12:47 26 июня
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ОАК опровергла слухи о начале проектирования транспортника на замену Ан-124 "Руслан"

Объединенная авиастроительная корпорация опровергла информацию о начале проектирования сверхтяжелого транспортника. В корпорации заявили, что пока не планирует проектировать замену Ан-124 "Руслан", сообщает "Интерфакс-АВН" со ссылкой на пресс-службу дивизиона транспортной авиации ОАК.

ОАК опровергла слухи о начале проектирования транспортника на замену Ан-124 "Руслан"


Согласно заявлению пресс-службы, эскизное проектирование самолёта на замену Ан-124 не планируется. В настоящее время разрабатываются меры по поддержанию исправности парка Ан-124 и Ил-76. В корпорации объяснили, что в рамках программы СВТС (средний военно-транспортный самолет) ПАО "Ил" ведет эскизное проектирование Ил-276 на замену Ан-12, и никаких разработок сверхтяжелых транспортников на настоящий момент нет.


Ранее некоторые СМИ сообщили о начале эскизного проектирования сверхтяжелого транспортного самолета на замену Ан-124 "Руслан".

В тоже время на ульяновском заводе "Авиастар-СП" заявили, что готовятся к возобновлению производства модернизированных Ан-124-100М "Руслан", которые выпускались предприятием до 2003 года, а после прекращения выпуска все это время модернизировались и поддерживались в летной готовности. Всего за период существования Ульяновского авиационного комплекса изготовлено 36 единиц Ан-124. В настоящее время на заводе производится модернизация производства, освобождаются производственные помещения, заменяется устаревшее оборудование.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 16

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 12:01
    Ну вот... семь пятниц на вторник...
    MPN
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 12:11
      Ну вот, только вчера тут на сайте ура кричали, что мы то точно не хохлы - мы могем, и отнятые у нас пенсионные деньги пойдут на самолеты. Оказалось, как всегда, лапшу навесили laughing
      Гаргантюа
      1. Чёрный Сегодня, 12:18
        на сайте ура кричали, что мы то точно не хохлы - мы могем,
        А кто сказал, что не могем?....Просто, видимо, это не целесообразно wink
        Чёрный
        1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 12:21
          Конечно не целесообразно. Целесообразнее вывезти отнятые у народа деньги в Кипр какой нибудь
          Гаргантюа
          1. Чёрный Сегодня, 12:34
            Цитата: Гаргантюа
            Конечно не целесообразно. Целесообразнее вывезти отнятые у народа деньги в Кипр какой нибудь

            Вы Гегеля с Бебелем не путайте...тут про другое речь wink
            Чёрный
    2. Piramidon (Степан) Сегодня, 12:20
      Цитата: MPN
      Ну вот... семь пятниц на вторник...

      Да тут не нужно обладать каким то сверхмышлением. Все те вбросы про "Ермака", не более, чем фантазии блогеров ура-патриотов. На такую разработку нужна тyeвa xyчa денег, а их в бюджете нет (Дима знает). Если в Ульяновске смогут выпуск "Русланов" возобновить, то им можно будет памятник поставить. hi
      Piramidon
  2. Дирижер Сегодня, 12:04
    Может футбола пересмотрели?
    Дирижер
  3. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 12:07
    Никому нельзя верить
    pvv113
  4. ИванИванов Сегодня, 12:07
    В тоже время на ульяновском заводе "Авиастар-СП" заявили, что готовятся к возобновлению производства модернизированных Ан-124-100М "Руслан" (c) это зачет!
    ИванИванов
    1. alekc75 Сегодня, 12:10
      врут-ничего не делают.никакого производства не будет
      alekc75
      1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 12:24
        То что будет возобновление производства - это однозначно, вопрос в сроках.
        Сармат Саныч
        1. alekc75 Сегодня, 12:29
          не будет-в Ульяновске не живешь и ерунду не пори
          alekc75
  5. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 12:25
    Объединенная авиастроительная корпорация опровергла информацию о начале проектирования сверхтяжелого транспортника. В корпорации заявили, что пока не планирует проектировать замену Ан-124 "Руслан",

    А как здешнее большинство вверит в сказки...Такое впечатле, что реальность- побоку.
    ПыСы мог бы дать больше фактического материала, да просто лень. Гуглите, да не гуглитемы будете)))
    Нормаль ок
  6. andrewkor Сегодня, 12:38
    Помнится в начальных классах школы я занимался эскизным проектированием разного вида военной техники на последних страницах тетрадей!Пусть меня попросят я им нарисую!
    andrewkor
  7. iouris (iouris) Сегодня, 12:45
    Пора создать корпорацию "Объединённая авиастроительное государство", которая возьмёт под свой контроль ядерные объекты на территории бандеростана, а то ведь будет не до авиации.
    iouris
  8. spektr9 Сегодня, 12:46
    Оперативно )
    spektr9
Картина дня