16:15 26 июня
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В США испытали колесо-трансформер для бронетехники

Американское Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) разработало для легкой бронетехники колесо-трансформер, которое может выполнять функции как колеса, так и гусеничного движителя, сообщает Российская газета.

В США испытали колесо-трансформер для бронетехники


Работы по созданию трансформера велись в рамках программы GXV-T, направленной на улучшение мобильности, эффективности и живучести военной техники без дополнительного усиления брони.


Видео с испытанием изделия недавно появилось в Сети. Устройство было смонтировано на бронемашине HMMWV.



При передвижении по твердой поверхности изделие имеет форму колеса, однако на сыпучем грунте преобразуется в гусеничный движитель: устройство прекращает вращение и принимает треугольную форму. После этого протектор начинает движение, превращаясь в гусеницу.

Кроме того, продемонстрирована работа так называемого мотор-колеса, в движитель которого встроены электромотор и планетарный редуктор. Сам электромотор и тормоза имеют жидкостное охлаждение.

Из других разработок внимание военных привлекла адаптивная подвеска, удерживающая корпус машины в горизонтальном положении при движении по участку местности с сильным креном. Также подвеска эффективно гасит вибрацию при езде по неровной (бугристой) поверхности.

Кроме того, перспективными названы «системы дополненной реальности», которые призваны упростить управление обитаемыми и беспилотными машинами.

Использованы фотографии: www.youtube.com, DARPA
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Комментарии 66

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:57
    ... а на крыше она не ездит? ... чуть отказала электроника - сгорел предохранитель - и всё в раскоряку.... bully
    a.s.zzz888
    1. Тралл Сегодня, 13:03
      Это ж сколько американских долларов можно освоить под эту вундервафлю smile
      Тралл
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:04
        Да ладно! Выглядит очень перспективно. И колесо, и автоматически регулируемая подвеска.
        А насколько это надёжно - покажет только практика.
        Во всяком случае, я бы такой себе на "Ниву" поставить не отказался-бы (если по цене не слишком)
        Shurik70
        1. MPN (Павел) Сегодня, 13:17
          Цитата: Shurik70
          (если по цене не слишком)

          smile Думаю, за одно колесо, штук 10 Нив можно купить,... да нет больше гораздо, даже прикидывать страшно...
          MPN
          1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:19
            Цитата: MPN
            Думаю, за одно колесо, штук 10 Нив можно купить

            В том то и дело ... что я тоже так думаю sad
            Shurik70
            1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 13:29
              Ещё запаску не посчитали.
              Неплохой
          2. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:29
            Цитата: MPN
            Цитата: Shurik70
            (если по цене не слишком)

            smile Думаю, за одно колесо, штук 10 Нив можно купить,... да нет больше гораздо, даже прикидывать страшно...

            А за одно вот такое колесо

            можно штук двадцать телег купить!!! Да нет... больше!
            НасРать
        2. ChKot (Константин) Сегодня, 13:45
          Ага. Перспективно... Еще чуть-чуть и заново изобретут танк Кристи такими темпами...
          ChKot
        3. Uryukc (Никита) Сегодня, 14:49
          Цитата: Shurik70
          Во всяком случае, я бы такой себе на "Ниву" поставить не отказался-бы (если по цене не слишком)

          Дык поставь, технология не то чтобы сенсация...
          http://автогусеницы.рф
          Uryukc
      2. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 13:08
        А мне нравиться .. люди мыслят, двигают прогресс..

        могли бы конечно и на колесе от телеги ездить, да кто то придумал колесо с камерой и покрышкой... bully
        НасРать
    2. MPN (Павел) Сегодня, 13:19
      Цитата: a.s.zzz888
      чуть отказала электроника - сгорел предохранитель - и всё в раскоряку....

