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САА прорвала оборону боевиков в Дараа и освободила город Бусра аль-Харир
Курды арестовали 90 бойцов ополчения в Ракке. Сирийская армия освободила от исламистов равнину Аль-Ладжат. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
ВВС западной коалиции сбросили над оккупированным террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) городом Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор листовки с предупреждением о скорых авианалетах и призывом к местным жителям покинуть населенный пункт. При этом источники отметили, что возможности безопасного выхода из города у гражданских нет. Напомним, террористам удалось восстановить силы и подготовиться к новым атакам на позиции сирийской армии из-за бездействия SDF и поддерживающей их коалиции во главе с США.
В середине дня стало известно, что сирийская армия освободила от исламистов населенные пункты Таба и Бусра аль-Харир в провинции Дараа, а позже установила контроль над всей территорией равнины Аль-Ладжат. Атаке предшествовала мощная артподготовка и удары с воздуха. В социальных сетях также появилось сообщение о том, что боевики «свободной армии» (ССА) в районе Бусры аль-Харир (Дараа) подбили самолет ВВС Сирии. Катастрофы не произошло – пилот сумел дотянуть до аэродрома Хальхаля в провинции Эс-Сувейда. Машина совершила жесткую посадку.
В Ракку прибыло 5000 боевиков SDF. Курдские отряды были переброшены в административный центр провинции для операции против бойцов местного ополчения «Лива Сувар ар-Ракка», выступавших против произвола курдов по отношению к жителям региона. Всего было арестовано 90 повстанцев.
На севере провинции Хама продолжилась операция сирийских войск против «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). САА вела артиллерийский обстрел опорных пунктов радикалов недалеко от городов Аль-Латамина и Кафр Зета.
Боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами не прекращались и в пустынных районах провинции Эс-Сувейда. В операции против исламистов задействованы бригады специального назначения САА.
Между тем официальные представители SDF заявили о полном освобождении от террористов ИГ провинции Хасака. Сообщалось также, что курдские саперы приступили к работам по разминированию территорий региона.
ВВС западной коалиции сбросили над оккупированным террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) городом Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор листовки с предупреждением о скорых авианалетах и призывом к местным жителям покинуть населенный пункт. При этом источники отметили, что возможности безопасного выхода из города у гражданских нет. Напомним, террористам удалось восстановить силы и подготовиться к новым атакам на позиции сирийской армии из-за бездействия SDF и поддерживающей их коалиции во главе с США.
В середине дня стало известно, что сирийская армия освободила от исламистов населенные пункты Таба и Бусра аль-Харир в провинции Дараа, а позже установила контроль над всей территорией равнины Аль-Ладжат. Атаке предшествовала мощная артподготовка и удары с воздуха. В социальных сетях также появилось сообщение о том, что боевики «свободной армии» (ССА) в районе Бусры аль-Харир (Дараа) подбили самолет ВВС Сирии. Катастрофы не произошло – пилот сумел дотянуть до аэродрома Хальхаля в провинции Эс-Сувейда. Машина совершила жесткую посадку.
В Ракку прибыло 5000 боевиков SDF. Курдские отряды были переброшены в административный центр провинции для операции против бойцов местного ополчения «Лива Сувар ар-Ракка», выступавших против произвола курдов по отношению к жителям региона. Всего было арестовано 90 повстанцев.
На севере провинции Хама продолжилась операция сирийских войск против «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). САА вела артиллерийский обстрел опорных пунктов радикалов недалеко от городов Аль-Латамина и Кафр Зета.
Боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами не прекращались и в пустынных районах провинции Эс-Сувейда. В операции против исламистов задействованы бригады специального назначения САА.
Между тем официальные представители SDF заявили о полном освобождении от террористов ИГ провинции Хасака. Сообщалось также, что курдские саперы приступили к работам по разминированию территорий региона.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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