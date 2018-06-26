12:47 26 июня
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Британский парламент выступил за увеличение военного бюджета

Члены британского парламента порекомендовали правительству увеличить оборонные расходы на один процент, передает РИА Новости.



Сегодня доля оборонных расходом королевства находится на уровне 2 процентов ВВП, как того требует руководство НАТО.


Британское правительство, естественно, возражать не будет. Там уже не раз заявляли о необходимости такого шага, объясняя это «агрессивным поведением России» и необходимостью поддерживать обороноспособность альянса на более высоком технологическом уровне.

В докладе парламентариев говорится, что с учетом покрытия имеющихся в экономике «черных дыр» и перераспределения доходной части бюджета военные расходы должны возрасти до 2,5% ВВП. Однако для существенного улучшения потенциала вооруженных сил уровень оборонных расходов должен возрасти до 3 процентов, как это было в середине 1990-х годов.

Отмечается, что документ подготовлен парламентом к июльскому саммиту альянса на основе данных Терезой Мэй обещаний усилить роль Великобритании в Североатлантическом блоке.

По мнению парламентариев, только в случае увеличения военных расходов Лондон сможет сохранить влияние в отношениях с Вашингтоном и с НАТО.

Например, Соединенное Королевство должно заполнить пробелы в деятельности альянса и нехватку квалифицированных кадров там, где смогут быть полезны британские военные специалисты, говорится в документе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 12:20
    Только хотелось спросить "А за чем?" , а тут Ах да.
    , объясняя это «агрессивным поведением России»
    MPN
    1. Чёрный Сегодня, 12:30
      документ подготовлен парламентом к июльскому саммиту альянса на основе данных Терезой Мэй обещаний усилить роль Великобритании в Североатлантическом блоке.

      холуятина коленопреклонная[
      Чёрный
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 12:32
      Ушли из ЕС, теперь от него и защищаться надо. lol
      сибиралт
  2. Masya Masya (Марина) Сегодня, 12:32
    Члены британского парламента порекомендовали правительству увеличить оборонные расходы на один процент


    тем более, что «агрессивное поведение России» только "растет"... бороться, так бороться! даешь 5% от ВВП!!!
    Masya Masya
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:38
      Приветствую, Марина love Опередили меня с юмором. Добавлю, еще нужно больше самолетов F-35 купить.
      Владыка Ситх
      1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 12:43
        Сергей приветик! love
        Цитата: Владыка Ситх
        Добавлю, еще нужно больше самолетов F-35 купить.

        Три женщины сидят за кофе и треплются о интимной жизни.
        Первая говорит: Девчонки, мой муж занимается подниманием тяжестей и когда мы занимаемся любовью у него столько силы, что это доводит меня до безумия!
        Вторая отвечает: А мой - марафонский бегун. Когда мы занимаемся любовью у него столько выносливости, что это просто нечто!
        Потом двое смотрят на оставшуюся третью, что скажет она. Третья:
        Ну - говорит она - мой муж - ведущий инженер программы F-35. На самом деле любовью мы пока так и не занимались. Но он уверяет, что когда до этого дойдет дело, это будет нечто невероятное!
        feel
        Masya Masya
  3. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:39
    Это им будет непросто...
    Они потеряли много денег из-за Брэкзита.
    Часть банков и фин.фирм переносят свои штаб-квартиры
    из Лондона на континент.
    voyaka uh
  4. andrewkor Сегодня, 12:44
    В статье упомянуты "британские военные специалисты",которые "могут быть полезны".Это не те ли ,что Укровермахт натаскивают? Эти научат ,как и их коллеги - британские учёные!
    andrewkor
  5. spektr9 Сегодня, 12:47
    Просто у них во власти нет наших олигархов, вот и бесятся с жиру
    spektr9
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