16:13 26 июня
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Путин поручил упростить получение вида на жительство в РФ

Президент России Владимир Путин дал поручение МВД и Министерству труда упростить порядок предоставления видов на жительство иностранцам, знающим русский язык и желающим работать в России, сообщается на сайте Кремля.

Путин поручил упростить получение вида на жительство в РФ


В своем поручении Путин требует принять меры по упрощению порядка предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание и видов на жительство. При этом граждане, желающие проживать и работать на территории России должны владеть русским языком. Также должны быть подготовлены предложения о внесении изменений в законодательство РФ, для облегчения этой процедуры.


Президент установил крайний срок выполнения поручения - 31 августа 2018 года. Ответственными за выполнение соответственно назначены глава МВД Владимир Колокольцев и министр труда РФ Максим Топилин.

Кроме этого, Владимир Путин поручил подготовить предложения по упрощенному порядку предоставления гражданства России зарубежным квалифицированным специалистам.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел РФ собирается внести изменения в законодательство для упрощения получения российского гражданства беженцам с Украины.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 57

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  1. Ren (Renat) Сегодня, 13:18
    Это что за дискриминация?!
    А если человек владеет якутским, чукотским, бурятским, татарским или башкирским языком, то не недостойны упрощения? feel
    Ren
    1. Ren (Renat) Сегодня, 13:20
      Иной Родины (Татарстан, Башкирия, Бурятия и пр.) у коренных этносов РФ нет.
      Ren
      1. Logall (Александр) Сегодня, 13:24
        Прирост населения за счёт Джамшутов?
        Жди Родина рост преступности и остальные из этого вытекающие... Трудяги будут сидеть по домам, а халтурщики возрадуются.
        Logall
        1. Ren (Renat) Сегодня, 13:27
          Цитата: Logall
          Прирост населения за счёт Джамшутов?

          Скажем так, трудолюбивый и честный "Джамшут" гораздо более полезен России, чем всякие навальные, новодворские, каспаровы и пр. шушера. laughing
          Ren
          1. ЯсенПень (ЯсенПень) Сегодня, 13:37
            Что, свои рабы уже не в "почете", нужны благодарные гаранту новые силы, новое пополнение безотказных рабов для олигархата?
            Цитата: Стройбат запаса
            Самыми "знающими" русский язык окажутся те самые "работники", которые двух слов по-русски произнести не могут. Просто у них "диаспора" всё оплатит.

            Диаспора и так, без этого волеизъявления гаранта, в "почете" у УФМС.
            ЯсенПень
            1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:36
              Прирост населения за счёт Джамшутов?

              Бестолковое заявление.
              Указанные решения давно уже назрели и это крайне запоздалые изменения. Необходимо было сделать все возможное, чтобы в свое время принять всех желающих и сомневающихся россиян с Казахстана, Узбекистана и т.п. , а их было довольно много и они боялись неопределенности, но в России то ли денег на это не было, то ли воли.
              И если было бы диаметральное решение, то я уверен Вы бы заявили, что Россия бросила своих и не хочет принять желающих получить гражданство с Донбасса, того же Казахстана и пр., одним слово все равно остались бы недовольным...
              maxim947
              1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 14:56
                всех желающих и сомневающихся россиян с Казахстана, Узбекистана и т.п. , а их было довольно много и они боялись неопределенности, но в России то ли денег на это не было, то ли воли.

                Думается, что бестолковые заявления/комментарии у вас.
                Это что же за этнос такой - сомневающиеся россияне?
                Может, все таки, этнические русские? Или, можно проще - славянское население.
                Так славянам, этническим русским и русскоязычным давно упрощенный порядок был. Еще проще стал с начала войны на Юго-Востоке Украины.
                А, программа переселения соотечественников так уже давным давно действует.
                Единственно, что правильно подметили, так это, то, что была бы воля.
                Pax tecum
                1. maxim947 (Максим) Сегодня, 15:07
                  Может, все таки, этнические русские? Или, можно проще - славянское население.

