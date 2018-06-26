16:17 26 июня
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Газпром возобновил укладку второй нитки газопровода "Турецкий поток"

"Газпром" продолжил работы по укладке второй нитки морского газопровода "Турецкий поток". Судно-укладчик Pioneering Spirit во вторник продолжило укладку газопровода в направлении поселка Кыйыкей в Турции, говорится в сообщении оператора проекта.

Газпром возобновил укладку второй нитки газопровода "Турецкий поток"


Согласно сообщению, судно вошло в Черное море 20 июня, где провело подготовительные работы для продолжения укладки газопровода. Со дна Черного моря, с глубины 2170 метров был поднят оголовок второй нитки, после чего судно возобновило укладку второй нитки газопровода. Отмечается, что работы возобновились на границе исключительных экономических зон России и Турции. Участок до данной границы длиной 224 км был уложен в 2017 году.


Напоминаем, что работы по укладке первой нитки морского газопровода "Турецкий поток" были закончены в конце апреля 2018 года.

Морской участок "Турецкого потока" проходит по дну Черного моря до побережья Турции. Его протяженность - 930 км. Сухопутный участок газопровода до границы Турции составит 180 км, где, по некоторым данным, будет построен газовый хаб. Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Маршрут прокладки второй нитки в страны Европы на данный момент не определен. Рассматриваются варианты с Грецией, Италией, Болгарией, Сербией и Венгрией.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 30

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  1. polpot (Andru) Сегодня, 13:45
    Порошенко прослезился и налил очередной стакан
    polpot
    1. RaptorF22 Сегодня, 13:49
      Всё это конечно хорошо good Но когда будут газифицированны все населенные пункты нашей страны? winked Если газ и нефть богатство нашего народа не пора ли чтобы они были у каждого гражданина нашей страны?
      RaptorF22
      1. Дирижер Сегодня, 13:59
        Ну у турков помидоры, кожа, злато, Анталья , а що вы возьмете с жителя деревни ? Литр самогона , да соленья? (ни в коей мере не хочу оскорбить наших , но по факту то так и есть )
        Дирижер
      2. консерватор (Александр) Сегодня, 14:24
        Если газ и нефть богатство нашего народа не пора ли чтобы они были у каждого гражданина нашей страны?


        и я считаю что ты можешь сделать это за бесплатно и за свой счет собрал бригаду добровольцев - ведь ты же переживаешь о Россиюшке и ее газификации

        А я на карте буду ставить точки - где вы уже побывали.

        И хорошо что ты появился - и у тебя так много энергии - ведь надо газифицировать все посёлки которых десятки тысяч.

        В общем считаю что страна ждала только тебя в этом вопросе. А рентабельность считать - удел слабаков. Тем более ты даже себестоимость брать не будешь и за работу свою - из своих доплатишь и заживёмъ.

        Не то что при этом режиме Российском и СССРовском, которые не смогли газифицировать страну

        консерватор
        1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 14:39
          Правильно, ну не Миллера же выгонять в самом деле? Мы же не хотим как на Украине, у нас тут не 90е. Пускай уважаемый Дирижер займется.
          сорок восьмой
          1. консерватор (Александр) Сегодня, 14:48
            ну не Миллера же выгонять в самом деле?


            шариков перелогинься. если ты думаешь что тут дело в смене 1 фамилии на другую ... в общем не расстраивай Преображенского

            P.S. когда не станет Путина, Миллера и Сечина с Медведевым - подумай кто следующий будет виноват во всем, а то не дай Бог придется смотреть в зеркало и спрашивать у него

            Мы же не хотим как на Украине, у нас тут не 90е.


            если ты хочешь как на украине - бери билеты в поезд которые едет в украину.
            консерватор
            1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 14:50
              Вам, князь Мышкин, хоть плюй в глаза - все Божья роса.
              сорок восьмой
              1. консерватор (Александр) Сегодня, 14:50
                давай Шариков, расскажи нам всем, как изменится наша жизнь если не станет Миллера

                Страна уже приедет в светлое будущее? Или нужно будет у кого-то еще что то отнять и поделить?\

                Или поделить и подождать? И вот уже #скоро?

                Не боишься узнать о том, что от перестановки тех слагаемых - твоя сумма в кармане не изменится?

                А себя винить начнешь? Ну если тебя что-то не устраивает? Или еще поищем фамилии, которые тебе жидь мешают?

                консерватор
                1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 14:56
                  Ваша жизнь - сугубо негативно. Придется срочно подыскивать новую кандидатуру для заискивания.
                  сорок восьмой
                  1. консерватор (Александр) Сегодня, 14:58
                    сорок восьмой


                    в том как ты живешь виноват Путин и Миллер. Ага.
                    консерватор
                    1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 14:59
                      Хорошо, что в Ваших неудачах они невиновны.
                      сорок восьмой
      3. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 14:45
        Так это как к народу относиться. В Беларуси газифицирован практически каждый населенный пункт. Есть центры по продаже баллонов для автономного газоснабжения, можно заказать подводку газа к кооперативу, садоводческому товариществу и прочая.
        МИМО ПРОХОДИЛ
      4. true_rover (Руслан) Сегодня, 14:47
        А я против газификации нашего города ( у нас вообще газификации нет ), жить потом как на пороховой бочке с какими нибудь бухариками , которые забудут закрыть вентиль и все. У нас тепло и электроэнергию ТЭЦ вырабатывает , за глаза хватает
        true_rover
        1. Antidote (Павел) Сегодня, 15:47
          О, этот прекрасный черный снег, со скрежетом на зубах. Милота.
          Antidote
      5. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 15:57
        Цитата: RaptorF22
        Всё это конечно хорошо good Но когда будут газифицированны все населенные пункты нашей страны? winked Если газ и нефть богатство нашего народа не пора ли чтобы они были у каждого гражданина нашей страны?

