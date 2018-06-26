16:14 26 июня
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Илхам Алиев заявил о Нагорном Карабахе, как "исконно азербайджанской земле"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку считает территорию Нагорного Карабаха своей. Об этом он сообщил, выступая на военном параде, посвященном 100-летию создания вооруженных сил республики.

Илхам Алиев заявил о Нагорном Карабахе, как "исконно азербайджанской земле"


Выступая перед военнослужащими, Алиев заявил, что Нагорный Карабах является исконно азербайджанской землей, на которой сотни лет жил и созидал азербайджанский народ. Он добавил, что в настоящее время республика живет в состоянии войны, первый этап которой уже прошел, но Азербайджан не смирится с оккупацией своей земли и будет восстанавливать свою территориальную целостность.


Президент республики призвал не останавливаться на достигнутом, ведь для освобождения своей земли необходима сильная армия и экономика. Он пообещал продолжить закупку современного вооружения для усиления военного потенциала, при этом отметив, что "военное строительство является приоритетом политики Азербайджана".

В окончании своей речи Алиев заявил, что "Армения сейчас не может и никогда не сможет вести с республикой военную конкуренцию, так как историческая справедливость на азербайджанской стороне, обладающей военной и экономической мощью, и пропасть между Азербайджаном и Арменией будет только увеличиваться".

В прошедшем параде приняли участие около 4 тысяч азербайджанских и турецких военнослужащих, было продемонстрировано свыше 240 единиц военной техники и более 70 летательных аппаратов.

Ранее "Военное Обозрение" писало, что на репетиции парада в Баку были замечены крылатые ракеты турецкого производства SOM, которые ранее Турцией на сторону не продавались.

Использованы фотографии: https://www.trend.az/
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Комментарии 59

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  1. Чёрный Сегодня, 12:38
    Азербайджанцы к войне готовятся, серьёзно укрепляют свои ВС, а армяне митингуют, власть делят.....посмотрим , чем это всё закончится.
    Чёрный
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:39
      Цитата: Чёрный
      а армяне митингуют.....

      Может вывести наших пацанов? Всё равно благодарности не будет request
      Аристарх Людвигович
      1. Чёрный Сегодня, 12:43
        Аристарх Людвигович Я про это и говорю.
        Может вывести наших пацанов? Всё равно благодарности не будет
        Может и так.....Не зря им американцы Пашиняна подсунули ( по большому счёту это армянский аналог Навального). Ша он там нарулит вместе с американскими советниками.
        Чёрный
        1. Например Сегодня, 12:49
          Алиев заявил, что Нагорный Карабах является исконно азербайджанской землей, на которой сотни лет жил и созидал азербайджанский народ.

          Сто лет назад:
          Бакинская губерния.
          Население:
          азербайджанцы -58%

          Даже википедия пишет - до 1918 года у азербайджанцев не существовало собственной государственности, и в отличие от соседних грузин и армян.

          Им коммунисты подарили республику, а в итоге страну. Ленина, Сталина и Горбачева с Ельциным они должны чтить как основателей своей государственности.

          Они с Парасём братья-сказочники? Как браться Грим.
          Например
          1. Дирижер Сегодня, 13:01
            А у кого она была? У Казахов нет, Киргизов тоже нет. Таджиков , вообще нет, у Узбеков то было .
            Дирижер
            1. Дирижер Сегодня, 13:02
              Про туркменов я молчу . ибо за коммент можно буит и огрести.
              Дирижер
              1. Шалтай (Александр) Сегодня, 14:22
                Цитата: Дирижер
                Про туркменов я молчу . ибо за коммент можно буит и огрест

                С туркменами-то что не так ?
                Шалтай
          2. Lek38 (Илькин) Сегодня, 13:07
            Цитата: Например
            Даже википедия пишет - до 1918 года у азербайджанцев не существовало собственной государственности, и в отличие от соседних грузин и армян.

            #Мы против искажения истории Азербайджана !
            Lek38
            1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 13:15
              Вчера перед парадом крылатую ракету прокатили и в бой потянуло, к подвигам и славе.
              Неплохой
            2. venik (Владимир) Сегодня, 15:27
              Цитата: Lek38
              Мы против искажения истории Азербайджана !

