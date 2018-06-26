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В США испытали колесо-трансформер для бронетехники
Американское Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) разработало для легкой бронетехники колесо-трансформер, которое может выполнять функции как колеса, так и гусеничного движителя, сообщает Российская газета.
Работы по созданию трансформера велись в рамках программы GXV-T, направленной на улучшение мобильности, эффективности и живучести военной техники без дополнительного усиления брони.
Видео с испытанием изделия недавно появилось в Сети. Устройство было смонтировано на бронемашине HMMWV.
При передвижении по твердой поверхности изделие имеет форму колеса, однако на сыпучем грунте преобразуется в гусеничный движитель: устройство прекращает вращение и принимает треугольную форму. После этого протектор начинает движение, превращаясь в гусеницу.
Кроме того, продемонстрирована работа так называемого мотор-колеса, в движитель которого встроены электромотор и планетарный редуктор. Сам электромотор и тормоза имеют жидкостное охлаждение.
Из других разработок внимание военных привлекла адаптивная подвеска, удерживающая корпус машины в горизонтальном положении при движении по участку местности с сильным креном. Также подвеска эффективно гасит вибрацию при езде по неровной (бугристой) поверхности.
Кроме того, перспективными названы «системы дополненной реальности», которые призваны упростить управление обитаемыми и беспилотными машинами.
Работы по созданию трансформера велись в рамках программы GXV-T, направленной на улучшение мобильности, эффективности и живучести военной техники без дополнительного усиления брони.
Видео с испытанием изделия недавно появилось в Сети. Устройство было смонтировано на бронемашине HMMWV.
При передвижении по твердой поверхности изделие имеет форму колеса, однако на сыпучем грунте преобразуется в гусеничный движитель: устройство прекращает вращение и принимает треугольную форму. После этого протектор начинает движение, превращаясь в гусеницу.
Кроме того, продемонстрирована работа так называемого мотор-колеса, в движитель которого встроены электромотор и планетарный редуктор. Сам электромотор и тормоза имеют жидкостное охлаждение.
Из других разработок внимание военных привлекла адаптивная подвеска, удерживающая корпус машины в горизонтальном положении при движении по участку местности с сильным креном. Также подвеска эффективно гасит вибрацию при езде по неровной (бугристой) поверхности.
Кроме того, перспективными названы «системы дополненной реальности», которые призваны упростить управление обитаемыми и беспилотными машинами.
Использованы фотографии: www.youtube.com, DARPA
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