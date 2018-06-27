Африка – родина ЧВК. Иностранные наемники в войнах чёрного континента

По улицам жаркого южного города едут джипы с хорошо вооруженными людьми. Суровые мужчины в военной форме разительно отличаются от местных солдат – они «белые». Но это - не миротворцы и не второе пришествие колонизаторов. Частные военные компании давно и широко востребованы на африканском континенте. В какой-то степени Африку даже можно считать родиной ЧВК в их современном виде. Именно эпоха деколонизации и многочисленных национально-освободительных и гражданских войн в африканских странах и создала колоссальный спрос на зарубежных наемников, которые в силу опыта и наличия воинских профессий были куда более боеспособны, чем собственно африканские военнослужащие.Начиная с 1950-х – 1960-х гг. правительства молодых африканских государств стали приглашать на службу иностранных военных специалистов – как отдельных частных лиц, так и организованные иностранцами военные компании. К услугам наемников африканские лидеры обращались охотно по нескольким причинам.Во-первых, иностранные наемники были подготовлены куда лучше собственно африканских военнослужащих, имели большой опыт участия в боевых действиях в самых разных уголках планеты. Так, среди наемников, прибывавших в Африку в 1950-е – 1070-е годы, было много ветеранов Второй мировой войны, различных колониальных конфликтов. Многие из наемников имели качественное военное образование, некоторые в прошлом были старшими офицерами регулярных армий различных государств.Во-вторых, к частным военным компаниям, не связанным трайбальными отношениями и не вписывавшимся в клановые схемы африканских обществ, всегда было больше доверия. Многие африканские диктаторы предпочитали комплектовать личную охрану именно из иностранных наемников, которым доверяли куда больше, чем соплеменникам.Наконец, европейцы и американцы, служившие в частных военных компаниях, всегда были более дисциплинированными и ответственными воинами, чем собственные солдаты. Советская пресса в то время рисовала портреты наемников в очень негативных красках, однако в действительности иностранные «солдаты удачи», служившие в Африке, хотя и не были «мальчиками-одуванчиками», но все же значительно уступали в «отмороженности» и криминальных наклонностях местным солдатам и офицерам, даже служившим в правительственных войсках и полицейских формированиях.Вторая половина ХХ века наполнена многочисленными примерами участия иностранных наемников в африканских войнах. Фактически без них не обходился ни один крупный африканский конфликт. Несколько командиров наемников второй половины ХХ века стали настоящими легендами времен Холодной войны. Майкл Хоар, Жан Шрамм, Боб Денар – эти имена навсегда вписаны в историю постколониальных войн на Африканском континенте. Майкл Хоар, бывший майор королевских бронетанковых войск Великобритании, ирландец по национальности, после ухода в отставку жил в Дурбане, работал бухгалтером, но затем вернулся к воинской профессии. Война в Конго на стороне Моиза Чомбе, попытка переворота на Сейшельских островах сделали Хоара, известного под прозвищем «Сумасшедший Майк», одним из самых знаменитых наемников мира. Бывший бельгийский плантатор Жан Шрамм ушел в джунгли после того, как его плантацию разгромили сторонники Патриса Лумумбы. С этого времени он посвятил свою жизнь участию в различных локальных войнах.Но самым знаменитым наемником был Боб Денар – бывший военнослужащий ВМС Франции, участник Индокитайских войн, а затем сотрудник полиции во Французском Марокко. Карьеру «дикого гуся» Денар начал тоже во время войны в Конго против сторонников Патриса Лумумбы. Десять лет, с 1968 по 1978 годы, Боб Денар прослужил военным советником президента Габона Омара Бонго.В это же время Денар продолжал участвовать в разных конфликтах – португальском вторжении в Гвинею в 1970 году, попытке сепаратистов Биафры отсоединиться от Нигерии, попытке военного переворота в Бенине в 1977 году. Денар участвовал в военном перевороте на Коморских островах, где обосновался на целых пятнадцать лет, став командующим президентской гвардией, приняв ислам и получив новое имя Саид Мустафа Маджуб.