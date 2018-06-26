12:51 26 июня
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Китай продемонстрировал мощь своих крылатых ракет

Китайские военные провели испытательные стрельбы стратегическими крылатыми ракетами наземного базирования DF-10A. Во время тренировки ракетные войска Народно-освободительной армии Китая успешно поразили крылатыми ракетами цели, представляющие собой жилые многоэтажные здания, передает "Warspot" со ссылкой на информационный портал Sina.

Китай продемонстрировал мощь своих крылатых ракет


В сообщении говорится, что стрельбы проводились в минувшие выходные, целью ракет был комплекс многоэтажных зданий, который после одновременного залпа, как минимум шести ракет, был полностью уничтожен. Другие подробности прошедших стрельб не раскрываются.


DF-10A, которую иногда называют CJ-10 или DH-10 - дозвуковая крылатая ракета, предназначенная для уничтожения наземных и надводных целей. Система наведения - комбинированная, инерциальная + GPS/ГЛОНАСС; Калибр ракеты - 514 мм; Длина ракеты - 6300 мм; Стартовый вес ракеты - 1090 кг; Вес БЧ - 500 кг; Максимальная дальность стрельбы - 1500-2500 км; Скорость полета ракеты, M - 0,8. Может оснащаться ядерной боеголовкой.

Согласно утверждению некоторых экспертов, данная китайская разработка является копией советской стратегической крылатой ракеты Х-55, документация на которую, включая образцы, попали в Китай с Украины. На самой Украине этого и не отрицают, заявляя, что в создании китайской ракеты применялись разработки украинской ракеты "Коршун" (копии советской Х-55). В самом же Китае утверждают, что крылатая ракета DF-10 является собственной разработкой КНР, без применения иностранных технологий.

Использованы фотографии: thaimilitaryandasianregion.wordpress.com
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Комментарии 29

