Командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Александр Моисеев

Вице-адмирал Александр Моисеев указом президента России назначен на должность командующего Черноморским флотом, сообщила пресс-служба ЧФ.Сообщается, что ранее командовавший флотом адмирал Александр Витко направлен к новому месту службы в Главное командование ВМФ РФ.В мае Моисеев был назначен приказом министра обороны временно исполняющим обязанности командующего ЧФ. Его предшественник Александр Витко, руководивший флотом 5 лет, получил повышение по службе.Александр Моисеев родился в 1962 году в Калининградской области. Окончил высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. Попова. Проходил службу на атомных подлодках Северного флота, в итоге получив должность первого заместителя командующего. В 2011 году окончил академию Генштаба.В ноябре прошлого года был назначен замначальника Генштаба ВС РФ.Моисеем удостоен двух орденов Мужества (за поход к Северному полюсу в 1994 году и за руководство переходом с Северного флота на ТОФ подо льдами Арктики в 2008 году).В 2011 году ему было присвоено звания Героя России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».Также Моисеев является кавалером ордена «За военные заслуги», награжден другими орденами и ведомственными медалями.