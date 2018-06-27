Как перевооружали БМП-2



БМП-2 в исходной конфигурации. Фото Vitalykuzmin.net



Штатная башня. Фото Vitalykuzmin.net



Схема установки для АГ-17, монтируемой на корме башни. 1 - броневой кожух; 2 - шарнирная опора; 3 - тяга; 4 - прицел ПЗУ-5. Рисунок Btvt.info



Боевой модуль "Бахча-У". Фото КБП / kbptula.ru



Опытный образец БМП-2 с модулем "Бахча-У". Фото Otvaga.narod.ru



Боевой модуль Б05Я01 "Бережок". Фото КБП / kbptula.ru



Опытная БМП-2 с "Бережком". Фото КБП / kbptula.ru



Модуль Б05Я01 на выставочном образце БМП-2. Фото Wikimedia Commons

По материалам сайтов:

http://tass.ru/

http://ria.ru/

http://btvt.info/

http://otvaga.narod.ru/

http://kbptula.ru/

http://russianarms.ru/

В 1977 году на вооружение Советской армии поступила новейшая боевая машина пехоты БМП-2, призванная сначала дополнить, а затем заменить существующую технику своего класса. БМП-2 остаются на вооружении до сих пор и в настоящее время составляют основу парка защищенной техники для перевозки и огневой поддержки пехоты. Однако такая техника морально устарела и уже не в полной мере отвечает актуальным требованиям. Для повышения основных характеристик и боевых качеств она нуждается в определенной модернизации. В частности, необходима замена вооружения и сопутствующих систем.В базовой конфигурации БМП-2 оснащается башней с противопульным бронированием, на которой монтируются все системы вооружения. Основным оружием машины является 30-мм автоматическая пушка 2А42, смонтированная на стабилизированной установке. С пушкой спарен пулемет ПКТ калибром 7,62 мм. Была обеспечена круговая наводка по горизонтали и вертикальная от -5° до +74°. Внутри боевого отделения размещаются ленты с боеприпасами: в них находится 500 снарядов для пушки и 2000 патронов для пулемета. На случай столкновения с танками БМП-2 может нести пусковую установку из состава противотанкового комплекса 9К111 «Фагот» или 9К111-1 «Конкурс» с четырьмя ракетами. На бортах башни устанавливались два блока дымовых гранатометов.Рабочие места командира и оператора вооружений оснащены развитыми средствами наблюдения, соответствовавшими требованиям своего времени. Так, в распоряжении оператора-наводчика имеется комбинированный прицел типа БПК-1-42 или БПК-2-42, используемый для стрельбы днем и ночью. В последнем случае прицел применяется совместно с осветителем ОУ-5. Рабочее место командира оснащено смотровыми приборами и прицелом 1П3-3, обеспечивающим наведение оружия на наземные и воздушные цели.По меркам конца семидесятых годов и ближайшего периода, БМП-2 располагала весьма мощным вооружением, позволявшим бороться с широким спектром целей на дальностях до нескольких километров. Максимальная дальность стрельбы ПТРК, в зависимости от его типа, достигала 2-4 км. Эффективная дальность автоматической пушки по живой силе определялась на уровне 4 км, по легкобронированной технике – до 1,5 км. Наклонная дальность до воздушной цели ограничивалась 2-2,5 км.Однако техника и вооружение развивались, вследствие чего со временем потенциал БМП-2 заметно сократился. Некоторые черты этой машины, ранее считавшиеся приемлемыми, превратились в существенные недостатки, а имеющиеся возможности более не соответствовали требованиям времени. В результате понадобились различные доработки, затрагивавшие разные элементы машины. В первую очередь, дорабатывался комплекс вооружения.Учитывая возможности советской легкой бронетехники, вероятный противник дорабатывал свои машины. В результате с определенного времени 30-мм автоматическая пушка 2А42 перестала представлять особую угрозу для противника. Имеющиеся ракеты с бронепробиваемостью до 700-800 мм уже не позволяли бороться с новыми танками. Наконец, для использования ПТРК экипажу приходилось вручную ставить контейнер с ракетой на пусковую установку, покидая защищенный объем и подвергаясь известным рискам.Еще в конце восьмидесятых годов был предложен вариант незначительной модернизации машин БМП-2, позволявший существенно повысить их потенциал в борьбе с живой силой. Имеющийся комплекс ствольного вооружения следовало дополнить автоматическим гранатометом АГ-17 «Пламя». Примечательно, что этот проект не требовал особой переработки базовой машины, и носителями гранатометов могли стать любые БМП.