22:05 26 июня
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Мацеревич: Вместе с Европой и США мы надавим на Россию по Ту-154

Польское интернет-издание Wirtualna Polska выходит с материалом, в котором заявлено о требовании комитета по правам человека Совета Европы к России по Ту-154, разбившемуся под Смоленском. Комитет подключился к требованиям официальной Варшавы передать обломки авиалайнера, которые на данный момент продолжают оставаться в России. Именно тот факт, что Россия не передала обломки Ту-154 польской стороне, на сегодняшний день и приводит к появлению в Польше конспирологических версий по поводу крушения борта, на котором летели представители польской политической и военной элиты.

Похоже, что больше других требованию комитета Совета Европы обрадовался бывший глава министерства обороны Польши Антони Мацеревич. После того, как его сняли с поста руководителя польского Минобороны, Мацеревич руководит комиссией по расследованию причин крушения Ту-154.

По словам Мацеревича, «общее давление на Россию со стороны Польши, Евросоюза и партнёров из США должно в конечном итоге подействовать на Москву».


Мацеревич: Вместе с Европой и США мы надавим на Россию по Ту-154


В Совете Европы обратились к России с призывом осуществить незамедлительную передачу обломком Ту-154 польской стороны во взаимодействии с польскими экспертами. При этом отмечается, что затягивание передачи обломков разбившегося самолёта будет расцениваться как «злоупотребление законом».

В России эксперты отмечают, что как только обломки окажутся в руках «специалистов» из разряда Мацеревича, польские провокаторы тут же объявят об «обнаружении неопровержимых доказательств руки Кремля». Нужно отметить, что уже сейчас Мацеревич озвучивают бредовую версию о якобы обнаружении следов взрывчатого вещества на крыле. При этом экс-министр утверждает, что взрывчатка могла попасть в крыло якобы во время планового техобслуживания Ту-154 в России.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 52

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  1. непобедимый (саша) Сегодня, 19:20
    Самолёт же польский, почему не отдают обломки. Странно, наводит на мысли что там что-то не чисто и скрывают что-то.
    Если все однозначно, то почему Польше не передать польский самолёт...
    непобедимый
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 19:30
      Цитата: непобедимый
      Самолёт же польский, почему не отдают обломки

      по российскому законодательству до завершения расследования обломки должны оставаться в распоряжении следствия.
      Василенко Владимир
      1. непобедимый (саша) Сегодня, 19:32
        Так что не завершили разве, уже скоро 10 лет.
        непобедимый
        1. MPN (Павел) Сегодня, 19:37
          Польша считает, что не завершили. Если бы завершили вопрос об этом был бы снят, а раз хотят продолжить, ну ради Бога.
          MPN
          1. bulvas (Василий) Сегодня, 20:12
            Цитата: непобедимый
            Самолёт же польский, почему не отдают обломки. Странно, наводит на мысли что там что-то не чисто и скрывают что-то.
            Если все однозначно, то почему Польше не передать польский самолёт...


            Да, только потом нас отстранят от следствия и начнут находить на обломках "неопровержимые доказательства вины РФ"


            Мало нам малайзийского Боинга?
            Нет больше веры Европе

            bulvas
            1. фигвам (Сергей) Сегодня, 21:18
              Цитата: bulvas
              Нет больше веры Европе

              Это точно, там сразу и отпечатки пальцев сотрудников ФСБ найдут и взрывчатку и российские паспорта и мельдоний и новичок.
              фигвам
          2. GibSoN Сегодня, 20:57
            Реально не "в теме"! При чём тут то, что считает Польша и обломки, которые не отдаёт РФ? То есть получается примерно так.. Пока кто то, кто не согласен с завершением расследования не согласиться, расследование не завершиться? При чём не важно, кто не согласен? Интересная картина... Если бы по такой схеме, работал весь СК РФ, думаю вообще бы ни когда, ни кого не поймали..
            GibSoN
        2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 19:47
          Цитата: непобедимый
          Так что не завершили разве

          вопросы к полякам
          Василенко Владимир
      2. ser-pov (Сергей) Сегодня, 20:08
        Какая же у него отвратительная рожа... wassat
        ser-pov
        1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 21:08
          Цитата: ser-pov
          Какая же у него отвратительная рожа... wassat

          Avis-bis
      3. mr.Vain (Гудвин) Сегодня, 20:11
        Мацеревич какая противная, вонючая ничтожность, заколебал уже всех со своим самолетом.
        mr.Vain
    2. Rusland (Rusland) Сегодня, 19:31
      Умный какой, да и странный одновременно, хочешь чтобы на него нанесли следы взрывчатки, да пару гранат рванули в обломках? Ставлю неуд, подготовка на нуле.
      Rusland
    3. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:34
      Цитата: непобедимый
      Самолёт же польский, почему не отдают обломки.

