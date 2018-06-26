В Эстонии 22 июня открыли доску штандартенфюреру СС. Реакция МИД России

Обращает на себя внимание особый цинизм устроителей этого позорного мероприятия, приурочивших его к годовщине начала Великой Отечественной войны. Ведь иначе как глумлением над памятью миллионов павших в борьбе с «коричневой чумой» такую вызывающую акцию не назовешь. На этом фоне с сожалением приходится констатировать, что власти Эстонии поспешившие заявить о своей непричастности к установке памятной доски, не нашли в себе мужества осудить новое проявление прославления нацизма.

Главное внешнеполитическое ведомство России сегодня прокомментировало торжественную церемонию открытия в Эстонии мемориальной доски в честь офицера «Ваффен СС», командовавшего карательными операциями. Речь идёт о полковнике (штандартенфюрере) «Ваффен СС» Альфонсе Ребане, который истреблял гражданское население на оккупированных нацистами территориях СССР в годы Великой Отечественной войны.Памятную доску в Таллине торжественно открыли 22 июня, что можно назвать особым цинизмом.Из комментария МИД РФ:Добавляется, что такой подход является неприемлемым. Кроме того, МИД России публикует призыв к международным структурами с тем, чтобы они оказали воздействие на эстонские власти для прекращения кампании пропаганды неофашизма.На этом фоне в Польше обсуждают подготовку к демонтажу очередного памятника. Установленного в честь воинов Красной Армии, освободивших Польшу от нацизма и спасших поляков от геноцида.Возвращаясь к эстонской истории...Альфонс Ребане – штандаренфюрер СС, награждённый главным орденом нацистской Германии – Рыцарским крестом с дубовыми листьями. Такой «чести» от нацистов Ребане был удостоен за приостановку наступления Красной Армии в 1944 году, а также в связи с его неимоверной жестокостью при выполнении приказов командования. В годы войны принял непосредственное участие в уничтожении мирного населения в районе Кингисеппа: сжигал деревни Чигиринка, Хабалово и др.После войны перебрался в Британию и стал работать на MI6. В начале 60-х перебрался в Германию, где жил до своей смерти в 1976 году. В 1999 году останки Ребане перевезены в Эстонию и захоронены с воинскими почестями.При этом в эстонских учебниках истории объявляется о том, что Ребане воевал против «советов», но умалчиваются его чудовищные преступления против мирного населения.