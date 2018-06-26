16:13 26 июня
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В Эстонии 22 июня открыли доску штандартенфюреру СС. Реакция МИД России

Главное внешнеполитическое ведомство России сегодня прокомментировало торжественную церемонию открытия в Эстонии мемориальной доски в честь офицера «Ваффен СС», командовавшего карательными операциями. Речь идёт о полковнике (штандартенфюрере) «Ваффен СС» Альфонсе Ребане, который истреблял гражданское население на оккупированных нацистами территориях СССР в годы Великой Отечественной войны.

Памятную доску в Таллине торжественно открыли 22 июня, что можно назвать особым цинизмом.

В Эстонии 22 июня открыли доску штандартенфюреру СС. Реакция МИД России



Из комментария МИД РФ:
Обращает на себя внимание особый цинизм устроителей этого позорного мероприятия, приурочивших его к годовщине начала Великой Отечественной войны. Ведь иначе как глумлением над памятью миллионов павших в борьбе с «коричневой чумой» такую вызывающую акцию не назовешь. На этом фоне с сожалением приходится констатировать, что власти Эстонии поспешившие заявить о своей непричастности к установке памятной доски, не нашли в себе мужества осудить новое проявление прославления нацизма.


Добавляется, что такой подход является неприемлемым. Кроме того, МИД России публикует призыв к международным структурами с тем, чтобы они оказали воздействие на эстонские власти для прекращения кампании пропаганды неофашизма.

На этом фоне в Польше обсуждают подготовку к демонтажу очередного памятника. Установленного в честь воинов Красной Армии, освободивших Польшу от нацизма и спасших поляков от геноцида.

Возвращаясь к эстонской истории...

Альфонс Ребане – штандаренфюрер СС, награждённый главным орденом нацистской Германии – Рыцарским крестом с дубовыми листьями. Такой «чести» от нацистов Ребане был удостоен за приостановку наступления Красной Армии в 1944 году, а также в связи с его неимоверной жестокостью при выполнении приказов командования. В годы войны принял непосредственное участие в уничтожении мирного населения в районе Кингисеппа: сжигал деревни Чигиринка, Хабалово и др.

После войны перебрался в Британию и стал работать на MI6. В начале 60-х перебрался в Германию, где жил до своей смерти в 1976 году. В 1999 году останки Ребане перевезены в Эстонию и захоронены с воинскими почестями.

При этом в эстонских учебниках истории объявляется о том, что Ребане воевал против «советов», но умалчиваются его чудовищные преступления против мирного населения.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 60

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  1. Идущий (Виктор) Сегодня, 13:59
    При этом в эстонских учебниках истории объявляется о том, что Ребане воевал против «советов», но умалчиваются его чудовищные преступления против мирного населения.



    А чего ещё ожидать от потомков фашистов.
    Идущий
    1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 14:03
      Цитата: Идущий
      При этом в эстонских учебниках истории объявляется о том, что Ребане воевал против «советов», но умалчиваются его чудовищные преступления против мирного населения.



      А чего ещё ожидать от потомков фашистов.

      Это точно. Лично я совсем не удивлён.
      ALEXXX1983
    2. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 14:47
      А чего ещё ожидать от потомков фашистов.
      Это уже просто за граню добра и зла.......
      72jora72
    3. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 14:57
      Спрашиваете за чем? Да за тем что бы мы в один момент не выдержали и вдарили по этой формирующийся нацистской нечести по всем направлениям, до того как они вдарят по нам. Поэтому они и орут из каждого утюга о скором наступлении, что бы потом сказать: "Мы же говорили они нападут". А вся европа "Дааа.. вы были правы",, и будут биться против нас по полной.Так они уже сейчас оправдывают себя в будущей истории. ИМХО P.S. только вот будущего не будет уже у человечества.
      Dimontius
      1. Например Сегодня, 15:14
        Цитата: Dimontius
        ...что бы потом сказать: "Мы же говорили...

        Это если выживут, что мало вероятно. wink Фашисто-нацистов нужно уничтожать. Имеем право.
        Не уж-то нет возможности уничтожить хотя бы эту доску? Доколе бумагу марать-то будут?
        Например
    4. антивирус Сегодня, 15:11
      ждать можно бы от МИД РФ, да много уже сделали--СКАЗАЛИ И ПОСЛАЛИ ЛИСТОК БУМАЖКИ ( ПО АДРЕСУ)

      МЕРТВЫЕ СРАМУ НЕ ИМУТ--.. ОНИ МОЛЧА СМОТРЯТ НА НАС ..
      кой кто Лексусом хвалится перед Сашкой Матросовым...
      антивирус
  2. solzh (Сергей) Сегодня, 14:01
    Воинские почести... Мемориальная доска... У сатаны, походу, в аду сегодня праздник...
    solzh
    1. MPN (Павел) Сегодня, 14:16
      Цитата: solzh
      Воинские почести... Мемориальная доска... У сатаны, походу, в аду сегодня праздник...

