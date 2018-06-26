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Купи блиндаж, солдат! Торговля "безопасными" должностями и позициями в ВСУ
На наших страницах на днях публиковался материал, в котором рассказывалось о существенном недокомплекте украинских подразделений в районе выполнения так называемой «операции объединённых сил». Сегодня приходят новые подробности того, какие меры предпринимает украинское командование для того, чтобы пытаться решать проблему или же из этой проблемы извлекать прибыль.
Так, в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ военнослужащие жалуются на то, что командование пытается «латать дыры», возлагая на рядовой и сержантский состав всё новые и новые обязанности в связи с существенным недокомплектом бригады. В этой связи в бригаде начата работа психологического характера, направленная на то, чтобы военнослужащие не писали рапорты об увольнении из рядов ВСУ. Одно из направлений: «создание условий для повышения морально-психологического состояния бойцов».
Командование ДНР со ссылкой на разведку сообщает о коррупции в рядах всё той же 36-й бригады. Сообщается, что командование приторговывает не только должностями, но и даже позициями – чем более защищённой является позиция, тем бОльшую сумму должен выложить военнослужащий, чтобы именно на ней он и проходил службу в зоне «ООС» - причём чем дальше от непосредственной линии соприкосновения, тем выше расценки.
Напомним, что ранее публиковалась информация о том, что украинские военнослужащие «продают» свои позиции и противнику (войскам ЛДНР), предварительно продвигаясь в так называемой серой зоне. Вот уже поистине, кому война, а кому... ничего личного – просто бизнес.
За истекшие сутки украинские силовики не менее семи раз нарушили действующий режим прекращения огня.
Так, в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ военнослужащие жалуются на то, что командование пытается «латать дыры», возлагая на рядовой и сержантский состав всё новые и новые обязанности в связи с существенным недокомплектом бригады. В этой связи в бригаде начата работа психологического характера, направленная на то, чтобы военнослужащие не писали рапорты об увольнении из рядов ВСУ. Одно из направлений: «создание условий для повышения морально-психологического состояния бойцов».
Командование ДНР со ссылкой на разведку сообщает о коррупции в рядах всё той же 36-й бригады. Сообщается, что командование приторговывает не только должностями, но и даже позициями – чем более защищённой является позиция, тем бОльшую сумму должен выложить военнослужащий, чтобы именно на ней он и проходил службу в зоне «ООС» - причём чем дальше от непосредственной линии соприкосновения, тем выше расценки.
Напомним, что ранее публиковалась информация о том, что украинские военнослужащие «продают» свои позиции и противнику (войскам ЛДНР), предварительно продвигаясь в так называемой серой зоне. Вот уже поистине, кому война, а кому... ничего личного – просто бизнес.
За истекшие сутки украинские силовики не менее семи раз нарушили действующий режим прекращения огня.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/36obrmp
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