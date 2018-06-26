Газпром возобновил укладку второй нитки газопровода "Турецкий поток"

"Газпром" продолжил работы по укладке второй нитки морского газопровода "Турецкий поток". Судно-укладчик Pioneering Spirit во вторник продолжило укладку газопровода в направлении поселка Кыйыкей в Турции, говорится в сообщении оператора проекта.Согласно сообщению, судно вошло в Черное море 20 июня, где провело подготовительные работы для продолжения укладки газопровода. Со дна Черного моря, с глубины 2170 метров был поднят оголовок второй нитки, после чего судно возобновило укладку второй нитки газопровода. Отмечается, что работы возобновились на границе исключительных экономических зон России и Турции. Участок до данной границы длиной 224 км был уложен в 2017 году.Напоминаем, что работы по укладке первой нитки морского газопровода "Турецкий поток" были закончены в конце апреля 2018 года.Морской участок "Турецкого потока" проходит по дну Черного моря до побережья Турции. Его протяженность - 930 км. Сухопутный участок газопровода до границы Турции составит 180 км, где, по некоторым данным, будет построен газовый хаб. Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Маршрут прокладки второй нитки в страны Европы на данный момент не определен. Рассматриваются варианты с Грецией, Италией, Болгарией, Сербией и Венгрией.