      На основе РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. Это вещественные доказательства и до завершения расследования их не имеют права ни кому отдавать. Как только расследование БУДЕТ ЗАВЕРШЕННО, чему всячески противится польская сторона, то они могут быть переданы или утилизированы. Не стоит, видимо объяснять, что так как катастрофа произошла над нашей территорией и самолет российского производства, расследование проводилось с привлечением наших специалистов и экспертов. Польские спецы и эксперты имели и имеют ПОЛНЫЙ доступ к ним и при необходимости могут проводить все необходимые следственные мероприятия
      svp67
      1. GibSoN Сегодня, 21:01
        Ну по изложенному Вами содержанию, вывод только один! Вы согласны с нашим мнением? Нет?! ну тогда расследование продолжается.. интересная картина выходит. Столько лет расследуют.. ну и что, есть реальные подвижки?
        GibSoN
      2. ARES623 (Дмитрий) Сегодня, 21:01
        Цитата: svp67
        Как только расследование БУДЕТ ЗАВЕРШЕННО, чему всячески противится польская сторона, то они могут быть переданы или утилизированы.

        Кроме этого,должно состояться судебное решение, в котором должна прозвучать виновная сторона, обязанная оплатить финансовые издержки следствия и суда. Потом судебное решение должно вступить в законную силу. Т.е. стать не подлежащим обжалованию. Ну а потом обломки можно комиссионно утилизировать, во избежание манипуляций и провокаций.
        ARES623
    4. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:48
      Знаете хохму про "неуловимого" ковбоя?Ну так и про самолет..Не передают,потому что не забирают..
      Цитата: непобедимый
      Самолёт же польский, почему не отдают обломки. Странно, наводит на мысли что там что-то не чисто и скрывают что-то.
      Если все однозначно, то почему Польше не передать польский самолёт...
      210окв
    5. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 19:51
      непобедимый (саша)
      Самолёт же польский, почему не отдают обломки. Странно, наводит на мысли что там что-то не чисто и скрывают что-то.
      Да скрывают, как такой глупый комментарий из Израиля нарисовался laughing wassat
      Наблюдатель2014
    6. майор147 Сегодня, 20:13
      Цитата: непобедимый
      будет расцениваться как «злоупотребление законом».

      Задумайтесь над этими словами. Из их логики следует, что если исполнять закон, то это будет "злоупотребление законом». fool
      майор147
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 21:32
        Цитата: майор147
        Задумайтесь над этими словами. Из их логики следует, что если исполнять закон, то это будет "злоупотребление законом». fool

        Напомнило...
        sabakina
    7. Николай Грек (Николай) Сегодня, 20:27
      Цитата: непобедимый
      Самолёт же польский, почему не отдают обломки.