              ========
              А в ЧЁМ собственно говоря ее (в смысле исорию Азербайджана!) ИСКАЗИЛИ???
              Может "просветите"????
              venik
          3. Родина (Новруз) Сегодня, 13:35
            В этой википедиии статьи про Азербайджан пишут армянские авторы. Они могут писать что угодно.
            Чтить Ленина, Сталина и тд можешь сам.
            Сотни лет и сто лет назад это разные вещи, товарищ русский читатель.
            Родина
          4. Yujanin (Shurik) Сегодня, 13:46
            #Мы против оскорблений народов и стран
            Yujanin
          5. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 14:27
            Я вам больше скажу - АзССР одна из последних кто хотел выходить из СССР ....Мутили всю тему Грузины, Прибалты...а потом славянские республики.
            Zaurbek
      2. MPN (Павел) Сегодня, 12:50
        и пропасть между Азербайджаном и Арменией будет только увеличиваться".
        При таком подходе правительств действительно выход только меряться чем ни будь, результат, безумная радость народа и рост всеобщего благосостояния... sad
        MPN
        1. роман66 (роман) Сегодня, 13:06
          и торжество народной демократии
          роман66
      3. Дирижер Сегодня, 13:04
        Может армянских оккупантов вон и России? В Ростове жил, так там между старыми и новыми армянами вражда была .
        Дирижер
      4. Sefevi Сегодня, 14:26
        Не знаю как другие, но мне уже надоело доказывать,что мы- это мы. Причём ненависть к моей стране испытывают не только наши открытые враги, это понятно, но и модераторы, которые обладают-таки интересной логикой. Мне вынесли 2 предупреждения только что за, внимание - 1) Вы нарушили правила сайта, допустили в комментарии: "Троллинг, провокация: Примут участие и турецкие пилоты и турецкая же "коробка"- 100 лет назад вместе воевали с дашнакско- большевисткими войсками и освободили Баку." ( то есть в 1918 году азербайджанские и турецкие войска по мнению модератора Banshee не освобождали Баку от дашкакских и большевистких войск. Мало ли это написано во всех академических книгах, но это "неважно". Важно мнение Banshee- это он так решил. 2) Разжигание нацрозни: большевики, а ранее царские войска для нас всегда были и будут оккупантами." То есть " большевизм" и " царизм" - это по их логике НАЦИОНАЛЬНОСТЬ. Если решили заткнуть рот всем ненсогласных с ура- патриотами, то так и скажите. Мы все уйдём. Будете сами -себе кричать "уря" и сами себе аплодировать!
        Sefevi
      5. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 14:28
        А что, идея хорошая...выйти из Армении. Азербайджан заберет НКР обратно, а потом войти обратно.
        Zaurbek
        1. Опер (Игорь) Сегодня, 15:26
          А зачем нам входить то?!))) Они свое национальное самосознание возбуждают попытками плюнуть в Россию! У них не возбуждается по другому ... Царизм у них с большевизмом оккупанты! О как! На них скажу я вам вообще надо перестать обращать внимание - совсем! Турки там всех жизни научат и азербайджанцев в том числе! Ну а уж Иран то как рад, как рад американскому влиянию в регионе ... Слов прям нет!))) Вот турки и иранцы вполне в состоянии объяснить этим маленьким и очень крикливым народам их гордое историческое место! Это не мы добрячки. Нам то с вами что?! Пусть бодаются. )))
          Цитата: Sefevi
          Если решили заткнуть рот всем ненсогласных с ура- патриотами, то так и скажите. Мы все уйдём. Будете сами -себе кричать "уря" и сами себе аплодировать!

