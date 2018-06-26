16:14 26 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Китайские СМИ назвали российский "Борей" "самой страшной лодкой в мире"

Китайские СМИ охарактеризовали российские подводные лодки проекта 955 "Борей" как ночной кошмар для США. Журналисты КНР считают, что залповый пуск четырех ракет "Булава", по мощности эквивалентный взрыву 160 ядерных бомб, является ответом России на рост численности американских войск в Восточной Европе.

Китайские СМИ назвали российский "Борей" "самой страшной лодкой в мире"


Как сообщает китайское издание Ifeng.com, российские подлодки "Борей" превосходят американские субмарины типа "Огайо". При длине 170 метров и водоизмещении свыше 20 тыс. тонн, они обладают бесшумным ходом, что повышает шансы быть не обнаруженными лодками противника. По мнению китайских журналистов, на российские субмарины обладают "страшным оружием" - межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава" Р-30 в количестве 16 штук, а также 12 торпедными аппаратами в носовой части субмарины, способными запускать как торпеды, так и противокорабельные ракеты.


Авторы издания пишут, что МБР "Булава" была спроектирована в том же институте, где создавался российский "Тополь-М". Каждая ракета в состоянии нести от шести до десяти боеголовок. Ракета способна преодолевать системы ПРО вероятного противника и практически неуязвима.

Характеристики российской подводной лодки вместе с характеристиками российской МБР "Булава", по мнению китайских СМИ, делают лодки проекта 955 "Борей" "самыми страшными в мире".

Использованы фотографии: Минобороны РФ
11

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. viktor. (Knyt) Сегодня, 15:07
    По мощности эквивалентна взрыву 160 ядерных бомб. Каких ядерных бомб?
    viktor.
    1. Например Сегодня, 15:09
      Цитата: viktor.
      Каких ядерных бомб?

      Больших ядерных бомб.
      Зачем придираетесь? Важна суть китайской мысли - залп 4 ракет это ответ на действия матрасов.
      А 160 или 60 ядерных бомб - это несущественные детали. И в первом и во втором случае это непоправимый ущерб.
      Например
      1. MPN (Павел) Сегодня, 15:19
        Цитата: Например
        Важна суть китайской мысли -

        С чего бы китайцы в направлении Россия против США мыслить начали так глубоко? Мы наверное подождем результатов Китай против США... Бореи пусть пока в плановые походы походят...
        MPN
        1. Чёрный Сегодня, 16:10
          Китайские СМИ назвали российский "Борей" "самой страшной лодкой в мире"
          Их даже "Пи Пи Ся" боится laughing
          Чёрный
    2. Ростовчанин (Дмитрий) Сегодня, 15:11
      Там все Хиросимами измеряют.
      Ростовчанин
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 15:13
        Китайские СМИ назвали российский "Борей" "самой страшной лодкой в мире"

        Да., не писаный красавец конечно. ..
        Зато серьезный мужчин в полном расцвете сил yes
        рич
      2. MPN (Павел) Сегодня, 15:16
        Цитата: Ростовчанин
        Там все Хиросимами измеряют.

        Очень слабоватая единица измерения на сегодня...
        MPN
        1. san4es Сегодня, 15:38
          Цитата: MPN
          ...Очень слабоватая единица измерения на сегодня...

          hi ...Управление - вероятно, газодинамическое. Маневр по курсу и высоте полета осуществляется в атмосфере. Так же возможно, что информация о маневрирующих боевых блоках не является достоверной, а речь идет о маневрирующей платформе разведения ББ (см.ниже recourse ).
          По западным данным (источник - Russian warhead alters...) в ходе испытательного пуска 1 ноября 2005 г. боевой блок (или платформа с боевым блоком) перешла на более низкую траекторию полета и совершила маневр. Скорость объекта при этом составляла около 5.5 км/с.
          - 3М-30 "Булава-30" (в ходе испытаний) - 3 х РГЧ ИН;
          - 3М-30 "Булава-30" (стандартная комплектация) - 6 х РГЧ ИН мощностью по 150 кт
          - 3М-30 "Булава-30" (вариант по западным данным) - 1 х маневрирующая БЧ мощностью 550-1000 кт;
          - "Булава-30" / "Булава-47" - 10 х маневрирующих РГЧ ИН. РГЧ могут совершать маневры в атмосфере по курсу и высоте;
          - "Булава-45" / "Булава-47" - 3 х маневрирующих РГЧ ИН мощностью 1-5 кт по одним и до 150 кт по др.данным.
          Изделие Г-30 (3Г30) - корпус платформы разведения боевых блоков и изделие Л-30 (3Л30) - корпус агрегатного отсека ракеты 3М-30 "Булава".
          san4es
        2. Ростовчанин (Дмитрий) Сегодня, 15:40
          Достойная единица была бы "Кузина мама" , например эквивалент 0.1 Км ~ 5 Мт
          Ростовчанин
        3. venik (Владимир) Сегодня, 15:46
          Цитата: MPN
          Очень слабоватая единица измерения на сегодня...

