохожий) Сегодня, 10:20
      Цитата: cariperpaint
      Меня всегда это умиляло))) вот кто то предложил реформу. Плохая,хорошая это на выходе оценим. И вместо того что бы свою реформу предложить которая реально нужна,они референдум хотят... Ну не бред ли?)))Миша кушай кашу. Нет. Я требую референда по отмене завтрака))))

      А вы потрудитесь зайти к ним на сайт и почитать их программу, там всё давно расписано про реформы и т д. Зачем показывать свою глупость? Причём не только у них на сайте написано, они об этом делали передач, программ и т д
      gig334
      1. cariperpaint Сегодня, 10:24
        Да ладно?)) теперь мне все бросить и начать их сайты читать? Или все таки по нормальному до людей ее довести?))) и пусть сравнивают? Может это не я глупый а?)
        cariperpaint
        1. gig334 (прохожий) Сегодня, 10:33
          Цитата: cariperpaint
          Да ладно?)) теперь мне все бросить и начать их сайты читать? Или все таки по нормальному до людей ее довести?))) и пусть сравнивают? Может это не я глупый а?)

          Ну вот видишь, я оказался прав, ты даже ничего не читал. Как говорится, политика не ваш конёк, смотрите лучше сериалы.
          gig334
          1. cariperpaint Сегодня, 10:47
            Хамить мне не нужно. Я вам не сосед по парте. Что ка ается что мне делать,я сам разберусь. Я вам просто привел мнение обычного человека которому вся это возня не уперлась от слова совсем. До людей доводить свое мнение нужно,а не мне за ним бегать. Если я в обществе не вижу их программы или мнения,значит его тупо нет. Эта бредятина по референдуму по отмене реформы все показывает. Программы у них нет, и делать они ее не собираются. Им главное на хайпе в струю попасть,не более.
            cariperpaint
        2. Леший1975 Сегодня, 11:30
          Цитата: cariperpaint
          Да ладно?)) теперь мне все бросить и начать их сайты читать? Или все таки по нормальному до людей ее довести?))) и пусть сравнивают? Может это не я глупый а?)

          Может. Но по тв. только Киселева с Соловьевым показывают, других не видел в последнее время. Так вот если только их смотреть, то не только глупостью заболеть можно, но и раздвоением личности (если конечно помнить, как их мнение колеблется вместе с линией партии). Сам стараюсь их не смотреть и другим того же советую.
          Леший1975
          1. cariperpaint Сегодня, 11:48
            Они хоть что то говорят. Остальным видимо вообще не до людей. Им надо референдумы готовить
            cariperpaint
      2. cariperpaint Сегодня, 10:31
        Кстати судя по тексту они не провести ее хотят а отменить вообще) крутая программа))) а главное столько сил на нее затратили))))
        cariperpaint
    2. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 12:19
      Чего они предложат, у них в ГД меньшинство, вам даже по телевизору не расскажут об инициативе КПРФ. А по такой вопрос как пенсионный возраст хочешь-нехочешь а вызовет резонанс, люди озабочены им.
      GRIGORIY76
  13. rts9900 (Павел) Сегодня, 10:10
    После таких кремлёвских реформ, шансы у КПРФ быть у власти будут только расти. Россия не Европа, она так жить не будет.
    rts9900
    1. cariperpaint Сегодня, 10:11
      Да шаз. В страшном сне такое не привидилось бы
      cariperpaint
      1. rts9900 (Павел) Сегодня, 10:17
        Цитата: cariperpaint
        Да шаз. В страшном сне такое не привидилось бы


