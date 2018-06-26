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ВМС США получили очередную субмарину класса "Вирджиния"

Американские Военно-морские силы пополнились очередной субмариной класса "Вирджиния". 25 июня 2018 года на верфи Newport News в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, состоялась церемония передачи ВМС США новой многоцелевой атомной подводной лодки USS «Indiana» (SSN 789) класса «Virginia», сообщила пресс-служба компании Huntington Ingalls Industries.

ВМС США получили очередную субмарину класса "Вирджиния"


Субмарина USS «Indiana» (SSN 789) была заложена в сентябре 2012 года, спущена на воду 9 июня 2017 года. Испытания были закончены в начале июня 2018 года. Введение в эксплуатацию намечено на 29 сентября 2018 года, об этом 12 июня 2018 года сообщила пресс-служба Министерства обороны США. Это уже 16-ая подлодка данного класса, построенной в рамках соглашения о совместной работе с General Dynamics Electric Boat.


Подводные лодки типа «Вирджиния» — многоцелевые АПЛ ВМС США четвёртого поколения. Предназначены для борьбы с подводными лодками на глубине и для прибрежных операций. Кроме стандартного вооружения, лодка имеет также оборудование для специальных операций — необитаемые подводные аппараты, шлюзовую камеру для боевых пловцов, палубное крепление для контейнера или сверхмалой подводной лодки. Субмарины создавались на замену подводных лодок класса Los Angeles. Всего ВМС США планируют принять на вооружение 30 подводных лодок класса "Вирджиния"

Использованы фотографии: http://www.korabli.eu/
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Комментарии 33

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  1. kefan (kefan) Сегодня, 20:02
    Быстро пополняется флот у матрасников, нам, конечно, до них в этом плане, к сожалению, пока далеко.
    kefan
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:05
      Нам в этом плане, их уже не догнать.
      Вадим237
      1. MPN (Павел) Сегодня, 20:13
        новой многоцелевой атомной подводной лодки USS «Indiana»
        Называют по названию штатов, готовы 16, осталось еще 34 построить, больше названий не хватит... wink
        MPN
      2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 20:15
        Нам в этом плане, их уже не догнать.

        Надо уходить от порочной практики догнать и перегнать США в каком либо виде вооружений.
        Здесь нам надо идти по пути нанесения американцам неприемлемых потерь для них...это гораздо дешево,эффективно и практично.
        Зачем нам например нужны десятки авианосцев...хе хе чтобы показать что у нас яйца круче их что ли smile
        гораздо дешевле и практичней минировать например побережье США минами со спецзарядами которые в нужный час снесут всю инфраструктуру на берегу ...наши ученные умы я уверен способны придумать множество пакостей для США этом плане.
        США же вбухивает миллиарды долларов в дорогущие подлодки с сомнительным эффектом их применения в реальном столкновении с нашими подводными силами.
        Тот же ЛЕХА
        1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 20:23
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          гораздо дешевле и практичней минировать например побережье США минами со спецзарядами которые в нужный час снесут всю инфраструктуру на берегу .

          Не получится, они регулярно дно сканируют у своего побережья и любые изменения проверяют. А размещение в мирное время мин на территории США это война, так что оставьте этих глупостей.
          Дырокол
          1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 20:34
            А размещение в мирное время мин на территории США это война, так что оставьте этих глупостей.


            Это вы говорите глупости...
            с чего вы взяли что в мирное время они будут размещаться на территории США...
            Может вы что нибудь слыхали о подводных роботах с автономным управлением.
            Достаточно например поставить программу действий заточенных на определенный алгоритм действий подводного флота США...и находиться эти роботы могут где угодно в мировом океане ...попробуйте отсканируйте весь мировой океан...кишка тонка их найти в глубинах его.

            Для примера...могу привести недавний случай с погибшей аргентинской подлодкой которую так и не нашли несмотря на все усилия ведущих подводников мира.
            Тот же ЛЕХА
        2. GibSoN Сегодня, 20:40
          Извиняюсь, что вмешиваюсь, но Вы, увы отстали от жизни... На РФ, весь МИР не сошелся.. При чём, уже давно. Всё, что делают США, предназначено прежде всего для противодействия Китаю. Да, в новостях пока массово не говорят об этом.. Но это не значит, что этого нет. Реальность такова, что даже Вам, достаточно просто достать первый попавшийся предмет, сразу станет понятно, кто, как и о кого зависит. Ну а дальше, дело техники.. Как там про умную китайскую обезьяну, которая ждёт? Ну так вот она уже давно дождалась.. просто не все ещё поняли.. В современном мире, с помощью ЯО, решается наименьший спектр задач. Как то так.
          GibSoN
          1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 20:52
            На РФ, весь МИР не сошелся.. При чём, уже давно. Всё, что делают США, предназначено прежде всего для противодействия Китаю.

            Да вы правы...
            но насчет ЯО не соглашусь... хотя бы по истории с ЯО Северной Кореи.
            Наличие ЯО уже решает основную задачу ненападения со стороны США ... как главного агрессора в мире.
            Тот же ЛЕХА
            1. GibSoN Сегодня, 21:15
              По поводу КНДР, пока не вижу темы для обсуждений.. "История" с ЯО и КНДР, ещё не написана. Ну а тот кусок полуперевернутой информации, каким мы владеем, ни каким образом не может говорить о какой то Истории!
              P.S. Кто на кого и как наехал, сколько отдал, кому должен остался.. всё осталось за пределами))
              GibSoN
              1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 21:30
                Ну а тот кусок полуперевернутой информации, каким мы владеем, ни каким образом не может говорить о какой то Истории!