Гражданская война в Конго стала одним из первых примеров масштабного использования иностранных наемников в Африке во второй половине ХХ века. После того, как в 1960 году была провозглашена политическая независимость бывшего Бельгийского Конго, в стране начался конфликт между премьер-министром Патрисом Лумумбой, придерживавшимся левых взглядов и считавшимся просоветским политиком, и его оппонентом прозападным Моизом Чомбе, который провозгласил независимость провинции Катанга – самого перспективного региона Конго, в котором были сосредоточены основные природные ресурсы страны и проживало многочисленное европейское население. В Катанге Чомбе провозгласил себя президентом и сформировал вооруженные силы – жандармерию, в которую пригласил несколько сотен бельгийских офицеров и унтер-офицеров. На службу Катанге и поступили многочисленные белые наемники со всего мира, включая Майкла Хоара и Боба Денара. Отряд под командованием Майкла Хоара, укомплектованный европейскими наемниками и летчиками из числа кубинских «контрас», в 1965 году противостоял отряду кубинцев под командованием Эрнесто Че Гевары, который прибыл на помощь конголезским революционерам.Второй известный пример участия наемников в африканских конфликтах – война в Анголе. Если на стороне просоветской партии МПЛА воевали советские военные инструкторы и специалисты и многочисленный кубинский военный контингент, то прозападное движение ФНЛА Холдена Роберто и оппозиционное движение УНИТА Жонаса Савимби привлекли на помощь европейских, родезийских и южноафриканских наемников. На стороне ФНЛА воевал отряд печально знаменитого Костаса Георгиу (1951-1976) – бывшего капрала британского парашютно-десантного полка, грека-киприота по национальности. Несмотря на молодые годы, Георгиу был очень непростым парнем. Во время службы в британском парашютно-десантном полку капрал участвовал в ограблении почтового отделения.Естественно, на этом официальная военная карьера Георгиу закончилась – он провел два года в тюрьме, был досрочно освобожден, а затем завербовался в ФНЛА, взяв псевдоним «полковник Тони Каллэн». Георгиу сформировал собственный отряд, костяк которого составили его друзья – сослуживец по парашютно-десантному полку Ник Холл, подельник по ограблению почты Майкл Уайнхауз и двоюродный брат сожительницы киприот Чарли Христодолу по прозвищу «Чарли Дробовик». Нику Холлу присвоили звание майора, а Уайнхауз и «Дробовик» стали капитанами армии ФНЛА. Благодаря вербовке в Великобритании вскоре отряд пополнился сотней европейских наемников, преимущественно – бывших британских парашютистов. В армии ФНЛА отряд Георгиу оказался самым боеспособным подразделением, которое выполняло наиболее сложные задачи.Лидер ФНЛА Холден Роберто называл Костаса Георгиу человеком феноменального мужества. Первое время отряд Георгиу сражался очень эффективно, однако затем качество личного состава ухудшилось. Вместо бывших парашютистов в Анголу стали прибывать безработные и любители легких денег, никогда не служившие в армии и отказывавшиеся идти на передовую. Это очень раздражало и без того агрессивного и жестокого Георгиу, который стал безжалостно расстреливать не только пленных противников, но и своих подчиненных. В феврале 1976 г., после разгрома ФНЛА, Георгиу попал в плен, а 11 июня 1976 года в Луанде начался процесс над наемниками – 13 гражданами США и Великобритании. 10 июля 1976 года Костас Георгиу, Эндрю Маккензи, Дэниэл Фрэнсис Герхарт и Джон Дерек Баркер были расстреляны по приговору суда.В 1990-е годы иностранные наемники принимали участие в многочисленных гражданских войнах на Африканском континенте. В это же время африканские правительства и транснациональные корпорации стали еще более активно привлекать частные военные компании для охраны важных объектов, в том числе политических лидеров, транспортных магистралей, месторождений полезных ископаемых. Африканским военным ни собственные лидеры, ни транснациональные корпорации не доверяют, зная их уровень подготовки, а главное – склонность к участию в различных авантюрах и коррумпированность.