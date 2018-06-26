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Илхам Алиев заявил о Нагорном Карабахе, как "исконно азербайджанской земле"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку считает территорию Нагорного Карабаха своей. Об этом он сообщил, выступая на военном параде, посвященном 100-летию создания вооруженных сил республики.
Выступая перед военнослужащими, Алиев заявил, что Нагорный Карабах является исконно азербайджанской землей, на которой сотни лет жил и созидал азербайджанский народ. Он добавил, что в настоящее время республика живет в состоянии войны, первый этап которой уже прошел, но Азербайджан не смирится с оккупацией своей земли и будет восстанавливать свою территориальную целостность.
Президент республики призвал не останавливаться на достигнутом, ведь для освобождения своей земли необходима сильная армия и экономика. Он пообещал продолжить закупку современного вооружения для усиления военного потенциала, при этом отметив, что "военное строительство является приоритетом политики Азербайджана".
В окончании своей речи Алиев заявил, что "Армения сейчас не может и никогда не сможет вести с республикой военную конкуренцию, так как историческая справедливость на азербайджанской стороне, обладающей военной и экономической мощью, и пропасть между Азербайджаном и Арменией будет только увеличиваться".
В прошедшем параде приняли участие около 4 тысяч азербайджанских и турецких военнослужащих, было продемонстрировано свыше 240 единиц военной техники и более 70 летательных аппаратов.
Ранее "Военное Обозрение" писало, что на репетиции парада в Баку были замечены крылатые ракеты турецкого производства SOM, которые ранее Турцией на сторону не продавались.
Выступая перед военнослужащими, Алиев заявил, что Нагорный Карабах является исконно азербайджанской землей, на которой сотни лет жил и созидал азербайджанский народ. Он добавил, что в настоящее время республика живет в состоянии войны, первый этап которой уже прошел, но Азербайджан не смирится с оккупацией своей земли и будет восстанавливать свою территориальную целостность.
Президент республики призвал не останавливаться на достигнутом, ведь для освобождения своей земли необходима сильная армия и экономика. Он пообещал продолжить закупку современного вооружения для усиления военного потенциала, при этом отметив, что "военное строительство является приоритетом политики Азербайджана".
В окончании своей речи Алиев заявил, что "Армения сейчас не может и никогда не сможет вести с республикой военную конкуренцию, так как историческая справедливость на азербайджанской стороне, обладающей военной и экономической мощью, и пропасть между Азербайджаном и Арменией будет только увеличиваться".
В прошедшем параде приняли участие около 4 тысяч азербайджанских и турецких военнослужащих, было продемонстрировано свыше 240 единиц военной техники и более 70 летательных аппаратов.
Ранее "Военное Обозрение" писало, что на репетиции парада в Баку были замечены крылатые ракеты турецкого производства SOM, которые ранее Турцией на сторону не продавались.
Использованы фотографии: https://www.trend.az/
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