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Зачем США ремонтируют старые советские аэродромы у границ России?

Служба информации Russia Today публикует интервью с военным экспертом Юрием Кнутовым. В интервью был затронут вопрос о том, с какой целью США вкладывают средства в ремонт старых аэродромов, построенных во времена СССР в западных республиках Союза и в странах Организации Варшавского договора.

Юрий Кнутов считает, что таким образом США продолжают оказывать давление на Россию. Кроме того, в США, по мнению эксперта, осознали тот факт, что боеготовность европейских партнёров оставляет желать лучшего. Кнутов отмечает, что восстановление аэродромов позволяет США расширить возможности своей как боевой, так и военно-транспортной авиации.

Зачем США ремонтируют старые советские аэродромы у границ России?



Юрий Кнутов в интервью RT добавляет, что постоянные натовские заявления о якобы готовности России ко вторжению в одну из восточных стран Североатлантического военного блока – бредни, которые имеют под собой только одно основание – всё ближе и ближе передвигать военную инфраструктуру к границам России. США, по его словам, в какой-то степени возвращаются к стратегии Холодной войны.

Российский военный эксперт отмечает, что США провоцируют Россию на новую гонку вооружений, вспоминая об опыте гонки вооружений с СССР. Но Россия так же учитывает опыт, который имел место в позднем Советском Союзе, а также то, чем гонка вооружений для Советского Союза закончилась. Именно поэтому Москва не собирается отвечать на американскую провокацию безграничным наращиванием объёма оборонного бюджета, а отвечает асимметрично, что и вызывает приступы откровенного негодования среди политических элит в Вашингтоне.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 29

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:34
    Зачем!?Ответ очевиден-готовятся к войне..
    210окв
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
    2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:46
      Дима hi Ясно как день ! Для того аэродромы и существуют ! И все ближе и ближе.
      Uncle Lee
      1. Piramidon (Степан) Сегодня, 09:13
        Цитата: Uncle Lee
        Для того аэродромы и существуют ! И все ближе и ближе.

        Главное, чтобы аэродромы находились в пределах досягаемости "Искандеров". Удар по ВПП и всем полетам отбой.
        Piramidon
    3. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 06:54
      Цитата: 210окв
      Зачем!?Ответ очевиден-готовятся к войне..

      Можно сказать, что готовятся менять будущее в России и Европе. Финансовые и миграционные проблемы лет через 10 могут вызвать внутренние конфликты. Чтобы из "загасить" с пользой для себя, США расширяют карту аэродромов.
      samarin1969
    4. Чёрный Сегодня, 06:59
      Зачем США ремонтируют старые советские аэродромы у границ России?
      Что бы нам было, где ИЛы с десантниками сажать laughing .......по-моему эту тему вчера уже обсудили
      Чёрный
      1. dsk (Сергей) Сегодня, 07:17
        Госдеп назвал разницу между российской и китайской «угрозами» для Запада.
        На слушаниях в сенате помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл сказал, что Россия с Китаем проявляют агрессию и пытаются расколоть Запад. «И Россия, и Китай хотят расколоть Запад: Россия стремится раздробить его, а Китай – занять его место. Они особенно агрессивны в Центральной и Восточной Европе», – заявил Митчелл во вторник, 26/06/18. Митчелл считает, что "противостояние российской агрессии» должно стать самой важной задачей для Америки".

        При Абаме Госдеп называл Россию врагом № 1, в прошлом году Китай был врагом № 1 и опять Россия на первом месте.
        dsk
      2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:17
        hi
        Цитата: Чёрный
        по-моему эту тему вчера уже обсудили

        Это в педагогике называется "Закрепление пройденного материала" . А по-простому : повторение - мать учения . wink
        bouncyhunter
        1. Чёрный Сегодня, 07:19
          Цитата: bouncyhunter
          Это в педагогике называется "Закрепление пройденного материала" . А по-простому : повторение - мать учения .

          hi Да , но можно сказать и то что в армии не принято два раза повторять smile
          Чёрный
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:23
            Цитата: Чёрный
            в армии не принято два раза повторять

            Для "особо одарённых" можно и три раза повторить . Как там в анекдоте :
            Прапорщик солдатам :
            - Если у вас проблемы с памятью , то заведите себе блокнот и записывайте . У меня их - четыре .
            bouncyhunter
            1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:43
              Начистим, подшаманим ядрёную дубинку .... ну и бронепоезду раскочегарим пары, на всякий т.с. ...... а дальше всё по плану, неча зря дёргаться!
              rocket757
            2. Ванёк (Иван) Сегодня, 08:53
              Цитата: bouncyhunter
              в анекдоте


              - Иванов.

