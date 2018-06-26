16:16 26 июня
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Купи блиндаж, солдат! Торговля "безопасными" должностями и позициями в ВСУ

На наших страницах на днях публиковался материал, в котором рассказывалось о существенном недокомплекте украинских подразделений в районе выполнения так называемой «операции объединённых сил». Сегодня приходят новые подробности того, какие меры предпринимает украинское командование для того, чтобы пытаться решать проблему или же из этой проблемы извлекать прибыль.

Купи блиндаж, солдат! Торговля "безопасными" должностями и позициями в ВСУ


Так, в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ военнослужащие жалуются на то, что командование пытается «латать дыры», возлагая на рядовой и сержантский состав всё новые и новые обязанности в связи с существенным недокомплектом бригады. В этой связи в бригаде начата работа психологического характера, направленная на то, чтобы военнослужащие не писали рапорты об увольнении из рядов ВСУ. Одно из направлений: «создание условий для повышения морально-психологического состояния бойцов».


Командование ДНР со ссылкой на разведку сообщает о коррупции в рядах всё той же 36-й бригады. Сообщается, что командование приторговывает не только должностями, но и даже позициями – чем более защищённой является позиция, тем бОльшую сумму должен выложить военнослужащий, чтобы именно на ней он и проходил службу в зоне «ООС» - причём чем дальше от непосредственной линии соприкосновения, тем выше расценки.

Напомним, что ранее публиковалась информация о том, что украинские военнослужащие «продают» свои позиции и противнику (войскам ЛДНР), предварительно продвигаясь в так называемой серой зоне. Вот уже поистине, кому война, а кому... ничего личного – просто бизнес.
За истекшие сутки украинские силовики не менее семи раз нарушили действующий режим прекращения огня.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/36obrmp
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Комментарии 12

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  1. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 14:57
    Вышел в поле-живи, как свинья...Ну а в теме 36-й бригады-как морская свинка..Чем быстрее оскотинятся-тем быстрее по домам разбредутся.
    Злой 55
    1. MPN (Павел) Сегодня, 15:07
      У тех, что на минах подрываются видать совсем денег нет...
      MPN
      1. Чёрный Сегодня, 15:52
        ..
        Цитата: MPN
        У тех, что на минах подрываются видать совсем денег нет...

        ....и мозгов тоже. Что то ни один из них не спрашивает, "зачем нас прислали убивать своих сограждан?" Им бы окоп поглубже, да блиндажик потеплей. А ещё лучше в тылу мародёрничать...
        Чёрный
    2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 15:20
      Цитата: Злой 55
      Вышел в поле-живи, как свинья...Ну а в теме 36-й бригады-как морская свинка..Чем быстрее оскотинятся-тем быстрее по домам разбредутся.

      Не разбредаются к сожалению уж 5 год request Так отдельные индивиды убегают только. Ну а то что все продаётся и покупается давно известно. hi
      vovanpain
    3. Чёрный Сегодня, 15:55
      Цитата: Злой 55
      Вышел в поле-живи, как свинья...Ну а в теме 36-й бригады-как морская свинка..Чем быстрее оскотинятся-тем быстрее по домам разбредутся.

      Согласен на 100 процентов. Ни один из них в силу своего скудоумия или постоянного пребывания в состоянии алкогольного опьянения не поймёт, что для командования укровермахта они мя-со! Свиньи, предназначенные на убой ради сладкой жизни Порося.
      Чёрный
  2. Гуру (Олег) Сегодня, 14:58
    А что нормальный Бизнес, чемодан с долларами и можно хоть до Киева. laughing
    Гуру
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 15:16
      Купи блиндаж, солдат! Торговля "безопасными" должностями и позициями в ВСУ

      По три гривны маленький, а за пять гривен - большой...ну очень большой laughing
      рич
    2. Rusland (Rusland) Сегодня, 15:30
      За чемодан долларов можно и обидчика своего, военкома, на передовую отправить и наблюдать за его отвагой из Киева.
      Rusland
      1. Чёрный Сегодня, 16:06
        Цитата: Rusland
        За чемодан долларов можно и обидчика своего, военкома, на передовую отправить и наблюдать за его отвагой из Киева.

        Это токо в их влажных мечтах. А в реале, пока эти зольдатен водку от безнадёги в окопах жрут да мародёрничают, военкомы преспокойно жируют на своих должностях, ещё и баб их пользуют попутно.( жинке хероя без удовольствия никак неможно) wassat
        Чёрный
  3. viktor. (Knyt) Сегодня, 15:04
    А не дешевле всю Раду с Парашей в центре Киева повесить?
    viktor.
    1. Дирижер Сегодня, 15:16
      Нет, там родственники, и родственники родственников , и еще крестные . и пившие на крестинах - дорого будет.
      Дирижер
      1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 15:54
        "Пакет града" решает проблему родственников good . Как правильно сказал "Ватник" "я вообще не понимаю как можно заставить что то делать человека у которого в руках оружие" и я с ним где то согласен. После получения оружия и даже загнания в окопы - хрен ты заставишь людей воевать если у него автомат, завсегда такого "командира" можно "самоубился". good , ну или "попал под обстрел сепаров" (перекинуть за бруствер и пру грат под него).
        Мих1974
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