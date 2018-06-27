Как создали "украинский народ"

Многие люди до сих пор не понимают, как братский «украинский народ» неожиданно стал злейшим врагом России. Прошло всего несколько лет со времени государственного переворота, а киевщина уже становится плацдармом НАТО, и украинская армия готовит «освободительный поход» на Восток.Дело в том, что все политические процессы имеют управляемый характер. Этому неожиданному расколу предшествовали долгие столетия идеологической, исторической, культурно-языковой и информационной обработки западнорусского населения (малороссов) Малороссии-Украины.Запад издревле пытается расчленить и ослабить единый русский суперэтнос. Русских пытаются столкнуть с русскими, чтобы обескровить и уничтожить их своими же руками. Это древняя стратегия хозяев Запада – разделяй, стравливай и властвуй. Для этого и нужны «украинцы» — такие же русские, воинственные, пассионарные, но с промытыми мозгами, превращенные в таран Запада против Руси-России.– особого сообщества без роду и племени (мальчиков брали в славянских, кавказских, курдских и других землях и воспитывали в османском, мусульманском духе, превращая в яростных врагов Турецкой империи), специально натасканных для борьбы со своим же народом. Схожий образ есть во «Властелине колец» Толкина, где силы зла путем магических и генетических экспериментов из расы эльфов создали орков, которые ненавидят всё, связанное со своими братьями., когда огромные области Русской земли на юге и западе были захвачены Венгрией, Литвой и Польшей. В это время в источниках для обозначения двух частей Руси появляются новые территориальные названия: подчиненные Золотой Орде русские земли называют Великой Русью, оккупированные поляками и литовцами – Малой Русью. Греки в Византии также делили Русь – на Большую (Великую) и Малую Россию. Однако эти названия не вытеснили прежнего – «Русь», которое чаще всего употреблялось. Лишь к конце периода греческое название «Россия» занимает первое место.Этноним же, используемый для обозначения национальной принадлежности населения Руси, остался без изменений. Русские по-прежнему оставались русскими вне зависимости от того, в какой части Руси-России они проживали – Малой или Великой. Расчлененный русский суперэтнос (суперэтнос русов) сохранял сознание своего национального и духовного единства, что подготовило духовные, идеологические и военные предпосылки для ликвидации иноземного владычества. Русские проявили активную самоорганизацию на оккупированной территории – запорожское казачество, православные и городские братства. Они активно противодействовали проводимой Польшей и римско-католической церковью политике дерусификации, полянизации и католизации населения Западной Руси. Эта самоорганизация позволила русским вступить в открытую вооруженную борьбу с оккупантами и завершить её победой, когда две части Руси воссоединились. Окончательное воссоединение Великой и Малой, Белой Руси произошло уже при Екатерине Великой (Разделы Речи Посполитой).В Советском Союзе создали миф о «национально-освободительной борьбе украинского народа». В реальности это была национально-освободительная борьба русского народа. Не «украинцы», а русские казаки, крестьяне и горожане героически сражались с панской Польшей, пытались сбросить национальное, религиозное и социально-экономическое польские иго, обращавшее русских в «хлопов»-рабов. Не «украинцы», а русские отстаивали свою волю, веру, язык, право быть самими собой, а не подневольными польскими рабами. И все участники этой борьбы прекрасно знали это – кто, с кем и за что воюет. Не зря великий русский гетман Богдан Хмельницкий не раз говорил от имени русского народа. Так, в июне 1648 года, двигаясь на Львов, гетман отправил универсал (послание) жителям города: «Прихожу к вам; прихожу к столичному городу земли червонорусской избавить вас из ляшской (польской) неволи». Червонной, Красной Русью (Червенские города) назывались в средние века земли западной части нынешней Украины.Вот свидетельство ещё одного современника, из польского лагеря – польского гетмана Сапеги: «Против нас не шайка своевольников, аиз сел, деревень, местечек, городов, связанных узами веры и крови с казаками, грозит искоренить шляхетское племя и снести с лица земли Речь Посполитую».Как мы видим, речь идёт только о русском народе. А различные мазепы, грушевские, петлюры, винниченки, бандеры, шухевичи, кравчуки, порошенки только обманывают народ, наживаются на его горе и служат различным врагам русской цивилизации и русского народа – Швеции, Польше, Германии, Австрии, Англии, США (в целом хозяевам Запада).В польских источниках XVI столетия встречается слово «украина», от которого два века спустя «украинствующие» поведут историю мифического государства «Украина», населенного фантастическим, вымышленным «украинским народом». Хотя и на Руси, и в Польше это слово имело одно значение – «украйну-окраину», приграничную окраину.Никаких изменений в национальной принадлежности населения Малой Руси не было вплоть до XX столетия. В частности, нынешняя Галиция – оплот «украинства», а до начала Первой мировой войны подавляющее большинство галичан идентифицировали себя в качестве русских. Это самосознание было вытравлено только путем геноцида австрийцами самой активной и образованной части русских в это области, а затем во время Советского Союза, когда официально создали «украинский народ». Простые люди, как во времена Древней Руси, и периода феодального распада, польско-литовской оккупации, воссоединения Великой и Малой Руси, для своего национального самоопределения использовали один этноним – русские (русы). Это было характерно для всех русских, где бы они не жили – в Малой, Белой или Великой России-Руси.