      Огонь под котлом потух... sad
      MPN
    2. reservist (Алексей) Сегодня, 15:09
      который уже раз ?
      2014-й, похороны в Таллине вот этого недобитка

      Харальд Нугисекс, унтершарфюрер 20-й дивизии СС




      мероприятие на "самодеятельность" явно не тянет
      reservist
  3. Венд (Анатолий) Сегодня, 14:01
    Задаешься вопросом, зачем? Думаю, что это для того, чтобы вбить окончательный клин ненависти русских к бывшим республикам. И декоммунизация из того же лагеря. Чтобы даже если вдруг возникнет мысль вернуться. их уже не приняли. оторвать навсегда. Ведь в странах Европы нацизм порицается.
    Венд
    1. MPN (Павел) Сегодня, 14:21
      Ну от эстонцев как нации, не отвернуло как бы (прибавить не прибавило, я их и с СССР не особо уважал), но вот то что это творят бывшие комсомольские активисты и работники... (в большинстве своем) заставляет задуматься. Скорость переобувания у них совсем не соответствует их национальному отношению к скорости...
      MPN
    2. novobranets (Вячеслав) Сегодня, 14:23
      Цитата: Венд
      Задаешься вопросом, зачем?
      Лично я не думаю, что такие "мероприятия" происходят без "одобрям" от сами знаете кого. На подобное самостоятельное политическое решение, да еще идущую против целого ряда стран Европы, у Прибалтики кишка тонка. Это, и подобные ему действия скорее всего входят в какую то программу, призванную усилить напряженность в отношениях России с соседями .
      novobranets
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:49
        Одобряма открытого конечно нет, а вот попустительство и беспринципность приствуют.
        Rusland
    3. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 14:53
      Ведь в странах Европы нацизм порицается.
      Я Вас уверяю,как только появится возможность, европейцы с радостью опять напялят на себя повязки со свастикой. Уже проходили, знаем как в тридцатых-сороковых годах вся Европа зиговала.
      72jora72
      1. Венд (Анатолий) Сегодня, 15:16
        Цитата: 72jora72
        Ведь в странах Европы нацизм порицается.
        Я Вас уверяю,как только появится возможность, европейцы с радостью опять напялят на себя повязки со свастикой. Уже проходили, знаем как в тридцатых-сороковых годах вся Европа зиговала.

