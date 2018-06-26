19:18 26 июня
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Почему военные специалисты в США заинтересовались изучением укуса комара?

Накануне Владимир Путин подписал указ о создании в Анапе инновационного военного исследовательского центра «Эра», в котором предполагается осуществление передовых разработок в интересах министерства обороны. Причём речь не только о непосредственной разработке вооружений или военной техники. Речь, например, о робототехнике, IT, биоинженерии. В принципе, речь может вестись о разработках двойного назначения.

В этой связи не будет лишним обратить внимание на то, над какими вопросами сегодня работают в зарубежных научно-исследовательских центрах. Один из сегментов – упомянутая выше биоинженерия и биомедицина.

Как пример – проект, который реализуется специалистами из университета штата Огайо (США). Два профессора университета – Бхарат Бхушан и Ховард Винбиглер опубликовали статью, в которой рассказывают об исследованиях укуса комара. Казалось бы, что здесь можно исследовать?.. Однако работой уже заинтересовались не только ведущие медицинские центры США, но и военные специалисты.


Из заявления Бхарата Бхушана:
Посмотрите, как действует комар: он абсолютно безболезненно для нас протыкает своим хоботком нашу кожу и может в течение достаточно длительного времени высасывать кровь, чего мы даже не замечаем. Он во время укуса не причиняет человеку никакой боли.
Далее профессор американского университета рассказывает, что руководимая им группа учёных исследовала комариный хоботок и создала алгоритм укуса, не вызывающего болевых ощущений у человека.


Профессор университета Огайо:
Мы выделили четыре причины, по которым человек не ощущает боли. Ранее говорили исключительно о веществе, которое комар использует для онемения участка кожи. Но это не всё. В его арсенале есть уникальная вибрация хоботка во время прокалывания кожи. Эта вибрация зазубренного участка жала, похожего на пилу, приводящая в движение чередующиеся мягкие и твёрдые части хоботка комара в такт пульсу и приводит к тому, что человек не подозревает об укусе, пока комар (москит) не сделает своё дело. Комариная слюна с уникальным белком окончательно гарантирует отсутствие болевых ощущений и какой-либо реакции человека.


Почему военные специалисты в США заинтересовались изучением укуса комара?


По словам Бхушана и Винбиглера, на этом основании создаётся уникальная микроигла, введение под кожу которой человек не будет ощущать.
Некоторые детали работы опубликованы в западном журнале «Механическое поведение биомедицинских материалов».

Авторы говорят о том, что их разработка могла бы стать прорывом при использовании в детских медучреждениях. Однако люди, которые привыкли экстраполировать научные разработки на военную сферу, понимают, что безболезненные микроиглы можно будет применять отнюдь не только в целях улучшения состояния здоровья человека. Как вариант – использование безболезненных инъекций, не оставляющих на теле никакого следа, в целях нанесения ущерба здоровью тому или иному человеку или группе людей, - о чём давно пишут конспирологи. Теперь подобного рода заметки (после публикации материала профессоров университета Огайо) конспирологией уже не выглядят.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 16:21
    Мало им малерии
    vkl.47
    1. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 16:44
      Им всегда смертей мало, что для одних смерть для них всегда деньги.
      Incvizitor
      1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 17:16
        Не конкретно "им", а вообще всем людям. Люди всегда будут изобретать средства убийства себе подобных. Тут нет различий, мы или они - не важно, - это людская натура.
        Джек О’Нилл
        1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 18:30
          Цитата: Джек О’Нилл
          Не конкретно "им", а вообще всем людям. Люди всегда будут изобретать средства убийства себе подобных. Тут нет различий, мы или они - не важно, - это людская натура.

          Слава Богу, это не присуще всему человечеству. Изобретать средства убийства себе подобных не является основой и сутью всех людей. Это присуще лишь для части людей, возможно - для большей части. Но есть и другая часть...
          Николай Фёдоров
          1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 18:49
            Слава Богу, это не присуще всему человечеству. Изобретать средства убийства себе подобных не является основой и сутью всех людей. Это присуще лишь для части людей, возможно - для большей части. Но есть и другая часть...

