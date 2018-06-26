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Путин поручил упростить получение вида на жительство в РФ
Президент России Владимир Путин дал поручение МВД и Министерству труда упростить порядок предоставления видов на жительство иностранцам, знающим русский язык и желающим работать в России, сообщается на сайте Кремля.
В своем поручении Путин требует принять меры по упрощению порядка предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание и видов на жительство. При этом граждане, желающие проживать и работать на территории России должны владеть русским языком. Также должны быть подготовлены предложения о внесении изменений в законодательство РФ, для облегчения этой процедуры.
Президент установил крайний срок выполнения поручения - 31 августа 2018 года. Ответственными за выполнение соответственно назначены глава МВД Владимир Колокольцев и министр труда РФ Максим Топилин.
Кроме этого, Владимир Путин поручил подготовить предложения по упрощенному порядку предоставления гражданства России зарубежным квалифицированным специалистам.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел РФ собирается внести изменения в законодательство для упрощения получения российского гражданства беженцам с Украины.
В своем поручении Путин требует принять меры по упрощению порядка предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание и видов на жительство. При этом граждане, желающие проживать и работать на территории России должны владеть русским языком. Также должны быть подготовлены предложения о внесении изменений в законодательство РФ, для облегчения этой процедуры.
Президент установил крайний срок выполнения поручения - 31 августа 2018 года. Ответственными за выполнение соответственно назначены глава МВД Владимир Колокольцев и министр труда РФ Максим Топилин.
Кроме этого, Владимир Путин поручил подготовить предложения по упрощенному порядку предоставления гражданства России зарубежным квалифицированным специалистам.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел РФ собирается внести изменения в законодательство для упрощения получения российского гражданства беженцам с Украины.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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