                Да она продолжается...какой залихватский сюжет для политического триллера. smile
                Тот же ЛЕХА
        3. G A_2 (G A) Сегодня, 20:44
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Нам в этом плане, их уже не догнать.

          Надо уходить от порочной практики догнать и перегнать США в каком либо виде вооружений.
          Здесь нам надо идти по пути нанесения американцам неприемлемых потерь для них...это гораздо дешево,эффективно и практично.
          Зачем нам например нужны десятки авианосцев...хе хе чтобы показать что у нас яйца круче их что ли smile
          гораздо дешевле и практичней минировать например побережье США минами со спецзарядами которые в нужный час снесут всю инфраструктуру на берегу ...наши ученные умы я уверен способны придумать множество пакостей для США этом плане.
          США же вбухивает миллиарды долларов в дорогущие подлодки с сомнительным эффектом их применения в реальном столкновении с нашими подводными силами.

          Как хорошо что вы не верховный главнокомандующий
          G A_2
          1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 20:47
            Как хорошо что вы не верховный главнокомандующии


            И я рад что ваша персона не в числе главнокомандующих России smile
            Честно говоря я бы и сам не согласился стать им ...слишком высока цена за неверно принятое решение для человека такого уровня.
            Тот же ЛЕХА
    2. Muvka (Владимир) Сегодня, 20:13
      6 лет это быстро?
      Muvka
      1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 21:04
        Внрно. Наконец-то здравый ум вспомнил про срок строительства, а то все аж в восхищении от от матрасников застыли.
        Сармат Саныч
        1. Громобой Сегодня, 21:18
          Цитата: Muvka
          6 лет это быстро?

          По лодке год быстро---головная вошла в состав флота 14 лет назад и сейчас их 16 в строю.Такая вот арифметика.
          Громобой
  2. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 20:16
    Нужны Ясени как можно больше и скорее, иначе РПКСН смогут быть в безопасности лишь у пирса. Учитывая малошумность девственниц, модернизационный потенциал
    в области ГАК они смогут висеть вообще на хвосте...
    Vadim851
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 20:29
      Цитата: Vadim851
      Нужны Ясени как можно больше и скорее, иначе РПКСН смогут быть в безопасности лишь у пирса

      В случае начала боевых действий их АПЛ просто заминируют все выходы с баз развертывания наших ПЛАРБ, а современных средств траления у нас практически нет. Ни одна подлодка не сможет выйти в поход.
      Дырокол
      1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 21:08
        Не знаете что пишите. Матрасы теоретически не смогут справиться с таким объёмом работ, даже если у них было будет 50 "Вирджиний", а у них их 16. Это я уже не говорю о куче других факторов.
        Сармат Саныч
      2. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 21:24
        При складывающемся соотношении подводных сил - запросто.
        Vadim851
  3. непобедимый (саша) Сегодня, 20:16
    Израилю бы таких, штук пять хотя бы.
    непобедимый
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 20:25
      Израилю бы таких, штук пять хотя бы.

      Ага ...арабов по пустыне гонять.
      Тот же ЛЕХА
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 20:39
        Или по Ирану wink
        Tiras
  4. doodlez (Коля) Сегодня, 20:20
    а мы и не пытаемся у нас мультяшки про суперпупер изделия которые ну ващее не имеют аналогов.
    doodlez
    1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 21:11
      Кто "мы", хiхлы чтоль))? У нас всё отлично, и в РВСН и в РПКСН, а вот у какулей и либерастов всё действительно плохо.
      Сармат Саныч
  5. Военком_77 (Евгений) Сегодня, 20:21
    Цитата: Вадим237
    Нам в этом плане, их уже не догнать.


    Все пропало????
    Военком_77
    1. doodlez (Коля) Сегодня, 20:32
      нет Всё в нано технологиях.
      doodlez
    2. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 21:00
      Цитата: Военком_77
      Все пропало????

      нет конечно, мы одним Ясенем - долбонем по ним - нифига себе! да и вы забыли крикнуть Ура-а!
      Сандор Клиган
    3. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 21:43
      На океане проигрываем, в космосе тоже сдавать начинаем - но пока ещё ни всё пропало.
      Вадим237
  6. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 20:42
    Вопрос к автору - если все так шикарно с "вирджиниями", то почему "лосей" списывают так медленно? Меня терзают смутные сомнения
    ТермиНахТер
    1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 21:14
      И не вас одного, это проект для тёплых вод, а Арктике даже Лоси и СиВульфы полметра не могут пробить(как раз в марте оба застряли), а тоненьким "Вирджиниям" так вообще туда соваться не стоит.
      Сармат Саныч
  7. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 20:44
    Ха! Это означает просто плюс ещё один Кинжал сделаем! :))) Оснастим им Грачонок, назовём его "убийцей Вирджиний".
    Настоящий россиянин
  8. NordUral (Евгений) Сегодня, 20:46
    Вот так и нам надо - выпустили - заявили. А то завтра будем строить то, послезавтра передумаем, будем строить это. И ничего! Ну, почти ничего, если не бояться правды. То есть мало очень и не по планам.
    И ведь с такой промышленностью много и не настроишь. Нужны ассиметричные решения во всем. Не гигантские лодки, а роботы-малютки - тихие, невидимые и неслышные. Ползают себе по океанам, ждут часа "Ч", если уж наступит. И "партнеры" о них пусть знают, отыскать практически невозможно, разве что единицы. Крепко подумают, а начинать ли мировую заварушку.
    И в остальном так же, не гиганты, не армады авианосцев, не гигантские боевые корабли, а мелочь зубастая нам нужна.
    NordUral
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 21:48
      На данный момент нам нужна мощная сухопутная армия и авиация.
      Вадим237
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