САА близка к полному освобождению Дараа. А что дальше?

В сирийской провинции Дараа продолжается операция по полной ликвидации крупной группировки террористов правительственными силами. В то же время уже привычно западные «почитатели демократии» обвинили САА якобы в совершении военных преступлений. Небезызвестная «сирийская обсерватория по правам человека», базирующаяся за несколько тысяч километров от тех, чьи права она вызвалась защищать, объявила, что «авиация Асада сбрасывает бочковые бомбы», что приводит к возникновению толп беженцев.Примечательно, что эту «обсерваторию» почему-то мало беспокоила судьба жителей Дараа, находившихся под оккупацией террористов несколько лет. Теперь права вдруг решили «защитить».Не остаётся сомнений в том, что САА разобьёт террористов на юге САР. При это важный вопрос: что ожидает Сирию дальше? По большому счёту, неподконтрольными сирийским властям останутся территории на севере Сирии и практически вся провинция Идлиб, где сейчас хозяйничает турецкий контингент. Согласится ли Турция передать подконтрольные территории законному сирийскому правительству, или же Эрдоган оставит свои войска в САР под видом необходимости сохранения действующего режима прекращения огня в «зоне деэскалации»? Вся проблема в том, что именно в этой зоне деэскалации (в Идлибе) находится основная масса боевиков, в своё время вывезенных автобусами по «зелёным» коридорам.Важна и позиция Израиля по югу Сирии. Для Израиля задача номер один – недопущение создания в САР иранских военных баз. Если так, значит ли это, что Израиль готов смириться с тем, что южная граница Сирии в районе Голанских высот перейдёт под полный контроль сирийских правительственных сил? С другой стороны, у США может возникнуть соблазн нарушить это оформляющееся хрупкое равновесие «инъекцией» очередной террористической группировки на юг САР с целью спровоцировать Израиль на новые удары по Сирии.Ситуация с военной точки зрения, казалось бы, сложной не выглядит: САА близки к победе в Дараа. Но помимо военной сферы есть ещё и сфера политическая, в которой каждая заинтересованная сторона точно не хочет отступать от своих интересов. А если так, то и новый виток противостояния на этой многострадальной земле вполне возможен. Проблема ещё и в том, что пока по Сирии больше работает челночная дипломатия и подковёрные игры, нежели всеобъемлющее решение кризиса за круглым столом. Дело в том, что как только стороны собираются за таким столом, каждая из них считает себя "во главе стола", забывая, что он всё-таки круглый.