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  1. ВадимЖивов (Вадим) Сегодня, 11:32
    Ничего против Китая не имею но всё выдают за свои разработки и это не есть нормально имхо
    ВадимЖивов
    1. ramzes1776 (Роман) Сегодня, 11:38
      Они уже давно своими разработками занимаются. Стадию копирования они уже прошли. Например по РСЗО они впереди планеты всей, а по беспилотникам амеров уже догнали.
      ramzes1776
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:57
        чем они там впереди планеты всей ? по дальности ?
        а Вы про КВО их читали ? или Вы думаете что раз там появилась коррекция то это уже РСЗО ?
        это уже ОТРК , при чем хреновые ОТРК . правда дешевые .
        я уж и не говорю что китайцы тут скорее всего призвездели.
        подробностей уже не помню но был спор с выкладкой данных по ихней WS-2 и там было что в реальности они бьют на 200км , а не на 400 .
        хотя 200 это тоже немало и намного больше чем у наших Смерчей .
        но WS-2 это уже не РСЗО так как большой калибр это мало направляющих .
        это уже ОТРК с довольно медленными и не маневрирующими ракетами которые я их калибром в 400мм довольно лакомая цель для ПВО СВ.
        и нового они там ничего не сделали . они тупо улучшают старое . как с нашим Ту-16 который они улучшают до сих пор .
        просто экспл
        1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 12:19
          Зависть - плохое чувство.
          Гаргантюа
          1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 12:23
            если бы я завидовал , то уже давно предлагал бы затариться Полонезом в Беларуси . если что Полонез это клон китайских РСЗР так милых Вам .
            и Беларусь их активно продает . например Азербайджану .
            но не нужны они .
            по войскам бить - так их собьют . тут или массовый залп или активное маневрирование ОТР . а у WS-2 ни того ни другого .
            хотя если бить по мирным городам и селам , тогда да . там ни ПВО нету и на точность плевать .
            и панику на гражданских навести и 200кг БЧ хватит .
            просто экспл
            1. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 12:36
              Не клоном, а аналогом был китаец. Но белорусы выжали из аналога все самое лучшее и своего добавили не хило. Например твердое топливо для ракет сами разработали - за каждым выстрелом в Китай не наездишься. По степени комплектации белорусским версии "Полонез 2.0" - на белсайтах инфу найти можно.
              МИМО ПРОХОДИЛ
              1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 12:41
                как думаете Полонез и Полонез 2.0 это один и тот же комплекс ?
                просто экспл
      2. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 12:11
        Никаких "стадий" они ещё не прошли, как и здесь так и 95% всего остального - копирование. Про беспилотники мы пока лишь китайские картинки и видео видим, и сша и израиль на поколение опережают в реале, продажах и боевом применении. А по большинству вещей китаянцы отстают как от нас так и от амеров с европейцами, в частности по АПЛ, НАПЛ, МБР, БРПЛ, любым движкам, истребителям, вертолётам и многому другому. А df-10 - слабая копия Х-55, всё логично. Возможности воздушного базирования её у кнр нет и не бцдет. Уже молчу, что у нас стоит на вооружении значительно более совершенная Х-101/102, синантропам до неё как до Луны. Всё что могут - это фантастически тырить по всему миру и штамповать с сумасшедшей скоростью. Хотя и это немало.
        Сармат Саныч
        1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 12:27
          а Вы не заметили что все что появляется новое на планете изобрели белые ?
          желтые могут только улучшать то что придумали белые (японца и корейцы) или просто копировать изобретения белых (китайцы) .
          черные вообще ни хрена не могут . даже средневековые арабские ученые по сути не совсем арабские были . это был расцвет из за мусульманских завоеваний Ирана и нашей средней Азии а как только завоевания закончились . так и закончилась арабская наука . а после нее вообще ничего нету . они кроме как куртку пошить или туфли сделать ничего своего не сделали .а негры не могут даже этого.
          индейцы отдельная тема , но и они ничего такого не изобрели .
          ЗЫ порох и бумаги китайцы не изобретали . они переняли их от тохаров и их окружения .
          просто экспл
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:36
    целью ракет был комплекс многоэтажных зданий, который после одновременного залпа, как минимум шести ракет, был полностью уничтожен.
    В Китае полно городов - призраков , постронных , но так и не заселённых . Видно использовали один с пользой - и ракеты испытали , и расчёты потренировали на боевых пусках , и проверили поражающую способность БЧ ракет на реальных целях типа "город" , ну и один из ржавеющих ненужных застроенных районов снесли ... Прагматичненько и практичненько .. winked
    КВУ-НСвД
  3. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 11:36
    Рад за китайцев, но выбор цели неясен - жилые дома в принципе не рассчитаны на попадание в них ракет, тем более полутонны взрывчатки. Что хотели этим продемонстрировать - непонятно. Как ракета будет работать по укрепленным бункерам - неочевидно, но для уничтожения баз повстанцев, думаю, сойдет.

    Смущает дозвуковая скорость ракеты, в связи с чем сомнительна эффективность работы по надводным целям: либо пока долетит, судно уйдет из места назначения, либо собьют корабельным ПВО, ракета здоровая, скорость 0,8 М - проблем быть не должно.
    ButchCassidy
    1. demiurg (валера) Сегодня, 11:45
      А причем тут надводные цели, если стрельба велась по наземным целям? Это прямой аналог калибра, который тоже кстати дозвуковой,у России тоже проблемы? И у нас есть на вооружении дозвуковые ПКР Х-35 например, да вообще в мире большинство ПКР дозвуковые, в лучшем случае разгоняются на последних 30-40 км, для прорыва ПВО.
      А еще есть целеуказание и доразведка цели.
      demiurg
      1. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 11:50
        DF-10A, которую иногда называют CJ-10 или DH-10 - дозвуковая крылатая ракета, предназначенная для уничтожения наземных и надводных целей.
        ButchCassidy
    2. MPN (Павел) Сегодня, 11:47
      Цитата: ButchCassidy
      Смущает дозвуковая скорость ракеты, в связи с чем сомнительная эффективность работы по надводным целям: либо пока долетит, судно уйдет из места назначения, либо собьют корабельным ПВО, ракета здоровая, скорость 0,8 М - проблем быть не должно.