        Может вы и правы, увидим. Но думаю при той миграционной политике Европа быстрей превратится в Европейский халифат.
        Венд
  4. aybolyt678 (aybolyt678) Сегодня, 14:08
    из статьи непонятно это частная или государственная инициатива???
    aybolyt678
    1. reservist (Алексей) Сегодня, 14:41
      инциатива общества недобитых эстонских эсэсовцев
      rus.postimees.ee/4508494/pravitelstvo-podcherknul
      o-svoyu-neprichastnost-k-ustanovke-tablichki-v-pa
      myat-alfonsa-rebane
      reservist
  5. viktor. (Knyt) Сегодня, 14:09
    Прибалтика, мечта Искандера.
    viktor.
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:12
      хватит с них и Калибров
      Дормидонт
    2. Дирижер Сегодня, 14:15
      Обойдуться парой залпов из Д 20 , хотя причем тут мирные жители я и не пойму.
      Дирижер
      1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 14:52
        Половина фашистов были мирными жителями кормящими фронт!
        Black Sniper
  6. Владимир Анатольевич (Владимир) Сегодня, 14:09
    Пусть вернут 3 млн золотых ефимков по курсу, с учётом инфляции и дальше опять под шведов лезут. Ничему история д.ебилов не учит.
    Владимир Анатольевич
  7. Дирижер Сегодня, 14:14
    А что за мундир то у него ? Ни Зеленые СС, ни РСХА , ни даже Тотенкопф и награды чьи?
    Дирижер
    1. Чёрный Сегодня, 14:34
      Цитата: Дирижер
      А что за мундир то у него ? Ни Зеленые СС, ни РСХА , ни даже Тотенкопф и награды чьи?
      Этот ушлёпок на фото, одет в эстонскую военную форму обр.1939 г. Он был командиром эстонского батальона СС
      Чёрный
      1. Дирижер Сегодня, 14:44
        Спасибо за инфу , и не ведал, что ваффен сс такое разнообразие формы имели . Или они не Ваффен? а что нить типа охранного батальона , тогда к СС не имеют отношения.
        Дирижер
        1. Чёрный Сегодня, 14:58
          а что нить типа охранного батальона , тогда к СС не имеют отношения
          СС и есть "охранные отряды". На фото он в эстонской форме - скорее всего ДО службы в СС.
          и не ведал, что ваффен сс такое разнообразие формы имели
          Да всё нормально. Форма национальных частей СС мало чем отличалась от немецкой - как правило нац. шевронами да знаками на них.
          Чёрный
          1. Дирижер Сегодня, 15:05
            нУ , не согласен, все таки РСХА одно, Тоттенкопф лагеря, а Ваффен СС , те , насколько читал , с презрением относились к Мертвологовым . Ваффен солдаты а Копфы Вохра, если , упрощенно - то так.
            Дирижер
            1. Чёрный Сегодня, 15:46
              аббревиатура СС переводится как "охранные отряды"
              Чёрный
  8. Blue Fox Сегодня, 14:18
    Интересно, а МИД России что-нибудь Минкульту России написал аналогичное, когда г-н Мединский доску Маннергейму в Питере открывал???!!!
    Blue Fox
    1. Чёрный Сегодня, 14:37
      Цитата: Blue Fox
      Интересно, а МИД России что-нибудь Минкульту России написал аналогичное, когда г-н Мединский доску Маннергейму в Питере открывал???!!!
      Согласен с Вами. Слава Богу, что в настоящее время эта доска демонтирована по решению суда.
      Чёрный
      1. Дирижер Сегодня, 14:45
        Вот как, с какого похмела, Маннергейму открыть мемор доску в Питере !!!
        Дирижер
  9. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 14:22
    Хорошо, что два моих деда не смогут читатать такие новости уже.
    Zaurbek
  10. Комментарий был удален.
    1. Дирижер Сегодня, 14:33
      А в Кениг как ездить?
      Дирижер
      1. Чёрный Сегодня, 14:41
        Цитата: Дирижер
        А в Кениг как ездить?
        как большинство сейчас ездят - паром, самолёт.
        Чёрный
        1. Дирижер Сегодня, 14:47
          Самолет дорого, паром не знаю , а вот акцию устроить по обливу доски фекалями можно, ну хоть силами ГРУ.
          Дирижер
          1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 15:05
            Думаю сами эсты его обольют, наверняка там ещё остались нормальные люди.
            Black Sniper
  11. Rusik.S (Руслан) Сегодня, 14:35
    Когда читаю такие новости, у меня в голове возникает мысль: может зря СССР освобождал Прибалтику, Польшу и остальную Европу? Может быть стоило просто очистить от нациских войск свою территорию, а остальное оставить как есть? Оставить лагеря смерти и геноцид местного населения? Просто выгнать немцев и заключить с ними договор--вы не лезете к нам, мы не лезем к вам, делайте что хотите. И исполнилась бы заветная мечта прибалтов-немецкий порядок.
    Rusik.S
    1. Дирижер Сегодня, 14:49
      Так это просто мечта !!! И умильно наблюдать как те вопить будут, СПАСИТЕ !!! Геноцид , ну или просто очистка территории.
      Дирижер
    2. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 16:09
      Это тиран Сталин не стал всех вешать, жалостливый.
      hhhhhhh
  12. NF68 (Николай.) Сегодня, 14:42
    Вообще уже с катушек слетели.
    NF68
  13. Saling (Дмитрий) Сегодня, 14:43
    Не России, с ее памятниками СС-овцам, судить другие страны.
    За то как других пытаемся учить. wassat

    Saling
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 14:52
      Это Вы о чем? belay
      Идущий
      1. Шалтай (Александр) Сегодня, 15:00
        Цитата: Идущий
        Это Вы о чем?