      потому что пшекия превратилась в неадекватное государственное образование!!! wink yes wassat wassat wassat
      Николай Грек
  2. LeonidL (Леонид) Сегодня, 19:21
    Давить на Россию конечно можно попробовать, но только вот у давящих от такого давления родимчик на голове и геморрой на заднице могут выскочить.
    LeonidL
    1. volodya (владимир) Сегодня, 19:23
      Интересно, давилка не треснет?
      volodya
      1. LeonidL (Леонид) Сегодня, 19:24
        Треснет, обязательно треснет.
        LeonidL
      2. лесовозник (игорь) Сегодня, 19:24
        Она не треснет - она лопнет))))
        лесовозник
        1. Zubr Сегодня, 19:28
          Этих давилок, к психотерапевту на приём надо срочно отправить.. smile
          Zubr
      3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:29
        Да ладно вам , мужики ! У Антохи земля под ногами горит - его уже свои агентом Кремля величают , вот он и брызжет русофобией что тот брандспойт . yes
        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 19:39
          У него одна должность осталась, заведующего по Ту-154, не будет ее , все безработный, надо держать до упора...
          MPN
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:50
          Этот "Антоха" и на смертном одре будет твердить о взрывчатке на крыле..Или в желудке..Жаль что его на этом самолете не было.
          Цитата: bouncyhunter
          Да ладно вам , мужики ! У Антохи земля под ногами горит - его уже свои агентом Кремля величают , вот он и брызжет русофобией что тот брандспойт . yes
          210окв
          1. bk316 (Владимир) Сегодня, 19:58
            Пусть следственный эксперимент проведут: возьмут хоть тушку, хоть Боинг, посадят полный салон своих русофобов, пусть нажрутся все и бегают по салону, и в туман попробуют на этом аэродроме сесть и чтоб на посадке кто-нибудь вломился к пилотам , пихал их в спину и орал что уволит или вообще убьет, если они сейчас же не сядут.
            Пусть повторяют эксперимент пока не приземлятся или не кончатся в Польше русофобы.
            И вот если все таки сядут, тогда поговорим о взрывчатке, но я думаю сначала русофобы закончатся.
            bk316
            1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:19
              Ради такого "шоу"непроницаемый туман в Смоленске(был свидетелем в тот день)мы создадим..
              Цитата: bk316
              Пусть следственный эксперимент проведут: возьмут хоть тушку, хоть Боинг, посадят полный салон своих русофобов, пусть нажрутся все и бегают по салону, и в туман попробуют на этом аэродроме сесть и чтоб на посадке кто-нибудь вломился к пилотам , пихал их в спину и орал что уволит или вообще убьет, если они сейчас же не сядут.
              Пусть повторяют эксперимент пока не приземлятся или не кончатся в Польше русофобы.
              И вот если все таки сядут, тогда поговорим о взрывчатке, но я думаю сначала русофобы закончатся.
              210окв
              1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 21:41
                Цитата: 210окв
                Ради такого "шоу"непроницаемый туман в Смоленске(был свидетелем в тот день)мы создадим..
                Дожили! На сайте собственные шаманы есть, а от модераторов спасти не могут! laughing ПрЮвет Дим!
                sabakina
          2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:14
            Цитата: 210окв
            Жаль что его на этом самолете не было.

            Дим , на всех русофобов самолётов не напасёшься ...
            bouncyhunter
        3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 21:37
          Паш, прЮвет! Предлагаю сей индивидуум поселить в ангаре с обломками и пусть изучает, пишет диссертацию. До конца жизни. wink
          sabakina
  3. Озеленитель (Сергей) Сегодня, 19:21
    Перебьются.Только через экспертизу МАК в независимой лаболатории,на предмет ВВ.
    Озеленитель
  4. BAI Сегодня, 19:28
    если мы из совета Европы вышли,то нам его требования - по барабану.
    BAI
  5. Gagarin77 (Олег) Сегодня, 19:29
    Хрен ли отдавать? Упал у нас. Расследование вели Мы. Хочешь сделать манумент павшим полякам можешь обломки купить. По весу золота отдадим.
    Gagarin77
    1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 19:52
      Пусть только сначала по Закону - подпишут Акт расследования!!! am В котором черным по русскому будет - следов взрывчатки или внешнего воздействия до падения НЕ обнаружено!! После это - пусть вывозят за свой счет, нам - что они на него потом нанесут, пусть хоть закопают в тротиле.
      И вообще пора из анекдота про "студентов МГИМО" - "ответ на ноту из Самоли - чреножопая обезьяна пишется с большой буквы, все же президент страны и не еб***т - раздельно" feel по отношению к полякам и подобной шелупони! Слать их всех писюнами, буде они упорстоввать - то не только яблоки в польше есть, полный запрет на их дальнобойщиков, на их товары, запрет на провоз через польскую границу ЛЮБОГО продовольствия (даже маленького бутерброда, из пасти вырвать и выкинуть). good Буде еще хамить, провести учения по развертыванию искандеров и "прикрученными" спец.голоными боазарядами good , вероятно НАТО враз прочухает что это было и визг будет стоять до стратосферы laughing
      Мих1974
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 21:48
        Акт расследования? belay Это что ещё за зверь? Пока вроде было "Заключительная часть"....
        sabakina
  6. д^Амир (Дамир) Сегодня, 19:44
    у меня всё тот же вопрос к польше - компенсацию за испорченный лес когда будете выплачивать???? а за работу людей и механизмов по уборке, рекультивации???? в опасных условиях между прочим... сами кричите что взрывчатка на крыле.... а что еще на борт протащили и вовсе не ведомо... так что исключительно с наценкой за вредность и опасность!!!
    д^Амир
  7. demo (Ван) Сегодня, 20:04
    В России эксперты отмечают, что как только обломки окажутся в руках «специалистов» из разряда Мацеревича, польские провокаторы тут же объявят об «обнаружении неопровержимых доказательств руки Кремля».
    Простите.
    А это какие "эксперты" отмечают?
    Существует процедура обнаружения взрывчатых веществ.
    Делаются смывы с поверхностей, которые могли попасть под воздействие бинарных взрывчатых веществ.
    Российская сторона предлагает сделать анализы "всех возможных участков".
    Пусть польские специалисты проведут экспертизу. И если даже Мацаревич изойдется на дерьмо, то требуется соблюдение требований экспертизы.
    Не нашли следов взрывчатки? Забирайте обломки.
    Можно еще и других экспертов привлечь. Для верности.
    И не будет больше этого бреда.
    А то как поговорке - " и хочется, и колется, и мамка не велит".
    demo
    1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 20:37
      Вы вот эту хрень что перечислили - расскажите тем "судакам" которые утверждали что в баночки с мочой российских спортсменов ссали агенты ФСБ. fool
      Нет тут никакого "процедура" или "логика, тут голимый наезд и понты на развести лохов. Единственный ответ "ваша подписть что ничего не было? Идите, идите -на ****!!! good
      Мих1974
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 21:52
        По моему, demo, работает врачом. Ибо перепутал "смыв" со "соскобом". laughing
        sabakina
  8. серж сибиряк (сергей) Сегодня, 20:04
    Цитата: Озеленитель
    Перебьются.Только через экспертизу МАК в независимой лаболатории,на предмет ВВ.

