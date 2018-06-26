19:17 26 июня
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Британский фрегат "сопроводил" два российских корвета в районе Ла-Манша

Военно-морские силы Соединенного королевства сообщили, российские корветы проекта 20380 "Бойкий" и "Стойкий" провели маневры в Северном море вблизи пролива Ла-Манш. ВМС Великобритании направили в данный квадрат фрегат британских ВМС типа 23 Montrose ,чтобы он следовал за двумя российскими корветами.

Британский фрегат "сопроводил" два российских корвета в районе Ла-Манша


Согласно сообщению британских ВМС, российские корветы, после пересечения большей части Северного моря, резко снизили скорость и стали медленно двигаться в сторону северного побережья Норфолка. Следовавший за ними английский фрегат фиксировал все маневры российских кораблей, также за корветами велось наблюдение с вертолета британских ВВС Wildcat.




Ранее сообщалось. что корветы "Бойкий" и "Стойкий", находящиеся в дальнем походе в составе отряда кораблей и судов, провели в Северном море учения по противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороне.

Как заявил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон, активность российских кораблей в Северной Атлантике значительно возросла, а подводных лодок увеличилась в 10 раз. За 2017 год британским кораблям пришлось 33 раза реагировать на приближение к английским территориальным водам российских кораблей.

Британский фрегат HMS «Montrose» (F236) спущен на воду 31 июля 1992 года. Введен в эксплуатацию 02 июня 1994 года. Основные характеристики: Водоизмещение 4900 тонн. Длина 133 метра, ширина 16,1 метра, осадка 7,3 метра. Скорость хода 28 узлов. Дальность плавания 9000 морских миль при 15 узлах. Экипаж 185 человек, в том числе 13 офицеров.

Использованы фотографии: https://www.gov.uk/
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Комментарии 25

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  1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 17:32
    Надеемся бесплатно.
    Неплохой
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:34
      Британский фрегат "сопроводил" два российских корвета в районе Ла-Манша

      Ну сопроводил - и что ? Экипаж ломанулся получать медальки "За сдерживание русской агрессии" ? request
      bouncyhunter
      1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 17:37
        А у них в жизни больше нет места подвигу hi
        Неплохой
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:38
          hi
          Цитата: Неплохой
          у них в жизни больше нет места подвигу

          Зато подлость у них в генном коде прописана намертво . negative
          bouncyhunter
          1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 17:43
            Согласен, джентльменский набор у них видоизменению не подвержен smile
            Неплохой
          2. Комментарий был удален.
          3. G A_2 (G A) Сегодня, 18:44
            Цитата: bouncyhunter

            Зато подлость у них в генном коде прописана намертво . negative

            Вот интересно узнать твою подлость в генном виде.Про гены он заговорил. Ты прямо хитлер какой то
            G A_2
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:54
              Скройся в тумане , тролль ! angry
              bouncyhunter
              1. G A_2 (G A) Сегодня, 19:07
                Цитата: bouncyhunter
                Скройся в тумане , тролль ! angry

                Задело тебя? Нервничаешь? Нетролль
                G A_2
            2. venik (Владимир) Сегодня, 18:58
              Цитата: G A_2
              Вот интересно узнать твою подлость в генном виде.

              ============
              А "ВОТ ЭТО" как раз и называется: "ХАМСТВО"!!! am
              venik
              1. G A_2 (G A) Сегодня, 19:09
                Цитата: venik
                Цитата: G A_2
                Вот интересно узнать твою подлость в генном виде.

                ============
                А "ВОТ ЭТО" как раз и называется: "ХАМСТВО"!!! am

                ХАМСТВО это про гены вспоминать. Генетики чертовы.Был один такой в 20веке ты его знаешь
                G A_2
              2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:10
                Владимир , на что у него интеллекта хватает - тем и занимается . Не будем его кормить .
                bouncyhunter
      2. Zalet Сегодня, 17:40
        активность российских кораблей в Северной Атлантике значительно возросла, а подводных лодок увеличилась в 10 раз.