                  Вы меня на национализм не подталкивайте. Все вы прекрасно поняли и нечего ерничать. Большинство из тех желающих переехать в Россию естественно были русскими, но это абсолютно ничего не меняет в отношении других народов.
                  maxim947
                2. shvn (Вячеслав) Сегодня, 15:08
                  Зря Вы , сударь, так нервничаете. Из азиатских республик все желающие уже получили и виды, и гражданство.
                  Расскажу свою историю.
                  Закончив московский институт в 1975 году получил распределение работать на Украине. Молодого специалиста приняли, быстро дали квартиру (работа в металлургии) и обзавелся женой , тоже, как и , из Подмосковья.))
                  Проходят годы и СССР , к сожалению, был разорван ворами, дураками и пьяницами.
                  В итоге , выйдя на пенсию решил вернуться домой к отцу, который, слава Богу, еще жив и здоров. Было это в 2010 году.
                  Гражданство получил в 2014 году - 4 года мне крутили фаберже всяческими бумагами. Здорово?
                  А потом случился 2014 год, который просто выбросил из Донбасса мою дочь, ее мужа и сына. Куда им податься ? Ну конечно к отцу с матерью , в Россию.
                  Мы не просили государство Российское ни о чем, кроме права стать гражданами РФ, ибо мы все русские по рождению.
                  Что в итоге. Дочь получила гражданство ы 2017 году, а зять получил только разрешение на временное проживание.
                  Вот так то. На этом фоне этот указ уже прогресс. Если его и будут исполнять как надо.
                  Так что, сударь, в основном он русским зарубежным нужен, кто хочет домой вернуться. А таких как я с женой в Донбассе очень много (((
                  shvn
                  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 15:24
                    Я извиняюсь - это ко мне обращение? если да, то как бы ровно об этом и писал... что закон такой надо было принять еще в 1991 году, и более того заставить такой закон работать.
                    maxim947
                    1. shvn (Вячеслав) Сегодня, 15:32
                      Да нет, к Pax tecum
                      shvn
            2. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 14:39
              Вся Средняя Азия наверное уже молится на Аллаха Путина? Он для них больше делает, чем их Аллах.
              На что только либералы у власти не идут, что бы разбавить русское и славянское народонаселение.
              Либеральные паразиты, не способные видеть в долгосрочной перспективе.
              Или вредители или враги народа, иного не дано.
              Pax tecum
              1. maxim947 (Максим) Сегодня, 15:28
                Уймитесь, все уже давным давно разбавлено и перемешано.
                maxim947
        2. рич (дмитрий) Сегодня, 15:36
          Путин поручил упростить получение вида на жительство в РФ

          Интересно, что он этим решением хочет: -пополнить ряды мигрантов-дворников и водителей маршруток , или реально помочь заграничным соотечественникам?
          Если второе - то нужна реальная программа переселения, а не очередная финансовая лазейка для работников ПВС
          рич
      2. 30 вис (Юрий) Сегодня, 13:58
        А у русских -коренного этноса РФ , что есть другая Родина !? Или Вы отказываете в праве иметь Родину русским ? Вы здесь национальный вопрос не будируйте ! Что за закидоны в сторону разделения страны на улусы? У нас одна Родина ,одна земля , язык общего пользования один -Русский . И потому все перечисленные вами народы и народности , являются гражданами России и умеют пользоваться общегосударственным языком .
        30 вис
    2. MPN (Павел) Сегодня, 13:21
      Достойны при согласии с пенсионной реформой...
      MPN
      1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 13:26
        Не от хорошей жизни многие переезжают в Россию, для них всё во благо.
        Неплохой
        1. MPN (Павел) Сегодня, 13:31
          Цитата: Неплохой
          Не от хорошей жизни многие переезжают в Россию, для них всё во благо.

          Спорить бессмысленно, ибо по другому и ехать за чем?
          MPN
          1. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:35
            hi Жалко наших, оставшихся на постсоветском пространстве. В начале двухтысячных под моё начало устроился вынужденный переселенец из Азербайджана, татарин, так вот он рассказывал, что видел в бакинском метро плакат такого содержания: "Русские в Рязань, татары в Казань", рассказывал, что даже соседи окрысились, с работой проблемы, вылетали на раз-два по национальному признаку.
            Rusland
            1. MPN (Павел) Сегодня, 14:40
              Знакомая ситуация. От добра, добра бы не искали. Сейчас с Украиной такая же песня , остро вопрос стоит. Наши бюрократы все силы прилагают, что бы народу как можно хуже сделать. sad
              MPN
          2. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 15:04
            Неплохой ↑
            Сегодня, 13:26
            Не от хорошей жизни многие переезжают в Россию, для них всё во благо.

