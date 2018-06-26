ВМС США получили очередную субмарину класса "Вирджиния"

Американские Военно-морские силы пополнились очередной субмариной класса "Вирджиния". 25 июня 2018 года на верфи Newport News в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, состоялась церемония передачи ВМС США новой многоцелевой атомной подводной лодки USS «Indiana» (SSN 789) класса «Virginia», сообщила пресс-служба компании Huntington Ingalls Industries.Субмарина USS «Indiana» (SSN 789) была заложена в сентябре 2012 года, спущена на воду 9 июня 2017 года. Испытания были закончены в начале июня 2018 года. Введение в эксплуатацию намечено на 29 сентября 2018 года, об этом 12 июня 2018 года сообщила пресс-служба Министерства обороны США. Это уже 16-ая подлодка данного класса, построенной в рамках соглашения о совместной работе с General Dynamics Electric Boat.Подводные лодки типа «Вирджиния» — многоцелевые АПЛ ВМС США четвёртого поколения. Предназначены для борьбы с подводными лодками на глубине и для прибрежных операций. Кроме стандартного вооружения, лодка имеет также оборудование для специальных операций — необитаемые подводные аппараты, шлюзовую камеру для боевых пловцов, палубное крепление для контейнера или сверхмалой подводной лодки. Субмарины создавались на замену подводных лодок класса Los Angeles. Всего ВМС США планируют принять на вооружение 30 подводных лодок класса "Вирджиния"