    Да неет,только на нашей земле пусть сначала отснимут и пробы возьмут.После сделают анализ и огласят результат. crying stop
    серж сибиряк
  9. senima56 (Николай) Сегодня, 20:09
    Панове, а без Европы и США вы уже ничего не можете?
    senima56
    1. AlexKissner (Alex Kissner) Сегодня, 21:01
      "...мы отсасываем у американцев, как фраера. Последние фраера." ©
      Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши, в беседе с Яцком Ростковским
      AlexKissner
  10. Опер (Игорь) Сегодня, 20:11
    А Мацеревича сняли?! Скажите пожалуйста... Мдааа... настоящих буйных мало вот и нету вожаков! Это поляки погорячились!
    Опер
  11. Kloun Сегодня, 20:19
    Соблюдайте очередность господа ! hi На Россию много чего навесили..как бы потом не пожалеть , о таких заявлениях..Ой вэй .
    Kloun
    1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 20:39
      Слушайте, а не задолбали ли они нас? "может Бахнем? Конечно бахнем, но потом"(с). Мне вот кажется что "потом" - уже вот настало! Нада жахнуть так что бы ТАМ только радиоактивный пепел остался, один хрен все к этому катится, хватит ждать "22 июня 2.0". am
      Мих1974
  12. ЗВС Сегодня, 20:21
    У Мацеревмча "давилка" давно отсохла, а он собирается давить. Клоун пшековский.
    ЗВС
  13. К-50 (Алексей) Сегодня, 21:05
    Мацеревич: Вместе с Европой и США мы надавим на Россию по Ту-154

    Прыщи вы будете давить на седалище у друг друга. yes laughing
    К-50
  14. Симон (Вячеслав) Сегодня, 21:28
    Цитата: непобедимый
    Самолёт же польский, почему не отдают обломки. Странно, наводит на мысли что там что-то не чисто и скрывают что-то.
    Если все однозначно, то почему Польше не передать польский самолёт...

    Вообще то самолет советского производства и упал он на российской земле и экспертизу должны проводить российские эксперты, а никак не поляки!
    Симон
  15. ушкуйник (Владимир) Сегодня, 21:53
    Мацеревич: "Вместе с Европой и США мы надавим на Россию по Ту-154".- Польский "металлолом" находится на той части территории РФ, на которой произошла авиационная катастрофа. Поэтому упомянутый "металлолом" от потерпевшего крушения самолета, относится к вещественным доказательствам. Если после проведения совместного расследования возникли какие -либо обоснованные вопросы, то этот "металлолом" очень пригодится для совместного выяснения возможных ранее не обнаруженных обстоятельств. Но это удел Польши и России. Но то, что это пан, длительное время без каких-либо оснований по существу, постоянно трындит о чьей-то односторонней виновности, то РФ правильно поступает. Будут убедительные обоснования, тогда будет возможна совместная работа. А попытка Мацеревича призвать "взрослых дядей" из Европы и США односторонне надавить Россию, свидетельствует об отсутствии у поляка серьезных аргументов. Тем самым, трындящий поляк дискридитирует и себя, и свою страну . Да ещё втягивает в этот грязный процесс и "взрослых дядей из Европы и США".
    ушкуйник
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