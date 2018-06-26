Илхам Алиев заявил о Нагорном Карабахе, как "исконно азербайджанской земле"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку считает территорию Нагорного Карабаха своей. Об этом он сообщил, выступая на военном параде, посвященном 100-летию создания вооруженных сил республики.Выступая перед военнослужащими, Алиев заявил, что Нагорный Карабах является исконно азербайджанской землей, на которой сотни лет жил и созидал азербайджанский народ. Он добавил, что в настоящее время республика живет в состоянии войны, первый этап которой уже прошел, но Азербайджан не смирится с оккупацией своей земли и будет восстанавливать свою территориальную целостность.Президент республики призвал не останавливаться на достигнутом, ведь для освобождения своей земли необходима сильная армия и экономика. Он пообещал продолжить закупку современного вооружения для усиления военного потенциала, при этом отметив, что "военное строительство является приоритетом политики Азербайджана".В окончании своей речи Алиев заявил, что "Армения сейчас не может и никогда не сможет вести с республикой военную конкуренцию, так как историческая справедливость на азербайджанской стороне, обладающей военной и экономической мощью, и пропасть между Азербайджаном и Арменией будет только увеличиваться".В прошедшем параде приняли участие около 4 тысяч азербайджанских и турецких военнослужащих, было продемонстрировано свыше 240 единиц военной техники и более 70 летательных аппаратов.Ранее "Военное Обозрение" писало, что на репетиции парада в Баку были замечены крылатые ракеты турецкого производства SOM, которые ранее Турцией на сторону не продавались.