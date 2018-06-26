Купи блиндаж, солдат! Торговля "безопасными" должностями и позициями в ВСУ

На наших страницах на днях публиковался материал, в котором рассказывалось о существенном недокомплекте украинских подразделений в районе выполнения так называемой «операции объединённых сил». Сегодня приходят новые подробности того, какие меры предпринимает украинское командование для того, чтобы пытаться решать проблему или же из этой проблемы извлекать прибыль.Так, в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ военнослужащие жалуются на то, что командование пытается «латать дыры», возлагая на рядовой и сержантский состав всё новые и новые обязанности в связи с существенным недокомплектом бригады. В этой связи в бригаде начата работа психологического характера, направленная на то, чтобы военнослужащие не писали рапорты об увольнении из рядов ВСУ. Одно из направлений: «создание условий для повышения морально-психологического состояния бойцов».Командование ДНР со ссылкой на разведку сообщает о коррупции в рядах всё той же 36-й бригады. Сообщается, что командование приторговывает не только должностями, но и даже позициями – чем более защищённой является позиция, тем бОльшую сумму должен выложить военнослужащий, чтобы именно на ней он и проходил службу в зоне «ООС» - причём чем дальше от непосредственной линии соприкосновения, тем выше расценки.Напомним, что ранее публиковалась информация о том, что украинские военнослужащие «продают» свои позиции и противнику (войскам ЛДНР), предварительно продвигаясь в так называемой серой зоне. Вот уже поистине, кому война, а кому... ничего личного – просто бизнес.За истекшие сутки украинские силовики не менее семи раз нарушили действующий режим прекращения огня.