        Для воров народной собственности, это 100%-но страшный сон, согласен.
        rts9900
        1. cariperpaint Сегодня, 10:21
          Для нормальных людей. У вас все кто лучше живет это воры. Купил новую машину- украл,поменял квартиру спер. Ну нафиг вме это
          cariperpaint
          1. Дирижер Сегодня, 11:00
            Не все, но воров хватает . Дело не в покупке а в способе добывания денех.
            Дирижер
            1. cariperpaint Сегодня, 11:13
              Табличку носить, что не крал?))) а то людям то все равно в большинстве своем. Жене на рождение ребенка подарок сделал о котором мечтала,пол нашего дома это обсудило))) им то все равно как добывал) раз купил,а другой не может значит спер)))
              cariperpaint
          2. rts9900 (Павел) Сегодня, 11:30
            Цитата: cariperpaint
            Для нормальных людей. У вас все кто лучше живет это воры. Купил новую машину- украл,поменял квартиру спер. Ну нафиг вме это


            Речь не о машинах, а про олигархов и их грабительские реформы, а твоя машина никого не интересует.
            rts9900
            1. cariperpaint Сегодня, 11:53
              Это просто пример того как люди относились,относятся и будут относиться к тем у кого что то в жизни лучше чем у них. по этой причине меня в электорате КПРФ не будет. Вместо работы они все раскулачить кого то хотят как всегда. На выборы наслушался,хватило.
              cariperpaint
  14. Симон (Вячеслав) Сегодня, 10:15
    Цитата: Лесс
    А я против затеи КПРФ. Они просто пропиариться хотят.

    Согласен! За счет больного вопроса народа свой рейтинг поднять.
    Симон
    1. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 12:17
      Пускай попиаряться. Лично мне КПРФ не нравится, но что плохого в идее с референдумом? Проголосуем, а там пускай решают как решать проблему пенсии. Плюс хороший прецедент, в возможно чаще будут проводиться референдумы, например по вопросу добавления слова "всего" в предложение о двух президентских сроках.
      GRIGORIY76
  15. zed042 (Vasiliy) Сегодня, 10:17
    Странно, что Зюганов ещё не умер, старый уже. Могли бы и поменять марионетку.
    zed042
  16. Гуру (Олег) Сегодня, 10:18
    с 90х за Коммунистов не голосовал-Теперь буду за них, ну не как по другому не получься унять Либерастов.
    Гуру
  17. Симон (Вячеслав) Сегодня, 10:20
    Цитата: Mestny
    Цитата: Alex66
    КПРФ надо внимание уделить борьбе за власть, может быть больше опираться на поддержку китайской КП,

    Правильно! Отменить пенсии как в Китае, и дело с концом. Зато страну постоим как при Сталине.

    При Сталине и страну строили и пенсию платили! К стати, пенсионный рабочий стаж был принят при Сталине, в 1936 году - женщины 55 лет, мужчины 60 лет. stop
    Симон
    1. Лесс Сегодня, 11:06
      Цитата: Симон
      При Сталине и страну строили и пенсию платили!

      Поинтересуйтесь заодно на досуге, когда отменили работу за трудодни и когда крестьяне паспорта получили... и оброк когда отменили...
      Лесс
      1. spektr9 Сегодня, 11:43
        Поинтересуйтесь на досуге какое положение экономики СССР было после ВОВ, сколько погибших, и почему то тогда пенсионный возраст не подняли ... А в 2018 по другому не как wassat
        spektr9
        1. Лесс Сегодня, 11:57
          Хотите сказать в упомянутом вами 36-ом не было того что я перечислил? Что всё это появилось после ВОВ?
          И, кстати, территориально после ВОВ СССР не уменьшился, в отличие от РФ после развала Союза, и потери населения в ВОВ в разы меньше, чем потери населения в связи с распадом СССР, как в количественном, так в процентном соотношении. Это если уж быть совсем объективным.
          Лесс
          1. spektr9 Сегодня, 12:12
            Отлично но вот союз уже как 25 лет распался. Т.е. вы хотите сказать что за эти 25 лет правительство довело экономику и потери трудоспособного населения хуже чем они были во время, и после ВОВ, тем самым нанесло ущерба нашей стране больше чем смог Гитлер с 1941 по 1945 год ....
            Таки молодцы, ну что ещё сказать
            spektr9
            1. Лесс Сегодня, 12:22
              При чём тут правительство вообще? Меня интересует ваше мнение по поводу сталинской внутренней политики по тем проблемам, которые я озвучил. Но ответа, я так понимаю, я от вас не дождусь...
              Лесс
              1. spektr9 Сегодня, 12:32
                Т.е. правительство во всем этом не виновато, за 25 лет странна сама дошла до этого состояния (и правительство не руководит этими процессами) wassat Однако интересные у вас теории
                p.s. а вы с темы то не съезжайте, мы тут не сталинскую внутреннею политику обсуждаем, а путинские реформы 2018 года (конкретно пенсионную реформу) ...
                spektr9
                1. Лесс Сегодня, 12:38
                  Ну допустим с темы я не съезжал, тут привели в пример Сталина - вот этот момент мне и интересен, по поводу темы статьи - если вас не затруднит, то вы можете найти мой коммент выше. Там я предельно чётко выразил своё мнение относительно затеи КПРФ с референдумом.
                  Лесс
            2. Гуру (Олег) Сегодня, 12:23
              spektr9 Сегодня, 12:12 ↑
              Отлично но вот союз уже как 25 лет распался. Т.е. вы хотите сказать что за эти 25 лет правительство довело экономику и потери трудоспособного населения хуже чем они были во время и после ВОВ и тем самым нанесло ущерба нашей стране больше чем смог Гитлер с 1941 по 1945 год ....
              Таки молодцы, ну что ещё сказать