          =======
          Но только НЕ ДЛЯ ТЕХ, кто это кошмар ПЕРЕЖИЛ!! (Хоть их и единицы остались!)
          venik
        4. dauria (Алексей) Сегодня, 15:50
          Очень слабоватая единица измерения на сегодня...


          Корень кубический из мощности. В этом всё дело. И взрывная волна, и световое, и проникающая. Десять по 50 кт перекрывают бОльшую площадь , чем одна 500 кт. Смысла нет делать мощную. Какая разница, закипит сталь в эпицентре, или только расплавится - главное сделать это на большей площади. Кстати , кассетные бомбы из той же оперы. Да и фугаски больше 500 кг редкость - только по особо "крепким " целям. Оружейный плутоний ( да и другое) слишком дорогой материал, требующий много времени и расходовать надо с максимальной "пользой".
          dauria
  2. viktor. (Knyt) Сегодня, 15:10
    Цитата: Например
    .

    но ведь есть маленькие.
    viktor.
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 15:17
      Есть, но всё лучшее и большое для американцев.
      Rusland
  3. новичок (garik) Сегодня, 15:25
    если вспомнть относительно недавний скандал с янки адмиралами, по сливу инфы китайцам, то можно предположить, что китайцы знают, что говорят.
    новичок
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 15:27
    Цитата: рич
    Да., не писаный красавец конечно. ..
    Зато серьезный мужчин в полном расцвете сил

    ----------------------
    Почему? Очень хищный китообразный корпус. Многие морские хищники имеют подобное тело. В этом плане корабль-брутальный красавец, морской царь.
    Altona
  5. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 15:35
    Китайские СМИ назвали российский "Борей" "самой страшной лодкой в мире"

    Так и хочется ответить, чуть перефразировав Шрека: "Не очень-то вежливо! Нормальная подлодка".
    laughing
    Стройбат запаса
  6. непобедимый (саша) Сегодня, 15:44
    пенсионный возраст и ндс
    непобедимый
    1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 15:49
      ну а китайцы то тут причем, им незачем отвлекать россиян от насущных проблем, это наши активно этим занимаются
      а по поводу Борея все правильно, до сих пор единственная в мире РПКСН 4 поколения, у амеров 4 поколения только многоцелевые АПЛ
      _Ugene_
  7. san4es Сегодня, 15:48
    Китайские СМИ охарактеризовали российские подводные лодки проекта 955 "Борей" как ночной кошмар для США
    san4es
  8. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 15:52
    А дети Вами избранных, в каких государствах учатся, живут и разможаются? А надеетесь, что после того как территорию неприятеля засеете из Ваших подводных лодок, то сами в живых останетесь или дети Ваши и внуки? Не в 18-ом веке, чай, живёте!
    R.L.
    1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 15:56
      уважаемый, мухи отдельно, котлеты отдельно, здесь про Борей статья, вас не в ту тему занесло с вашими стонами
      _Ugene_
      1. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 16:13
        Читаю и снова перечитываю, только о "Борее" статья, а комменты о кидании шапок. И к тому "Китайские СМИ " это почти как "британские учёные"
        R.L.
  9. ltc35 (Алексей) Сегодня, 16:00
    [quote=Например][quote=vikt
    Важна суть китайской мысли ..[/quote]
    Неспроста китайцы леща кидают. Неспроста...
    ltc35
  10. Дирижер Сегодня, 16:03
    А зачем 12 ТА в носовом отсеке?
    Дирижер
    1. san4es Сегодня, 16:08
      Цитата: Дирижер
      А зачем 12 ТА в носовом отсеке?

      ...Для пуска 12-ти торпед или ракет
      san4es
    2. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 16:08
      у наших своё видение РПКСН, американцы считают что они в основном МБР должны таскать а их должны многоцелевые лодки охранять, наши считают что совсем без оружия оставлять нельзя РПКСН, он и сам должен себя защищать, поэтому и торпеды в наличии и КР, хотя на Огайо тоже 4 ТА имеется
      _Ugene_
Картина дня