      Тут как всегда, круглое таскать, квадратное катать...
      MPN
    3. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:09
      Есть неумолимая статистика: самая слабая часть любой
      системы - механика, движущиеся части.
      Электроника подводит гораздо реже, компы - еще реже.
      Если хочешь увеличить надежность системы, уменьши
      количество движущихся частей.
      voyaka uh
      1. prodi Сегодня, 15:03
        здесь, как раз, движущихся механических частей значительно больше, плюс прицепом, увеличение неподрессоренных масс. Последнее не так уж и важно, (но, вроде как, 1кг примерно равен 40кг обычного груза)
        prodi
    4. Симаргл (Андрей) Сегодня, 14:52
      Цитата: a.s.zzz888
      чуть отказала электроника - сгорел предохранитель - и всё в раскоряку....
      В современном автомобиле электронике больше, чем 40 лет назад в самолёте. Много отказов?
      Симаргл
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:57
    Для выставок самое то
    Дормидонт
  3. Гуру (Олег) Сегодня, 13:01
    Это ж сколько денег бюджетных можно у конгресса выпросить -страшно подумать. lol
    Гуру
  4. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:04
    Ф. Вольтер:
    "Лучшее - враг хорошего"
    sabakina
    1. роман66 (роман) Сегодня, 13:13
      однако же прогресс на этой фразе не встал. привет! hi
      роман66
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 14:10
        Роман hi . В данном контексте речь не о прогрессе. Всё же повозка на колёсах (когда его изобрели), лучше ручных носилок. wink
        sabakina
        1. роман66 (роман) Сегодня, 14:29
          хотя и не так шикарно
          роман66
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 13:05
    Нечто подобное наверное для сельхозтехники актуально. Для армии слишком уязвимая конструкция. Как в "Мертвых душах" вопрос "Как ты думаешь, куда это колесо доедет?" До первой мины?
    Altona
    1. BlackMokona Сегодня, 13:07
      Как будто обычное колесо дальше первой мины уедет
      BlackMokona
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:15
        В том то и вопрос, что не уедет. Тогда зачем?
        sabakina
        1. BlackMokona Сегодня, 13:21
          Ради повышеной скорости , проходимости и стабильности платфорсы
          BlackMokona
    2. Симаргл (Андрей) Сегодня, 13:18
      Цитата: Altona
      Нечто подобное наверное для сельхозтехники актуально.
      Именно такое чудо - вряд ли, а вот на фото ниже - да!
      Симаргл
  6. Micfoster (Евгений) Сегодня, 13:06
    Прикольно конечно, но как это в грязи работать будет. Например, вечером забьется грязью, а ночью мороз вдарит. С замороженной грязью оно будет крутиться? У немцев на тиграх катки смерзались!
    Micfoster
    1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 13:11
      Цитата: Micfoster
      Например, вечером забьется грязью, а ночью мороз вдарит.
      Там не надо мороза - достаточно камешков.
      Симаргл
    2. Урал-4320 (Константин) Сегодня, 13:49
      Там не страшно: на одну боевую часть три обслуживающих. Кому отмыть от грязи и проверить работоспособность движителя найдется по штату.
      Урал-4320
    3. Дырокол (Евгений) Сегодня, 15:11
      Цитата: Micfoster
      Прикольно конечно, но как это в грязи работать будет.

      потому и испытывают
      Цитата: Micfoster
      Например, вечером забьется грязью,

      Забьется-почистят.
      Дырокол
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 13:07
    Вот вам пожалуйста...учитесь господа из Роснано, как деньги из бюджета выпрашивать
    parusnik
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 15:49
      Нашли кого учить laughing
      Эти сами кого угодно этому научат. Да и нам скоро нанопенсию придумают wassat
      рич
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:55
        Да и нам скоро нанопенсию придумают.
        ..На рассвете, закате перестройки, сколько говорили о честности и прочих достоинствах, какими будет обладать человек при наступлении капитализма,мол рынок эти качества воспитает, одно не могу понять, откуда столько жулья взялось..От верхов, до самого низа... wink
        parusnik
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 16:02
          При капитализме - человек человеку - волк
          При социализме - человек человеку - товарищ Волк
          вот, собственно и вся разница

          А я вот, Алексей, одного понять не могу - а на кой ляд нам вообще это Роснано? Какая-то отдельная обособлено офшорно-жульническая зона в структуре государства
          рич
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 13:08
    Цитата: BlackMokona
    Как будто обычное колесо дальше первой мины уедет

    ---------------------
    Обычное колесо сменить можно. А как сменить эту халду с приводом? Это же мотор-редуктор. Его цена заоблачна.
    Altona
    1. роман66 (роман) Сегодня, 13:14
      мелко мыслете! меняется вся машина нахрен! lol
      роман66
    2. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 13:17
      Цитата: Altona
      Цитата: BlackMokona
      Как будто обычное колесо дальше первой мины уедет

      ---------------------
      Обычное колесо сменить можно. А как сменить эту халду с приводом? Это же мотор-редуктор. Его цена заоблачна.

      А вы считаете что при подрыве пострадает только колесо, а подвеска останется в полном порядке?
      А вообще идея интересная но имеет массу недостатков.
      ALEXXX1983
    3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:17
      А для чего тогда американцы придумали эвакуатор? wink
      sabakina
    4. Урал-4320 (Константин) Сегодня, 13:52
      Точно также, как немцы за полчаса меняли двигатель на Ме-262. С вала снимут убитый модуль, новый на вал оденут. Посмотрите в сети, как за 15 минут 2 техника меняют тормозной пакет на стойке шасси Боинга или Аирбаса.
      Урал-4320
    5. Дырокол (Евгений) Сегодня, 15:14
      Цитата: Altona
      Обычное колесо сменить можно.