        Он вот о чем .
        "В соответствии с заключениями Главной военной прокуратуры об отказе в их реабилитации, определениями Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 1997 года, граждане Германии Краснов П. Н., Шкуро А. Г., Султан-Гирей Клыч, Краснов С. Н. и Доманов Т. И. признаны обоснованно осуждёнными и не подлежащими реабилитации, о чём уведомлены все инициаторы обращений по вопросу реабилитации указанных лиц." Фон Павница тоже повесили .
        Шалтай
      2. рич (дмитрий) Сегодня, 15:08

        зачетная доска.....особенно по своей безграмотности и политической лжи
        Наверное генералы Миллер, Кутепов, Хольмстон и Туркул в гробу переворачиваются от такого "соседства" с предателями. Или авторам этой доски потребовалось "разбавить" имена коллаборационистов известными фамилиями. Да и атаманом из этой братии был всего один - П.Краснов.
        рич
      3. vovanpain (Владимир) Сегодня, 15:15
        Цитата: Saling
        Не России, с ее памятниками СС-овцам, судить другие страны.

        И не вам учить и судить Россию, то же мне учитель нашелся. negative
        vovanpain
        1. Saling (Дмитрий) Сегодня, 15:34
          Что, правда глаза защипала? Памятник Краснову как стоял, так и стоит.
          Saling
    2. Дирижер Сегодня, 15:09
      У кубаноидов (обидно, но сами россияне так их называют и я в этом поддерживаю) и дончан (не Ростовцев) свои какие то приоритеты . Как то Гражданская война забылась, что там Кубань чудила ))) Да и курощуп памятен еще.
      Дирижер
      1. Saling (Дмитрий) Сегодня, 15:44
        Во-первых, одно только выражение "кубанойд" выдает вас как нациста и шовиниста. А еще, что то там про эстонцев комментировали. wink
        Во-вторых, ваш комментарий выдает ваше не знание географии и истории России. Ростовская область, где установлен памятник, к Кубани не имеет отношения. Как и сам Краснов, который был Атаманом т.н. Всевеликого войска Донского. Кубанью , как говориться, тут даже не пахнет.
        Saling
    3. reservist (Алексей) Сегодня, 15:24
      Цитата: Saling
      Не России, с ее памятниками СС-овцам, судить другие страны.

      про этот памятник идет речь ?
      reservist
      1. Saling (Дмитрий) Сегодня, 15:54
        Про этот. И про уголовное дело, о его разрушении.
        Saling
  14. Rusticolus Сегодня, 14:52
    Эстонская дрань = фашисты.
    Сколько раз фашиста увидел, столько раз его и убей.
    Rusticolus
  15. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 14:58
    Цитата: AlexanderVP
    Заебали эти прибалты. Все с ними сюсюкаемся, надо на них наложить санкции на все секторы экономики, чтоб их инфраструктура загнуласть вся, порты, дороги. Отключить им электричество, газ. .

    И ядрён-батон им в дупу am
    Black Sniper
    1. Дирижер Сегодня, 15:13
      Псковщину и Кениг заденет , да и причем тут мирные , если бывшие барагозят . У мя хорошая подруга там была, по русски , так сяк , но не принимала это шабаш , грила так если на Русский первести - Может мы одичали !
      Дирижер
  16. alavrin (alex) Сегодня, 15:04
    Бла-бла и ограничится. А по сути надо рвать дип и эк. отношения, ибо все это уже за гранью.
    alavrin
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 15:22
      Да ни кто и не против, сжечь все мосты нужно давно am
      Black Sniper
  17. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 15:10
    А почему еще эстония не названа официально неонацистским государством и почему не прекращены дипломатические отношения, да и вообще любые отношения с этой территорией вырожденцев?
    Стройбат запаса
  18. g_ae (Александр Греков) Сегодня, 15:19
    Ну, на фоне образов тупых комиссаров и зверских рож кровавой гэбни, которые которые в своих кинофекалиях российские мастера культуры, кстати, под эгидой министерства культуры и на бюджетные деньги последние годы вбивают в мозг, вполне безобидная акция. Я думаю, что всякие басилашвили-ахиджаковы-кикабидзе и т.п. публика вполне поймут и простят. И ещё покаются за страдания гордого эстонского народа.
    g_ae
  19. Vard Сегодня, 15:23
    По хорошему разрыв дипломатических отношений и закрыть границу...
    Vard
    1. Saling (Дмитрий) Сегодня, 15:45
      Ростовскую область от России то же отделите? wink
      Saling
  20. hohol95 (Алексей) Сегодня, 16:09
    Обратимся к НЕЛЮБИМОЙ многими Википедии -
    Альфо́нс Ре́бане (эст. Alfons Rebane; 24 июня 1908, Валк, Лифляндская губерния, Российская империя[1] — 8 марта 1976, Аугсбург, ФРГ) — эстонский и германский военный деятель, штандартенфюрер СС. Был одним из девяти иностранцев, награждённых высшим орденом нацистской Германии — Рыцарским крестом с дубовыми листьями.

