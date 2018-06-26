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Артиллеристы ЦВО получили новые самоходные орудия «Малка»
Артиллерийское соединение, дислоцированное в Кемеровской области, пополнилось новыми 203-мм самоходными пушками «Малка», сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Данная техника в количестве 12 единиц поступили в округ в соответствии с Гособоронзаказом на 2018 год.
Мощные самоходные установки создавались с использованием элементов конструкции танков Т-72 и Т-80. Их нарезные орудия 2А44 калибра 203 мм способны производить до 3 выстрелов в минуту за счет усовершенствованного механизма заряжания (механизм базовой версии обеспечивал производство 1,5 выстр/мин).
Самоходки предназначены для уничтожения особо важных объектов и других целей противника на расстоянии до 50 километров.
Сообщается, что механизм наведения модернизированной «Малки» позволяет менять угол атаки 0 до 60 градусов. Экипаж установки составляет 6 человек – командир, водитель и расчет. Вес машины – 46,5 тонн, запас хода – более 600 км. Двигатель мощностью 840 л.с. разгоняет самоходку до 50 км/час.
Как отметили в пресс-службе, поступившие в соединение самоходные артиллерийские установки будут активно задействованы в лагерном сборе артиллеристов, который пройдет на Юргинском полигоне ЦВО (Кемеровская область) в июле 2018 года.
Данная техника в количестве 12 единиц поступили в округ в соответствии с Гособоронзаказом на 2018 год.
Мощные самоходные установки создавались с использованием элементов конструкции танков Т-72 и Т-80. Их нарезные орудия 2А44 калибра 203 мм способны производить до 3 выстрелов в минуту за счет усовершенствованного механизма заряжания (механизм базовой версии обеспечивал производство 1,5 выстр/мин).
Самоходки предназначены для уничтожения особо важных объектов и других целей противника на расстоянии до 50 километров.
Сообщается, что механизм наведения модернизированной «Малки» позволяет менять угол атаки 0 до 60 градусов. Экипаж установки составляет 6 человек – командир, водитель и расчет. Вес машины – 46,5 тонн, запас хода – более 600 км. Двигатель мощностью 840 л.с. разгоняет самоходку до 50 км/час.
Как отметили в пресс-службе, поступившие в соединение самоходные артиллерийские установки будут активно задействованы в лагерном сборе артиллеристов, который пройдет на Юргинском полигоне ЦВО (Кемеровская область) в июле 2018 года.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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