Присоединение Японии: Россия начинает мега-проект

Мега-проект, о котором в последнее время ходило так много противоречивых слухов, перешел в стадию предварительной реализации. Речь о возведении мостового перехода на остров Сахалин. На Дальнем Востоке начались проектно-изыскательные работы, целью которых станет создание подробной документации и технического задания на строительство моста. Планируется, что через три года рабочие будут готовы к прокладке подходов к будущей переправе.



Учитывая весьма высокую стоимость проекта в 630 миллиардов рублей, в обществе звучат вопросы о целесообразности такой затеи. Определенно можно сказать, что мост облегчит жизнь полумиллиону жителей Сахалина: доставка грузов станет дешевле, а значит цены на товары и услуги упадут. Упрощение логистики даст толчок производству и перерабатывающей промышленности острова.



Однако более значимая цель такого грандиозного проекта кроется в другом. Строительство моста, связывающего Сахалин с материковой частью России станет поводом для реализации не менее амбициозной задумки – возведение моста в Японию, который присоединит Страну восходящего Солнца с материком.











