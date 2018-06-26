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Результаты опроса на Украине: виноваты все, но больше всех – Янукович
Около двух третей респондентов проведенного на Украине опроса возложили вину за сложившуюся в стране ситуацию на экс-президента Виктора Януковича. Вторую строку в рейтинге «виновности» заняла Российская Федерация, передает Интерфакс.
В ходе проведения опроса представители социологической группой «Рейтинг» предлагали респондентам оценить уровень виновности личности/институции за сложную ситуацию на Украине по пятибалльной шкале: 1 балл – «очень виноват», 5 – «совсем невиновен».
В результате 60% опрошенных заявили, что во всем «очень виноват» Янукович. Еще 18% считают его просто «виноватым».
Ненамного отстал и нынешний президент Петр Порошенко: «очень виноватым» его считают 53% респондентов, «виноватым» – 24%.
Бывшего премьера Николая Азарова назвали «очень виноватым» 51% и «виноватым» – 21%. Действующий глава кабинета набрал поменьше «черных меток» – «очень виноват» – 40%, «виноват» – 26%.
На вопрос, а какова степень вины самого украинского народа, ответили ожидаемо, типа: а мы-то здесь причем? Лишь 9% посчитали украинцев виновными в сложившейся ситуации. Еще 13% респондентов заявили о «некоторой степени вины» (видимо, на уровне 4 баллов). Не видят вообще никакой вины за украинским народом 24%.
Зато за виновность России проголосовали 52% опрошенных («очень виновата»). К ним присоединились еще 19%, усмотревших некоторую вину РФ. Заступились за Россию лишь 5% («совсем невиновна»).
Нашлись и такие, кто всю ответственность за происходящее в стране возложил на американцев (21%). При этом считают США «совсем невиновными» только 5%.
Опрос проводился путем формализованного интервью с 14 по 24 июня. Всего было опрошено 2500 украинских граждан. По данным исследователей погрешность не превышает 2 процентов.
В ходе проведения опроса представители социологической группой «Рейтинг» предлагали респондентам оценить уровень виновности личности/институции за сложную ситуацию на Украине по пятибалльной шкале: 1 балл – «очень виноват», 5 – «совсем невиновен».
В результате 60% опрошенных заявили, что во всем «очень виноват» Янукович. Еще 18% считают его просто «виноватым».
Ненамного отстал и нынешний президент Петр Порошенко: «очень виноватым» его считают 53% респондентов, «виноватым» – 24%.
Бывшего премьера Николая Азарова назвали «очень виноватым» 51% и «виноватым» – 21%. Действующий глава кабинета набрал поменьше «черных меток» – «очень виноват» – 40%, «виноват» – 26%.
На вопрос, а какова степень вины самого украинского народа, ответили ожидаемо, типа: а мы-то здесь причем? Лишь 9% посчитали украинцев виновными в сложившейся ситуации. Еще 13% респондентов заявили о «некоторой степени вины» (видимо, на уровне 4 баллов). Не видят вообще никакой вины за украинским народом 24%.
Зато за виновность России проголосовали 52% опрошенных («очень виновата»). К ним присоединились еще 19%, усмотревших некоторую вину РФ. Заступились за Россию лишь 5% («совсем невиновна»).
Нашлись и такие, кто всю ответственность за происходящее в стране возложил на американцев (21%). При этом считают США «совсем невиновными» только 5%.
Опрос проводился путем формализованного интервью с 14 по 24 июня. Всего было опрошено 2500 украинских граждан. По данным исследователей погрешность не превышает 2 процентов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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