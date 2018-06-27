06:37 27 июня
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Израильский парламент отменил голосование по признанию геноцида армян

Израильский парламент (Кнессет) снял с голосования вопрос о признании геноцида армян. Этот вопрос, по плану, должен был обсуждаться на текущей неделе. По какой причине обсуждение так и не состоялось?

Парламентарии в интервью израильским средствам массовой информации сообщают о том, что причиной «переноса голосования на неопределённый срок» стала позиция правящей коалиции. Выяснилось, что основная группа членов парламента Израиля решила, что этому вопросу нет места для обсуждения «на данный момент». При этом представители всё той же правящей израильской коалиции собирались провести голосование, приурочив его к президентским выборам в Турции.

Израильский парламент отменил голосование по признанию геноцида армян



Для справки: армянские историки пришли к выводу, что с 1915 года на территории Османской империи турки истребили около 1,5 млн армян. Было сожжено и разграблено около 2,5 тыс. населённых пунктов с преимущественно армянским населением. Официальная Анкара события времён Первой мировой войны на территории Османской империи геноцидом не признаёт и крайне болезненно реагирует на обвинения в свой адрес. Когда в израильском парламенте ранее заявили, что собираются провести голосование по геноциду армян, в Анкаре ответили следующим: пусть израильские парламентарии для начала признают геноцид палестинских мусульман.

Между тем, сегодня с территории сектора Газа по Израилю были в очередной раз выпущены несколько ракет, и израильской армии пришлось задействовать средства ПВО. Сигналы тревоги звучали в Сдероте, Сдот Негеве, Хоф Ашкелоне и других населённых пунктах. В ответ на это Израиль традиционно нанёс удар по сектору Газа. Одна из израильских ракет поразила автомобиль в районе лагеря беженцев Нусейрат. Израильское военное командование заявляет, что автомобиль принадлежал одному из лидеров группировки ХАМАС. По другим данным, удар по автомобилю был нанесён до ракетной атаки Израиля с территории Газы.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 10

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  1. Rusland (Rusland) Сегодня, 06:18
    Значит ещё время не пришло позлить турок, красный свет поступил от американцев, а также новое правительство Армении таким образом обламывают.
    Вот эти два голубка созреют и натравят карманную ООН на Турцию.
    Rusland
    1. Комментарий был удален.
  2. Чёрный Сегодня, 06:19
    Вот вам яркий пример политической конъюнктуры . Сейчас чё нить выторгуют за это у турок.
    Чёрный
  3. sxfRipper (Александр) Сегодня, 06:19
    основная группа членов парламента Израиля решила, что этому вопросу нет места для обсуждения «на данный момент»
    Это ж не геноцид евреев, что его обсуждать?
    Ну а уж сколько эти ребята сами когда-то нагеноцидили - бери Ветхий завет и читай!
    sxfRipper
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 06:28
      Цитата: sxfRipper
      Ну а уж сколько эти ребята сами когда-то нагеноцидили - бери Ветхий завет и читай!


      В те времена происходящее в Ветхом Завете было вполне нормой и никаким геноцидом не считалось. Были события и похуже. Мочили друг друга как могли. Касается это, кстати, и славян тоже.
      Tiras
    2. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 06:31
      Цитата: sxfRipper
      ....Это ж не геноцид евреев, что его обсуждать?..й!
      А была статья о замалчивании того, как прибалты убивали евреев.
      Reptiloid
    3. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:34
      Цитата: sxfRipper
      Это ж не геноцид евреев, что его обсуждать?
      Ну а уж сколько эти ребята сами когда-то нагеноцидили - бери Ветхий завет и читай!

      тут я соглашусь. Не желание политиков обострять ситуацию с Турцией можно понять, но не возможно с этим сооласиться. Массовое и умышленное уничтожение мирного населения это преступление.
      P S. Чего там Ветхий Завет. надо неандертальцев вспомнить,которых кроманьонцы отгеноцидили.
      Арон Заави
  4. апро (Фролов Олег) Сегодня, 06:29
    Нет расширению клуба детей капитана Шмитта!!!
    апро
  5. тлауикол (Иван) Сегодня, 06:33
    Турок не злить, с Азербайджаном торговать оружием
    тлауикол
  6. Челдон (Алексей) Сегодня, 06:34
    Возможно в Израиле знают больше про 1915 г., чем все остальные.
    Челдон
  7. Severski (Олег) Сегодня, 06:36
    Дык, армян они людьми и не считают.
    Severski
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