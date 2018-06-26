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Британский парламент выступил за увеличение военного бюджета
Члены британского парламента порекомендовали правительству увеличить оборонные расходы на один процент, передает РИА Новости.
Сегодня доля оборонных расходом королевства находится на уровне 2 процентов ВВП, как того требует руководство НАТО.
Британское правительство, естественно, возражать не будет. Там уже не раз заявляли о необходимости такого шага, объясняя это «агрессивным поведением России» и необходимостью поддерживать обороноспособность альянса на более высоком технологическом уровне.
В докладе парламентариев говорится, что с учетом покрытия имеющихся в экономике «черных дыр» и перераспределения доходной части бюджета военные расходы должны возрасти до 2,5% ВВП. Однако для существенного улучшения потенциала вооруженных сил уровень оборонных расходов должен возрасти до 3 процентов, как это было в середине 1990-х годов.
Отмечается, что документ подготовлен парламентом к июльскому саммиту альянса на основе данных Терезой Мэй обещаний усилить роль Великобритании в Североатлантическом блоке.
По мнению парламентариев, только в случае увеличения военных расходов Лондон сможет сохранить влияние в отношениях с Вашингтоном и с НАТО.
Например, Соединенное Королевство должно заполнить пробелы в деятельности альянса и нехватку квалифицированных кадров там, где смогут быть полезны британские военные специалисты, говорится в документе.
Сегодня доля оборонных расходом королевства находится на уровне 2 процентов ВВП, как того требует руководство НАТО.
Британское правительство, естественно, возражать не будет. Там уже не раз заявляли о необходимости такого шага, объясняя это «агрессивным поведением России» и необходимостью поддерживать обороноспособность альянса на более высоком технологическом уровне.
В докладе парламентариев говорится, что с учетом покрытия имеющихся в экономике «черных дыр» и перераспределения доходной части бюджета военные расходы должны возрасти до 2,5% ВВП. Однако для существенного улучшения потенциала вооруженных сил уровень оборонных расходов должен возрасти до 3 процентов, как это было в середине 1990-х годов.
Отмечается, что документ подготовлен парламентом к июльскому саммиту альянса на основе данных Терезой Мэй обещаний усилить роль Великобритании в Североатлантическом блоке.
По мнению парламентариев, только в случае увеличения военных расходов Лондон сможет сохранить влияние в отношениях с Вашингтоном и с НАТО.
Например, Соединенное Королевство должно заполнить пробелы в деятельности альянса и нехватку квалифицированных кадров там, где смогут быть полезны британские военные специалисты, говорится в документе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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