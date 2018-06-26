16:13 26 июня

Как нам победить в войне между США и Китаем

Все идет к тому, что США и Китай закрывают друг для друга свои рынки. Это означает, что в обеих странах появляются свободные ниши, которые должна успеть занять Россия. К примеру, одной из основных статей американского экспорта в Китай является экспорт сои. В этом сегменте сельского хозяйства США являются мировым лидером. Китай, в свою очередь, является крупнейшим импортером этого продукта.

Наша страна, конечно же, пока не готова заместить весь объем американских поставок сои в Поднебесную, но вполне может занять часть этой ниши, ведь производство и экспорт этих бобовых в России бьет рекорды из года в год. Новый рынок в виде Китая даст дополнительный стимул нашим аграриям.

Еще одна возможность, это поставки китайской металлургии в США. Несмотря на то, что Россия тоже попала под дополнительные американские пошлины, в отношении нас действуют более мягкие ограничения, нежели против Китая. Собственно, Россия уже является главным поставщиком чугуна в США.


Не останется без внимания и рынок энергоносителей. Если Пекин введет ответные пошлины на американский нефтегаз, Россия легко сможет компенсировать потребность китайцев в этих видах топлива.



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Комментарии 1

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  1. антивирус Сегодня, 13:09
    Собственно, Россия уже является главным поставщиком чугуна в США.
    ЧУГУН -ПРОДУКТ 4-ГО ПЕРЕДЕЛА? МОРДАШЕВ ПОДСУЕТИТСЯ?
    че ж так высоко себя несем?-
    -сырьевой придаток --это не Мордашев и Лисин, это Ваньки из Вологодской и Липецкой обл.
    а продать авто и тракторы в Китай --это опять не к дерипускам и мордашёвым?( строго по болтовне конца 80-гг-- о" не эффективном строе комуняк")
    дальше не пишу
    антивирус
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