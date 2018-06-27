06:34 27 июня
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После отправки на учения украинские солдаты оказались на частной стройке

Скандальная история произошла в Днепропетровске, майданными властями переименованном в Днепр. Солдаты 26-го объединённого отряда, проходящие службу по призыву в украинской армии, оказались на стройплощадке. Ещё совсем недавно такая ситуация была в порядке вещей и в российской армии, однако в Днепропетровске имеет место дополнительный нюанс.

Дело в том, что по документам военнослужащие находились на плановых учениях. По другим документам, строительством в Днепропетровской области занимается одна из частных компаний. В итоге оказалось, что рядовые украинской армии вместо учений были привезены на стройку, где им «поручили» заниматься погрузочно-разгрузочными работами и выкладыванием тротуарной плитки.

После отправки на учения украинские солдаты оказались на частной стройке



Солдаты после поднятой в украинских СМИ шумихе рассказали, что им за работу платят. Сумма ежедневной платы составляет (внимание!) 35 гривен на двоих в сутки. Это около 41,5 рубля на человека. Другими словами, речь идёт фактически о рабском труде, как отметили в украинских средствах массовой информации.

Можно себе представить, какие барыши имеет командование того самого 26-го объединённого отряда и руководство частной компании, призванной заниматься строительством под Днепропетровском.

После обращения украинских журналистов к командованию части, где проходят службу эти призывники, там заявили, что не видят никакой проблемы в том, что солдаты привлечены к строительным работам. Даже цель такой эксплуатации «срочников» вместо учений озвучена: экономия бюджетных средств. О каких бюджетных средствах речь? В командовании отрядом заявляют, что призывники участвуют в строительстве якобы казарм. Информацию о строительстве именно казарм главное военное ведомство Украины на данный момент не подтверждает.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, ТСН
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Комментарии 9

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  1. Rusland (Rusland) Сегодня, 05:49
    Так генштаб спланировал боевую подготовку, все при делах, а потом будут вспоминать о потерянных возможностях.
    Rusland
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 05:58
      После отправки на учения украинские солдаты оказались на частной стройке
      Россия...90е...
      андрей юрьевич
      1. Чёрный Сегодня, 05:59
        украинские солдаты оказались на частной стройке
        А будут плохо арбайтен - окажутся на передовой laughing
        Чёрный
    2. лесовозник (игорь) Сегодня, 06:09
      Эх, подгадил кто то им в малину - место рыбное, срок службы идёт, не стреляют...лафа winked а теперь что? - возможно хана. Лучше бы строили...Хотя мне их не жаль - валить надо было куда глаза глядят
      лесовозник
  2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:56
    экономия бюджетных средств
    Мудро !
    p.s. А еще лучше на восстановление ЛДНР порушенное их сослуживцами !
    Uncle Lee
  3. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 05:58
    Какие солдаты, такое к ним и отношение. Нехрен было скакать на майданах. Вот поэтому к ним и такое свинское отношение.
    Кот_Кузя
  4. Yuriy Che (Юрий) Сегодня, 06:18
    Физический труд на свежем воздухе разовьёт у них ловкость,смекалку и сообразительность…)))))
    Yuriy Che
  5. demo (Ван) Сегодня, 06:18
    Все нормально.
    Россия за такое "военное обучение" украинских новобранцев. Пусть лучше плитку кладут, чем по мирным жителям стрелять начнут.
    demo
  6. Невский_ЗУ (Вячеслав) Сегодня, 06:29
    Так майдан в том числе стоял за армию европеского контрактного типа, так сказать дальше от "совка". Ведь в армии служат рабы и собаки, кричал офисный планктон Киева. Более того, основа украинского мифа в победу на Донбасе над полчащами ВДВ РФ якобы, что российская армия, это калька сериала ДМБ и Солдаты. Застывшее мировоззрение о российской армии с начала нулевых вплоть до 2014.
    Ющенко еще в далеком 2004 обещал контактную армию и отказ от крепостного призыва с их точки зрения. Но рабство отменил лишь кровавый режим Януковича. Однако призыв в рабство вернули майданная власть в 2014.
    Отсюда вывод, если к власти приходят либералы и националисты, рабский труд солдат и жди гробы с солдатами во все концы страны, но порой даже тела не приходят.
    Невский_ЗУ
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