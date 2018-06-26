США восстанавливают объекты в Европе, пригодные для использования ВВС

Соединенные Штаты увеличивают вложения в создание инфраструктуры ВВС в Восточной Европе. Незаметное финансирование объектов, расположенных не далеко от границы России позволит Вашингтону быстро развернуть свои силы на этом участке, пишет газета Defense News.Всего на создание военной инфраструктуры в Европе в рамках сдерживания "российской агрессии", Вашингтон планирует потратить в следующем году почти 830 млн. долларов. По данным издания, почти половина этой суммы будет потрачена на объекты и программы американских ВВС. Общая же сумма финансирования строительства военных объектов по европейской оборонной инициативе возрастет с 4,8 млрд долларов в этом году до 6,5 млрд долларов в следующем.Как сообщает издание, Пентагон считает, что создание своеобразных "аэродромов подскока" позволят ВВС США быстро обеспечить американские войска в "случае вторжения российских войск" в любую восточноевропейскую страну. Именно по этой причине создаются громадные запасы военного снаряжения в Великобритании и Германии, а также реконструируются аэродромы, расположенные на территории Восточной Европы,. При этом США не строят новые базы, а восстанавливают все объекты, оставшиеся со времен существования Варшавского договора.