              Это правда, а вы сударь видимо еще молоды.
              Гуру
              1. spektr9 Сегодня, 12:34
                Ну так мне и интересно что ярый защитник нынешней власти, сам по сути это вывел, при этом он власть поддерживает
                spektr9
      2. Опер (Игорь) Сегодня, 11:56
        А я вам скажу когда получили - в 1974 году! Меня все время удивляет вот такое дело - люди борются не за хорошую и справедливую жизнь с доступными социальными лифтами, а против "плохого Путина с олигархами" за "справедливого Сталина и социализм для всех!" Т.е.по сути за всеобщее равенство и главное, чтобы не было богатых! Ну так вот про равенство. Ведя споры о Российской империи со стороны противников регулярно звучит лозунг о крепостничестве т.е.рабстве... В Российской империи крепостное право было отменено в 1861 году, а вот Советская система его вернула и даже в 1974 году оно по сути отменено не было! Вдумайтесь 62,6 млн колхозников не имели паспортов. Речь о совершеннолетних конечно. Это 36% всего населения страны в возрасте старше 16 лет! Выдача паспортов сельскому населению не отменяло для них ранее установленный порядок при приеме на работу на предприятия и стройки! Правление колхоза могло отпустить выдав соответствующую справку, а могло и не отпустить! В этом самом году в Хельсинки проходило совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе где очень остро рассматривался вопрос о правах человека в СССР. Брежнев вывел себя из под удара однако более 60 000 000 человек в Союзе по прежнему были лишены свободы передвижения и как работали так и работают за гроши!
        Просто удивительно наблюдать, как некоторые приверженцы коммунизма выдумали себе светлое социалистическое прошлое и похоже действительно в это верят!
        Опер
        1. spektr9 Сегодня, 12:26
          Да и главное такие сволочи не хотят верить в светлое капиталистическое будущие с колоссальным расслоением доходов населения, с увеличенным пенсионным возрастом (а в перспективе и отказом от пенсий вовсе), с постоянным ростом цен и налогов на все (даже на то что страна успешно добывает и эксплуатирует), не хочет мериться с оптимизацией медицины и переводом её на самоокупаемость ... Ну вот же неблагодарные твари, а мы им всем ещё паспорта сделали !!!
          spektr9
  18. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:28
    КПРФ, как и остальные партии системные и не системные, всего лишь филиал ЕДРа.
    parusnik
  19. Altona (Евгений) Сегодня, 10:33
    Цитата: Mestny
    Припасть к вожделенной государственной кормушке не получилось. Да и получится не могло - слишком уж примитивно-дубово был организован процесс, начиная от выбора кандидата, и заканчивая его "программой".