      По этому и применили по жилым кварталам. По защищенным ПВО объектам действительно проблематично, однако большинство КР сейчас дозвуковые и из опыта их применения (в той же Сирии) часть долетает до целей.., значит смысл есть.
      MPN
      1. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 11:57
        Цитата: MPN
        По этому и применили по жилым кварталам. По защищенным ПВО объектам действительно проблематично, однако большинство КР сейчас дозвуковые и из опыта их применения (в той же Сирии) часть долетает до целей.., значит смысл есть.

        Так я и не спорю о том, что есть смысл, сразу об этом написал. Никто и не спорит об эффективности работы по незащищеннным наземным целям. Просто жилой дом не выдерживает зачастую даже взрыва газового баллона, не то что полутонны взрывчатки.

        Противокорабельные Калибры не имеют дальности в 1500-2500 км, а максимум 375 км, потому как должны лететь со скоростью 2,9 М. Иначе не успеют wassat
        ButchCassidy
        1. MPN (Павел) Сегодня, 12:00
          Цитата: ButchCassidy
          а максимум 375 км, потому как должны лететь со скоростью 2,9 М. Иначе не успеют

          Ну у Китая против Надводных сил баллистическая ракета разрабатывалась, не в курсе чего то, разработали или нет, но испытания вроде проводили...
          MPN
          1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 12:38
            df-21 уже в строю .
            просто экспл
            1. MPN (Павел) Сегодня, 12:40
              Цитата: просто экспл
              df-21 уже в строю .

              Спасибо за информацию hi А то я чего то обленился крайнее время. smile
              MPN
      2. роман66 (роман) Сегодня, 12:30
        при путевом ПВО вообще не долетят, если попой крутить не будут, в смысле, маневрировать
        роман66
        1. MPN (Павел) Сегодня, 12:32
          Ну маневр только в смысле поворотных точек на маршруте. Ясно , что противоракетным маневрам не обучены. sad
          MPN
  4. gabonskijfront Сегодня, 11:52
    Для китайского мировоззрения весь окружающий мир населён варварами, и воспользоваться возможностями бледнолицых обезьян ,это так же нормально ,как запрячь вола и вспахать рисовое поле.
    gabonskijfront
    1. cariperpaint Сегодня, 11:56
      Многих китайцев знаете?))) вот я сирый- пол жизни с ними общаюсь а они оказывается такие бяки))))
      cariperpaint
      1. gabonskijfront Сегодня, 12:03
        почитай их стратегмы это верх цинизма.
        gabonskijfront
      2. spektr9 Сегодня, 12:04
        Так тут вам ещё не такое расскажут, хорошо хоть не рассказали как они в сырых подвалах детей и иностранцев едят ))
        spektr9
        1. gabonskijfront Сегодня, 12:12
          Запросто ,при любых потрясениях первыми в Китае страдали иностранцы ,причём как от восставших так и от правительства.Допустим погромы торговых факторий в период опиумных войн и боксёрского восстания, были страшные.
          gabonskijfront
      3. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 12:39
        хренов у Вас с интеллектом раз общаетесь с ними пол жизни и ничего не знаете о том что такое поднебесная империя и что ее окружает .
        просто экспл
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:10
    документация на которую, включая образцы, попали в Китай с Украины
    Украина расстаралась для ВПК многих стран. Все же уберег Всевышний от оставления на этой территории ядерного оружия. А Китай помимо копирования занимается и исключительно своими проектами, зачастую не тратя попусту время на начальные разработки и используя умыкнутое за рубежом.
    rotmistr60
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 12:17
    Шота я тоже не верю в их умение сделать полностью самим, не пользуясь чьей-либо первичной документацией. Всё-таки собственные с нуля научные изыскания стоят огромных денег и сил. У Китая деньги конечно есть, но такой научной школы как в СССР при всем уважении у них нет.
    Altona
  7. aybolyt678 (aybolyt678) Сегодня, 12:38
    Стрельбы проводились по зданиям. По каким зданиям они собираются стрелять???
    aybolyt678
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