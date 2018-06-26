Китайские СМИ назвали российский "Борей" "самой страшной лодкой в мире"

Китайские СМИ охарактеризовали российские подводные лодки проекта 955 "Борей" как ночной кошмар для США. Журналисты КНР считают, что залповый пуск четырех ракет "Булава", по мощности эквивалентный взрыву 160 ядерных бомб, является ответом России на рост численности американских войск в Восточной Европе.Как сообщает китайское издание Ifeng.com, российские подлодки "Борей" превосходят американские субмарины типа "Огайо". При длине 170 метров и водоизмещении свыше 20 тыс. тонн, они обладают бесшумным ходом, что повышает шансы быть не обнаруженными лодками противника. По мнению китайских журналистов, на российские субмарины обладают "страшным оружием" - межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава" Р-30 в количестве 16 штук, а также 12 торпедными аппаратами в носовой части субмарины, способными запускать как торпеды, так и противокорабельные ракеты.Авторы издания пишут, что МБР "Булава" была спроектирована в том же институте, где создавался российский "Тополь-М". Каждая ракета в состоянии нести от шести до десяти боеголовок. Ракета способна преодолевать системы ПРО вероятного противника и практически неуязвима.Характеристики российской подводной лодки вместе с характеристиками российской МБР "Булава", по мнению китайских СМИ, делают лодки проекта 955 "Борей" "самыми страшными в мире".