Госдеп США объяснил увеличение поставок оружия Украине и Грузии

Соединенные Штаты объяснили наращивание поставок оружия Украине и Грузии. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, заявил, что рост военных поставок этим странам должен помочь им в противостоянии России.В своем выступлении Митчелл заявил, что США оказывает военную помощь Украине и Грузии, так как Россия недавно угрожала им применением военной силы. Поставленные им военные средства необходимых для самообороны. Кроме этого, он заявил, что США специально сняли запреты на оказание военной помощи Украине и Грузии, наложенные при администрации Обамы. Таким образом, по мнению Митчелла, США помогает этим странам "улучшить оборонные возможности".Напоминаем, что ранее США выделили $200 млн на оказание Украине военной помощи, включая поставки "оборонительных вооружений". В рамках этой помощи Вашингтон поставил Киеву переносные противотанковые комплексы Javelin - 210 ракет и 37 пусковых блоков - на общую сумму около $47 млн. На 2019 год США запланировали $50 млн. на поставку летального вооружения и $250 млн. на помощь в сфере безопасности и разведки.В прошлом году министр обороны Грузии Леван Изория заявил о начале совместной с США «самой амбициозной программе» подготовки в армии Грузии. Также госдепартамент США одобрил поставку Тбилиси комплексов Javelin - 410 ракет и 72 пусковых блока - на $75 млн. Кроме этого, в конце мая глава Госдепа Майк Помпео заявил, что США работают над присоединением Грузии к Североатлантическому альянсу.