22:03 26 июня
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Госдеп США объяснил увеличение поставок оружия Украине и Грузии

Соединенные Штаты объяснили наращивание поставок оружия Украине и Грузии. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, заявил, что рост военных поставок этим странам должен помочь им в противостоянии России.

Госдеп США объяснил увеличение поставок оружия Украине и Грузии


В своем выступлении Митчелл заявил, что США оказывает военную помощь Украине и Грузии, так как Россия недавно угрожала им применением военной силы. Поставленные им военные средства необходимых для самообороны. Кроме этого, он заявил, что США специально сняли запреты на оказание военной помощи Украине и Грузии, наложенные при администрации Обамы. Таким образом, по мнению Митчелла, США помогает этим странам "улучшить оборонные возможности".


Напоминаем, что ранее США выделили $200 млн на оказание Украине военной помощи, включая поставки "оборонительных вооружений". В рамках этой помощи Вашингтон поставил Киеву переносные противотанковые комплексы Javelin - 210 ракет и 37 пусковых блоков - на общую сумму около $47 млн. На 2019 год США запланировали $50 млн. на поставку летального вооружения и $250 млн. на помощь в сфере безопасности и разведки.

В прошлом году министр обороны Грузии Леван Изория заявил о начале совместной с США «самой амбициозной программе» подготовки в армии Грузии. Также госдепартамент США одобрил поставку Тбилиси комплексов Javelin - 410 ракет и 72 пусковых блока - на $75 млн. Кроме этого, в конце мая глава Госдепа Майк Помпео заявил, что США работают над присоединением Грузии к Североатлантическому альянсу.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 26

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  1. Rusland (Rusland) Сегодня, 21:18
    К встрече с Путиным готовятся, можно и не встречаться.
    Rusland
    1. AlexKissner (Alex Kissner) Сегодня, 21:25
      заявил, что рост военных поставок этим странам должен помочь им в противостоянии России.

      Да американскому ВПК этот рост должен помочь... а лохи (грузины, украинцы) пусть хавают эту лапшу !
      AlexKissner
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 21:33
        Цитата: AlexKissner
        (грузины, украинцы)

        Не в коня овес
        хрыч
        1. poquello (poquello) Сегодня, 21:50
          Цитата: хрыч
          Цитата: AlexKissner
          (грузины, украинцы)

          Не в коня овес

          дык по закону сохранения энергии этот не в коня нам на руку, то что абрамсы так себе танки миру уже объяснять не надо, ждём жавелины и прочую байду
          poquello
    2. DMoroz Сегодня, 21:28
      К встрече с Путиным готовятся, можно и не встречаться.
      Они все еще продолжают думать, что живут за лужей и бессмертные… fool
      DMoroz
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 21:33
        Цитата: DMoroz
        живут за лужей и бессмертные…

        Посейдон им в бухту
        хрыч
        1. DMoroz Сегодня, 21:43
          Посейдон им в бухту
          И не только в бухту(ы) но и к всем АУГ
          DMoroz
    3. Черный_Ватник Сегодня, 22:00
      Госдеп США объяснил увеличение поставок оружия Украине и Грузии: "Мы будем воевать с Россией до последнего грузина и укра."
      Черный_Ватник
  2. Михаил177 (Михаил) Сегодня, 21:19
    "Градов" побольше хохлам и грузинам. Они любят из них по мирным городам стрелять.
    Михаил177
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 21:19
    В очередной раз приглашают Россию напасть на недогосударства, а Россия опять на войну не явится. Малахольные все-таки в госдепии.
    Egorovich
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 21:21
      Привет , Саша ! hi
      рост военных поставок этим странам должен помочь им в противостоянии России

      Интересно , а кто-нибудь ждал другого объяснения ? lol
      bouncyhunter
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 21:28
        Паша, добрый вечер hi !Ну натура у них такая, плохо им где намечается спокойствие или спокойно. Матрасии нужен хаос, они в нем живут и делают свои грязные деньги. wassat
        Egorovich
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 21:32
          Угу , вот такие они офигительные "голуби мира" . negative
          bouncyhunter
          1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 21:42
            Галимое воронье! yes
            Egorovich
      2. MPN (Павел) Сегодня, 21:31
        Да нормально. Скоро На\в Украине и Грузии пенсии джавелинами будут выплачивать. winked
        MPN
  4. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 21:24
    Накачивают оружием наших неспокойных соседей американцы...как всегда хотят воевать с нами чужими руками...пущай погибают в этой войне русские ,грузины,украинцы...США же снимет сливки в виде новых заказов для ВПК....уууу буржуи.
    Старо ...старо как со времен Первой мировой войны.
    В этих условиях нашей стране надо действовать на западном полушарии возле границ США таким же образом.
    Тот же ЛЕХА
    1. GibSoN Сегодня, 21:29
      Не очень понятны Ваши негодования). Вы бы лично предпочли, что бы США лично участвовало?))
      GibSoN
      1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 21:32
        Вы бы лично предпочли, что бы США лично участвовало?))

        Конечно...
        война во Вьетнаме здорово отрезвило американское общество...хорошо бы повторить этот урок для США ...уж больно нагло американцы действуют возле наших границ...создавая нам многочисленные угрозы.
        Тот же ЛЕХА
        1. GibSoN Сегодня, 21:37
          Не совсем понял, при чём тут война во Вьетнаме? Там, в общем то, было тоже самое, с чем Вы не согласны).. Воевали там Вьетнамцы (ну Вы поняли), а не граждане СССР. В целом, касательно именно этого эпизода, мой сосед, не дожил до нормального, пенсионного возраста, ввиду не очень известных науке СССР заболеваний (ну это официальная версия). Так, я лично, не вижу поводов для гордости СССР той эпохи. (ну кроме наличия у него вте годы, двух-кассетника SHARP, алкоголя со змеями в бутылке и других пряников..)
          GibSoN
          1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 21:43
            Не совсем понял, при чём тут война во Вьетнаме?


            Поясняю...
            одно дело когда аборигены где нибудь на просторах бывшего СССР убивают друг друга...другое дело когда потери будут нести американские вояки...всякие там ЦРУшники,военспецы,офицеры вооруженных сил США...американцы очень чувствительны к массовой гибели своих солдат и офицеров и когда гражданское общество в США осознало масштаб потерь во время войны во ВЬЕТНАМЕ тогда и возникли там многочисленные антивоенные движения против войны во ВЬЕТНАМЕ.
            Надо понимать что сейчас США нацелены на уничтожение России как государства по примеру Югославии...надеюсь хоть это вы понимаете.
            Вашему соседу сочувствую...но увы мой школьный товарищ тоже умер от странного заболевания ...но я из-за этого не держу зла на СССР.
            Тот же ЛЕХА
  5. GibSoN Сегодня, 21:28
    Что то в этой новости мне не нравится.. Где то не договаривают? Наверное там, где указано про поставку Javelin, но не указано про поставки комплексов ПВО! Только совсем не далёкий не понимает, что без авиации, ни кто уже давно ни чего не делает.. Ну кроме разных бармалеев..
    GibSoN
  6. Васян1971 (Василий) Сегодня, 21:34
    " Соединенные Штаты объяснили наращивание поставок оружия Украине и Грузии."
    А чего об'яснять-то? Барахла прошловекового на складах скопилось немеряно, утилизировать дорого, а прикормленные дурни самовывозом помогут.
    Васян1971
  7. леонидыч (Василий) Сегодня, 21:43
    Это просто бизнес, Ничего личного просто бизнес. Они им выделяют кредиты на покупку их же вооружения якобы для защиты от России. Очень удобная и выгодная схема. А воевать никто и не собирается! Амерам нужно просто продать больше своего оружия. Вот и всё!
    леонидыч
  8. Симон (Вячеслав) Сегодня, 21:43
    Грузины уже показали себя с американским оружием, воспитанные и натасканные американскими инструкторами, когда напали на Южную Осетию. Так, что никакое американское оружие не поможет, против патриотического духа наших солдат.
    Симон
  9. мерцание (Николай) Сегодня, 21:44
    Соединенные Штаты объяснили наращивание поставок оружия Украине и Грузии ... помочь им в противостоянии России.

    Надеются использовать их как свои прокси-войска в войне с Россией.
    Что за непонятливые типуганы там в Сенате Конгресса США собрались request очевидные вещи им объяснять надо, как детям.
    мерцание
  10. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 21:56
    Соединенные Штаты объяснили наращивание поставок оружия Украине и Грузии. рост военных поставок этим странам должен помочь им в противостоянии России.
    Опять нам их барахло по непризнанным распределять!...
    sabakina
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