      после наезда на мину нужно машину менять, или полагаете у УАЗика только колесо оторвет, а мост и двигатель не пострадают?
      Дырокол
  9. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:11
    "называемого мотор-колеса, в движитель которого встроены электромотор и планетарный редуктор"///

    Это самое интересное. Из БТР/ МБР полностью выносится в колеса
    моторное отделение. Освобождается много места. Можно рациональнее
    сделать бронирование, взять больше боеприпасов.
    voyaka uh
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 13:17
      Цитата: voyaka uh
      "называемого мотор-колеса, в движитель которого встроены электромотор и планетарный редуктор"///

      Это самое интересное. Из БТР/ МБР полностью выносится в колеса
      моторное отделение. Освобождается много места. Можно рациональнее
      сделать бронирование, взять больше боеприпасов.

      А где ж энергию брать будут для электромоторов?


      НасРать
    2. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 13:23
      И всё освободившееся место забить аккумуляторами, чтоб запас хода был больше 2 км laughing И место десанта и боевого отделения тоже
      Стройбат запаса
    3. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 13:27
      Цитата: voyaka uh
      Это самое интересное. Из БТР/ МБР полностью выносится в колеса
      моторное отделение. Освобождается много места. Можно рациональнее
      сделать бронирование, взять больше боеприпасов.

      Не совсем так. Дизель (или турбина) всё равно нужен (в качестве генератора), но его можно установить в любое место и взять менее мощный (т.е. более лёгкий и компактный).
      ALEXXX1983
  10. KelWin (Кирилл) Сегодня, 13:13
    Выглядит забавно. Интересно, сколько времени понадобится этому чудо-колесу, чтобы его переклинило в грязи, больно много там механики.
    KelWin
  11. Симон (Вячеслав) Сегодня, 13:13
    Интересно, а как эта машина себя в болотах поведет! what
    Симон
    1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 13:35
      Как и любая другая (кроме болотоходов). Потонет.
      ALEXXX1983
  12. Симон (Вячеслав) Сегодня, 13:15
    Цитата: Altona
    Цитата: BlackMokona
    Как будто обычное колесо дальше первой мины уедет

    ---------------------
    Обычное колесо сменить можно. А как сменить эту халду с приводом? Это же мотор-редуктор. Его цена заоблачна.

    Они об этом не думали, сломается бросят и пойдут пехом. laughing
    Симон
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 13:16
    Цитата: voyaka uh
    Это самое интересное. Из БТР/ МБР полностью выносится в колеса
    моторное отделение. Освобождается много места. Можно рациональнее
    сделать бронирование, взять больше боеприпасов.

    ----------------------
    Лёша, идея с электротрансмиссией не нова, тепловоз, электровоз, карьерный самосвал. Мотор в корпусе останется, надо же кому-то крутить электрогенератор.
    Altona
  14. К-50 (Алексей) Сегодня, 13:18
    Чем сложнее изделие, тем больше вероятность его поломки.
    К-50
  15. Altona (Евгений) Сегодня, 13:19
    Цитата: ALEXXX1983
    А вы считаете что при подрыве пострадает только колесо, а подвеска останется в полном порядке?

    -------------------------
    Подвеска же все равно не мотор-редуктор. Кувалдой рычаги поправите и доберетесь до ремонта, если образно.
    Altona
    1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 13:30
      Цитата: Altona
      Цитата: ALEXXX1983
      А вы считаете что при подрыве пострадает только колесо, а подвеска останется в полном порядке?

      -------------------------
      Подвеска же все равно не мотор-редуктор. Кувалдой рычаги поправите и доберетесь до ремонта, если образно.

      А отломившиеся части просто приварить?
      ALEXXX1983
  16. Симон (Вячеслав) Сегодня, 13:25
    Цитата: Micfoster
    Прикольно конечно, но как это в грязи работать будет. Например, вечером забьется грязью, а ночью мороз вдарит. С замороженной грязью оно будет крутиться? У немцев на тиграх катки смерзались!

    Во! Американцы хотят Арктикой за владеть, видимо на таких машинах. Будут там памятниками стоять среди льдов. laughing
    Симон
  17. Симон (Вячеслав) Сегодня, 13:29
    Цитата: Гуру
    Это ж сколько денег бюджетных можно у конгресса выпросить -страшно подумать. lol

    Так не надо думать об этом. У них машина печатная работает, еще напечатают! laughing
    Симон
  18. Altona (Евгений) Сегодня, 13:31
    Цитата: ALEXXX1983
    А отломившиеся части просто приварить?