    ДЕЯТЕЛЬ...военный...
    Альфонс ходил в школу в родном городе, овладел латышским и немецким языками. Образование он продолжил вместе с сестрой в Нарвской русской гимназии, где выучил русский язык и встретил свою будущую жену Агнию Сахарову (1907—1980).
    В 1929 году окончил Высшую военную школу в Таллине, служил в 1-м полку бронепоезда, в Ляэнеской дружине Кайтселийта, в автотанковом полку. В феврале 1933 года получил звание лейтенанта.
    В июле 1940 года была образована Эстонская Советская Социалистическая Республика, а вооружённые силы Эстонской республики были переименованы в Эстонскую народную армию. 1 августа 1940 года Ребане был назначен командиром взвода лёгких танков Таллинского автотанкового полка Эстонской народной армии. В сентябре 1940 года Народная армия Эстонии была расформирована и на её основе был образован 22-й Эстонский территориальный стрелковый корпус Красной Армии, в котором Ребане прослужил до 25 октября 1940 года, когда был уволен в запас. Впоследствии работал строительным рабочим в Лихула.

    (быть рабочим ему было стрёмно и он ...)
    В мае 1941 года уволился с работы и организовал отряд «лесных братьев», чтобы воевать против советских войск.

    И далее...
    После нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года отряд Ребане приступил к вооружённой борьбе против Красной Армии. Позже был назначен командиром отдельного эстонского охранного (конвойного) батальона. В 1942 году в звании гауптштурмфюрера воевал на Волховском фронте против армии генерала Власова, в марте 1943 года назначен командиром добровольческого 658-го Восточного батальона СС, который совершал карательные экспедиции против мирного населения в районе г. Кингисеппа, где были сожжены несколько деревень (Бабино, Хабалово, Чигиринка и др.). В начале 1944 года отличился в бою под Вашково, где было приостановлено продвижение советских войск. В феврале 1944 года был награждён Рыцарским крестом Железного креста. Воевал в 20-й дивизии СС, командуя 45-м полком, участвовал в битве под Нарвой.
    Вторую мировую войну Ребане закончил в должности исполняющего обязанности командира 20-й дивизии СС. Бежал с 45-м полком на Запад. Руководство Третьего рейха не знало, что Ребане 8 мая сдался в плен англо-американским войскам, и он был награждён дубовыми листьями к Рыцарскому кресту за исключительную храбрость на поле боя (только девять иностранцев были удостоены этой награды).

    Современное отношение эстонского общества
    В 1999 году с воинскими почестями перезахоронен на таллинском кладбище Метсакальмисту при финансовой поддержке правительства Эстонии[6]. На торжественной церемонии присутствовали министр обороны Андрус Ээвель, командующий силами обороны генерал-лейтенант Йоханнес Керт, чиновники минобороны, офицеры, парламентарии, также около 400 членов «Союза борцов за свободу Эстонии», воевавших на стороне Германии. У надгробного памятника из чёрного гранита был исполнен гимн Эстонии. Негативно оценили перезахоронение ряд общественных организаций (в том числе Еврейская община Эстонии). Американский еврейский конгресс вручил послу Эстонии в США письмо с протестом, заявив, что правительство Эстонии «совершило чудовищную ошибку», приняв участие в акции перезахоронения.
    Президент Эстонии Арнольд Рюйтель, комментируя мероприятие, заявил, что Ребане «участвовал лишь в боях на фронте и абсолютно не принимал участия в уничтожении мирного населения».
    В 2004 году в посёлке Вийтна в западной Эстонии был установлен памятник Ребане. Депутат парламента Эстонии Тривими Веллисте, выступая на церемонии открытия, назвал Ребане национальным героем. Веллисте отметил, что «крайне важно, учитывая необходимость сохранить историческую память для наших потомков, сберечь дух эстонской нации». На памятнике заслуги Ребане перед нацистской Германией были отмечены выбитой надписью: «Кавалеру ордена Рыцарский крест с дубовыми листьями».
    Депутат Сейма Латвии, секретарь парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией и бывший легионер СС Висвалдис Лацис положительно оценил перезахоронение Ребане, призвав власти Латвии следовать примеру Эстонии: «А как сделали эстонцы? Они привезли прах своего полковника Ребане и перезахоронили его у себя на родине в Эстонии. Эстонцы не боятся, они не трусы — как наши. Эстонцы своих легионеров зовут борцами за свободу».

    В 1999 году возмутились только американские евреи! Сейчас и они ПРОМОЛЧАТ...
    hohol95
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