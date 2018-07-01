Бронетранспортёр BT-43 (Финляндия)



Единственное известное изображение бронетранспортера BT-43. Фото Aviarmor.net



Советский легкий танк БТ-7. Фото Wikimedia Commons



Предлагавшийся облик улучшенного бронетранспортера, вид справа. Фото Forum.axishistory.com



Поперечное сечение машины, указан силуэт десантника. Фото Forum.axishistory.com

По материалам сайтов:

http://aviarmor.net/

http://tankfront.ru/

http://ftr.wot-news.com/

https://forum.axishistory.com/

В конце тридцатых годов прошлого века вооруженные силы Финляндии не могли похвастать крупным и мощным парком боевых бронированных машин. Кроме того, у нее отсутствовало собственное производство военной техники. Из-за этого финнам приходилось аккуратно эксплуатировать имеющуюся технику зарубежного производства, а также принимать в строй трофейные машины. Несколько раз финские специалисты предпринимали попытки перестройки трофейных образцов в соответствии с актуальными нуждами. Одним из результатов этого стало появление бронетранспортера BT-43.Во время Советско-финской войны 1939-1940 годов армия Финляндии смогла захватить существенные количества трофейной военной техники. Имея серьезные проблемы с закупкой необходимых машин, финские военные решили принять трофеи на вооружение и усилить с их помощью свой парк техники. В боях 1941-42 годов число трофеев заметным образом увеличилось, а вместе с тем выросла и численность финских бронетанковых войск. С определенного времени командование стало рассматривать вопрос перестройки некоторых имеющихся машин по собственным проектам.В 1942 году стало ясно, что трофейные советские танки серии БТ уже не отвечают актуальным требованиям, и потому не могут продолжать службу в исходном виде. В связи с этим появилось предложение о перестройке такой техники в машины иных классов. Вскоре были разработаны два интересных проекта. Один из них, получивший название BT-42, предусматривал замену штатной башни танка новым агрегатом со 114-мм гаубицей. Вскоре было изготовлено 18 таких машин. Несмотря на крайне малую численность, САУ BT-42 стали самым массовым образцом бронетехники финского производства, выпущенными в годы Второй мировой войны.Второй проект предлагал строительство бронетранспортера. Путем достаточно серьезных переработок исходной машины планировалось обеспечить перевозку личного состава. Десантников должно было защищать легкое противопульное и противоосколочное бронирование. При этом, естественно, существовали определенные ограничения технологического характера, обусловленные возможностями финских предприятий.Новый проект бронетранспортера, по аналогии с самоходкой, получил обозначение BT-43. По всей видимости, в таком названии отразили тип базовой машины и год появления первого образца.Необходимо отметить, что сведения о бронетранспортере BT-43 не отличаются полнотой. Кроме того, сохранился всего один фотоснимок, который можно однозначно назвать изображением этой машины. Впрочем, со временем ситуация постепенно меняется и количество доступной информации увеличивается. Так, несколько лет назад стало известно о попытках финских военных усовершенствовать первый вариант конструкции бронетранспортера, не отличавшийся высокими характеристиками.По известным данным, базой для финского бронетранспортера стал советский танк типа БТ-7. Эта машина относилась к легкому классу и отличалась высокими ходовыми характеристиками. В базовой конфигурации танк нес 45-мм нарезную пушку и не менее одного пулемета ДТ. Танки БТ-7 выпускались серийно на протяжении всей второй половины тридцатых годов. За это время собрали более 4800 бронемашин. Несколько десятков танков этого типа во время Советско-финской войны сменили хозяев, став трофеями.Как следует из доступных данных, проект BT-43 предусматривал существенную перестройку базового танка. С него следовало удалять башню и часть крыши корпуса. Подбашенная коробка оставалась на месте. На ней, при помощи новых устройств, предполагалось размещать большое число десантников. Предложенный технический облик вряд ли мог обеспечить высокий комфорт или выдающийся уровень защиты бойцов, но несомненным плюсом была возможность повысить мобильность пехотных подразделений.