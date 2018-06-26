Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
В Беларуси представят на параде роботизированного «Богомола»
На военном параде в честь Дня Независимости Беларуси, который состоится 3 июля в Минске, будут показаны беспилотные роботизированные комплексы «Богомол» и «Кентавр», сообщает Defence Blog.
Машины созданы в ООО «БСВТ-новые технологии».
В частности «Богомол» предназначен для ведения огня с места на дистанции до 4 км по бронированным целям (в том числе танкам), передвигающихся со скоростью до 75 км/час. Заявляется так же о способности комплекса поражать вертолеты на расстоянии до 5 км. При этом максимальная высота цели не должна превышать 500 м, а скорость – 300 км/час. Команды управления для «Богомола» передаются на закрытой радиоволне.
Дистанционное управление комплексом «Кентавр» производится с расстояния до 5 км. Современные оптоэлектронные системы гарантируют легкий контроль и точность обнаружения и распознавания целей. Машина имеет высокую проходимость и маневренность, что позволяет выполнять задачи в сложных условиях местности и в любую погоду. Комплекс оснащен двумя четырехствольными пулеметами калибра 7,62 мм. Дальность поражения целей (живой силы противника и БЛА, летящего со скоростью до 300 км/час) – до 1 км. «Кентавр» можно использовать в автоматическом режиме для охраны какого-либо объекта либо периметра.
Машины созданы в ООО «БСВТ-новые технологии».
В частности «Богомол» предназначен для ведения огня с места на дистанции до 4 км по бронированным целям (в том числе танкам), передвигающихся со скоростью до 75 км/час. Заявляется так же о способности комплекса поражать вертолеты на расстоянии до 5 км. При этом максимальная высота цели не должна превышать 500 м, а скорость – 300 км/час. Команды управления для «Богомола» передаются на закрытой радиоволне.
Дистанционное управление комплексом «Кентавр» производится с расстояния до 5 км. Современные оптоэлектронные системы гарантируют легкий контроль и точность обнаружения и распознавания целей. Машина имеет высокую проходимость и маневренность, что позволяет выполнять задачи в сложных условиях местности и в любую погоду. Комплекс оснащен двумя четырехствольными пулеметами калибра 7,62 мм. Дальность поражения целей (живой силы противника и БЛА, летящего со скоростью до 300 км/час) – до 1 км. «Кентавр» можно использовать в автоматическом режиме для охраны какого-либо объекта либо периметра.
Использованы фотографии: https://twitter.com/Defence_blog
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти