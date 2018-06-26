ОАК опровергла слухи о начале проектирования транспортника на замену Ан-124 "Руслан"

Объединенная авиастроительная корпорация опровергла информацию о начале проектирования сверхтяжелого транспортника. В корпорации заявили, что пока не планирует проектировать замену Ан-124 "Руслан", сообщает "Интерфакс-АВН" со ссылкой на пресс-службу дивизиона транспортной авиации ОАК.Согласно заявлению пресс-службы, эскизное проектирование самолёта на замену Ан-124 не планируется. В настоящее время разрабатываются меры по поддержанию исправности парка Ан-124 и Ил-76. В корпорации объяснили, что в рамках программы СВТС (средний военно-транспортный самолет) ПАО "Ил" ведет эскизное проектирование Ил-276 на замену Ан-12, и никаких разработок сверхтяжелых транспортников на настоящий момент нет.Ранее некоторые СМИ сообщили о начале эскизного проектирования сверхтяжелого транспортного самолета на замену Ан-124 "Руслан".В тоже время на ульяновском заводе "Авиастар-СП" заявили, что готовятся к возобновлению производства модернизированных Ан-124-100М "Руслан", которые выпускались предприятием до 2003 года, а после прекращения выпуска все это время модернизировались и поддерживались в летной готовности. Всего за период существования Ульяновского авиационного комплекса изготовлено 36 единиц Ан-124. В настоящее время на заводе производится модернизация производства, освобождаются производственные помещения, заменяется устаревшее оборудование.