    ------------------------
    При чем тут "кормушка"? И к чему ваши мещанские комментарии, что вы там работаете и у вас там получается? Кроме вас есть другие люди, менее удачливые наверное. И кроме того, вы не застрахованы от потери здоровья. Давайте уберем все противовесы власти. И следующим власть сожрет вас, потому что сечиным-миллерам станет мало 3-5 млн в день. Бред какой-то пишете.
    Altona
  20. Altona (Евгений) Сегодня, 10:49
    Вообще, идея выглядит немного однобокой. Надо референдум проводить против вообще всех антисоциальных законов, которые приняло или готовится принять Правительство.
    Altona
    1. Леший1975 Сегодня, 11:54
      Цитата: Altona
      Вообще, идея выглядит немного однобокой. Надо референдум проводить против вообще всех антисоциальных законов, которые приняло или готовится принять Правительство.

      Решение любой задачи, как известно, имеет несколько этапов:
      1) осознание проблемы
      2) постановка цели, задачи (т.е. что мы хотим в итоге)
      3) поиск путей достижения
      4) исполнение
      5) анализ полученного результата (на сколько соответствует поставленным целям)
      Первый этап населением уже достигнут. Нужно пытаться двигаться ко второму. Я уже имел подобную дискуссию в другой теме. И мне справедливо заметили, пишешь правильно, а сам предлагаешь что, какие идеи? Приведу отрывок дискуссии т.е. как я вижу ситуацию в стране:

      По моему мнению пришло время, определиться большинству народа, поддерживает он продолжение существующего курса движения нашей страны. Или он ПРОТИВ такого дальнейшего курса. Все просто. Каждый должен решить для себя, ты ЗА ВВП и олицетворяемый им курс или ты ПРОТИВ ВВП и олицетворяемого им курса. Полумеры уже не годны. Следствие таких полумер мы и наблюдаем сейчас. Когда власти делают вид (больше путем манипуляций со стат. данными), что заботятся не только о себе, а и о остальном населении. А население, живет с настроем, лишь бы не стало хуже. Но при этом хуже становится.
      "Говорите идея нужна, правильно говорите ,она у Вас есть, ну так огласите ее."
      Да есть. Может ли она быть принята всеми? Однозначно нет. Большинством? Может быть, но такие идеи и рождаются в процессе именно ЖАРКИХ споров, а иначе это не идея, а определение из энциклопедии. А свое видение озвучу:
      Наше государство движется в неверном направлении. Которое обеспечивает достойную жизнь только 10% населения. Поэтому нам нужно кардинальное изменение политики государства (во всех смыслах, экономическом, внешнеполитическом и т.д.). С нынешними "элитами" ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО. Поэтому нам нужна СМЕНА ВСЕЙ ЭЛИТЫ. Национальной идеей может стать, а по моему мнению и должна стать идея СПРАВЕДЛИВОСТИ. Нет, не для отдельного человека (тут у каждого свое понимание, да и преступников сажать будем), а для ПОДАВЛЯЮЩЕГО БОЛЬШИНСТВА. Т.е. я хочу ситуацию в стране развернуть на 180 градусов. Государство для 90% населения. (да-да, старые добрые идеи, а почему они плохи?) По устройству вижу как симбиоз между социализмом и капитализмом, но здесь огромное поле для дискуссии. Гарантией же устойчивости такого государства и соблюдения принципа СПРАВЕДЛИВОСТИ является создание органа (я уже писал в другой теме) : "формирование органа, наделенного полномочиями расследования деятельности президента и членов правительства после каждого срока исполнения обязанностей. И только по одному вопросу : коррупция. Т.е. сделал работу - отчитайся, в чьих интересах. И такой орган должен иметь четкие, полные полномочия для возбуждения дела (а может и для вынесения вердикта). Кто войдет в орган? Механизм будет похож на суды присяжных, т.е. выборка из населения РФ на проверку одного срока полномочий на возможные признаки коррупции. Что для этого сделаю? Привлеку экспертов, политиков, юристов, общественные дебаты, референдум проведу на эту тему"
      Предлагаю обсуждать тему не только в узких рамках КПРФ против пенс. реформы, а постараться понять, а чего МЫ ВСЕ вообще хотим, какое государство НАМ НУЖНО.
      Леший1975
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 12:09
        Цитата: Леший1975
        я хочу ситуацию в стране развернуть на 180 градусов