            Во благо, во благо... За счет русских и коренных народов России.
            Pax tecum
      2. spektr9 Сегодня, 15:12
        Ну теперь они к нам работать, а мы к ним на пенсию выходить wink
        spektr9
        1. MPN (Павел) Сегодня, 15:22
          Цитата: spektr9
          Ну теперь они к нам работать, а мы к ним на пенсию выходить wink

          Интересная мысль. и даже возможно понравится нашему правительству.
          MPN
          1. spektr9 Сегодня, 15:23
            Так уже, не зря же сделали пенсионный возраст больше чем в бывших республиках
            spektr9
    3. venik (Владимир) Сегодня, 14:26
      Цитата: Ren
      А если человек владеет якутским, чукотским, бурятским, татарским или башкирским языком, то не недостойны упрощения?

      ==========
      Ну и как, к примеру ВЫ, любезнейший, БУДЕТЕ ОБЩАТЬСЯ с "аборигенами" Москвы, Питера, ну или там Пскова и Новгорода, владея ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО "якутским, чукотским, бурятским, татарским или башкирским языками", но НЕ ЗНАЯ РУССКОГО????? fool
      venik
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 15:48
        Очень хорошая новость для русских людей желающих вернуться на свою Большую Родину! Да и джамшут джамшуту рознь! Такое ощущение, что здесь вообще любая новость будет оплевана и осмеяна! Вы же знаете таких людей у которых совершенно по любому поводу есть своя, как им кажется уникальная и веселая история?! И которые просто считают своим долгом обязательно вам ее рассказать уже в 327-й раз! Ну или таких коллег по работе или знакомых, которые постоянно шлют вам на телефон разные картинки, стишки и песенки?! Так вот они похоже регулярно все здесь собираются!
        Опер
  2. ЛМН (Максим) Сегодня, 13:19
    ЧМ по футболу дал такой эффект? lol
    ЛМН
    1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 14:00
      Пальчик показать ? Похихикаете ... fool
      30 вис
    2. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 14:04
      Сейчас прилетит секта свидетелей вентилятора.
      Чича сквад
    3. ЛМН (Максим) Сегодня, 14:18
      Вы про что сейчас? what
      Вполне нормально что на ЧМ по футболу много иностраных болельщиков.От Панамы до...и нормально,что кто то из них,захотел остаться в России good
      ЛМН
  3. Комментарий был удален.
  4. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 13:26
    Самыми "знающими" русский язык окажутся те самые "работники", которые двух слов по-русски произнести не могут. Просто у них "диаспора" всё оплатит.
    Стройбат запаса
    1. Дирижер Сегодня, 13:37
      И такой вариант может быть .
      Дирижер
  5. Дирижер Сегодня, 13:40
    В принципе закон не так уж сложен для ВНЖ, но вот на местах создаю трудности . Мед спрвки из РК не действуют, нот перевод не действует . не верим , а сидит там , кадило, армянское , и меня русскому учит . Это вам факт , я то сам гражданин РФ а вот други получают ВНЖ, Ахтунг.
    Дирижер
    1. ЛМН (Максим) Сегодня, 13:49
      Цитата: Дирижер
      В принципе закон не так уж сложен для ВНЖ, но вот на местах создаю трудности . Мед спрвки из РК не действуют, нот перевод не действует . не верим , а сидит там , кадило, армянское , и меня русскому учит . Это вам факт , я то сам гражданин РФ а вот други получают ВНЖ, Ахтунг.

      А вот некто Фернандес,из Бразилии родом,играет в 1/8 ЧМ по футболу за сб.России...
      А вы не задумывались,нужны ли ваши "други" в России?Тот кто важен и нужен для нас,гражданство получают без проблем yes
      ЛМН
      1. Дирижер Сегодня, 14:03
        Да вы шо! Депардье очень нужен России был? А мой друг 24 года на производстве . руки не под . то заточены .
        Дирижер
        1. ЛМН (Максим) Сегодня, 14:24
          Цитата: Дирижер
          Да вы шо! Депардье очень нужен России был? А мой друг 24 года на производстве . руки не под . то заточены .

