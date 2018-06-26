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В Беларуси представят на параде роботизированного «Богомола»

На военном параде в честь Дня Независимости Беларуси, который состоится 3 июля в Минске, будут показаны беспилотные роботизированные комплексы «Богомол» и «Кентавр», сообщает Defence Blog.

В Беларуси представят на параде роботизированного «Богомола»


Машины созданы в ООО «БСВТ-новые технологии».




В частности «Богомол» предназначен для ведения огня с места на дистанции до 4 км по бронированным целям (в том числе танкам), передвигающихся со скоростью до 75 км/час. Заявляется так же о способности комплекса поражать вертолеты на расстоянии до 5 км. При этом максимальная высота цели не должна превышать 500 м, а скорость – 300 км/час. Команды управления для «Богомола» передаются на закрытой радиоволне.



Дистанционное управление комплексом «Кентавр» производится с расстояния до 5 км. Современные оптоэлектронные системы гарантируют легкий контроль и точность обнаружения и распознавания целей. Машина имеет высокую проходимость и маневренность, что позволяет выполнять задачи в сложных условиях местности и в любую погоду. Комплекс оснащен двумя четырехствольными пулеметами калибра 7,62 мм. Дальность поражения целей (живой силы противника и БЛА, летящего со скоростью до 300 км/час) – до 1 км. «Кентавр» можно использовать в автоматическом режиме для охраны какого-либо объекта либо периметра.

Использованы фотографии: https://twitter.com/Defence_blog
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Комментарии 6

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  1. новичок (garik) Сегодня, 14:53
    очень интересные штуки. вот подумал, что если скрестить “Нахлебника“, или “Соратника“ с “Богомолом“ и “Кентавром“_ я это к тому, что б объединить усилия умов кб двух союзных стран.
    новичок
  2. gabonskijfront Сегодня, 14:58
    Пусть идёт картошку окучивает.Хотя 5 км дистанционного управления для этого мало. Нет других задач для него в Белоруссии.
    gabonskijfront
    1. Antidote (Павел) Сегодня, 15:40
      Толи дело Уран, целых 500м канал управления
      Antidote
  3. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:07
    Идея нормальная. У оператора в тылу нет страха
    приблизиться к танку. При умелой маскировке танкетки
    (и везении) можно подъежать на расстояние эффективного
    выстрела. Если связь-электроника-оптика-комп - мощные
    и передача данных в реальном времени не "зависает",
    то танк будет подбит.
    voyaka uh
    1. новичок (garik) Сегодня, 15:12
      ну если макс. растояние поражения 4км, то со скрытностью проблем не вижу. да и с электроникой и оптикой по моему у белоруссов проблем нет.
      о да ж, совсем забыл. можно было б наш ПТРК “Гармония“ поставить на совместный проект. (ну это наш ответ жавелину, который разработан около20 лет назад и полностью готов к серийному производству. а не пошёл в серию из за того, что ПТРК предидущих поколений справляются с любой бронетехникой и, естественно дороговизна). так вот, совместное производство роботов с “Гармонией“ было б и дешевле и проще.
      новичок
  4. ashnajder (Александр) Сегодня, 15:29
    нормальная танкетка.
    ashnajder
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