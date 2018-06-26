19:17 26 июня
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САА близка к полному освобождению Дараа. А что дальше?

В сирийской провинции Дараа продолжается операция по полной ликвидации крупной группировки террористов правительственными силами. В то же время уже привычно западные «почитатели демократии» обвинили САА якобы в совершении военных преступлений. Небезызвестная «сирийская обсерватория по правам человека», базирующаяся за несколько тысяч километров от тех, чьи права она вызвалась защищать, объявила, что «авиация Асада сбрасывает бочковые бомбы», что приводит к возникновению толп беженцев.

Примечательно, что эту «обсерваторию» почему-то мало беспокоила судьба жителей Дараа, находившихся под оккупацией террористов несколько лет. Теперь права вдруг решили «защитить».

САА близка к полному освобождению Дараа. А что дальше?



Не остаётся сомнений в том, что САА разобьёт террористов на юге САР. При это важный вопрос: что ожидает Сирию дальше? По большому счёту, неподконтрольными сирийским властям останутся территории на севере Сирии и практически вся провинция Идлиб, где сейчас хозяйничает турецкий контингент. Согласится ли Турция передать подконтрольные территории законному сирийскому правительству, или же Эрдоган оставит свои войска в САР под видом необходимости сохранения действующего режима прекращения огня в «зоне деэскалации»? Вся проблема в том, что именно в этой зоне деэскалации (в Идлибе) находится основная масса боевиков, в своё время вывезенных автобусами по «зелёным» коридорам.

Важна и позиция Израиля по югу Сирии. Для Израиля задача номер один – недопущение создания в САР иранских военных баз. Если так, значит ли это, что Израиль готов смириться с тем, что южная граница Сирии в районе Голанских высот перейдёт под полный контроль сирийских правительственных сил? С другой стороны, у США может возникнуть соблазн нарушить это оформляющееся хрупкое равновесие «инъекцией» очередной террористической группировки на юг САР с целью спровоцировать Израиль на новые удары по Сирии.

Ситуация с военной точки зрения, казалось бы, сложной не выглядит: САА близки к победе в Дараа. Но помимо военной сферы есть ещё и сфера политическая, в которой каждая заинтересованная сторона точно не хочет отступать от своих интересов. А если так, то и новый виток противостояния на этой многострадальной земле вполне возможен. Проблема ещё и в том, что пока по Сирии больше работает челночная дипломатия и подковёрные игры, нежели всеобъемлющее решение кризиса за круглым столом. Дело в том, что как только стороны собираются за таким столом, каждая из них считает себя "во главе стола", забывая, что он всё-таки круглый.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. Irokez (Сергей) Сегодня, 18:10
    Надеюсь Севор и Восток Сирии следующий этап. Процесс будут трудным как в политическом так и военном отношении. Курды - вот камень преткновения с США. Они могут много мутить в любую сторону.
    Irokez
    1. SteelRatTV (Андрей) Сегодня, 18:17
      hi Согласен! Но как-то начинать нужно?! Нет? feel
      SteelRatTV
    2. Zalet Сегодня, 18:20
      САА близка к полному освобождению Дараа. А что дальше?

      Дальше большая война на БВ ,еще более жестокая ..Иран на очереди !
      Цитата: Irokez
      Курды - вот камень преткновения с США.

      И как раз курды в этом сыграют главную роль под руководством США.. Для России этот вариант очень опасный ! Иран нужно держать , чего бы нам этого не стоило ...Сдадим Иран и все , война перекинется на границы России . Это мое личное мнение . hi
      Zalet
      1. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 18:53
        Цитата: Zalet
        Цитата: Irokez
        Курды - вот камень преткновения с США.

        И как раз курды в этом сыграют главную роль под руководством США.. Для России этот вариант очень опасный ! Иран нужно держать , чего бы нам этого не стоило ...Сдадим Иран и все , война перекинется на границы России .

        Турция никогда не смирится с существованием курдских вооружённых формирований у её границ , даже если курдов поддерживают Штаты , а Иран туркам не враг . На этом и нужно "играть" нашим дипломатам .
        DMB_95
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 18:28
      На ДВ две реальные силы - Турция и Иран. Одна будет подтягивать Азербайджан, другая Армению. Израилю лучше бы в сторонке курить, а не лезть, куда собака х..вост не сует. winked
      сибиралт
      1. MPN (Павел) Сегодня, 19:02
        И кто из них Армению поддержит? Турция геноцид Армян устроила, азербайджанцам оружие продают. Иран и азербайджанцы одной крови и те и другие персы, с какого им поддерживать Армян, у них вера разная...
        MPN
    4. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 18:47
      Дальше ждёт разговор с совершенно других(более сильных) наших позиций, т.к.матрасы по сути сглотнули уничтожение прикормышей в Дараа и Кунейтре. Из Ракки арабы-партизаны курдов гонят потихоньку да и амеровские конвои расстреливают периодически, надо цепляться, снабжать договариваться. Идлиб под предлогом борьбы с Ан-Нусрой будем бомбить время от времени и сужать сферу контроля турков. Важно что(это не пустые слова) народ Сирии сейчас действительно переходит на сторону законной власти, а это и рекруты новые и полное непринятие присутствия забугорных эмиссаров.
      Сармат Саныч
  2. мерцание (Николай) Сегодня, 18:19
    САА близка к полному освобождению Дараа. А что дальше?
    А что дальше, а дальше на сцену должны вылезти спонсоры терроризма (если конечно, захотят свое личико предъявлять в таком облике) и покажут свои зубы. Но за таким шагом должен последовать реальный агрессивный шаг, после которого возникнет ситуация ИЛИ они ИЛИ их, причем последний более вероятен. А потому, думаю, спонсор отползет и будет искать новый способ пакостить.
    мерцание
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:07
      Вполне такое вероятно . Но , как говориться - "знал бы прикуп - жил бы в Сочи" .
      bouncyhunter
    2. DMoroz Сегодня, 19:09
      Не потому ли прорабатывается встреча Трампа и ВВП на 15.07.2018? Что-то будет решаться...
      DMoroz
  3. Грибок (Витёк) Сегодня, 18:47
    Дальше надо зачищать Идлиб
    Грибок
  4. NF68 (Николай.) Сегодня, 19:07
    США еще придумает какую нибудь пакость. Уж в этом то можно быть уверенным на все 100 %.
    NF68
  5. MPN (Павел) Сегодня, 19:08
    сбрасывает бочковые бомбы», что приводит к возникновению толп беженцев.
    Странная взаимосвязь... Надо учесть и сбрасывать все таки ФАБ500
    MPN
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