12:47 26 июня
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Россия запустит с экваториального космодрома несколько «Союзов»

В конце текущего года Россия планирует запустить сразу три носителя «Союз» с европейского экваториального космодрома Куру (Гвианский космический центр), передает РИА Новости.



По словам источника агентства, в начале октября на орбиту будет выведен европейский метеоспутник MetОp-С. Затем в ноябре – итальянский аппарат CSG-1. Завершит пусковую кампанию этого года первый запуск носителя «Союз-СТ» с миниспутниками компании OneWeb (оператор спутникового интернета).


«Союз-СТ» – это тип ракеты-носителя «Союз-2», специально доработанный для условий влажного и жаркого климата Французской Гвианы. Также доработки коснулись систем безопасности и телеизмерений (дециметровый диапазон частот с европейской структурой кадра телеметрии).

По данным агентства, CSG-1 представляет собой аппарат радиолокационной разведки. Его отличительной особенностью является наличие гироскопа, позволяющего выполнять маневры без затрат топлива.

Аппараты серии MetOp – это комплекс метеорологических спутников. Первый аппарат этой серии выведен на орбиту в 2006 году и до сих пор успешно работает.

Что касается британской спутниковой системы интернет-связи OneWeb, то она будет основываться на работе 672 аппаратов, расположенных на двух круговых орбитах (800 и 959 км). Особенностью проекта являются станции сопряжения на Земле, которые будут раздавать интернет на обслуживаемых территориях. На первом этапе планируется построить 50 таких станций, а в перспективе – по всему земному шару. Станции будут находиться на расстоянии 2,5 тыс. км друг от друга.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 10:48
    Вот те раз...А как же санкции?Последние два года позиция России напоминает какую-то очередную мазохистскую сцену..
    Злой 55
    1. Например Сегодня, 10:59
      Когда Россия батрачит на Запад санкции не в счет. laughing
      А западники скажут нам, что ведь это деньги! Они за деньги маму продадут!
      Например
      1. BlackMokona Сегодня, 11:33
        Купившим сегодня Родину, Мама в подарок! wassat
        BlackMokona
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:00
      А санкции при чем?Мы их на себя что ли наложили?
      Цитата: Злой 55
      Вот те раз...А как же санкции?Последние два года позиция России напоминает какую-то очередную мазохистскую сцену..
      210окв
    3. MPN (Павел) Сегодня, 11:02
      Видать у нас мало космодромов, еще надо строить. Как вариант попробовать с мыса Канаверал запустить, может от туда удобней?
      MPN
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:29
        Цитата: MPN
        Видать у нас мало космодромов, еще надо строить

        Откуда Вы это вывели, поясните... пока непонятно.
        Пуски коммерческие, заказчики - инофирмы, с экватора "пускать" всяко приятнее (чисто по физике), чем даже с Байконура...
        Что Вас так удивило-то?
        Голован Джек
        1. MPN (Павел) Сегодня, 11:33
          Цитата: Голован Джек
          с экватора "пускать" всяко приятнее

          Физику проходил. Только не понятно за чем мы то космодромы строим и аренду Байконуру платим? Для запуска 2-3 аппаратов в год? Не рентабельно как то...
          MPN
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 12:15
            Цитата: MPN
            Цитата: Голован Джек
            с экватора "пускать" всяко приятнее

            Физику проходил. Только не понятно за чем мы то космодромы строим и аренду Байконуру платим? Для запуска 2-3 аппаратов в год? Не рентабельно как то...

            Меня учили не рассуждать (публично) о том, в чем я мало понимаю. А Вас? wink
            Голован Джек
            1. MPN (Павел) Сегодня, 12:24
              Цитата: Голован Джек
              Меня учили не рассуждать (публично) о том, в чем я мало понимаю. А Вас?

              Рассуждать или высказывать? Рассуждать предпочитаю в одиночестве, публично сложно мысль формулировать, площадь она такая, все время подсказки со стороны. wink
              MPN
      2. Piramidon (Степан) Сегодня, 11:34
        Цитата: MPN
        Видать у нас мало космодромов, еще надо строить. Как вариант попробовать с мыса Канаверал запустить, может от туда удобней?

        При чем тут количество космодромов? Если с Куру дешевле запуски обходятся, то почему бы и не запускать, если есть возможность?
        Piramidon
        1. Антилибераст (Иван) Сегодня, 12:44
          Цитата: Piramidon
          Цитата: MPN
          Видать у нас мало космодромов, еще надо строить. Как вариант попробовать с мыса Канаверал запустить, может от туда удобней?

          При чем тут количество космодромов? Если с Куру дешевле запуски обходятся, то почему бы и не запускать, если есть возможность?

          hi А ни кто, не рассматривает вариант компромиссной сделки, каждый заработал? На себя одеяло легче тянуть, когда руки крепкие и вес имеется. А вот на счет того, какой спутник не выйдет на орбиитууу... Разведчики хреновы...
          Антилибераст
      3. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 11:53
        Цитата: MPN
        Видать у нас мало космодромов, еще надо строить. Как вариант попробовать с мыса Канаверал запустить, может от туда удобней?

        Куру строил Роскосмос, ещё при Перминове. Кстати, эта стройка - одна из причин, почему космонавтика у нас выжила. Заодно построили и пуск для Союза. Было бы огромной глупостью теперь всё бросить и уйти с экватора. А саркастические комментарии вызывают только досаду: высказывают мнение, основанное на собственных фантазиях.
        Игорь В
        1. MPN (Павел) Сегодня, 11:57
          Цитата: Игорь В
          А саркастические комментарии вызывают только досаду: высказывают мнение, основанное на собственных фантазиях.

