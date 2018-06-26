19:18 26 июня
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Результаты опроса на Украине: виноваты все, но больше всех – Янукович

Около двух третей респондентов проведенного на Украине опроса возложили вину за сложившуюся в стране ситуацию на экс-президента Виктора Януковича. Вторую строку в рейтинге «виновности» заняла Российская Федерация, передает Интерфакс.



В ходе проведения опроса представители социологической группой «Рейтинг» предлагали респондентам оценить уровень виновности личности/институции за сложную ситуацию на Украине по пятибалльной шкале: 1 балл – «очень виноват», 5 – «совсем невиновен».


В результате 60% опрошенных заявили, что во всем «очень виноват» Янукович. Еще 18% считают его просто «виноватым».

Ненамного отстал и нынешний президент Петр Порошенко: «очень виноватым» его считают 53% респондентов, «виноватым» – 24%.

Бывшего премьера Николая Азарова назвали «очень виноватым» 51% и «виноватым» – 21%. Действующий глава кабинета набрал поменьше «черных меток» – «очень виноват» – 40%, «виноват» – 26%.

На вопрос, а какова степень вины самого украинского народа, ответили ожидаемо, типа: а мы-то здесь причем? Лишь 9% посчитали украинцев виновными в сложившейся ситуации. Еще 13% респондентов заявили о «некоторой степени вины» (видимо, на уровне 4 баллов). Не видят вообще никакой вины за украинским народом 24%.

Зато за виновность России проголосовали 52% опрошенных («очень виновата»). К ним присоединились еще 19%, усмотревших некоторую вину РФ. Заступились за Россию лишь 5% («совсем невиновна»).

Нашлись и такие, кто всю ответственность за происходящее в стране возложил на американцев (21%). При этом считают США «совсем невиновными» только 5%.

Опрос проводился путем формализованного интервью с 14 по 24 июня. Всего было опрошено 2500 украинских граждан. По данным исследователей погрешность не превышает 2 процентов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 41

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  1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 16:59
    Можно и более ранних деятелей вспомнить, каждый приложил руку и отщипывал по маленьку, делал неньку стройной и аппетитной для Евросоюза.
    Неплохой
    1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 17:07
      У одного философа (сейчас не вспомнить) есть пять главных отличий, чем благородный человек отличается от неблагородного (быд..ла). Так вот, вторым пунктом звучит то, что у быд.ла всегда во всём кто-то виноват (Россия, Путин, Янукович), только не он сам. Вот и делайте выводы. recourse
      Проксима
      1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 17:23
        У нас тоже такой персонаж есть - Чубайс. Скоро вместо него многие будут называть Медведева и Путина. А кто их выбрал? В ответ тишина. Так что мы с украинцами братья навек wink
        Донской
        1. Logall (Александр) Сегодня, 18:07
          Цитата: Донской
          есть - Чубайс. Скоро вместо него многие будут называть Медведева и Путина.

          Дык на Медведева только ленивый не пиняет! Его никто не выбирал... А вот Вована выбирали в надежде, что он вышвырнет мишку и ему подобных... Да только он больше не Путин, а примкнувший к ...
          Президент Путин разогнал олигархов, а царь Путин возглавил их!
          Logall
          1. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 18:57
            Выбирали в надежде, но не у всех она была...
            zapfen
      2. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 18:05
        Цитата: Проксима
        Так вот, вторым пунктом звучит то, что у быд.ла всегда во всём кто-то виноват (Россия, Путин, Янукович), только не он сам. Вот и делайте выводы

        laughing а у нас типа виноваты инопланетяне lol до недавнего во всем виноват Ельцин и Чубайс, теперь к ним Медведев присоединился
        Сандор Клиган
        1. MPN (Павел) Сегодня, 18:49
          Цитата: Сандор Клиган
          а у нас типа виноваты инопланетяне

          Включили бы в опрос инопланетян и бабу Ягу , глядишь помягче бы рейтинги были..., но..Баба Яга против. winked
          MPN
      3. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:57
        Цитата: Проксима
        Так вот, вторым пунктом звучит то, что у быд.ла всегда во всём кто-то виноват (Россия, Путин, Янукович), только не он сам.