            В том то и дело, что это присуще совершенно всем людям!
            Джек О’Нилл
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:48
      Кому ИМ?Подобные исследования и у нас тоже..Во всяком случае были.Большинство весьма полезных изобретений можно поставить на "военные рельсы"..Если не все.
      Цитата: vkl.47
      Мало им малерии
      210окв
  2. Чёрный Сегодня, 16:22
    Пока человечество не самоуничтожит себя, оно будет создавать и создавать всё новое и новое оружие и способы для самоуничтожения. К сожалению это так и этот процесс практически необратим.
    Чёрный
    1. Anarchist (Александр) Сегодня, 16:39
      А я верю, что человечество победит жадную буржуазию, а с ней уйдут вооружённые конфликты и все подобные проявления... Анархия - мать порядка! И беден не тот, кому не хватает, а тот, кому мало...
      Anarchist
      1. Чёрный Сегодня, 16:56
        Цитата: Anarchist
        А я верю, что человечество победит жадную буржуазию, а с ней уйдут вооружённые конфликты и все подобные проявления
        Святая заблудшая душа wassat
        Чёрный
        1. Anarchist (Александр) Сегодня, 17:00
          Вот Вы и Вам подобные мешают сбычи подобных мечт! Ничего в себе менять не хотят... Платят врачам, ментам, в разных инстанциях, а потом сетуют на коррупцию.
          Человек вынужден убивать себе подобных защищаясь! Но есть те, кому мало и вот они и нападают... И это не черта характера, а подлость души. Ничего, мы ещё запрягаем...
          Цитата: Чёрный
          Святая заблудшая душа
          И это не я ненормальный, а с Вами что-то не то... Раз так мерить стали.
          Anarchist
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:54
      Вряд ли кто-то станет отрицать что человек отличается особой изобретательностью именно в поиске способов уничтожения себе подобных ...
      bouncyhunter
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 17:10
        Господа комментаторы, берите пример с комаров - те друг-друга не жалят yes
        рич
        1. MPN (Павел) Сегодня, 18:39
          Ну там тоже половые связи..., возможно и гомосексуальные..., пока вот изучают, а так то с вибрацией , безболезненно и не замечают как пополняют ряды геев... laughing
          MPN
        2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:50
          Рич, мало того, они ещё и погуманней нас будут, ибо кусают нас безболезненно!
          sabakina
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:28
    Помню, в мое тяжелое тоталитарное детство, гаджетов не было, интернета тож..Телик и радио..Но больше нравилось радио, радиостанций конечно мало было,но...Ежемесячно по радио в 16.00 шла такая передача КОАПП. Репортаж о событиях невероятных-цикл радиоспектаклей по сценариям Майлена Константиновского, в юмористической форме знакомивших детей с проблемами бионики.Даже книжная серия была.В одной из передач, вот как раз о том о чем написано в новости и говорилось...какая тут конспирология...
    parusnik
  4. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:30
    А чего Вы хотите? За насекомыми - 300 млн. лет эволюции.
    У нас к ним инстинктивное отвращение. Как к обогнавшим нас эволюционно.
    Механически и химически - это самые совершенные создания.
    Полет майского жука - крошечные крылышки поднимают тяжеленное тело.
    Как? Этакий Сикорски с пропеллером от игрушечного дрона!
    Прыжок блохи на высоту в тысячу раз превышающую ее рост.
    Поэтому новейшие исследования направлены на изучение насекомых,
    пауков, сороконожек и т.д. Их суставов, глаз, химичских процессов.
    Между прочим - ненавистные в России нано-технологии smile : только био-нано-технологии.
    Изучение микромира - ключ к технологическому доминированию в ближайшем будущем.
    voyaka uh
    1. Чёрный Сегодня, 16:34
      Цитата: voyaka uh
      Между прочим - ненавистные в России нано-технологии