Новый БТР должен был сохранить большую часть деталей штатного корпуса БТ-7. Советские предприятия собирали такой корпус из броневой и конструкционной стали. Разные детали разнесенного бронирования имели толщину до 20-22 мм. Некоторые из них помещались под углом к вертикали. Сохранялся характерный клиновидный лобовой лист, за которым корпус имел преимущественно прямоугольное поперечное сечение. Корма могла сохранить исходную форму, образованную несколькими деталями.Неразвитая финская промышленность не имела реальных возможностей для переделки силовой установки и трансмиссии танковых шасси. Таким образом, и опытный, и будущие серийные BT-43 должны были сохранять 12-цилиндровые карбюраторные двигатели М-17Т мощностью 400 л.с. Также должна была сохраняться механическая трансмиссия, способная выдавать крутящий момент на разные элементы ходовой части, обеспечивая гусеничный и колесный ход.Танк БТ-7 комплектовался комбинированной колесно-гусеничной ходовой частью. Опорные катки, способные также выполнять функции колес, устанавливались на индивидуальной подвеске системы Кристи. Пружины первой пары катков располагались между стенками корпуса горизонтально, остальные устанавливались вертикально. Передние катки были выполнены управляемыми и при движении на колесах использовались для маневрирования. На вынесенных передних опорах помещались направляющие колеса. Ведущие находились в корме корпуса. На колесном ходу привод осуществлялся на заднюю пару катков.По известным данным, проект финского бронетранспортера заметным образом отличался от зарубежных разработок такого рода. Вместо закрытого (как минимум, частично) десантного отделения было решено использовать открытую платформу, фактически никак не защищающую пассажиров или груз.Такое подобие десантного отделения было организовано на крыше корпуса. Для этого с танка удалили башню и, вероятно, часть крыши, за исключением верхней плиты моторного отсека. При помощи набора кронштейнов на лбу, бортах и корме корпуса предлагалось монтировать открытый объем для размещения десанта. По известным данным, новые агрегаты отличались простейшей конструкцией и не отличались высокими эксплуатационными характеристиками.Фактически на кронштейнах должен был располагаться невысокий короб, собранный с использованием металлического каркаса и досок. Такая надстройка имела деревянный настил и откидные борта по всему периметру. Как планировалось организовать посадку бойцов в подобном «десантном отделении» – неизвестно. Вряд ли в коробе минимальных размеров можно было установить лавки или иное подобное оснащение. Впрочем, имеющаяся грузовая платформа позволяла бронемашине стать транспортером боеприпасов или иных грузов.По разным данным, собственный экипаж бронетранспортера финской разработки мог состоять из одного или двух человек. Оба они должны были располагаться внутри танкового корпуса, на местах штатного танкового экипажа. Новое десантное отделение, несмотря на ограниченные размеры и специфическую конструкцию, по разным данным, могло вмещать от 10 до 20 бойцов с оружием.Учитывая геометрию нового «отсека», можно предположить, что он не отличался особым удобством. Места десанта находились слишком высоко, что затрудняло посадку и высадку, а кроме того, могло приводить к излишнему раскачиванию при движении. Также нужно принять во внимание фактическое отсутствие защиты десантников.Есть все основания полагать, что бронетранспортер BT-43 в первой своей версии по своим габаритам и массе почти не отличался от базового танка БТ-7. Напомним, последний имел длину менее 5,7 м, ширину 2,3 м и высоту порядка 2,4 м. Боевая масса танка, в зависимости от серии, находилась в пределах 14-14,2 т. Бронетранспортер с полной нагрузкой мог иметь схожий вес. Ходовые характеристики, очевидно, оставались на уровне базового образца.Решение о постройке опытного образца BT-43 было принято весной 1943 года. Переделка одного из трофейных БТ-7 заняла достаточно много времени. Предприятия, способные осуществлять модернизацию бронетехники, были загружены разными заказами, и им попросту не хватало сил и времени на сборку опытных образцов. Вследствие этого единственный прототип бронетранспортера был собран только к осени: на удаление башни и установку платформы ушло несколько месяцев.Согласно известным данным, в последних месяцах 1943 года опытный BT-43 прошел необходимые испытания на финских полигонах. После такой проверки его отправили в одну из строевых частей на передовой для войсковых испытаний. К сожалению, в течение длительного времени подробные сведения о ходе и результатах испытаний оставались недоступными и неизвестными. Историкам приходилось полагаться только на оценки и предположения, сделанные на основе доступных данных.Несколько лет назад в финских архивах были обнаружены интереснейшие сведения о ходе проекта BT-43 в конце 1943 года. Уже во время первых осенних испытаний военные поняли, что в существующем виде такая машина не отвечает основным требованиям и не представляет интереса для армии. Главным поводом для претензий стало крайне неудачное «десантное отделение». Открытая высокорасположенная незащищенная грузовая площадка приводила к излишним рискам для десанта. Таким образом, проект нуждался в самой серьезной переработке. В противном случае от него следовало вовсе отказаться.Для решения актуальных проблем было предложено перестроить имеющийся броневой корпус, организовав полноценное защищенное десантное отделение. Поверх существующих агрегатов можно было установить новую защиту характерной формы, в результате чего машина действительно могла бы стать настоящим бронетранспортером. Серьезная переработка танкового шасси при этом не требовалась.Над штатной лобовой частью танкового корпуса могла появиться надстройка с наклонным лобовым листом. В ней предлагалось поместить пулеметную установку для обстрела целей в небольшом секторе передней полусферы. На центральной и кормовой частях корпуса следовало установить крупную броневую конструкцию характерной формы. Ее нижние детали должны были выступать за пределы штатного корпуса. Борта образовывались несколькими деталями: небольшие нижние разваливались наружу, а верхние располагались с наклоном внутрь. Корму можно было выполнить вертикальной; крыша таким проектом не предусматривалась.Обновленный вариант BT-43 должен был перевозить солдат внутри броневой надстройки. На крыше базового корпуса при этом помещались лавки для десантников, между которыми можно было перевозить груз подходящих размеров. Габариты корпуса были определены таким образом, что десант мог вести наблюдение поверх бортов и, при необходимости, стрелять в любом направлении.Такой вариант бронетранспортера имел очевидные преимущества перед существующим прототипом. Единственный недостаток заключался в большей сложности производства, однако это могло быть приемлемой платой за удобство и безопасность десанта.Тем не менее, новый вариант проекта не был принят к реализации. По результатам испытаний единственного опытного образца командование решило отказаться от дальнейших работ по этой теме. Не позднее первых месяцев 1944 года проект BT-43 был закрыт за отсутствием реальных перспектив и в связи с невозможностью получения желаемых результатов.Впрочем, от построенного прототипа не отказались. Согласно ряду источников, он остался в армии и использовался для решения транспортных задач. С его помощью финские войска перевозили разнообразные грузы, чему способствовала крупная грузовая площадка с откидными бортами. При этом отсутствие защиты груза могло ограничивать сферу применения машины, не позволяя ей выходить на передний край без лишнего риска.По разным данным, эксплуатация опытного BT-43 продолжалась, как минимум, до осени 1944 года. Возможно, защищенный транспорт применялся и позже, в том числе и после завершения войны в Европе. Тем не менее, точные сведения о его эксплуатации в этот период отсутствуют. По всей видимости, не позднее 1945 года бронетранспортер прекратил свое существование. Как именно это произошло – неизвестно. С равной вероятностью прототип мог быть уничтожен огнем противника при тех или иных обстоятельствах, либо выработать ресурс и отправиться на разборку.Так или иначе, финский проект бронетранспортера BT-43 на основе трофейного танкового шасси БТ-7 не привел к желаемым результатам. Первый вариант такого проекта отличался сомнительными характеристиками и возможностями, а второй – решая поставленные задачи – оказывался слишком сложным для существующей промышленности. Кроме того, предложение о модернизации появилось слишком поздно. В итоге армия Финляндии до конца Второй мировой войны так и не получила собственный бронетранспортер с желаемыми характеристиками.