        Подходы к нашей Арктике охраняют, но и так чисто потролить англосаксов , чтобы поменьше лаяли На Россию ! soldier
        А наш корвет красавец все же на фото ..И много чего там у него имеятся явно внутри..
        Zalet
        1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 18:00
          Цитата: Zalet
          И много чего там у него имеятся явно внутри..

          laughing и чего там много? ПКР уран? - мало
          Сандор Клиган
  2. Vard Сегодня, 17:34
    Хорошая новость... свой флаг в океане... это признак державы...
    Vard
  3. Дирижер Сегодня, 17:36
    И смысл сей новости ! Не потопили же . и даже не угукнули )))
    Дирижер
  4. Гуру (Олег) Сегодня, 17:45
    Бриты хотят военные расходы до 3% поднять, наши считают что маловато будет (Не солидно) надо до 25 % -а как еще русского агрессора то остановить. laughing Вот и повод им даём для истерики
    Гуру
  5. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 17:45
    laughing Надеюсь,что хоть "профессионально" сопроводил!
    HAM
    1. Дирижер Сегодня, 18:00
      а как по вашему профессиоанально
      Дирижер
      1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 18:05
        А Вы,спросите самих англичан,они постоянно требуют чтобы их корабли и самолёты наши ВКС сопровождали "профессионально"
        HAM
      2. Неплохой (Виталий) Сегодня, 18:52
        Цитата: Дирижер
        а как по вашему профессиоанально

        А это когда у сопровождающих штаны сухими остаются.
        Неплохой
  6. gabonskijfront Сегодня, 18:04
    Вот ведь судьба у военных кораблей,олицетворение мощи и технического совершенства,сжигающее тысячи тонн горючего без видимых результатов.Сволочи, где Трафальгар или хотя бы Синоп,вот уже 100 лет нет генерального сражения,чувствую себя обманутым.
    gabonskijfront
  7. AwaZ (Walery) Сегодня, 18:04
    Ну, если это фотоо реальных персонажей событий, то российский выглядит шикарно а британский - как корыто... 26 лет ему , но все же .. все же в СССР и щас в РФ корабли строят красивые .. Вряд ли какой боевой корабль из ВМФ РФ 92 года выглядит так убого..
    AwaZ
    1. faiver (Андрей) Сегодня, 19:04
      согласен, даже наш "сметливый" которому скоро полтинник стукнет и куда красивее выглядит...
      faiver
  8. К-50 (Алексей) Сегодня, 18:12
    Британский фрегат "сопроводил" два российских корвета в районе Ла-Манша

    Может думали, что наши "дорогу" не найдут? what
    ВМС Великобритании направили в данный квадрат фрегат британских ВМС типа 23 Montrose ,чтобы он следовал за двумя российскими корветами.

    Или сами заблудились? laughing
    К-50
  9. san4es Сегодня, 19:07
    Британский фрегат HMS «Montrose» (F236) спущен на воду 31 июля 1992 года. Введен в эксплуатацию 02 июня 1994

    Вооружение:
    Противовоздушные ракеты: 1× 32-клеточный зенитно-ракетный комплекс Sea Wolf GWS.26 VLS canisters for 32 Sea Wolf ракет (диапазон 1-10 км).
    Противокорабельные ракеты: 2х4 Harpoon (Гарпун - американская противокорабельная крылатая ракета).
    Противоторпедные: 2 × Twin 12.75 в (324 мм) Sting Ray торпедных аппарата.
    Пушки: 1 × BAE 4.5 дюйма Mk8 пистолет; 2 × 30 мм DS30M автоматизированные орудия, или, 2 × 30 мм DS30B пушки; 2 × пулемета; 4 × общего назначения пулемета.
    На борту может находиться один многоцелевой вертолёт Lynx HMA8 или Westland Merlin HM1.
    7 мая 2018 г.
    HMS Montrose F236, Фрегат Королевского Военно-Морского Флота типа 23 "Duke" входит в военно-морскую базу Девонпорта в Devil's Point, Stonehouse 5 мая 2018 года..
    san4es
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