Путин поручил упростить получение вида на жительство в РФ

Президент России Владимир Путин дал поручение МВД и Министерству труда упростить порядок предоставления видов на жительство иностранцам, знающим русский язык и желающим работать в России, сообщается на сайте Кремля.В своем поручении Путин требует принять меры по упрощению порядка предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание и видов на жительство. При этом граждане, желающие проживать и работать на территории России должны владеть русским языком. Также должны быть подготовлены предложения о внесении изменений в законодательство РФ, для облегчения этой процедуры.Президент установил крайний срок выполнения поручения - 31 августа 2018 года. Ответственными за выполнение соответственно назначены глава МВД Владимир Колокольцев и министр труда РФ Максим Топилин.Кроме этого, Владимир Путин поручил подготовить предложения по упрощенному порядку предоставления гражданства России зарубежным квалифицированным специалистам.Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел РФ собирается внести изменения в законодательство для упрощения получения российского гражданства беженцам с Украины.