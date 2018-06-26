16:15 26 июня
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Артиллеристы ЦВО получили новые самоходные орудия «Малка»

Артиллерийское соединение, дислоцированное в Кемеровской области, пополнилось новыми 203-мм самоходными пушками «Малка», сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Артиллеристы ЦВО получили новые самоходные орудия «Малка»


Данная техника в количестве 12 единиц поступили в округ в соответствии с Гособоронзаказом на 2018 год.


Мощные самоходные установки создавались с использованием элементов конструкции танков Т-72 и Т-80. Их нарезные орудия 2А44 калибра 203 мм способны производить до 3 выстрелов в минуту за счет усовершенствованного механизма заряжания (механизм базовой версии обеспечивал производство 1,5 выстр/мин).

Самоходки предназначены для уничтожения особо важных объектов и других целей противника на расстоянии до 50 километров.

Сообщается, что механизм наведения модернизированной «Малки» позволяет менять угол атаки 0 до 60 градусов. Экипаж установки составляет 6 человек – командир, водитель и расчет. Вес машины – 46,5 тонн, запас хода – более 600 км. Двигатель мощностью 840 л.с. разгоняет самоходку до 50 км/час.

Как отметили в пресс-службе, поступившие в соединение самоходные артиллерийские установки будут активно задействованы в лагерном сборе артиллеристов, который пройдет на Юргинском полигоне ЦВО (Кемеровская область) в июле 2018 года.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 14

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  1. Rusland (Rusland) Сегодня, 15:47
    Для вскрытия обороны самое то.
    Rusland
    1. MPN (Павел) Сегодня, 15:56
      Цитата: Rusland
      Для вскрытия обороны самое то.
      Не только.
      для уничтожения особо важных объектов и других целей противника на расстоянии до 50 километров.
      То как уничтожение подходящих резервов, нарушение коммуникаций, штабов, складов и т.д.
      MPN
    2. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 16:03
      Какое вскрытие обороны?! Вы о чем? Эта пакость будет стрелять ядерными снарядами (для этого и создавалась) по площадям для заморения и уничтожения всего и вся, включая женщин, стариков и детей.
      Хотите верте, хотите не верте, но если даже ответка не прилетит, то ветер из поражённых раионов всю радиоактивную грязь вернёт в места отдачи приказов
      R.L.
      1. venik (Владимир) Сегодня, 16:09
        Цитата: R.L.
        Какое вскрытие обороны?! Вы о чем? Эта пакость будет стрелять ядерными снарядами (для этого и создавалась)

        ==========
        Ну, вообще-то стрельба "ядерными фугасами" - это лишь "дополнительная опция"..... (на случай ядерной войны).....
        А в остальном Павел прав!!!
        Так что Robert - "учите матчасть"!!!
        venik
      2. bk316 (Владимир) Сегодня, 16:11
        Это орудия для контбатарейной борьбы господин русофоб, ну и до кучи для уничтожения складов ПУ и проч. Так что писаться не надо сидите ровно и все будет ОК.
        bk316
      3. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 16:14
        Не несите чепухи... К примеру у одного, невменяемого, соседского государства есть укрепленные районы, которые, чисто гипотетически, нужно преодолеть для защиты прав человека и мирного населения включая женщин, стариков и детей...
        MoJloT
  2. Karislav (Артем) Сегодня, 15:50
    Это с ВОВ они дошли до наших дней
    Karislav
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 15:53
      Цитата: Karislav
      Это с ВОВ они дошли до наших дней

      Прочитайте сначала про Малку
      https://topwar.ru/139970-sau-bolshoy-moschnosti-2
      s7m-malka.html
      Аристарх Людвигович
    2. bk316 (Владимир) Сегодня, 15:53
      Какой блин ВОВ? Их в 1986 стали делать. При мне начали в войска поступать, жуть какие секретные были.
      Потом вроде перестали делать, видать возобновили производство.
      bk316
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 16:00
        Цитата: bk316
        Потом вроде перестали делать, видать возобновили производство.

        203-миллиметровые самоходные установки артиллерии Резерва Главного Командования 2С7 «Пион» (и их более современная версия 2С7М «Малка») производились с 1975 по 1990 год. Сейчас расконсервировали, провели необходимый ремонт и все готово стрелять. Поставили в войска.
        Аристарх Людвигович
        1. bk316 (Владимир) Сегодня, 16:09
          производились с 1975 по 1990 год

          Малка с 86 с 75 Пион, я ж говорю при мне первые образцы в войска пришли.
          А в статье написаны "новые" вот я и удивился.
          bk316
  3. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 15:51
    Самоходки модернизированные, а не новые. Их с 90х годов не выпускают. Установки 2С7, по договору об обычных вооружениях в Европе, ранее, в начале 1990-х годов, были выведены за Урал, после чего в значительной части переданы на складское хранение. Весной 2015 года Россия вышла из этого договора.

    Аристарх Людвигович
  4. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:01
    А новые снаряды для этих орудий вообще выпускают?
    Вадим237
  5. Piramidon (Степан) Сегодня, 16:03
    механизм наведения модернизированной «Малки» позволяет менять угол атаки 0 до 60 градусов

    Прям не пушка, а самолет какой то. Я не артиллерист, но слышал, что у орудия это называется углом возвышения.
    Piramidon
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