        никогда. дровами топитесь.
        KLV2018
    2. MPN (Павел) Сегодня, 13:49
      Цитата: polpot
      Порошенко прослезился и налил очередной стакан

      А чего ему слезиться? Он и раньше знал, что это случится. И вообще ему на Украину накакать, только бизнес и ни какой Украины... Было бы не так, то и с газом было бы по другому..
      MPN
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:44
        Ну и правильно, ну и хорошо.
        Rusland
  2. Симон (Вячеслав) Сегодня, 13:54
    Цитата: polpot
    Порошенко прослезился и налил очередной стакан

    По моему он очередным стаканом не отделается, пускай петлю себе готовит!
    Симон
    1. Дирижер Сегодня, 13:59
      Да, конфетами пусть объестся до диареи сознания)))
      Дирижер
  3. san4es Сегодня, 14:18
    Pioneering Spirit во вторник продолжило укладку газопровода...

    ...Его длина составляет 382 метра, а ширина 124 метра, что делает Pioneering Spirit крупнейшим в мире судном, предназначенным для глубоководной укладки, установки и демонтажа крупных нефтегазовых морских платформ. Водоизмещение судна глубоководной укладки 900 000 тонн, валовая вместимость 443 042 т. Грузоподъемность при монтаже надстройки платформы — 48 000 т, буровой установки — 25 000 т (при монтаже платформы надстройка и буровая вышка устанавливаются на платформу целиком), стоимость — 3 млрд долларов.
    Pioneering Spirit может единовременно принять 27 000 тонн труб, что позволяет ему работать автономно 5-7 дней. Для укладки каждой из двух ниток длиной 937 км потребуется более 75 000 труб. Каждая 12-метровая труба диаметром 81,2 см весит примерно 9 тонн. Трубы изготавливаются из марганцево-углеродистой стали толщиной почти 4 см.
    3 мар. 2018 г
    san4es
  4. Tiras (Виктор) Сегодня, 14:32
    Тут другое печально
    Согласно выводам аналитиков сбербанка «Турецкий поток» «не выйдет на уровень безубыточности на протяжении почти 50 лет даже без учета инфляции», его отрицательный NPV составит $13 млрд. А «Северный поток-2» при использовании мощностей на 60% «не окупится в течение 20 лет».

    Вот и угадайте зачем его строят? Ответ прост - посмотрите кто его строит и чьи это приближенные wink- подрядчики, среди которых «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» (около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье).

    Так что пока тут радуются, как Порошенко будет плохо, стоит подумать куда вливают миллиарды долларов в России, которые не принесут дохода ещё очень очень много лет и то не факт.

    Поэтому тех, кто говорит, что нет денег и нужно повышать пенсионный возраст, нужно послать бороться с коррупцией и деньги найдутся.
    Tiras
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 15:34
      А можно формулы расчётов и цифры неокупаемости газопроводов - от аналитиков из Сбербанка.
      Вадим237
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 15:54
        Цитата: Вадим237
        Сегодня, 15:34
        А можно формулы расчётов и цифры неокупаемости газопроводов - от аналитиков из Сбербанка.


        Конечно:
        https://yadi.sk/i/-Grp_dAh3WWXSw
        Tiras
  5. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:35
    Этот газопровод окупит затраты на свое строительство
    (при том же уровне цен на газ) примерно через 20 лет после
    начала поставок газа.
    То ли это стратегическое мышление российского руководства
    ( "для будущих поколений"), то ли в Газпроме просто считать
    не умеют. Есть разные мнения. recourse
    voyaka uh
    1. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 15:08
      Этот газопровод окупит затраты на свое строительство
      (при том же уровне цен на газ) примерно через 20 лет после
      начала поставок газа.
      Вы оказывается еще и экономист великий laughing
      Про Северный и Турецкий потоки можете нести чушь сколько угодно, реальность от этого не изменится.....
      Пи.Си
      то ли в Газпроме просто считать
      не умеют. Есть разные мнения. recourse
      Если Вы на самом деле так считаете,то боюсь что у Вас раннее разжижение мозга,срочно к врачу!
      72jora72
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:16
        А про Южный поток - отмененный - разрешается
        нести чушь? belay Его построенный участок разрезан, трубы
        вывезены, газонапорные станции разобраны. Реальность
        она всякая бывает...
        voyaka uh
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 15:27
          Вояка а когда окупится СП-1? Чтоб об этом пишут израильские и почти русские блогеры?

          Смысла в нем наверное тоже особо не было? Одни глупыши в Кремле творят не знаю что да?)

          А про Южный поток - отмененный - разрешается
          нести чушь?


          консерватор
          1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:32
            Северный поток должен быть прибыльным.
            На севере нужно больше газа для отопления и у России мало конкурентов (кроме американцев и катарцев с их СПГ).
            А на юге и газа полно: и прибывающего по трубам и шельфового местного. И сам газ меньше нужен.
            voyaka uh
  6. Vard Сегодня, 15:13
    При существующих ценах на газ... есть сомнения что он окупиться... Хотя если принять что деньги уйдут монтажникам, то да имеет смысл...
    Vard
  7. рич (дмитрий) Сегодня, 15:18
    Этот "Турецкий поток" все больше на "турецкий гамбит" становится похож
    рич
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