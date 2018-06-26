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Российских пилотов переодевают в новые комбинезоны
Более 150 комплектов специальной формы летного состава камуфлированного цвета поступили в подразделения оперативно-тактической авиации Западного округа, сообщает пресс-служба ЗВО.
В первую очередь новыми комбинезонами будут обеспечиваться летчики и штурманы истребительной и бомбардировочной авиации.
Сообщается, что комплект, имеющий камуфлированную раскраску (зеленый пиксель), изготовлен из высокопрочного двухслойного материала. Подобная расцветка позволяет скрыть перемещение летчиков на земле в случае нештатной ситуации. Комбинезон подходит для использования в холодных условиях.
При создании этой формы были использованы специальные материалы и пропитки, позволяющие в замкнутом пространстве выдержать температуру прямого горения до 2 минут. Внутри комбинезона имеется ветро-влагозащитный клапан для сохранности документов.
На форме выполнены вентиляционные отверстия для создания кондиционирования, усилены накладки под плечи и колени. Она имеет возможность подгонки по вертикальным складкам на талии, спине и рукавах.
Комбинезон имеет десять карманов различного назначения. Дублирующие материалы обеспечивают сохранность его формы в процессе эксплуатации.
В первую очередь новыми комбинезонами будут обеспечиваться летчики и штурманы истребительной и бомбардировочной авиации.
Сообщается, что комплект, имеющий камуфлированную раскраску (зеленый пиксель), изготовлен из высокопрочного двухслойного материала. Подобная расцветка позволяет скрыть перемещение летчиков на земле в случае нештатной ситуации. Комбинезон подходит для использования в холодных условиях.
При создании этой формы были использованы специальные материалы и пропитки, позволяющие в замкнутом пространстве выдержать температуру прямого горения до 2 минут. Внутри комбинезона имеется ветро-влагозащитный клапан для сохранности документов.
На форме выполнены вентиляционные отверстия для создания кондиционирования, усилены накладки под плечи и колени. Она имеет возможность подгонки по вертикальным складкам на талии, спине и рукавах.
Комбинезон имеет десять карманов различного назначения. Дублирующие материалы обеспечивают сохранность его формы в процессе эксплуатации.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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