Сейчас африканский рынок услуг безопасности – лакомый кусок для частных военных компаний из различных стран. В Африке присутствуют американские, французские, китайские, русские и даже украинские частные военные компании. В 1989-1998 гг. одной из самых мощных частных военных компаний, действовавших в Африке, была Executive Outcomes, которую создал бывший подполковник южноафриканской армии Эбен Барлоу.Костяк служащих ЧВК составляли буры – белые южноафриканцы, которых после прихода к власти черного большинства быстро выдавили из армии и полиции ЮАР. Executive Outcomes в 1995 г. предотвратила попытку переворота в Сьерра-Леоне, вернув правительству страны контроль над алмазными месторождениями. В 2015 г. Эбен Барлоу создал ЧВК STEPP, которая тренирует военнослужащих правительственных войск Нигерии.Британская компания Sandline International, созданная Саймоном Манном и укомплектованная бывшими британскими военнослужащими, существовала с 1994 по 2004 гг., отметившись участием в гражданской войне в Сьерра-Леоне. Вашингтон уделяет особое внимание поддержке американских частных военных компаний в Африке, рассматривая их как инструмент утверждения американского военно-политического влияния и одно из главных препятствий проникновению конкурирующих государств на Африканский континент. AFRICOM (Африканское командование армии США) благодаря присутствию в Африке частных военных компаний обладает возможностью более оперативного реагирования на разнообразные вызовы. Если использование регулярной армии за пределами США требует многочисленных разрешительных процедур на уровне Конгресса, то применять частные военные компании для защиты американских интересов гораздо проще.На Африканском континенте активно действуют и русские ЧВК «РСБ-Групп», Moran Security Group и некоторые другие. По данным СМИ, сейчас русские ЧВК активно работают в Центральноафриканской республике, Южном Судане, Ливии. «РСБ-Групп» (также «Российские системы безопасности» имеет представительство в Сенегале и занимается разминированием объектов в африканских странах, сопровождением судов с целью их охраны от нападений пиратов.Еще в 1990-е годы на Африканском континенте стали появляться первые украинские наемники. Сначала это были летчики, затем к ним прибавились специалисты и других воинских специальностей. Сейчас украинские частные военные компании пытаются освоить рынок профильных услуг в ряде африканских стран. Так, по данным СМИ украинская ЧВК Omega Consulting Group недавно открыла свое представительство в Буркина-Фасо. Активно действуют в Африке и наемные военные специалисты из Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, в том числе имеющие опыт участия в югославских войнах.В последние годы все более активно заявляет о себе на рынке военных услуг и Китай. Известно, что сейчас КНР запускает свою военную базу на территории маленькой восточноафриканской страны Джибути, где уже есть базы целого ряда европейских стран. Но кроме официальной военной базы, на которой будут служить военнослужащие НОАК, в Африке находятся сотрудники китайских частных военных компаний. Они выполняют задачи по охране объектов китайского бизнеса на континенте. Впрочем, учитывая специфику политической системы Китая, понятно, что все китайские ЧВК являются филиалами НОАК. Личный состав китайских частных военных компаний укомплектован бывшими армейскими и полицейскими спецназовцами – профессионалами высокого класса, которые вполне могут составить достойную конкуренцию американским, южноафриканским и европейским коллегам.Частные военные компании и их сотрудники – от владельцев и руководителей до рядовых бойцов – работают на Африканском континенте в коммерческих целях. Они участвуют в самых разнообразных конфликтах, нередко выполняют весьма неприглядные задачи, но нельзя не отметить, что в определенном смысле присутствие частных военных компаний способствует и реальному обеспечению порядка в африканских странах. Так, частные военные компании защищают бизнес от нападений бандитов, обеспечивают безопасность морских перевозок от пиратов, охраняют месторождения природных ресурсов и предприятия. Наконец, частные военные компании вносят свой вклад в борьбу с международным терроризмом, различными радикальными группировками.