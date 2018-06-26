12:47 26 июня

Присоединение Японии: Россия начинает мега-проект

Мега-проект, о котором в последнее время ходило так много противоречивых слухов, перешел в стадию предварительной реализации. Речь о возведении мостового перехода на остров Сахалин. На Дальнем Востоке начались проектно-изыскательные работы, целью которых станет создание подробной документации и технического задания на строительство моста. Планируется, что через три года рабочие будут готовы к прокладке подходов к будущей переправе.

Учитывая весьма высокую стоимость проекта в 630 миллиардов рублей, в обществе звучат вопросы о целесообразности такой затеи. Определенно можно сказать, что мост облегчит жизнь полумиллиону жителей Сахалина: доставка грузов станет дешевле, а значит цены на товары и услуги упадут. Упрощение логистики даст толчок производству и перерабатывающей промышленности острова.

Однако более значимая цель такого грандиозного проекта кроется в другом. Строительство моста, связывающего Сахалин с материковой частью России станет поводом для реализации не менее амбициозной задумки – возведение моста в Японию, который присоединит Страну восходящего Солнца с материком.




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Комментарии 1

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  1. Татьяна Сегодня, 12:03
    Строительство моста, связывающего о. Сахалин с материком я однозначно приветствую. Оно и экономически и политический оправдано и впоследствии окупится.
    А вот со строительством японского моста с российским о. Сахалин я бы и экономически, и политически точно ВОЗДЕРЖАЛАСЬ! Американская Япония России - не партнёр, а потенциальный агрессор! На предательство национальной безопасности России российскими либералами-коррупционерами это точно будет очень похоже!
    Татьяна
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