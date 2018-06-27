Бензин и Минфин: кто кого?



Министр энергетики А. Новак — из тех, кого не очень многие "знают в лицо" Министр энергетики А. Новак — из тех, кого не очень многие "знают в лицо"







Эти фотографии сделаны с интервалом ровно в месяц: 26 мая и 26 июня. Одна, с АЗС "Трасса" — на перегоне бетонки Донино-Электросталь. Вторая — на окраине столицы с АЗС "Роснефть" Эти фотографии сделаны с интервалом ровно в месяц: 26 мая и 26 июня. Одна, с АЗС "Трасса" — на перегоне бетонки Донино-Электросталь. Вторая — на окраине столицы с АЗС "Роснефть"



Первый вице-премьер А.Силуанов почему-то не попал "под раздачу" президента Первый вице-премьер А.Силуанов почему-то не попал "под раздачу" президента

Наш прогноз о грядущем дефиците топлива, сделанный ровно месяц назад, по-прежнему остаётся актуальным.Цены на бензин, так радовавшие автолюбителей в середине июня, приостановили падение. В некоторых проблемных регионах и вовсе отмечены признаки роста цен, пусть пока небольшого, особенно на независимых АЗС, которые уже не могут работать себе в убыток. Ведь в период ажиотажного спроса они вынуждены были закупать топливо оптом, но по откровенно завышенным ценам. Сейчас цены практически сравнялись с теми, какие были в первые дни бензинового кризиса – в последние дни мая.Любители биржевого сленга уже ломают головы, что это – короткая коррекция или же новый долгосрочный и устойчивый тренд? Есть надежда, что ситуация конца мая, когда дело дошло до прямого вмешательства в ситуацию главы государства, не повторится. Как отмечал во время «Прямой линии» Владимир Путин, «правительство пересмотрело ряд налоговых мер, но это привело к стимулированию экспорта сырой нефти, что привело к росту цены на нефть, а чтобы загрузить НПЗ, компании решили компенсировать потери за счет цены на бензин».Особенно жёстко прошёлся Владимир Путин по регуляторам, причём изрядно досталось и министру энергетики Александру Новаку, который к ценам имеет вообще-то весьма косвенное отношение.Президент назвал ситуацию на рынке топлива «недопустимой» и «неправильной», считая сложившееся положение дел «результатом неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики». К тому моменту только начали работать сниженные акцизы на бензин, а также известные договорённости правительства с нефтяниками о стабилизации ситуации. Стало известно и о том, что не состоится запланированное на 1 июля повышение акцизов. Взамен нефтяные компании приняли на себя обязательство поставлять на внутренний рынок необходимый объем топлива и не превышать существующий уровень оптовых цен. После этого цены на автозаправках резко пошли вниз, а затем ситуация стабилизировалась как минимум на две недели.Теперь же дальнейшего коренного улучшения ждать, очевидно, не стоит, тем более что наряду со снижением цен нашим «регуляторам» надо добиваться и искоренения дефицита. Это, бесспорно, взаимосвязанные задачи, но их выполнению может вновь помешать противостояние Министерства финансов с антимонопольной службой.Последняя, как известно, сумела-таки заставить нефтяных гигантов выбросить на оптовые рынки излишки топлива, но этим пока дело и ограничилось. И какими бы реляциями по поводу растущих объёмов поставок нас не радовали нефтяные магнаты, куда важнее реальное положение дел на бензоколонках.И это положение остаётся весьма сложным. Сбить цены в соответствии с уровнем снижения акцизов не удалось даже за месяц. Первая волна падения сменилась застоем, а чего ждать после завершения чемпионата мира по футболу, вообще мало кто понимает.Спросите: при чём тут футбол? Да при том, что в регионах проведения матчей, а также там, где размещаются некоторые «экзотичные» сборные, как например, египетская в Грозном, приняты поистине беспрецедентные меры по ограничению трафика. Ни о каком транзите не стоит даже мечтать, а оказаться не в своём регионе без серьёзных к тому оснований (вроде паспорта болельщика или билетов на матч) себе дороже.Сам на днях стал свидетелем того, как сотрудники ГИБДД выстроили вдоль трассы полтора десятка авто с рязанскими номерами. И где бы вы думали? Неподалёку от Бронниц, где обосновалась сборная Аргентины во главе с Месси. А ведь там недалеко и до Раменского с Португалией и Криштиану Роналду.Соответственно, нет на данный момент и традиционного для лета ажиотажного спроса на бензин. Впрочем, спрос на сегодня, конечно же, выше обычного, но и предложение, пусть и из-под президентского кнута, и из-под палки ФАС, тоже существенно выше. Ну а тот, кто перестраховался на рубеже весны и лета, пусть теперь сам и выкручивается.Тем более что регионы всё же дождались подарка от Минфина в виде перераспределения доходов от бензиновых акцизов. Из финансового ведомства предложили Госдуме поднять норматив перечисления акцизов от нефтепродуктов в регионы с 57% до 84%. Предложение ещё не стало реально работающей нормой, это случится 1 июля, но, как говорят те же биржевики, важна тенденция. Важно и то, что норматив планируется закрепить в Бюджетном кодексе. Интересно, что в дальнейшем регионы получат ещё больше акциза – 86,65%, но уже с февраля 2019 года им достанется только 58,1%.Этот шаг наших финансистов при власти очень уж похож на тот пряник, который наводит на размышления: какой же кнут в Минфине планируют применить впоследствии? Думается, что прямого фискального давления в финансовом ведомстве на этот раз постараются избежать. Разнос от главы государства – это не шутки.Поэтому подчинённые господина Силуанова, по всей видимости, и решили, что лучше сработать тоньше и взамен просто слегка развязать себе руки. И не только окончательно вернуть экспортные пошлины на нефтепродукты, но и установить новую планку их возможного повышения. Ни много ни мало – до 90 процентов. Правительство при этом получит поистине уникальную возможность в случае необходимости устанавливать пошлины в рамках этих предельных значений своим постановлением. Никого не спрашивая. Ни Думу, ни президента.Вполне очевидно, что реакция нефтяного лобби на такую инициативу будет. И будет она, безусловно, негативной. Но при этом не моментальной. Нефтяники обязательно терпеливо выдержат паузу, помогут как-то успокоиться ситуации с ценами на бензин и лишь потом станут всеми способами «отбивать» своё. А вот от тех, кто всё же поддался когда-то панике и переплатил на оптовом рынке, теперь можно ждать чего угодно, начиная с создания искусственного дефицита и кончая даже временной приостановкой работы.Остаётся отметить, что регионам такая мера Минфина, в общем-то, «по барабану». Но у нас же так часто метят в одних, а попадают в других. Минфин, по всем признакам, просто решил отыграться на других за те самые 140 миллиардов упущенной выгоды, о которых сетовал глава ведомства и первый вице-премьер Антон Силуанов.