Израильский парламент отменил голосование по признанию геноцида армян

Израильский парламент (Кнессет) снял с голосования вопрос о признании геноцида армян. Этот вопрос, по плану, должен был обсуждаться на текущей неделе. По какой причине обсуждение так и не состоялось?Парламентарии в интервью израильским средствам массовой информации сообщают о том, что причиной «переноса голосования на неопределённый срок» стала позиция правящей коалиции. Выяснилось, что основная группа членов парламента Израиля решила, что этому вопросу нет места для обсуждения «на данный момент». При этом представители всё той же правящей израильской коалиции собирались провести голосование, приурочив его к президентским выборам в Турции.Для справки: армянские историки пришли к выводу, что с 1915 года на территории Османской империи турки истребили около 1,5 млн армян. Было сожжено и разграблено около 2,5 тыс. населённых пунктов с преимущественно армянским населением. Официальная Анкара события времён Первой мировой войны на территории Османской империи геноцидом не признаёт и крайне болезненно реагирует на обвинения в свой адрес. Когда в израильском парламенте ранее заявили, что собираются провести голосование по геноциду армян, в Анкаре ответили следующим: пусть израильские парламентарии для начала признают геноцид палестинских мусульман.Между тем, сегодня с территории сектора Газа по Израилю были в очередной раз выпущены несколько ракет, и израильской армии пришлось задействовать средства ПВО. Сигналы тревоги звучали в Сдероте, Сдот Негеве, Хоф Ашкелоне и других населённых пунктах. В ответ на это Израиль традиционно нанёс удар по сектору Газа. Одна из израильских ракет поразила автомобиль в районе лагеря беженцев Нусейрат. Израильское военное командование заявляет, что автомобиль принадлежал одному из лидеров группировки ХАМАС. По другим данным, удар по автомобилю был нанесён до ракетной атаки Израиля с территории Газы.