          Вы представляете какая неприятность то?! Прям кушать спокойно не могу!)))))
          Опер
  2. Romka47 (Роман) Сегодня, 12:39
    Ой сейчас тут начнется, и Турок и развал СССР вспомнят и геноцид и кое-чем помериться не постесняются, только только на днях было, можно тупо все комменты от-туда пере копировать....
    Romka47
    1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 13:33
      С турками поведешься и не такого наберёшься. Цель обозначена.
      Неплохой
      1. Romka47 (Роман) Сегодня, 13:44
        И про это тоже уже разговаривали laughing . а тебе сейчас ответят "нет мы сами по себе, независимые, и турки тут не причем" , а ему ответят типо да у вас и гос-ва не было до революции...
        Romka47
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:43
    Наши ближневосточные партнёры сделают всё, ради новой войнушки на южных рубежах России
    Дормидонт
    1. Lek38 (Илькин) Сегодня, 12:47
      #Азербайджан независим, мы против создания образа внешне управляемой страны !
      Lek38
      1. DenZ (Денис) Сегодня, 13:01
        А что кто-то говорит что зависим? Просто на волне приступов независимости уж очень хочется новую войнушку начать.
        DenZ
      2. роман66 (роман) Сегодня, 13:07
        однако же протурецкое влияние прослеживается
        роман66
  4. kotdavin4i (Сан Саныч) Сегодня, 12:51
    #На главном фото - уж очень старая фотография. И министр обороны уже другой и другие "ответственные" лица тоже.
    kotdavin4i
    1. genisis Сегодня, 14:17
      Даже «Мама Эля» ещё на фото laughing
      genisis
  5. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 12:53
    Грех не воспользоваться такой политической ситуацией в Армении сейчас, это шанс для Азербайджана и они попытаются выжать из этой возможности все соки.
    Vadim851
    1. роман66 (роман) Сегодня, 13:10
      войну развязать - еще больший грех
      роман66
  6. maratk (Марат) Сегодня, 12:56
    только Российская военная база расквартированная в Армении сдерживает Азербайджан.
    maratk
    1. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 14:26
      Цитата: maratk
      только Российская военная база расквартированная в Армении сдерживает Азербайджан.

      Ой-вей, ви таки не говорите о том, в чем не разбираетесь от слова "совсем".

      Российская военная база в Гюмри с точки зрения обеспечения безопасности Армении выполняет функцию блокирования вступления Турции в потенциальный конфликт с Арменией в случае начала войны с Азербайджанской Республикой. России эта военная база нужна в целях возможности контроля ситуации вблизи российского Кавказа, а также (при необходимости) создания безполетной зоны на территории вплоть до Анкары.

      Вопрос же полномасштабных боевых действий в отношении Армении любой страны решен в рамках как двусторонних отношений с Россией, так и в рамках ОДКБ.

      На ситуацию с Арц.ахом (Карабахом) это напрямую не влияет, однако армяне Карабаха при содействии Армении показали свою способность решить проблемы с Баку еще четверть века назад. За это время многое изменилось в техническом отношении, но принципиально не изменилась и не измениться решимость стоящих на защите родной земли армян помочь всем агрессорам получить свой кубическим метр скальной породы в Армении.
      ButchCassidy
  7. Дирижер Сегодня, 13:00
    Нормально так у генерала слева, значками завешан словно в броне.
    Дирижер
  8. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 13:03
    В прошедшем параде приняли участие около 4 тысяч азербайджанских и турецких военнослужащих
    ..Вот это особо интересно....Турецкие войска на границах с Россией...Тонкий намек...
    parusnik
    1. Родина (Новруз) Сегодня, 13:40
      Автор статьи специально дезинформирует читателей, чтобы придать турецкий тон. На параде учавствовали 4 тысяч азербайджанских военных, присутствовали гости из Турции, России. Пакистана, Ирана, Израиля и тд. У нас своих военных достаточно для парада и нет нужны в иностранных.
      Родина
  9. Ren (Renat) Сегодня, 13:03
    Может пора вспомнить и о русских землях (территории проживания русского люда):
    Киевская Русь, Карпатская Русь, Червонная Русь, Черная Русь, Неманская Русь и пр. и пр. what
    Например, термина Киевской Укpы, да и вообще какой-либо Укpы я не встречал. lol
    Ren
  10. Дирижер Сегодня, 13:08
    Все так его Ильхам звать , ну в нашей транскрипции , В Латинице мягкого знака нет .
    Дирижер
  11. Lek38 (Илькин) Сегодня, 13:23
    Господа граждане Азербайджана сегодня праздник , поздравляю с праздником вас в первую очередь .
    Предлагаю отметить этот праздник показом солидарности ,не отвечаем провокаторам не входим в бессмысленные полемики .
    На провокации отвечаем хештегом по шаблону оставленному мной "#Мы против" два ответа я оставил ,с вас дублирование полного текста этих хештегов тому же пользователю(и так дублируем все хештеги друг друга адресованные провокаторам)для полной доходчивости .На провокации замеченные вами отвечайте хештегом "#Мы против" с дополнением короткого текста от вас лично ! Я тоже продублирую ,не портим себе настроение ,отмечаем праздник drinks
    Lek38
    1. genisis Сегодня, 13:34
      #Мы против исторического вранья Ильхама Алиева!
      genisis
      1. Lek38 (Илькин) Сегодня, 13:43
        Цитата: genisis
        #Мы против исторического вранья Ильхама Алиева!