        А у элиты, кто виноват?
        svp67
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:08
      Да при чем тут деятели?А они сами,украинцы-белые и пушистые потерпевшие?Где они были когда негодяи скакали на майдане,жгли людей..Они и виноваты ОЧЕНЬ..
      Цитата: Неплохой
      Можно и более ранних деятелей вспомнить, каждый приложил руку и отщипывал по маленьку, делал неньку стройной и аппетитной для Евросоюза.
      210окв
      1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 17:15
        hi Всё в одном их же кто-то выбирал.
        Неплохой
    3. Семен1972 (Семен) Сегодня, 17:15
      Цитата: Неплохой
      , делал неньку стройной и аппетитной для Евросоюза.

      Прикольно, а Иван в этот момент спал)))) Работать надо...работать..поэтому Германия и делает мерседесы, а мы жигули скопировать не можем.
      Семен1972
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 18:20
        а госдеповский бот не хочет вспомнить что Россия строит АЭС , которые не может строить Германия .
        как в госдепе думают - что сложнее сделать , АЭС или железную повозку ?
        просто экспл
        1. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 18:45
          АЭСы строим,а простую турбину для крымской котельной должны почему то у Сименса воровать,так как своей и нет? Я думаю что этот вопрос этому боту то же надо задать? Пускай и расскажет нам что там в госдепе по этому поводу говорят..
          sapporo1959
    4. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 17:32
      Судьба Окраины - это бесконечная борьба между долбакряками, в которой периодически побеждает тот или иной долбакряк, и гиднюки начинают жить ещё хуже. Окраинцы попали в петлю времени laughing
      Сармат Саныч
      1. den3080 Сегодня, 17:43
        Опрос неправильный! И недостоверный!
        Правильный и достоверный опрос получился бы такой
        Тема: А нас-то за шо?
        И два ответа:
        1. Ни за шо(невиноватые)
        2. Сами усе зробили(виноватые)
        Впрочем и результат предсказать несложно.
        99% ответило бы «да» на 1 вопрос.
        :)
        den3080
    5. сибиралт (Олег) Сегодня, 17:45
      Во все времена плохому танцору мешает одно и то же. lol
      сибиралт
  2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 17:00
    *Невиноватая я ,он сам пришёл!* am Как обычно виноваты все,кроме самих украинцев.
    Фил77
  3. Zalet Сегодня, 17:01
    Про строчку опроса забыли "Сами виноваты" , там конечно по нулям..
    Zalet
  4. рич (дмитрий) Сегодня, 17:02
    Опрос проводился путем формализованного интервью с 14 по 24 июня. Всего было опрошено 2500 украинских граждан. По данным исследователей погрешность не превышает 2 процентов.

    опросы на Украине. с "малой долей погрешности". это тоже самое как если бы нквдшники в 1937 году ходили по квартирам и проводили опрос И мне кажется доля погрешности была-бы такой же. Люди просто боятся говорить правду
    рич
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:09
      Да,кто то боится,а кто то твердит вбитую в башку мантру..
      Цитата: рич
      Опрос проводился путем формализованного интервью с 14 по 24 июня. Всего было опрошено 2500 украинских граждан. По данным исследователей погрешность не превышает 2 процентов.

      опросы на Украине. с "малой долей погрешности". это тоже самое как если бы нквдшники в 1937 году ходили по квартирам и проводили опрос И мне кажется доля погрешности была-бы такой же. Люди просто боятся говорить правду
      210окв
  5. андрсон (андерсон ..) Сегодня, 17:08
    Всё как всегда.
    андрсон
  6. Ирек (Paparazzi Kazan ) Сегодня, 17:11
    У каклов всегда другие в их бедах виноваты , может каструли снять?...
    Ирек
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 18:37
      с куском мяса на голове животному я бы присудил какую нибудь номинацию
      консерватор
  7. viktor. (Knyt) Сегодня, 17:13
    Бараны виновны только они fool
    viktor.
    1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 17:16
      Цитата: viktor.
      Бараны виновны только они fool

      И овцы!!!
      Семен1972
  8. viktor. (Knyt) Сегодня, 17:17
    Цитата: Семен1972
    Цитата: viktor.
    Бараны виновны только они fool

    И овцы!!!

    И !!! wassat
    viktor.
  9. Alekseits (Николай) Сегодня, 17:20
    Цитата: рич
    Опрос проводился путем формализованного интервью с 14 по 24 июня. Всего было опрошено 2500 украинских граждан. По данным исследователей погрешность не превышает 2 процентов.