      Да не нанотехнологии в России ненавистные, а рыжий пёс, который с них харчуется ( и как раз таки создаёт только видимость кипучей деятельности, разворовывая выделение средства) smile В остальном согласен. good
      Чёрный
      1. Комментарий был удален.
    2. Pirogov Сегодня, 16:36
      Цитата: voyaka uh
      А чего Вы хотите? За насекомыми - 300 млн. лет эволюции.
      У нас к ним инстинктивное отвращение. Как к обогнавшим нас эволюционно.
      Механически и химически - это самые совершенные создания.
      Полет майского жука - крошечные крылышки поднимают тяжеленное тело.
      Как? Этакий Сикорски с пропеллером от игрушечного дрона!
      Прыжок блохи на высоту в тысячу раз превышающую ее рост.
      Поэтому новейшие исследования направлены на изучение насекомых,
      пауков, сороконожек и т.д. Их суставов, глаз, химичских процессов.
      Между прочим - ненавистные в России нано-технологии smile : только био-нано-технологии.
      Изучение микромира - ключ к технологическому доминированию в ближайшем будущем.

      Ну да США и Израиль ,белые и пушистые ,а ещё и учёные.............................смени ник на СКАЗОЧНИК .
      Pirogov
    3. Сидор Аменподестович (Сидор Аменподестович) Сегодня, 16:58
      Полет майского жука - крошечные крылышки поднимают тяжеленное тело.
      Как?

      Очень просто. Нужно - всего лишь! - создать вибродвигатель, способный совершать нужно количество колебаний в секунду, и достаточно прочные крылья.
      Проблема человечества не в непонимании моделей природы, а в невозможности их воспроизвести, в виду отсутствия подходящих материалов и источника энергии.
      Сидор Аменподестович
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 18:01
        Да я понимаю, что законы физики жук не нарушает.
        Как Вы правильно написали good - дело в материалах.
        Их и изучают очень серьезно.
        voyaka uh
    4. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 17:25
      Не так уж они и совершенны. У них и недостатков (по сравнению с высшими позвоночными) хватает: примитивные нервная, кровеносная и дыхательная системы например. Из-за особенностей дыхательной системы их наземные виды не могут вырасти больше определённого размера (конечностям будет кислорода сильно не хватать). Так же их размер ограничивает необходимость линьки - приходится полностью менять экзоскелет из которого выросли. Есть и масса других.
      Так что "там не всё так однозначно". wink
      ALEXXX1983
      1. Володин (Алексей) Сегодня, 17:29
        Цитата: ALEXXX1983
        Из-за особенностей дыхательной системы их наземные виды не могут вырасти больше определённого размера

        Что-то мне подсказывает, что они вообще не комплексуют по поводу своих размеров)))
        Володин
        1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 17:30
          Само собой - комплексы могут возникнуть только при наличии разума.
          ALEXXX1983
          1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:58
            Мы наивно думаем, что предзошли их в разуме.
            У многих насекомых другой тип разума - коллективный, децентрализованный.
            Один муравей - туп, как пробка, десять уже начинают соображать
            "как жить", а 10,000 - вырабатывают сложные стратегии и тактики премещений, войн, строительства, сельского хозяйства - выращивания "коров" (тлей) и "пшеницы" (грибов).
            Все это люди только начинают изучать про них.
            voyaka uh
  5. Дирижер Сегодня, 17:38
    Не летальное оружие . Противно зудит и кусает до почесух .
    Дирижер
  6. Vard Сегодня, 17:40
    У них Комарихи неправильные... наши как!!! между лопаток вдарят... глаза на лоб лезут и волдырь потом... Так что на основе наших иглы без боли похоже сделать нельзя...
    Vard
    1. DMoroz Сегодня, 18:28
      У нас в разных регионах тоже не одинаковые (именно обычные комары). Один однажды с Ямала случайно в чемодане в Сочи в отпуск со мной прилетал, так он реально по размеру раза в два больше чем южные.
      DMoroz
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