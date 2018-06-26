СМИ: КПРФ сосредотачивается на референдуме против повышения пенсионного возраста

В свете грядущего повышения пенсионного возраста наши власти любят кивать на Запад, однако неплохо было бы сравнивать не только пенсионный возраст, но и уровень доходов. В развитых странах отношение средней пенсии к средней зарплате доходит до 70% (например, в Австрии и Испании – более 70%, во Франции, Швеции, Норвегии – более 50%) (...) (В партии) предложили дополнительную федеральную социальную доплату к пенсиям, которая должна рассчитываться, исходя из среднемесячной зарплаты работников в соответствующем регионе.

Информационная служба РБК сообщает о том, что впервые КПРФ отказывается от выдвижения своих представителей на губернаторских выборах сразу в четырёх регионах страны. Речь идёт о Новосибирской и Омской областях, а также об Алтайском и Красноярском краях. При этом по Алтайскому краю внутрипартийные дебаты пока продолжаются. Напомним, что выборы глав этих регионов намечены на 9 сентября текущего года.В материале заявлено, что такого рода решение принималось на заседании президиума ЦК КПРФ, которое в итоге было поддержано лидером партии Геннадием Зюгановым.Если верить публикации, то в КПРФ считают бессмысленным участие в региональных выборах «результатом, которые заранее предопределён». При этом партия, которая заняла второе место на прошедших ранее парламентских выборах в России, считает необходимым бросить все политические силы на организацию референдума о повышении пенсионного возраста.На официальном сайте КПРФ озвучена позиция партия по инициативе правительства, связанной с повышение пенсионного возраста в РФ. Из публикации:Далее заявлено, что в думском комитете по труду и соцполитике, большинство в котором – за «Единой Россией», высказались против такого рода предложения.В этой связи можно предположить, что произойдёт в итоге с инициативой о проведении референдума по вопросу пенсионной реформы, учитывая, что результат такого референдума легко прогнозируется.На фоне продвижения правительством известного варианта пенсионной реформы и критики этого варианта со стороны КПРФ нужно констатировать: в последнее время рейтинг этой партии пошёл вверх.