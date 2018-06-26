Почему военные специалисты в США заинтересовались изучением укуса комара?

Посмотрите, как действует комар: он абсолютно безболезненно для нас протыкает своим хоботком нашу кожу и может в течение достаточно длительного времени высасывать кровь, чего мы даже не замечаем. Он во время укуса не причиняет человеку никакой боли.

Далее профессор американского университета рассказывает, что руководимая им группа учёных исследовала комариный хоботок и создала алгоритм укуса, не вызывающего болевых ощущений у человека.

Мы выделили четыре причины, по которым человек не ощущает боли. Ранее говорили исключительно о веществе, которое комар использует для онемения участка кожи. Но это не всё. В его арсенале есть уникальная вибрация хоботка во время прокалывания кожи. Эта вибрация зазубренного участка жала, похожего на пилу, приводящая в движение чередующиеся мягкие и твёрдые части хоботка комара в такт пульсу и приводит к тому, что человек не подозревает об укусе, пока комар (москит) не сделает своё дело. Комариная слюна с уникальным белком окончательно гарантирует отсутствие болевых ощущений и какой-либо реакции человека.

Накануне Владимир Путин подписал указ о создании в Анапе инновационного военного исследовательского центра «Эра», в котором предполагается осуществление передовых разработок в интересах министерства обороны. Причём речь не только о непосредственной разработке вооружений или военной техники. Речь, например, о робототехнике, IT, биоинженерии. В принципе, речь может вестись о разработках двойного назначения.В этой связи не будет лишним обратить внимание на то, над какими вопросами сегодня работают в зарубежных научно-исследовательских центрах. Один из сегментов – упомянутая выше биоинженерия и биомедицина.Как пример – проект, который реализуется специалистами из университета штата Огайо (США). Два профессора университета – Бхарат Бхушан и Ховард Винбиглер опубликовали статью, в которой рассказывают об исследованиях укуса комара. Казалось бы, что здесь можно исследовать?.. Однако работой уже заинтересовались не только ведущие медицинские центры США, но и военные специалисты.Из заявления Бхарата Бхушана:Профессор университета Огайо:По словам Бхушана и Винбиглера, на этом основании создаётся уникальная микроигла, введение под кожу которой человек не будет ощущать.Некоторые детали работы опубликованы в западном журнале «Механическое поведение биомедицинских материалов».Авторы говорят о том, что их разработка могла бы стать прорывом при использовании в детских медучреждениях. Однако люди, которые привыкли экстраполировать научные разработки на военную сферу, понимают, что безболезненные микроиглы можно будет применять отнюдь не только в целях улучшения состояния здоровья человека. Как вариант – использование безболезненных инъекций, не оставляющих на теле никакого следа, в целях нанесения ущерба здоровью тому или иному человеку или группе людей, - о чём давно пишут конспирологи. Теперь подобного рода заметки (после публикации материала профессоров университета Огайо) конспирологией уже не выглядят.