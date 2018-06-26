" В ЦВО поступила РЛС пятого поколения 59НЕ «Противник-ГЕ»..."

Подразделение противовоздушной обороны, дислоцированное в Самарской области Центрального военного округа получило на вооружение универсальную мобильную трехкоординатную радиолокационную станцию пятого поколения 59НЕ «Противник-ГЕ», сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа.Согласно сообщению пресс-службы мобильная РЛС 59Н6Е «Противник-ГЕ» с цифровой фазированной решеткой и цифровой обработкой сигналов способна отслеживать воздушные цели всех классов, выполнять их опознавание в составе ЗРК, а также автоматизированных командно-управляющих систем ПВО и ВВС. Локатор способен в условиях интенсивного радиопротиводействия без дополнительных уточнений выдавать информацию одновременно для наведения истребителей и целеуказания зенитным ракетным дивизионам. Высота просмотра воздушного пространства - до 200 км. "Противник-ГЕ", помимо трех координат, определяет и четвертый параметр - радикальную скорость. Это позволяет отсечь ложные цели. Всего локатор сопровождает до 150 воздушных объектов. РЛС способна обнаруживать малозаметные истребители пятого поколения.Вся аппаратура "Противник-ГЕ" умещается на двух автомашинах. Разработана ФГУП "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники", выпускается ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей".