Мацеревич: Вместе с Европой и США мы надавим на Россию по Ту-154

Польское интернет-изданиевыходит с материалом, в котором заявлено о требовании комитета по правам человека Совета Европы к России по Ту-154, разбившемуся под Смоленском. Комитет подключился к требованиям официальной Варшавы передать обломки авиалайнера, которые на данный момент продолжают оставаться в России. Именно тот факт, что Россия не передала обломки Ту-154 польской стороне, на сегодняшний день и приводит к появлению в Польше конспирологических версий по поводу крушения борта, на котором летели представители польской политической и военной элиты.Похоже, что больше других требованию комитета Совета Европы обрадовался бывший глава министерства обороны Польши Антони Мацеревич. После того, как его сняли с поста руководителя польского Минобороны, Мацеревич руководит комиссией по расследованию причин крушения Ту-154.По словам Мацеревича, «общее давление на Россию со стороны Польши, Евросоюза и партнёров из США должно в конечном итоге подействовать на Москву».В Совете Европы обратились к России с призывом осуществить незамедлительную передачу обломком Ту-154 польской стороны во взаимодействии с польскими экспертами. При этом отмечается, что затягивание передачи обломков разбившегося самолёта будет расцениваться как «злоупотребление законом».В России эксперты отмечают, что как только обломки окажутся в руках «специалистов» из разряда Мацеревича, польские провокаторы тут же объявят об «обнаружении неопровержимых доказательств руки Кремля». Нужно отметить, что уже сейчас Мацеревич озвучивают бредовую версию о якобы обнаружении следов взрывчатого вещества на крыле. При этом экс-министр утверждает, что взрывчатка могла попасть в крыло якобы во время планового техобслуживания Ту-154 в России.