          Не стоит так строго. Не претендуя на правоту , выразил всего лишь сожаление о нерентабельности наших космодромов, которые наверное скоро перейдут в разряд "заброшенные" hi
          MPN
    4. donavi49 Сегодня, 11:10
      Ну это старый контракт - справедливости ради.
      Второе - европейцам особо деваться некуда. Ну или к Маску идти, а Куру пилить на лом. Тем более там аборигены бунтуют регулярно.

      В 20году вытолкнут первый законтрактованный коммерческий Ariane 6. Но даже на серии и с максимальным удешевлением - выходит очень дорого, по сравнению с аналогами. Однако они будут контрактовать европейские компании на Ариан6 с 20 года. Союзы - добьют контракт. Если Ариан6 полетит - то не будут активировать очередной опцион в 22 году вроде (или 21). Если нет - то Союзы.
      donavi49
      1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 12:15
        Цитата: donavi49
        В 20году вытолкнут первый законтрактованный коммерческий Ariane 6.

        Ну это по плану. Будет ли он реально? Если Маск подтвердит частоту запуска F9 block5, а это уже будет ясно к 2020 году, то смысл и в Куру и в Ариан 6 пропадает. Уже сейчас стоит остро вопрос удешевления запуска Ариан 6, но это возможно только за счет многоразовости. А это новые НИОКР, новые затраты и сдвиг сроков намного вправо. И это чтобы получить хоть что то малость конкурентного с SpaceX...
        Дырокол
  2. Vard Сегодня, 10:49
    Поживём увидим... это я про интернет... спутниковый... дорого поди будет...
    Vard
    1. BlackMokona Сегодня, 10:51
      Спутниковый интернет и сейчас есть, двухстороний. Вот он дорогой, а новые системы обещают удешевление резкое
      BlackMokona
      1. Vard Сегодня, 11:00
        Дай бог... Но всё в мире относительно... Валюта будет скорее всего расти и мы вряд ли потянем...
        Vard
      2. Genry (Genry) Сегодня, 12:13
        Цитата: BlackMokona
        а новые системы обещают удешевление резкое

        Прекрасное наступает... Скоро всё население будет жарится в микроволновке.
        Уже, благодаря "сотовой связи" исчезли домашние тараканы. Кто там ещё следующий?
        Genry
        1. BlackMokona Сегодня, 12:45
          Вокруг дома где живёт моя бабка 5 вышек в зоне видимости, а тараканов она морит безуспешно уже какой год
          BlackMokona
    2. Piramidon (Степан) Сегодня, 11:38
      Цитата: Vard
      Поживём увидим... это я про интернет... спутниковый... дорого поди будет...

      А сегодняшний провайдер Вас не устраивает? Без спутникового никакой жизни? Мне вполне проводного от МТС хватает, и большего не нужно. hi
      Piramidon
    3. Дырокол (Евгений) Сегодня, 12:19
      Цитата: Vard
      дорого поди будет...

      Это вряд ли, планируется обеспечить интернетом всех скотоводов и охотников в тайге, степи и в горах, а откуда у них деньги в достаточном количестве. За счет огромной абонентской базы и рекламы цена будет невысокая.
      Дырокол
  3. BlackMokona Сегодня, 10:49
    По данным агентства, CSG-1 представляет собой аппарат радиолокационной разведки. Его отличительной особенностью является наличие гироскопа, позволяющего выполнять маневры без затрат топлива.

    Гироскоп есть в большинстве нормальных спутников, для стабилизации. И он не позволяет совершать маневры
    BlackMokona
    1. Дирижер Сегодня, 11:04
      А может то новый гироскоп, не аншютца или сперри , а что новое , прорывное.
      Дирижер
      1. роман66 (роман) Сегодня, 11:18
        а это тупо физика - или теормех - система внутренних сил равна 0
        роман66
    2. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 12:10
      Скорее всего имелось ввиду поворот вокруг центра масс, спутника для его ориентирования. Поворачивая маховик гироскопа, который этому сопротивляется. Видимо за счет реактивных сил(гироскопических) возникающих при попытке его повернуть можно поворачивать и ориентировать сам спутник.
      Vladimirovich_4
  4. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 11:22
    Объясните мне, почему сворачивают запуски Протонов?
    Чича сквад
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:30
      Цитата: Чича сквад
      Объясните мне, почему сворачивают запуски Протонов?

      А Вам зачем?
      Голован Джек
    2. Muvka (Владимир) Сегодня, 11:33
      Потому что их можно пусткать только с байконура и потому, что они очень вредны для экологии.
      Muvka
      1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 11:49
        Ну так мы Байконуром ещё наверно будем долго пользоваться. Гептил то да вредный. Выходит в ближайшее время будем без грузовиков?
        Чича сквад
    3. BlackMokona Сегодня, 11:35
      Потому, что топливо ядовитое. И уборка после пуска стоит кучу денег
      BlackMokona
      1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 11:46
        Получается будем ждать когда же наконец появится Ангара?
        Чича сквад
        1. BlackMokona Сегодня, 11:49
          Возможно, хоть сейчас уже на Союз-5 надежда, вообщем увидим.
          BlackMokona
          1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 11:52
            Ну Союз-5 наверно ждать долго ещё, да и нагрузка поменьше. Во общем тяжело нам будет осваивать космические пространства.
            Чича сквад
            1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 12:19
              Цитата: Чича сквад
              Ну Союз-5 наверно ждать долго ещё

              Ангара тоже не скоро.
              Дырокол
    4. Genry (Genry) Сегодня, 12:16
      Цитата: Чича сквад
      почему сворачивают запуски Протонов?

      Ядовитое топливо (гептил). При малом количестве стартов, влияние было малое. Но речь идет об увеличении.....
      Genry
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