        #Мы против использования идей нашей акции армянами ,но это было ожидаемо от армян,
        традиции однако )) .Но мы сегодня отмечаем праздник ,мы против срача .
        Lek38
        1. Дирижер Сегодня, 13:54
          Чего же тогда армян в 90 резали? Хотя , там местная армянская диаспора тоже не айс себя повела.
          Дирижер
  12. Masya Masya (Марина) Сегодня, 13:25
    СССР распался и началось, хаос и брожение - о котором там мечтали в штатах...
    Президент республики призвал не останавливаться на достигнутом, ведь для освобождения своей земли необходима сильная армия и экономика

    стремления правильные, а вот цель...
    Masya Masya
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 16:03
      СССР этот хаос и брожение планировал и создавал трепетно нарезая искусственные границы, республики и даже воспроизводя целые никогда не существующие народы с выдуманной историей борьбы против тюрьмы народов! Вон выше неразумное дитя азербайджанского народа теперь вещает нам кто для них оккупант! Вы вообще, Марина, обращали внимание, как настроены заходящие сюда представители некогда союзных республик по отношению к России? Я вот знаете о чем подумал у нас же долгое время в советском государстве преобладала политика поднятия национальных окраин! Главное же все для них сперва! Им все драгоценным, а мы уж как нибудь подождем ... Вот видимо и когда советского гражданина нового типа создавали по привычке и слава Богу опять с них начали! Вот воистину нет худа без добра!))))) Любуйтесь на результаты эксперимента!)))))
      Опер
  13. Yujanin (Shurik) Сегодня, 13:41
    Администрация, не тем заняты. нет, что бы фото с парада разместить...





    Yujanin
    1. Lek38 (Илькин) Сегодня, 13:55

      БПЛА на параде в Баку
      Lek38
      1. Lek38 (Илькин) Сегодня, 13:56

        Вертолёты в воздушной части парада
        Lek38
        1. Lek38 (Илькин) Сегодня, 13:57

          Автомобили разного назначения
          Lek38
          1. Lek38 (Илькин) Сегодня, 13:58

            Корабли ВМС и Бохра
            Lek38
            1. Lek38 (Илькин) Сегодня, 13:58

              Четвёрка Мигов
              Lek38
              1. Lek38 (Илькин) Сегодня, 13:59

                Техника ПВО
                Lek38
                1. Lek38 (Илькин) Сегодня, 14:06

                  Соколы на оседлали грачей ))
                  Lek38
                  1. Lek38 (Илькин) Сегодня, 14:07

                    Сушки на параде
                    Lek38
  14. Yujanin (Shurik) Сегодня, 13:58
    На параде представлены свыше 240 единиц военной техники, более 70-ти летных средств









    Yujanin
  15. Комментарий был удален.
  16. Ставрос (Ставрос) Сегодня, 14:47
    Цитата: Lek38
    Но мы сегодня отмечаем праздник ,мы против срача

    Поздравляю с праздником доблестную и легендарную кавтатарскую армию.Ура товарищи кавтатары.)
    Ставрос
    1. Yujanin (Shurik) Сегодня, 14:58
      Поздравляю с праздником доблестную и легендарную кавтатарскую армию.Ура товарищи кавтатары.)

      Саул, ахпер! Радует, что цыгане действуют вне табора)
      Yujanin
      1. Ставрос (Ставрос) Сегодня, 15:22
        Ну наконец то свершилось чудо!Просто цыгане,ни индуские ни балканские,прогресс очевиден.Еще раз с праздником вас,дорогие мои Мамедики.
        Ставрос
        1. Yujanin (Shurik) Сегодня, 15:39
          Цыгане везде.
          Yujanin
          1. Ставрос (Ставрос) Сегодня, 16:00
            Ну вот пожалуйста,их с праздником поздравляю,а они не понимают.Дорогой мой человек,лучше быть уж цыганом,чем кавтатаром.Цыгане по крайней мере,не женятся на своих сестрах.Кстати,ты сдал анализы на талассемию по программе вашего лучезарного президента?Ещё раз с праздником.)
            Ставрос
  17. рич (дмитрий) Сегодня, 15:53
    Цитата: Например
    Даже википедия пишет - до 1918 года у азербайджанцев не существовало собственной государственности, и в отличие от соседних грузин и армян.

    Делов то! Мало ли что она пишет. Взять да переписать laughing
    рич
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