        Хорошая у Вас трава... холодильник у себя на кухне попробуйте развернуть на 180, а потом - еще раз на 180.
        Если после этой простой операции у Вас все еще останется идея "ситуацию в стране развернуть на 180 градусов" - заходите, порекомендую другие средства laughing
        Голован Джек
        1. Леший1975 Сегодня, 12:30
          Цитата: Голован Джек
          Цитата: Леший1975
          я хочу ситуацию в стране развернуть на 180 градусов

          Хорошая у Вас трава... холодильник у себя на кухне попробуйте развернуть на 180, а потом - еще раз на 180.
          Если после этой простой операции у Вас все еще останется идея "ситуацию в стране развернуть на 180 градусов" - заходите, порекомендую другие средства laughing

          Не, я по траве не специалист ни разу, Вам поэтому полностью доверяю, раз разбираетесь. Но сразу скажу, не курю и Вам не советую, вредно как. А по поводу холодильника, ну так если он стоит не правильно и пользоваться им очень неудобно, а иногда становится и невозможно почему бы и не развернуть. Или так всю жизнь и предлагаете об него цепляться, биться но терпеть? (а крутить на 360, т.е. два раза по 180 заметьте Вы предложили). Или Вы лично против такой позиции: "Государство для 90% населения"?
          Леший1975
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 12:46
            Цитата: Леший1975
            Или Вы лично против такой позиции: "Государство для 90% населения"?

            Я бы как раз двумя руками "за".
            Но у Вас оно как-то получается, как в сказке про Емелю: "по щучьему веленью, по моему хотенью". А так не бывает.
            Начнете "вертеть на 180" - сломаете даже то, что есть сейчас, нафиг. Это - к гадалке не ходи. Видел я уже, как "на 180" вертели, спасибо, повтор мне не нужен.
            А поскольку реальных идей у Вас я не заметил, все прочее отношу именно за счет травы... уж извините request
            PS: упражнения с холодильником мной Вам были предложены в качестве теста - насколько Вы готовы "страну разворачивать". Это так, если Вы сразу не поняли.
            Голован Джек
  21. ваняватный Сегодня, 11:00
    эти референдумом своих кремлевских боссов пугают , анальный митинг собирается проводить , цирк ...
    ваняватный
  22. Семен1972 (Семен) Сегодня, 11:02
    Видать получили информацию, что ожидается выход Царя, с речью, мол я посмотрел и наказал глупых бояр, и поэтому не на 10 лет, как эти супостаты, а на 5 поднимем.. И на этой волне Зюганов будет говорить, что это их заслуга.
    Этот цирк только слепой не видит. Играют как в Матрицу, в одном мире реальная жизнь, с миллиардами от власти на эти партии, с мерсами и майбахами, с яхтами и самолетами, и другая - борьба за народ!!! До последней капли крови!!! Но они уже настолько заигрались, что играют в цирк даже не уча роли и не приходя на грим, мол народ все схавает...а народ хавает.
    Семен1972
    1. Гуру (Олег) Сегодня, 12:30
      А вот не будет в тот момент Зюганова, так и останется 10 лет. Потому что все молчат.
      Гуру
  23. viktor. (Knyt) Сегодня, 11:10
    Да хоть бы раз БОГ услышал слова наших политиков? laughing wassat no
    viktor.
  24. macgyver (MacGyver) Сегодня, 11:22
    Э ... ну после того, как Зюганов выдвинул на пост президента кандидатуру от Ротшильдов, мне как-то в его коммунизм вериться с трудом (((
    macgyver
  25. spektr9 Сегодня, 11:40
    консерватор,
    Тебе наш маленький агитатор смаилики не нравятся, какая потеря ... Срочно Димону предложение пиши, что бы в следующий раз с пенсиями и их убирал laughing
    spektr9
  26. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 11:48
    Я знал и верил - за товарищем Зю не заржавеет!!!
    Архивариус Вася
  27. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 12:01
    КПРФ всегда собирала всё недовольство народа, а потом канализировало его за коврижки от действующей власти.
    Berkut24
  28. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:07
    хоть и не люблю дядушку Зю, но по данному вопросу очень даже "за".
    Silvestr
  29. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 12:10
    Да какая разница кто организует референдум? Зюганов, Навальный, ЗОВ... Вот если бы Путин предложил... О представляю как всё бы ринулись на него. Главное что он должен быть, ну должен быть по таким вопросам референдум, а уже по результату пускай думают в правительстве и ГД как решать эту проблему.
    Знаю что там некомпетентные люди, коррупционеров и прочие друзья несменяемого... Но нужно же с чего то начать.
    GRIGORIY76
  30. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 12:12
    Цитата: solzh
    У КПРФ есть программа под названием "Десять шагов к достойной жизни" , ознакомиться с ней можно по ссылке https://kprf.ru/party-live/cknews/157005.html
    Цитата: Опер
    Где вообще в мире в какой стране есть положительный опыт претворения в жизнь коммунистической идеологии?

