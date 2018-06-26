Китай продемонстрировал мощь своих крылатых ракет

Китайские военные провели испытательные стрельбы стратегическими крылатыми ракетами наземного базирования DF-10A. Во время тренировки ракетные войска Народно-освободительной армии Китая успешно поразили крылатыми ракетами цели, представляющие собой жилые многоэтажные здания, передает "Warspot" со ссылкой на информационный портал Sina.В сообщении говорится, что стрельбы проводились в минувшие выходные, целью ракет был комплекс многоэтажных зданий, который после одновременного залпа, как минимум шести ракет, был полностью уничтожен. Другие подробности прошедших стрельб не раскрываются.DF-10A, которую иногда называют CJ-10 или DH-10 - дозвуковая крылатая ракета, предназначенная для уничтожения наземных и надводных целей. Система наведения - комбинированная, инерциальная + GPS/ГЛОНАСС; Калибр ракеты - 514 мм; Длина ракеты - 6300 мм; Стартовый вес ракеты - 1090 кг; Вес БЧ - 500 кг; Максимальная дальность стрельбы - 1500-2500 км; Скорость полета ракеты, M - 0,8. Может оснащаться ядерной боеголовкой.Согласно утверждению некоторых экспертов, данная китайская разработка является копией советской стратегической крылатой ракеты Х-55, документация на которую, включая образцы, попали в Китай с Украины. На самой Украине этого и не отрицают, заявляя, что в создании китайской ракеты применялись разработки украинской ракеты "Коршун" (копии советской Х-55). В самом же Китае утверждают, что крылатая ракета DF-10 является собственной разработкой КНР, без применения иностранных технологий.