12:48 26 июня
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САА прорвала оборону боевиков в Дараа и освободила город Бусра аль-Харир

Курды арестовали 90 бойцов ополчения в Ракке. Сирийская армия освободила от исламистов равнину Аль-Ладжат. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.



ВВС западной коалиции сбросили над оккупированным террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) городом Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор листовки с предупреждением о скорых авианалетах и призывом к местным жителям покинуть населенный пункт. При этом источники отметили, что возможности безопасного выхода из города у гражданских нет. Напомним, террористам удалось восстановить силы и подготовиться к новым атакам на позиции сирийской армии из-за бездействия SDF и поддерживающей их коалиции во главе с США.

В середине дня стало известно, что сирийская армия освободила от исламистов населенные пункты Таба и Бусра аль-Харир в провинции Дараа, а позже установила контроль над всей территорией равнины Аль-Ладжат. Атаке предшествовала мощная артподготовка и удары с воздуха. В социальных сетях также появилось сообщение о том, что боевики «свободной армии» (ССА) в районе Бусры аль-Харир (Дараа) подбили самолет ВВС Сирии. Катастрофы не произошло – пилот сумел дотянуть до аэродрома Хальхаля в провинции Эс-Сувейда. Машина совершила жесткую посадку.

В Ракку прибыло 5000 боевиков SDF. Курдские отряды были переброшены в административный центр провинции для операции против бойцов местного ополчения «Лива Сувар ар-Ракка», выступавших против произвола курдов по отношению к жителям региона. Всего было арестовано 90 повстанцев.

На севере провинции Хама продолжилась операция сирийских войск против «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). САА вела артиллерийский обстрел опорных пунктов радикалов недалеко от городов Аль-Латамина и Кафр Зета.

Боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами не прекращались и в пустынных районах провинции Эс-Сувейда. В операции против исламистов задействованы бригады специального назначения САА.

Между тем официальные представители SDF заявили о полном освобождении от террористов ИГ провинции Хасака. Сообщалось также, что курдские саперы приступили к работам по разминированию территорий региона.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 10:12
    Даже не сомневаюсь, что Дараа и Кунейтру освободят быстрее чем Восточную Гуту. А матрасы похоже сглотнули. И это правильно.
    Сармат Саныч
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 10:21
      А ранее освободили 400 км2 севернее.

      О ситуации на юге Сирии
      Владыка Ситх
      1. MPN (Павел) Сегодня, 10:27
        Вот бы где Израиль мог героем стать.. и всего то требуется перекрыть снабжение этим подонкам (жаль, что это их подонки), но бандитом под прикрытием лучше.. sad
        MPN
        1. Vard Сегодня, 10:45
          Там с Иордании их в основном кормят... Израиль в кои веки не при делах...
          Vard
          1. MPN (Павел) Сегодня, 10:52
            Израиль в кои веки не при делах...
            При делах, но не слишком видимых.
            Там с Иордании их в основном кормят..
            .А кормят там всех из США, кто такая Иордания? И что ей в Сирии надо? Перспектив ноль, а вот послужить всегда рады, как и Израиль, так у этого интересов побольше.
            MPN
            1. Vard Сегодня, 10:58
              В Иордании нет нефти... Живёт за счёт милости соседей... А деньги просто так не дают... вот и отрабатывает...
              Vard
        2. роман66 (роман) Сегодня, 10:52
          героизм препятствует гешефту. некошерненько....привет hi
          роман66
          1. MPN (Павел) Сегодня, 10:54
            Привет Рома! hi Та м хитро....(дальше сам додумаешь, героизм ам не в большом почете, если выгоды нет...
            MPN
      2. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 10:28
        Владыка, спасибо за карты!
        Сармат Саныч
      3. Безликий (Безликий) Сегодня, 10:46
        Карта уже старовата, гляньте Лайф Мап Сирии - там все ещё более оптимистичнее. Полгорода Даръа освобождено, террористы севернее Даръа взяты в котел. Молодцы!
        Безликий
        1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 11:01
          А я вот сейчас загружаю, норм))
          Сармат Саныч
  2. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 10:20
    Давить.
    И никаких гвоздей.
    Livonetc
  3. Симон (Вячеслав) Сегодня, 10:24
    Цитата: Livonetc
    Давить.
    И никаких гвоздей.

    Не..е, ракетными гвоздями лучше их приколачивать! wink
    Симон
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:36
    прибыло 5000 боевиков SDF
    Пять тысяч тут, пять тысяч там - вот что значит не прекращающаяся помощь Сша и их союзников этому сброду. Плодятся как гуппи в аквариуме.
    rotmistr60
  5. Saling (Дмитрий) Сегодня, 11:45
    Что то все это портит победные реляции Путина и Шойгу о победе в Сирии wink Уж сколько месяцев прошло со дня их победных докладов, а война все идет.
    Saling
Картина дня