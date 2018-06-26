19:19 26 июня
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США восстанавливают объекты в Европе, пригодные для использования ВВС

Соединенные Штаты увеличивают вложения в создание инфраструктуры ВВС в Восточной Европе. Незаметное финансирование объектов, расположенных не далеко от границы России позволит Вашингтону быстро развернуть свои силы на этом участке, пишет газета Defense News.

США восстанавливают объекты в Европе, пригодные для использования ВВС


Всего на создание военной инфраструктуры в Европе в рамках сдерживания "российской агрессии", Вашингтон планирует потратить в следующем году почти 830 млн. долларов. По данным издания, почти половина этой суммы будет потрачена на объекты и программы американских ВВС. Общая же сумма финансирования строительства военных объектов по европейской оборонной инициативе возрастет с 4,8 млрд долларов в этом году до 6,5 млрд долларов в следующем.


Как сообщает издание, Пентагон считает, что создание своеобразных "аэродромов подскока" позволят ВВС США быстро обеспечить американские войска в "случае вторжения российских войск" в любую восточноевропейскую страну. Именно по этой причине создаются громадные запасы военного снаряжения в Великобритании и Германии, а также реконструируются аэродромы, расположенные на территории Восточной Европы,. При этом США не строят новые базы, а восстанавливают все объекты, оставшиеся со времен существования Варшавского договора.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 18

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  1. Чёрный Сегодня, 16:31
    Как сообщает издание, Пентагон считает, что создание своеобразных "аэродромов подскока" позволят ВВС США быстро обеспечить американские войска в "случае вторжения российских войск" в любую восточноевропейскую страну.
    Это они так говорят. А думают о другом." Подскок" им нужен исключительно в случае предполагаемого нападения на Россию......А заодно и евролохам показать - будите выпендриваться - прилетим и наведём вам тут "демократический порядок"
    Чёрный
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 17:06
      И прилетят и наведут. Можно даже не сомневаться
      рич
    2. Неплохой (Виталий) Сегодня, 17:07
      Железка, шоссейка проблемные в части логистики, вот и думают по воздуху переправлять, возможно будут просить опять наши Русланы, неплохо бы показать им фигу и другие понятные всем жесты.
      Неплохой
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:58
        США восстанавливают объекты в Европе, пригодные для использования ВВС
        аквапарк,на месте нашей базы ВВС ГСВГ -Бранд- снесут что ли ? не думаю...хотя..полоса и капониры ещё существуют.
        андрей юрьевич
        1. reservist (Алексей) Сегодня, 18:11
          зачем сносить, будет у авиабазы свой бассейн ... fellow
          reservist
          1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 18:13
            Цитата: reservist
            зачем сносить, будет у авиабазы свой бассейн ... fellow

            мысль о том,что американцы будут жить там, где жил я- убивает...
            андрей юрьевич
  2. Pirogov Сегодня, 16:33
    ............Как сообщает издание, Пентагон считает, что создание своеобразных "аэродромов подскока" позволят ВВС США быстро обеспечить американские войска в "случае вторжения российских войск" в любую восточноевропейскую страну...........................................
    . (США благодетели и спасители Европы ) Аэродромы подскока нужны ,чтобы ЕС знал своё место и не перечил своим хозяевам в Вашингтоне........... как то так.
    Pirogov
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:57
      Привет ! hi Всё как всегда - союзников и партнёров надо держать в узде .
      bouncyhunter
      1. Pirogov Сегодня, 17:03
        Цитата: bouncyhunter
        Привет ! hi Всё как всегда - союзников и партнёров надо держать в узде .

        Привет. Ага а то обнаглели папе перечить начали.
        Pirogov
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:06
          Цитата: Pirogov
          а то обнаглели папе перечить начали

          Совсем уже нюх потеряли ...
          bouncyhunter
  3. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 16:45
    Цитата: Чёрный
    Как сообщает издание, Пентагон считает, что создание своеобразных "аэродромов подскока" позволят ВВС США быстро обеспечить американские войска в "случае вторжения российских войск" в любую восточноевропейскую страну.
    Это они так говорят. А думают о другом." Подскок" им нужен исключительно в случае предполагаемого нападения на Россию......А заодно и евролохам показать - будите выпендриваться - прилетим и наведём вам тут "демократический порядок"

    Всё верно, а ещё "тихая" оккупация Европы! Затем заставят ресурсы в три дорога покупать!!! laughing
    Black Sniper
  4. Zalet Сегодня, 17:07
    На западном направлении угроза не такая большая, Вот южные границы России в опасности ! Если на БВ начнут мочить Иран миллионы беженцев рванут в азиатские страны бывшего СССР сметая все на своем пути..(а этот план идеальный ,чтобы втянуть Россию в войну с исламским миром .) А границы то тут открыты ..
    Zalet
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 17:31
      Кто начнет мочить Иран? belay
      И куда миллионы иранских беженцев-шиитов рванут сметая все на своем пути.? в сунитские азиатские страны бывшего СССР? belay
      рич
      1. Zalet Сегодня, 17:52
        Цитата: рич
        Кто начнет мочить Иран? belay
        И куда миллионы иранских беженцев-шиитов рванут сметая все на своем пути.? в сунитские азиатские страны бывшего СССР? belay

        Что вы так сразу запаниковали, такой варинат уже давно в разработки у США и Израиля .. hi И ведь у них это может получиться , пока мы на западе укрепляемся и на Дальнем востоке ..Все будет неожиданно , как всегда . soldier
        Zalet
  5. Гуру (Олег) Сегодня, 17:16
    Американцы любят на аэродромах свои базы устраивать.
    Гуру
    1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 17:21
      Цитата: Гуру
      Американцы любят на аэродромах свои базы устраивать.

      а мы типа в тайге или тундре, то же старые базы восстанавливаем
      Сандор Клиган
  6. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 17:35
    Как там у классика - если на стене висит ружьё, значит оно обязательно выстрелит? Развал Союза не остановил янки, будут разваливать РФ. Иначе к чему все эти приготовления?
    Doliva63
    1. lopvlad (rr) Сегодня, 19:02
      Цитата: Doliva63
      будут разваливать РФ


      и наши эффективные менеджеры им с удовольствием помогают и помогут.

      Цитата: Doliva63
      Иначе к чему все эти приготовления?


      вот постоят аэродромы кругом и базы вокруг России.А потом выступит Медведев и скажет "У нас нет иного выхода как сдаться США,ну вы должны войти в наше положение,наши дети и имущество за рубежом"
      lopvlad
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