После отправки на учения украинские солдаты оказались на частной стройке

Скандальная история произошла в Днепропетровске, майданными властями переименованном в Днепр. Солдаты 26-го объединённого отряда, проходящие службу по призыву в украинской армии, оказались на стройплощадке. Ещё совсем недавно такая ситуация была в порядке вещей и в российской армии, однако в Днепропетровске имеет место дополнительный нюанс.Дело в том, что по документам военнослужащие находились на плановых учениях. По другим документам, строительством в Днепропетровской области занимается одна из частных компаний. В итоге оказалось, что рядовые украинской армии вместо учений были привезены на стройку, где им «поручили» заниматься погрузочно-разгрузочными работами и выкладыванием тротуарной плитки.Солдаты после поднятой в украинских СМИ шумихе рассказали, что им за работу. Сумма ежедневной платы составляет (внимание!) 35 гривен на двоих в сутки. Это около 41,5 рубля на человека. Другими словами, речь идёт фактически о рабском труде, как отметили в украинских средствах массовой информации.Можно себе представить, какие барыши имеет командование того самого 26-го объединённого отряда и руководство частной компании, призванной заниматься строительством под Днепропетровском.После обращения украинских журналистов к командованию части, где проходят службу эти призывники, там заявили, что не видят никакой проблемы в том, что солдаты привлечены к строительным работам. Даже цель такой эксплуатации «срочников» вместо учений озвучена:. О каких бюджетных средствах речь? В командовании отрядом заявляют, что призывники участвуют в строительстве якобы казарм. Информацию о строительстве именно казарм главное военное ведомство Украины на данный момент не подтверждает.