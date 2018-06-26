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Россия запустит с экваториального космодрома несколько «Союзов»
В конце текущего года Россия планирует запустить сразу три носителя «Союз» с европейского экваториального космодрома Куру (Гвианский космический центр), передает РИА Новости.
По словам источника агентства, в начале октября на орбиту будет выведен европейский метеоспутник MetОp-С. Затем в ноябре – итальянский аппарат CSG-1. Завершит пусковую кампанию этого года первый запуск носителя «Союз-СТ» с миниспутниками компании OneWeb (оператор спутникового интернета).
«Союз-СТ» – это тип ракеты-носителя «Союз-2», специально доработанный для условий влажного и жаркого климата Французской Гвианы. Также доработки коснулись систем безопасности и телеизмерений (дециметровый диапазон частот с европейской структурой кадра телеметрии).
По данным агентства, CSG-1 представляет собой аппарат радиолокационной разведки. Его отличительной особенностью является наличие гироскопа, позволяющего выполнять маневры без затрат топлива.
Аппараты серии MetOp – это комплекс метеорологических спутников. Первый аппарат этой серии выведен на орбиту в 2006 году и до сих пор успешно работает.
Что касается британской спутниковой системы интернет-связи OneWeb, то она будет основываться на работе 672 аппаратов, расположенных на двух круговых орбитах (800 и 959 км). Особенностью проекта являются станции сопряжения на Земле, которые будут раздавать интернет на обслуживаемых территориях. На первом этапе планируется построить 50 таких станций, а в перспективе – по всему земному шару. Станции будут находиться на расстоянии 2,5 тыс. км друг от друга.
По словам источника агентства, в начале октября на орбиту будет выведен европейский метеоспутник MetОp-С. Затем в ноябре – итальянский аппарат CSG-1. Завершит пусковую кампанию этого года первый запуск носителя «Союз-СТ» с миниспутниками компании OneWeb (оператор спутникового интернета).
«Союз-СТ» – это тип ракеты-носителя «Союз-2», специально доработанный для условий влажного и жаркого климата Французской Гвианы. Также доработки коснулись систем безопасности и телеизмерений (дециметровый диапазон частот с европейской структурой кадра телеметрии).
По данным агентства, CSG-1 представляет собой аппарат радиолокационной разведки. Его отличительной особенностью является наличие гироскопа, позволяющего выполнять маневры без затрат топлива.
Аппараты серии MetOp – это комплекс метеорологических спутников. Первый аппарат этой серии выведен на орбиту в 2006 году и до сих пор успешно работает.
Что касается британской спутниковой системы интернет-связи OneWeb, то она будет основываться на работе 672 аппаратов, расположенных на двух круговых орбитах (800 и 959 км). Особенностью проекта являются станции сопряжения на Земле, которые будут раздавать интернет на обслуживаемых территориях. На первом этапе планируется построить 50 таких станций, а в перспективе – по всему земному шару. Станции будут находиться на расстоянии 2,5 тыс. км друг от друга.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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