    опросы на Украине. с "малой долей погрешности". это тоже самое как если бы нквдшники в 1937 году ходили по квартирам и проводили опрос И мне кажется доля погрешности была-бы такой же. Люди просто боятся говорить правду

    С языка сняли. laughing
    Если бы это было тайное анкетирование, думаю, результаты были бы НАМНОГО любопытнее.
    Alekseits
    1. Gato (Сергей) Сегодня, 19:11
      Ага, как в том анекдоте:
      В деревне Гадюкино и деревне Бердищево производили исследование длины половых членов. В деревне Гадюкино получили результат 25 см, в деревне Бердищево - 14 см.
      Вопрос:
      - В чем причина столь различных результатов?
      Ответ:
      - В деревне Гадюкино производился опрос, а деревне Бердищево - измерение.
      Gato
  10. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 17:26
    ну да. Кто виноват в пенсионной реформе?) Вопрос на миллион
    bogart047
    1. Дирижер Сегодня, 17:34
      Путин Виноват и Медведев - муллион в студию !
      Дирижер
    2. bardadym Сегодня, 17:43
      "Виноват" капитализм. Ну или как там по-умному называется нынешний строй.
      А вот кто виноват в том, что у нас капитализм - это да, все МЫ. В полный рост и всем составом. Продали свое будущее за жвачку и джинсы, как тот еврей право первородства за миску чечевичной похлебки.
      bardadym
      1. Gato (Сергей) Сегодня, 19:09
        Цитата: bardadym
        как там по-умному называется нынешний строй

        Он называется клептократический олигархат. Ну или олигархическая клептократия - те же яйца в профиль
        Gato
  11. Mimohod (Михаил) Сегодня, 17:34
    [В результате 60% опрошенных заявили, что во всем «очень виноват» Янукович
    Виноват лишь в том, что жестко не подавил вовремя преступный беспредел нациков и не нашел точек соприкосновения и поддержки от России...
    Mimohod
  12. gabonskijfront Сегодня, 17:51
    Что бы что то получилось ,надо просто отказаться от своего шумерского прошлого,и сказать самим себе ,что мы своеобразная, но часть русского народа.Правда в этом случае пропадает смысл в проекте "украина".Короче выхода нет ,перспектив нет,тихо без потрясений добиваем этот проект.
    gabonskijfront
  13. NF68 (Николай.) Сегодня, 17:54
    В произошедшем на Украине виноваты все кроме самих скакунов. Ничего нового.
    NF68
  14. bankirchik34 (А) Сегодня, 18:03
    рафик совсэм совсэм нивчом не виноват)
    bankirchik34
  15. Опер (Игорь) Сегодня, 18:31
    Как человек на Украине поживший могу констатировать-вполне себе честный опрос! Конечно это очередной удар по нашим интернационалистам, но тут уж как говорится неча на зеркало пенять... И так на Украине мы имеем-9% процентов людей совестливых! Это скажу я вам при нынешней ситуации результат просто очень хороший! Еще 13% видящих некоторую степень своей вины просто в ближайшее время собираются на заработки в Россию и репетируют правильную на их взгляд в этой связи позицию! 24% не видящей вообще никакой вины украинского народа в сложившейся ситуации это собственно говоря и есть самые настоящие природные украинцы! Этим везде хорошо лишь бы сытно из серии проводов украинского сына в армию. Мамо плачет-и кудаж тебе сынку писать? А пишите мамо сразу в плен! Эти виноватыми даже там не бывают! 52% обвиняющих во всем Россию это и есть бандеровцы и сильно им сочувствующие с учетом конечно постоянных клиентов ПНД! А вот с 5% тех кто считает, что Россия совсем не виновата ситуация сложная! Вынужден констатировать, что это и есть наши наводнившие Украину шпионы из числа молодых и особо дерзких! Думаю в ближайшее время этот вопрос будет самым серьезным образом поставлен на внеплановых совещаниях в соответствующих ведомствах! Точно могу констатировать, что л-ту Цыганенку (рабочий псевдоним) очередного звания не видать!
    Опер
  16. Хаос (Иван) Сегодня, 18:42
    Во всем виновато ФСБ, тот отдел по украине, что прозевал майдан.
    Хаос
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 18:45
      Вы совершенно не в тренде!)по последним данным СБУ ФСБ майдан и устроил!)
      Опер
  17. revnagan (Алексей) Сегодня, 18:52
    Ох как кому то хочется привить комплекс вины украинцам...Как там у классика:"А судьи кто!?".
    revnagan
  18. Gato (Сергей) Сегодня, 19:04
    Янык определенно виноват! Он ничего не знал про Тяньаньмэнь. Либеральный воришка fool
    Gato
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