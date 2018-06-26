12:46 26 июня
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Командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Александр Моисеев

Вице-адмирал Александр Моисеев указом президента России назначен на должность командующего Черноморским флотом, сообщила пресс-служба ЧФ.

Командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Александр Моисеев


Сообщается, что ранее командовавший флотом адмирал Александр Витко направлен к новому месту службы в Главное командование ВМФ РФ.


В мае Моисеев был назначен приказом министра обороны временно исполняющим обязанности командующего ЧФ. Его предшественник Александр Витко, руководивший флотом 5 лет, получил повышение по службе.

Александр Моисеев родился в 1962 году в Калининградской области. Окончил высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. Попова. Проходил службу на атомных подлодках Северного флота, в итоге получив должность первого заместителя командующего. В 2011 году окончил академию Генштаба.

В ноябре прошлого года был назначен замначальника Генштаба ВС РФ.

Моисеем удостоен двух орденов Мужества (за поход к Северному полюсу в 1994 году и за руководство переходом с Северного флота на ТОФ подо льдами Арктики в 2008 году).

В 2011 году ему было присвоено звания Героя России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

Также Моисеев является кавалером ордена «За военные заслуги», награжден другими орденами и ведомственными медалями.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 11:31
    Суровый дядька, сосед держись крепче за свои шаланды.Не отвлекайте по пустякам.
    Неплохой
  2. gabonskijfront Сегодня, 11:43
    Земляк,богата кёнингсберщина на людей талантливых.
    gabonskijfront
    1. AID.S Сегодня, 11:50
      Цитата: gabonskijfront
      Земляк,богата кёнингсберщина на людей талантливых.

      Тоже философ? laughing
      AID.S
      1. gabonskijfront Сегодня, 11:57
        Что там Кант с его категорическим императивом,Калининград родина первой жены Путина!!!
        gabonskijfront
        1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 12:38
          Цитата: gabonskijfront
          Калининград родина первой жены Путина!!!

          и тещи моей жены
          Сандор Клиган
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