16:13 26 июня
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Российских пилотов переодевают в новые комбинезоны

Более 150 комплектов специальной формы летного состава камуфлированного цвета поступили в подразделения оперативно-тактической авиации Западного округа, сообщает пресс-служба ЗВО.

Российских пилотов переодевают в новые комбинезоны


В первую очередь новыми комбинезонами будут обеспечиваться летчики и штурманы истребительной и бомбардировочной авиации.


Сообщается, что комплект, имеющий камуфлированную раскраску (зеленый пиксель), изготовлен из высокопрочного двухслойного материала. Подобная расцветка позволяет скрыть перемещение летчиков на земле в случае нештатной ситуации. Комбинезон подходит для использования в холодных условиях.



При создании этой формы были использованы специальные материалы и пропитки, позволяющие в замкнутом пространстве выдержать температуру прямого горения до 2 минут. Внутри комбинезона имеется ветро-влагозащитный клапан для сохранности документов.

На форме выполнены вентиляционные отверстия для создания кондиционирования, усилены накладки под плечи и колени. Она имеет возможность подгонки по вертикальным складкам на талии, спине и рукавах.

Комбинезон имеет десять карманов различного назначения. Дублирующие материалы обеспечивают сохранность его формы в процессе эксплуатации.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 15

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  1. Vard Сегодня, 13:37
    Ещё парашют такой же раскраски... и всё будет в порядке...
    Vard
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:45
      При создании этой формы были использованы специальные материалы и пропитки, позволяющие в замкнутом пространстве выдержать температуру прямого горения до 2 минут. Внутри комбинезона имеется ветро-влагозащитный клапан для сохранности документов.
      Ну это еще как то, а вот про камуфляж далеко не новость. Были комбезы, темно-синие, светло-синие (свело голубые), песочного цвета и камуфляж....
      MPN
    2. brr1 (Макар ) Сегодня, 14:40
      парашют должен быть бесцветным
      brr1
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 15:22
        Российских пилотов переодевают в новые комбинезоны

        Сирийский опыт? Или очередной привет от Юдашкина?
        рич
    3. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 16:01
      Ещё парашют такой же раскраски... и всё будет в порядке

      А заодно и небо раскрасить в те же тона.
      Ну ты парень даешь, видно напряг с фантазией. Черт возьми, ну думайте же, что пишете. fool
      Ros 56
  2. Runoway (Runoway) Сегодня, 13:46
    Может когда нибудь и до шлемов доживём
    Runoway
    1. Romka47 (Роман) Сегодня, 13:51
      Я хоть не разу и не летчик, но насколько знаю шлемы у нас хорошие! Товарищи из ВВС/ВКС, что скажите по поводу шлемов которые сейчас в строю?
      Romka47
      1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 14:23
        А там есть как в фильмах показывают, проекция, система целеуказания?
        Чича сквад
      2. консерватор (Александр) Сегодня, 14:31
        чтоб сказать хорош или нет шлем/амуниция - надо сравнить с другими.

        пещерному человеку и подошва с нитками в радость была.

        А там есть как в фильмах показывают, проекция, система целеуказания?


        в фильмах есть. а в жизни только на ф-35. Хотя наши пилят шлем для вертолетчиков такой
        консерватор
        1. Romka47 (Роман) Сегодня, 15:40
          На КА-50 если не ошибаюсь шлем управлял вооружением
          Romka47
          1. Rusticolus Сегодня, 16:11
            Да вот только много ли людей может как хамелеоны, смотреть каждым глазом в свою сторону? На сколько знаю это было большой проблемой. Но не непреодолимой. Люди те еще твари. yes
            Rusticolus
          2. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 16:12
            На КА-50 если не ошибаюсь шлем управлял вооружением

            Очень сильно ошибаешься, шлем, это всего лишь-навсего защита для головы. Он управлять ничем не может, это по сути кусок прочной пластмассы, кевлар или по нашему СВМ, стеклоткань и углеткань с эпоксидкой. А все остальное электронные прибамбасы в том числе и хитрый прицел, связанные с управлением оружием, пушкой (ГШ-30) и различными ракетами. Как то так коротко. hi
            Ros 56
  3. Галеон (Андрей) Сегодня, 14:50
    Что ни шаг, то инновация, что ни стежок, то победа. Как интересно можно подать описание обычной вещи. Кто бы мог подумать, что отверстия в одежде способны снижать температуру и влажность (кондиционировать) воздуха. А уж на что способны 10 карманов различного назначения, и предположить невозможно. И не закрадется мужицкая мысль: какая к свиньям разница назначения - что положил, то и возьмешь, - нет, все со смыслом.
    Хочется больше подобных заметок. Посмотрим по-новому на комбинезоны, лопаты и прочие ништяки.
    Галеон
    1. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 15:32
      И к тому инструкция на две странички, чего в какой карман класть надо, можно или запрещается.
      К тому - без оскорблений или обид, Российский "зелёный пиксель" не является камуфляжем, а скорее, данью моде. Не напрасно Российские спецы покупают совсем не "российский зелёный пиксель"
      R.L.
  4. ЗВС Сегодня, 16:01
    Всякое новое это давно забытое старое. В СССР пилоты летали в камуфляже. И это диктовал опыт войны в Афганистане. И теперь чухнулись, когда потеряли несколько летчиков в Сирии.
    ЗВС
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