    --------------------
    Конечно. А шо, инверторные мобильные сварочники уже исчезли как класс? belay Ну не будет у вас полноценной подвески, что то там повылетает-пружины, амортизаторы. Заварите временно жестко на перемычку и доедете. А там на стационаре уж вам все поменяют.
    Altona
  19. Silinvv (Вячеслав) Сегодня, 13:32
    Подрыв на мине и 250000 долларов списали. Побуксовал в песке и 1000000 долларов списали. Я даже представить себе не могу как заменить такой блок в боевых условиях и где его везти. И кстати Люк Бессон давно такое придумал, лично видел.
    Silinvv
    1. Меченосец (Николай) Сегодня, 13:40
      Цитата: Silinvv
      Я даже представить себе не могу как заменить такой блок в боевых условиях и где его везти.

      Чего тут сногсшибательного ..заменить?Реморганы на что?
      Если сия конструкция сделана блоком.то проблемы нет вообще,другой вопрос.стоит ли иметь это в войсках.в силу дорогивизны?
      Впрочем ,для районов Севера,сойдет,в силу не относительной немногочисленности парка такой техники.
      Меченосец
  20. Симон (Вячеслав) Сегодня, 13:34
    Цитата: Micfoster
    Прикольно конечно, но как это в грязи работать будет. Например, вечером забьется грязью, а ночью мороз вдарит. С замороженной грязью оно будет крутиться? У немцев на тиграх катки смерзались!

    А, что! Надо продать им наше русское, народное изобретение, выручатель - лом и кувалду, за хорошие деньги. Пускай ковыряются. wassat
    Симон
  21. Altona (Евгений) Сегодня, 13:36
    Цитата: Симаргл
    Именно такое чудо - вряд ли, а вот на фото ниже - да!

    ----------------------
    Я в курсе.
    Altona
  22. Пленник (Айрат) Сегодня, 13:44
    Сдается мне, что чудо- колесо обычная бодяга с целью выманить деньжат побольше. А вот подвеска штука интересная.
    Пленник
  23. Micfoster (Евгений) Сегодня, 13:46
    Это сколько же им лет понадобилось что бы сделать бегунок из BORDERLANDS?
    Micfoster
  24. Fkjydjckfrgh (Владимир) Сегодня, 14:03
    Песок сотрет начинку сего девайса за полкилометра пробега. удачи. уж слишком дофига движущихся относительно друг друга частей в агрегате находящемся в не самых стерильных условиях.
    Fkjydjckfrgh
  25. Curious (Victor) Сегодня, 14:26
    Диванная экпиртня пришла к заключению, что разработка не перспективная. Интересно было бы сопоставить годовой доход самого продвинутого воениксперда сайта ВО и ночного сторожа DARPA.
    Curious
    1. prodi Сегодня, 15:43
      разработка интересная, ребята свой хлеб едят не даром, но в её будущее верится с трудом
      prodi
  26. Бер (Яр) Сегодня, 14:42
    1. А где есть обширные песчаные берега, кроме Европпы?


    Позор матрасных морпехов не прошёл даром laughing

    2. Но вот где, на побережье и какой страны?, по мимо песка, нужно уменьшать осадку с двух до 1,2 метра?
    https://topwar.ru/126311-armiya-ssha-zakazala-raz
    rabotku-novyh-desantnyh-katerov.html

    К 2027 году вооруженные силы США планируют полностью отказаться от устаревших десантных катеров LCM-8. Как сообщает портал defensenews.com, в рамках программы MSV(L) Минобороны США заказало постройку новых десантных катеров.MSV(L) заменит десантные катера типа LCM-8, принятые на вооружение американского флота ещё в 1959 году. Согласно требованиям заказчика, длина нового катера должна составлять свыше 30 м, ширина — 9 м, при этом осадка не должна превышать 1,2 м. Размеры ныне используемых катеров LCM-8 существенно меньше: длина — 22 м, ширина — 6 м, осадка (в зависимости от загрузки) — 1,4–1,6 м. MSV(L) будет передвигаться со скоростью не менее 18 узлов и преодолевать без дозаправки свыше 360 миль.

    Новый десантный катер сможет брать на борт один танк M1A2 Abrams (масса — 62 т), или два бронетранспортера Stryker, или четыре легкобронированных машины с прицепами.
    Бер
  27. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 14:59
    Старо, как мир...Но до сих пор ненадёжно, недолговечно и достаточно восприимчиво к внешним факторам..
    Злой 55
  28. Donald72 Сегодня, 15:07
    На квадрацыклы давно гусеницы вместо колес ставят, в антарктиде на ждипы такое лепят но не трансформеры правдо и с приводом от ступицы. Ездиют не жужат. А стоймость что считать денег напечатают и купят.
    Donald72
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