В кормовой части башни, на заднем листе слева, предлагалось помещать несложную установку с креплениями для серийного гранатомета. Там же находился короб для ленты с 250 гранатометными выстрелами. Горизонтальное наведение оружия осуществлялось поворотом всей башни, фактически синхронно с основной орудийной установкой. Для вертикальной наводки гранатомет получил несложный привод в виде тяги, соединявшей качающийся блок и один из прицелов. Наводка контролировалась командиром или наводчикомБашенный гранатомет мог вести огонь очередями и атаковать цели на дальностях до 1700 м. Выстрел ВОГ-17 при подрыве образовывал облако осколков со сплошным поражением живой силы в радиусе 7 м. Предполагалось, что на дистанциях до нескольких сотен метров гранатомет АГ-17 дополнит пулемет ПКТ, а на больших расстояниях будет помогать автоматической пушке 2А42.В конце восьмидесятых годов новая модификация БМП-2 была принята на вооружение Советской армии. Вскоре Курганский машиностроительный завод, строивший такую технику, дооснастил некоторое количество серийных машин новыми установками и гранатометами. Согласно разным источникам, такое обновление прошло не более нескольких десятков БМП. В дальнейшем выпуск подобной модификации остановился.В самом конце девяностых годов был предложен новый вариант перевооружения БМП-2. С целью кардинального повышения огневой мощи при атаке различных объектов предлагалось унифицировать вооружение этой машины с БМП-3. Проект тульского Конструкторского бюро приборостроения подразумевал удаление штатной башни БМП-2 с ее заменой универсальным боевым модулем «Бахча-У». В свое время такой вариант боевой машины пехоты именовался БМП-2М.Модуль «Бахча-У» представляет собой броневую башню с подбашенной корзиной, оснащенные набором ствольного и ракетного вооружения, а также средствами управления. Все вооружение модуля собрано единый блок оружия. Он включает в себя 100-мм орудие-пусковую установку 2А70, 30-мм автоматическую пушку и пулемет ПКТ. Башня выполнена полноповоротной; блок оружия качается в пределах от -6° до +60°. На скуловых листах купола башни имеются два блока дымовых гранатометов.Блок оружия сопрягается с автоматом заряжания для 100-мм пушки и средствами подачи боеприпасов к прочему вооружению. В укладках «Бахчи-У» помещается 34 снаряда калибра 100 мм и 4 управляемые ракеты комплекса 9К116 «Кастет», запускаемые через ствол 2А70. Боекомплект пушки 2А72 состоит из 250 снарядов, пулемета ПКТ – из 2000 патронов.«Бахча-У» комплектуется панорамным командирским прицелом с дневным и ночным каналом, а также лазерным дальномером. Наводчик располагает схожим оборудованием, но в его прицеле присутствует лазерный канал для управления противотанковыми ракетами. Управление вооружением облегчается за счет автоматизированных систем.Используя ствольное вооружение, БМП-2 с «Бахчой-У» способна атаковать цели на расстояниях до 4 км. Применение современных ракет комплекса 9К116 позволяет увеличить зону обстрела до 5 км. Ракеты способны пробить до 800 мм гомогенной брони. Осколочно-фугасные снаряды двух пушек разного калибра эффективны против живой силы и различных построек.Боевой модуль «Бахча-У», в зависимости от конфигурации и некоторых особенностей конструкции, может весить от 3,6 до 3,98 т. Его установка на шасси БМП-2 приводит к некоторым неприятным последствиям. Так, «Бахча-У» сокращает объем десантного отделения и приводит к удалению пары мест для солдат. Кроме того, она утяжеляет машину в целом, вследствие чего та больше не может плавать.В начале прошлого десятилетия отечественные предприятия построили опытную БМП-2М с модулем «Бахча-У». Такой прототип прошел испытания, а также принял участие в нескольких выставках. Тем не менее, все усилия разработчиков проекта оказались бесполезными. Несмотря на активное продвижение новой разработки, потенциальные заказчики не заинтересовались им. Опытная машина привлекала внимание посетителей выставок, но не более того. Российская армия не стала заказывать обновленную технику, продолжив эксплуатацию имеющейся.Почти одновременно с предыдущим проектом был предложен иной вариант модернизации серийных БМП-2. На этот раз повышать характеристики техники планировалось при помощи боевого модуля Б05Я01 «Бережок», так же разработанного Конструкторским бюро приборостроения. Любопытно, что этот вариант обновления бронемашин тоже обозначили как БМП-2М. При этом, в отличие от другого проекта, он сохранил такое название до нашего времени.