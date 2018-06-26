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В ЦВО поступила РЛС пятого поколения 59НЕ «Противник-ГЕ»

Подразделение противовоздушной обороны, дислоцированное в Самарской области Центрального военного округа получило на вооружение универсальную мобильную трехкоординатную радиолокационную станцию пятого поколения 59НЕ «Противник-ГЕ», сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа.

В ЦВО поступила РЛС пятого поколения 59НЕ «Противник-ГЕ»


Согласно сообщению пресс-службы мобильная РЛС 59Н6Е «Противник-ГЕ» с цифровой фазированной решеткой и цифровой обработкой сигналов способна отслеживать воздушные цели всех классов, выполнять их опознавание в составе ЗРК, а также автоматизированных командно-управляющих систем ПВО и ВВС. Локатор способен в условиях интенсивного радиопротиводействия без дополнительных уточнений выдавать информацию одновременно для наведения истребителей и целеуказания зенитным ракетным дивизионам. Высота просмотра воздушного пространства - до 200 км. "Противник-ГЕ", помимо трех координат, определяет и четвертый параметр - радикальную скорость. Это позволяет отсечь ложные цели. Всего локатор сопровождает до 150 воздушных объектов. РЛС способна обнаруживать малозаметные истребители пятого поколения.


Вся аппаратура "Противник-ГЕ" умещается на двух автомашинах. Разработана ФГУП "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники", выпускается ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей".

Использованы фотографии: ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей".
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Комментарии 10

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  1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 20:22
    Наконец то правильно статья сделана по сути...
    в войска поступила реальная техника а не ее виртуальное пожелание.
    На каком расстоянии Противник=ГЕ может дасть целеуказание на воздушную цель с ЭПР в 0.01 м...грубо говоря на Томагавки и Ф-22?
    Тот же ЛЕХА
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 20:44
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      На каком расстоянии Противник=ГЕ может дасть целеуказание на воздушную цель с ЭПР в 0.01 м...грубо говоря на Томагавки и Ф-22?


      Врядли успеет...

      Противник-ГЕ:
      Дальность обнаружения без помех цели с ЭПР 1,5 м²:
      40 км- на высоте 100 м
      100 км на высоте 1 км
      240 км на высоте 5 км
      340 км (на высоте 12-80 км)
      Tiras
      1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 21:17
        Успеет, причём ЛЕГКО.
        Сармат Саныч
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:23
    Спецы,поясните про радикальную скорость..Происходит селекция в группе целей?
    210окв
    1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 20:55
      Цитата: 210окв
      ,поясните про радикальную скорость

      стандартная от 0 до 60 м/с устанавливает в ручную или автоматически, +КМП при необходимости.
      Цитата: 210окв
      селекция в группе целей

      в соответствии с разрешающей способностью, в целом ниже средней. У Гаммы-С1 этот показатель в разы лучше.
      Vita VKO
  3. Васян1971 (Василий) Сегодня, 20:34
    " В ЦВО поступила РЛС пятого поколения 59НЕ «Противник-ГЕ»..."
    В названии "Й" в конце не хватает. Толерантно и вежливо.
    Васян1971
    1. ученый Сегодня, 21:51
      На первых модификациях при включении РЛС ев экране монитора появлялась надпись "Противник-ГГГГГГГГГ...." good
      ученый
  4. NordUral (Евгений) Сегодня, 20:40
    Ну вот, наконец-то, железо, а не мультики и рассказки! Радует душу.
    NordUral
    1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 21:01
      Цитата: NordUral
      наконец-то, железо

      не то слово, при потребности несколько десятков в год в войска поступают единицы, а потом еще нагло врут людям про сплошное РЛП, правда с небольшой оговоркой "над крупными городами", что по сути бессмысленно в принципе. Просто не хватит времени на принятие решения и отражение внезапного удара. Для этого вынос РЛП от обороняемого объекта, т.е. города, должен быть не менее 1000 км.
      Vita VKO
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 21:54
        Его там бомбами с ЭПР 0,0015 беспилотники вдребезги разнесут.
        Вадим237
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