    СССР. Я понимаю, что СССР для вас это не показатель и переубеждать вас в этом я не буду. Просто хочу сказать и вы уже 100% знаете, что именно, а именно, что мы до сих пор пользуемся в производстве мощью изготовленной в СССР. Разве это не показатель? Разве история развития СССР не есть положительный опыт применения коммунистической идеологии?
    Цитата: Опер
    Китай про который регулярно вещает Зюганов? Ну так разве это марксизм - ленинизм?

    Вы правы! Я полностью с вами согласен по Китаю! Поэтому и говорю, что КПРФ на китайских коммунистов опираться не следует.
    Цитата: Опер
    Плановая экономика? С частной собственностью будем бороться?

    Да, плановая экономика. Только плановая экономика, но никак не рыночная экономика, способна восстановить экономику нашей страны в достаточно сжатые сроки.
    Что значит "бороться с частной собственностью"? Никто отнимать у вас ничего не будет. Нужно пересмотреть итоги приватизации проведенной в 90-х годах, отменить их и ввести госконтроль в экономике. Нужно возрождать и развивать колхозы и т.д. hi

    Колхозы ВСЕГО СССР не могли прокормить страну и пшеницу везли из Канады и США...проснитесь..
    Андрей ВОВ
    1. spektr9 Сегодня, 12:17
      А фермерские хозяйств РФ могут прокормить всю страну и продукты питания мы более не закупаем ? feel
      spektr9
      1. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 12:21
        Закупаем,не скрою,все и у всех что то закупают,но мясо птицы,свинина,зерно-свое и уже тут мы ни коем образом не зависим от заокеанских товарищей.Одна липецкая область экспортировала пшеницы в период с мая 17 по апрель 18 года 500 тысяч тонн...это так для примера
        Андрей ВОВ
        1. spektr9 Сегодня, 12:38
          Да теперь вы зависите от заокеанских товарищей в области промышленности - всевозможные станки, геологоразведочное и буровое оборудование, электроника, двигатели, инструмент и т.д.
          в области медленны - лекарства, оборудование, импланты
          в области гражданской авиации - весь парк самолетов
          И так можно перечислять очень долго smile
          spektr9
    2. Гуру (Олег) Сегодня, 12:34
      Колхозы ВСЕГО СССР не могли прокормить страну и пшеницу везли из Канады и США...проснитесь.
      Потому что свою пшеницу продали во Францию, Знаем. И как Догнать и перегнать Америку тоже знаем.
      НО СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАВОЕВАНИЯ ОТДАВАТЬ БЕЗ БОЯ-не будем.
      ВСЕ НА БАРРИКАДЫ,
      Гуру
    3. Леший1975 Сегодня, 12:36
      Цитата: Андрей ВОВ
      Колхозы ВСЕГО СССР не могли прокормить страну и пшеницу везли из Канады и США...проснитесь..

      В СССР много требовалось для производства кормов так называемого фуражного зерна. Кто-то из западных деятелей предрекал, что Советский Союз погубят ... коровы. Действительно, поголовье КРС было огромное, причем и в общественном, и частном хозяйстве, но продуктивность была низкая. Ну и закупка твердых сортов пшеницы. А сейчас на муку зачастую идет фуражное зерно, ну и качество хлеба получается соответствующее.
      Леший1975
      1. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 12:44
        Из чистого фуражного зерна или зерна 5 класса Вы муку для хлебопечения не сделаете по одной простой причине...
        Андрей ВОВ
    4. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:39
      Что то продаётся, что то покупается, естественный процесс. Мало где у нас растёт пшеница на спагетти! Её закупали тогда, будут закупать сейчас .... да, ещё бананы с ананасами.
      Кстати, тогда. если покупал колбасу в магазине, ГОСТовскую. это был ХОРОШИЙ продукт и масло. сметану, кефир .... разве что пиво, пивные мадам разбавляли!
      СССР находился во враждебном окружении, теперешние санкции эт пфе, по сравнению того, с чем стране приходилось сталкиваться!
      Не рисую все в розовом цвете, за тогдашнее руководство тож много нелестного есть сказать! Но жизнь у людей уж точно полегче была, надёжность госс обязательств перед гражданами была незыблема!
      Короче и вернуться к надёжности хочется, но и теперешнее изобилие, доступность всего и много потерять не хочется!
      Какой тут компромисс может быть, эт только в фантазиях, похоже несбыточных!
      rocket757
  31. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 12:22
    Цитата: spektr9
    А фермерские хозяйств РФ могут прокормить всю страну и продукты питания мы более не закупаем ? feel

    И у нас не только фермеры,и другие виды хозяйствования
    Андрей ВОВ
  32. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 12:37
    Цитата: Гуру
    Колхозы ВСЕГО СССР не могли прокормить страну и пшеницу везли из Канады и США...проснитесь.
    Потому что свою пшеницу продали во Францию, Знаем. И как Догнать и перегнать Америку тоже знаем.
    НО СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАВОЕВАНИЯ ОТДАВАТЬ БЕЗ БОЯ-не будем.
    ВСЕ НА БАРРИКАДЫ,

    Когда мы всю пшеницу продали во Францию?Вы что бредите?а социальные завоевания уже сдали,в 1991 году..
    Андрей ВОВ
  33. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 12:42
    Цитата: rocket757
    Что то продаётся, что то покупается, естественный процесс. Мало где у нас растёт пшеница на спагетти! Её закупали тогда, будут закупать сейчас .... да, ещё бананы с ананасами.
    Кстати, тогда. если покупал колбасу в магазине, ГОСТовскую. это был ХОРОШИЙ продукт и масло. сметану, кефир .... разве что пиво, пивные мадам разбавляли!
    СССР находился во враждебном окружении, теперешние санкции эт пфе, по сравнению того, с чем стране приходилось сталкиваться!
    Не рисую все в розовом цвете, за тогдашнее руководство тож много нелестного есть сказать! Но жизнь у людей уж точно полегче была, надёжность госс обязательств перед гражданами была незыблема!
    Короче и вернуться к надёжности хочется, но и теперешнее изобилие, доступность всего и много потерять не хочется!
    Какой тут компромисс может быть, эт только в фантазиях, похоже несбыточных!

    Твердая пшеница у нас в основом сибирь,урал,оренбург...и на экспорт идет и внутри продаем своим же мукомолам..
    Андрей ВОВ
    1. spektr9 Сегодня, 12:44
      В этом году кстати снова будем закупать, лето в Сибири не удачное выдалось
      spektr9
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