Впервые модуль «Бережок» был представлен в середине двухтысячных годов, и вскоре стал предметом экспортного контракта. Российская армия до определенного времени не проявляла интереса к такому изделию. За прошедшее время существующий модуль Б05Я01 прошел некоторое обновление и после выполнения всех актуальных требований вновь был предложен министерству обороны России.Как внешне, так и по части своего оснащения новый «Бережок» похож на штатную башню БМП-2. Он так же строится на основе конического купола и вмещает разнообразные системы. В лобовой амбразуре купола монтируется установка с автоматической пушкой 2А42 и пулеметом ПКТМ. Углы наведения, в целом, соответствуют базовым агрегатам БМП-2. На кормовой части крыши башни монтируется новая установка с автоматическим гранатометом АГ. Ее основой является крупный ящик для ленты с выстрелами, на котором имеется опора для качающейся части с гранатометом. На бортах купола располагаются две спаренные пусковые установки управляемых ракет комплекса «Корнет», прикрытые легкими броневыми щитками. На лбу – пара блоков дымовых гранатометов.В боекомплект автоматической пушки входит 500 снарядов, для пулемета имеется 2000 патронов. В коробе под автоматическим гранатометом перевозится 300 гранат в ленте. ПТРК располагает четырьмя ракетами. В зависимости от типа используемых ракет, БМП-2М с «Бережком» способна поражать цели на дальностях до 8-10 км. Бронепробиваемость – 1200-1300 мм за динамической защитой. Дальность стрельбы из пушки и пулемета осталась прежней. Гранатомет поражает живую силу на расстояниях до 2100 м.На крыше башни, вблизи кормы, находится панорамный прицел командира со всеми необходимыми каналами, включая лазерный дальномер. Так же на крыше, но спереди, помещается схожий прибор наводчика-оператора. Это устройство также имеет функцию управления летящей ракетой при помощи лазерного луча. В систему управления оружием входят стабилизатор вооружения, автомат сопровождения цели, баллистический вычислитель и другие приборы разного назначения. СУО обеспечивает применение всего доступного оружия. При этом возможен одновременный запуск двух ракет по одной цели.Изделие Б05Я01 «Бережок», в зависимости от комплектации, весит от 2850 до 3250 кг. Таким образом, подобный боевой модуль не оказывает существенного влияния на общую массу модернизируемой БМП-2 и не лишает ее имеющихся качеств.Как уже упоминалось, еще в середине прошлого десятилетия модуль «Бережок» стал предметом экспортного контракта. Российская армия, однако, не торопилась заказывать подобное оборудование. Ситуация изменилась лишь несколько лет назад, в первой половине текущего десятилетия. Минобороны проявило интерес к «Бережку», и вскоре он получил реальные перспективы. Улучшенный модуль стали показывать на выставках, а в средствах массовой информации появились оптимистичные сообщения.Наконец, был разработан полноценный новый проект модернизации техники. Нынешний проект БМП-2М в первую очередь предусматривает установку модуля Б05Я01 в его современной конфигурации. Кроме того, технику планируется оснастить двигателями УТД-23 повышенной мощности – 370 л.с. Для сравнения, базовый двигатель машины УТД-20С1 развивает лишь 300 л.с. Прирост мощности позволит компенсировать некоторое увеличение массы и сохранить желаемую подвижность.Не так давно стало известно, что армия заказала первую партию модернизированных БМП-2М. 16 машин с новыми двигателями и вооружением до конца года должны будут поступить в одну из танковых дивизий сухопутных войск. После всестороннего изучения в частях будет принято решение о дальнейшей судьбе проекта. При получении положительных результатов армия продолжит обновление техники.По разным данным, в настоящее время в вооруженных силах России эксплуатируется порядка 3,5 тыс. боевых машин пехоты типа БМП-2. Около 1500 единиц такой техники находится на хранении. Все эти машины относятся к базовой модификации, и потому далеко не в полной мере соответствуют актуальным требованиям. При этом армия пока не имеет возможности заменить весь этот парк современной техникой и будет вынуждена продолжать ее эксплуатацию. Для сокращения известных рисков армии, ожидающей совершенно новые машины, придется модернизировать уже имеющиеся.После нескольких десятилетий поисков решений и разработки проектов российская армия выбрала наиболее интересный и выгодный способ модернизации имеющейся техники. В обозримом будущем может развернуться полномасштабная серийная модернизация существующих БМП-2, в результате которой парк такой техники получит новые боевые возможности и сможет более полно отвечать требованиям времени.