          Сочуствую вашему другу laughing
          ЛМН
      2. Дирижер Сегодня, 14:08
        Некая Сборная России , продула Уругваю , и Фернандес не помог , и Нойшдеттер , кстати из РК , принимать надо русских по духу , вот мой приятель татарин , но при этом в 51 год . здоров. не курит. не выпивает. . образования маловато. технарь не то, но он желает в Россию . А вам, как слабо владеющему инфой, скажу, Щас приоритет таджикам отдается в ВНЖ . Очевидно Джамшуты нужнее)))
        Дирижер
        1. MstislavHrabr Сегодня, 14:15
          И, что ваш приятель татарин русского языка не знает или ему в падлу?
          MstislavHrabr
          1. Дирижер Сегодня, 14:30
            Знает, Вы если не секете в законе не говорите . Есть ВНЖ по квоте , а есть без квоты )) о таком знаете?
            Дирижер
            1. shvn (Вячеслав) Сегодня, 15:22
              Сударь, зря расточаете на непонимающих и не желающих понять, ибо ими это не проходилось ((
              shvn
        2. ЛМН (Максим) Сегодня, 14:21
          Цитата: Дирижер
          Некая Сборная России , продула Уругваю , и Фернандес не помог , и Нойшдеттер , кстати из РК , принимать надо русских по духу , вот мой приятель татарин , но при этом в 51 год . здоров. не курит. не выпивает. . образования маловато. технарь не то, но он желает в Россию . А вам, как слабо владеющему инфой, скажу, Щас приоритет таджикам отдается в ВНЖ . Очевидно Джамшуты нужнее)))

          Фернандес не играл.Учите матчасть..
          ЛМН
          1. Дирижер Сегодня, 14:31
            Тем более и не играл))) даже на поляну не пустили ))
            Дирижер
      3. Дирижер Сегодня, 14:11
        Некто Чубайс , Греф, Кох , Березовский , Абрамович , Ходорковский - воистину Русские и воистину Верующие?
        Дирижер
    2. shvn (Вячеслав) Сегодня, 15:18
      А у нас переводами заведовал узбек, который плохо говорил на русском, но зато матерился искусно
      shvn
    3. shvn (Вячеслав) Сегодня, 15:19
      А у нас переводами заведовал узбек, который плохо говорил на русском, но зато матерился искусно
      shvn
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 13:40
    Цитата: Стройбат запаса
    Самыми "знающими" русский язык окажутся те самые "работники"

    --------------------
    ЕГЭ по русскому языку на Кавказе тому пример.
    Altona
    1. Дирижер Сегодня, 13:48
      Я в КБР когда в суде был (фед суд и арбитраж ) так я не мог понять чего говорят то., так меня, в приват бесед местный пом судьи . сказал. что я русским плохо владею . бо из казахстана )))))
      Дирижер
    2. Дирижер Сегодня, 14:09
      Да , там просто Пушкины и Лермонтовы все , и ревнители истинно русского языка)))
      Дирижер
  7. Vard Сегодня, 13:40
    Чего то они за нас взялись... кабы дустом сыпать не стали... Что ни день, то новость... одна краше другой...
    Vard
  8. Million (Влад) Сегодня, 13:48
    Опять из лужи зачерпнут....
    Million
  9. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 14:16
    Общался недавно с маршрутчиком узбеком, говорит узбеки перестали приезжать, зарплата маленькая-25-30 тр, условия рабские- с 7 утра до 9 вечера, один выходной. Говорит узбеки теперь в Иран едут.
    Чича сквад
  10. viktor. (Knyt) Сегодня, 14:23
    Квалифицированным специалистам Вот с ими в России напряг.
    viktor.
    1. brr1 (Макар ) Сегодня, 14:38
      квалифицированные едут в страны где их квалификацию уважают
      brr1
    2. Дирижер Сегодня, 14:41
      канечно. ежели на том же Ростсельмаше . зп в 2015 у ведущего контруктора 23 000 р.
      Дирижер
    3. spektr9 Сегодня, 15:16
      Для квалифицированных специалистов должно быть и оборудования, и ЗП соответственная...
      spektr9
  11. gukoyan (Igor) Сегодня, 15:58
    Ахахахаха, ну понятно, своё население решил угробить, мало видимо, давай легионеров)))
    gukoyan
  12. ЗВС Сегодня, 16:06
    И чем после этого мы будем отличаться от ЕС в вопросах миграции? Там уже нахлебались с мигрантами, а нам теперь предстоит хлебнуть по полной этого дерьма. Лет через пять в Москве тоже будут расхаживать шириатские патрули, а во многих городах страны станут расти мусульманские кварталы. Никто из Германии или Бельгии с Францией не поедет жить в Россию. А поедут из нищих бывших республик СССР: Таджикистана, Киргизии, Туркменистана.
    ЗВС
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