Другое дело интеллигенция, в среде которой приживались чужие, занесенные с Запада, мертвые книжные, исторические теории. Именно из этого разряда ложная теория о «трёх ветвях» русского народа – «малороссов», «великороссов» и «белорусов». Эти «народности» не оставили никаких следов в истории. Причина проста: таких этносов никогда не существовало! Территориальные названия – Малая, Великая, Белая Русь – никогда не несли национального содержания, а лишь обозначали русские земли, населенные русским народом, которые временно оказались в разных государствах. В целом ничего не изменилось в настоящее время: после поражения в Третьей мировой (холодной) войне местные князья-президенты с одобрения Запада расчленили единую Россию-СССР на три русских государства – РФ, Украину и Белоруссию. Но народ генетически, исторически, по вере и языку, культуре – один. Только с учётом возрастания мощи пропаганды, инструментов программирования-зомбирования (ТВ, интернет) – обманутый, введённый в морок всё больше.Хотя и раньше, и сейчас в России можно создать не один десяток таких «этносов», что собственно постепенно, скрытно и делается. Так, во времена до объединения вокруг Новгород и Киева Рюриковичами, затем в период феодальной раздробленности Руси население каждой земли, княжества имели свои этнографические особенности. Кривичи отличались от полян и вятичей, новгородцы и рязанцы от москвичей и смолян. Все имели свои бытовые особенности (в одежде, украшениях, архитектуре и т. д.), говоры. Но все были частью единого русского народа (суперэтноса). Также в настоящее время идёт работа по отделению от русских – сибиряков, поморов, казаков, жителей Поволжья и т. д. Все политические, исторические, процессы носят управляемый характер. Также создали и «украинцев» — якобы особенный, самостоятельный этнос, не имеющий отношения к «москалям».После революции 1917 года эта мертвая, лживая теория «трех народностей» получила развитие. Революционеры-интернационалисты, выполняя задачу по разрушению исторической России, директивно переименовали «три русские народности» в «три братских народа», три различные самостоятельные нации. На бумаге создали две «нерусские нации» — белорусов, сохранивших прежнее название, а «малороссов» превратили в «украинцев». Такой терминологической операцией численность русского суперэтноса удалось сократить почти на треть. Русскими остались только бывшие «великороссы» (этот термин вывели из оборота). Причём эта антиисторическая, обманная схема закреплялась государственным строительством: созданием отдельной «украинской республики», фиксацией в паспортах национальности «украинец», закреплением за «мовой» официального статуса не только на территории Малороссии, но и в Новороссии, Крыму, Донбассе, Черниговщине, Слобожанщине – регионах, где она не имела широкого распространения.Советская историография подвела под эту теорию «научную» базу, развивая достижения украинствующей и либеральной историографии. Так, в Малой советской энциклопедии (1960 г.) отмечалось: «Ростово-Суздальская земля, а впоследствии Москва, становятся политическим и культурным центром великорусской (русской) народности. В течение XIV – XV веков складывается великорусская (русская) народность, и Московское государство объединяет все территории с населением, говорящим по-великорусски». Советские энциклопедии сообщали, что в XVI столетии завершилось складывание русской народности. Так закладывались основы катастрофы русского народа в новейший период истории. Киевская (Древняя) Русь в значительной мере оказалась за пределами русской истории. Её «обрезали» ещё больше. Раньше русов-русских не замечали практически до Крещения, теперь их стали выводить из Московского княжества (Московии). Древнюю Русь населили некими «восточными славянами» — дикими и непросвещенными. Из них якобы позднее и вышли «три братских народа» — русские, украинцы и белорусы. Хотя все летописные источники сообщают нам о русичах, русских, Руси, Русской земле, русских князьях, русском роде и т. д.Русским-великороссам не дали и этого. Составляя до 90% населения РСФСР и РФ, они не имеют государствообразующего статуса. А после 1991 года произошла настоящая катастрофа. В Союзе сепаратистам и нацистам не давали воли. А после развала СССР местные националисты, при полной поддержке Запада, смогли полностью или частично вытеснить русских (с актами геноцида) из Туркестана, Закавказья, Прибалтики. В Прибалтике оставшиеся русские превращены в людей второго сорта. На Украине, Белоруссии и в самой России происходит деградация и вымирание русского народа. В Белоруссии этот процесс самый медленный, но и он в последние годы набирает обороты. Подросли поколения националистов, не знавших СССР, воспитанных и получивших образование в новой культурной, образовательной среде. Для них Россия – враг, «оккупировавший» Крым, «развязавший войну» на Донбассе и готовый поглотить Белую Русь. Они воспитаны в идеологии «литвинства», мнят себя потомками литвинов-литовцев, считают себя отдельной нацией.На Украине ситуация ещё хуже. Столетия усиленной идеологической, информационной, исторической обработки дали свои ядовитые всходы.Продолжение следует…