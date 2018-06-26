Британский фрегат "сопроводил" два российских корвета в районе Ла-Манша

Военно-морские силы Соединенного королевства сообщили, российские корветы проекта 20380 "Бойкий" и "Стойкий" провели маневры в Северном море вблизи пролива Ла-Манш. ВМС Великобритании направили в данный квадрат фрегат британских ВМС типа 23 Montrose ,чтобы он следовал за двумя российскими корветами.Согласно сообщению британских ВМС, российские корветы, после пересечения большей части Северного моря, резко снизили скорость и стали медленно двигаться в сторону северного побережья Норфолка. Следовавший за ними английский фрегат фиксировал все маневры российских кораблей, также за корветами велось наблюдение с вертолета британских ВВС Wildcat.Ранее сообщалось. что корветы "Бойкий" и "Стойкий", находящиеся в дальнем походе в составе отряда кораблей и судов, провели в Северном море учения по противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороне.Как заявил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон, активность российских кораблей в Северной Атлантике значительно возросла, а подводных лодок увеличилась в 10 раз. За 2017 год британским кораблям пришлось 33 раза реагировать на приближение к английским территориальным водам российских кораблей.Британский фрегат HMS «Montrose» (F236) спущен на воду 31 июля 1992 года. Введен в эксплуатацию 02 июня 1994 года. Основные характеристики: Водоизмещение 4900 тонн. Длина 133 метра, ширина 16,1 метра, осадка 7,3 метра. Скорость хода 28 узлов. Дальность плавания 9000 морских миль при 15 узлах. Экипаж 185 человек, в том числе 13 офицеров.