              - Я!

              - Красишь забор.

              - Есть!

              - Половой.

              - Я!

              - Моешь полы.

              - Чем?

              - Тряпкой.

              - Какой?

              - Половой.

              - Я!
              Ванёк
    5. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:54
      Похоже, будет новый Варшавский Договор. А как же с ним, да без аэродромов? winked
      сибиралт
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:45
    Это ли не один из признаков подготовки к возможной войне (крупному вооруженному конфликту)? Здесь просматривается не только желание Сша (НАТО) давить на Россию, но и подготовка инфраструктуры для ведения возможных боевых действий. Все разговоры о том, что американцы не посмеют, побоятся и т.д. становится простым самоуспокоением на фоне развивающихся событий. А прибалтийских шавок давно пора ставить на место, в т.ч. и экономически прекратив всякую торговлю с ними и использование их портов.
    rotmistr60
    1. keeper03 (Александр) Сегодня, 08:58
      Геннадий, в этот раз ответим по полной ! Не оставим ни одного фашиста-толераста-янкерса-русофоба ! Всех пустим в расход !!! Дожить бы до главного праведного боя человеческой цивилизации !!! hi angry soldier
      keeper03
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:58
    Где то промелькнула здравая мысль. Донести до наших европейских "партнёров", что любое попрыгайство в сторону России - и Россия применит ТЯО по агрессору. Со всеми вытекающими последствиями для стран, с территории которых будут попытки. И СЯО прямо по "гнезду" , чтобы "сияющий град на холме" тоже не скучал. wassat
    Горный стрелок
  4. sib.ataman Сегодня, 07:04
    Это даже неплохо-они ещё и нам пригодятся в будущем! И бегать ловить их не надо, если вдруг понадобится дать им по-сапатке-всегда под рукой!
    sib.ataman
  5. sib.ataman Сегодня, 07:08
    Цитата: rotmistr60
    Это ли не один из признаков подготовки к возможной войне (крупному вооруженному конфликту)? Здесь просматривается не только желание Сша (НАТО) давить на Россию, но и подготовка инфраструктуры для ведения возможных боевых действий. Все разговоры о том, что американцы не посмеют, побоятся и т.д. становится простым самоуспокоением на фоне развивающихся событий. А прибалтийских шавок давно пора ставить на место, в т.ч. и экономически прекратив всякую торговлю с ними и использование их портов.


    Чужими руками они готовы до последнего европейца ставить на место Россию! Хоть война это плохо, но нам эти ам-мерзкие "деятели" не оставляют выбора! Давно пора Европу демилиторизовать! И восстановить справедливость на наших западных границах! Пару десятков "Кинжалов", торчащие из ихних булок, украсят общую картину!
    sib.ataman
  6. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:09
    США вкладывают средства в ремонт старых аэродромов, построенных во времена СССР в западных республиках Союза и в странах Организации Варшавского договора. --- Чувствую, что в пустую денюжку вкладывают, не дождутся, чтоб мы на них напали! tongue
    Симон
  7. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:12
    Цитата: Горный стрелок
    Где то промелькнула здравая мысль. Донести до наших европейских "партнёров", что любое попрыгайство в сторону России - и Россия применит ТЯО по агрессору. Со всеми вытекающими последствиями для стран, с территории которых будут попытки. И СЯО прямо по "гнезду" , чтобы "сияющий град на холме" тоже не скучал. wassat

    Но об этом новые натовские страны-союзники не задумываются, что они первыми получат по полной и будут разрушены и уничтожены. fool
    Симон
  8. Грибок (Витёк) Сегодня, 07:17
    К войне готовятся
    Грибок
  9. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:22
    Цитата: samarin1969
    Цитата: 210окв
    Зачем!?Ответ очевиден-готовятся к войне..

    Можно сказать, что готовятся менять будущее в России и Европе. Финансовые и миграционные проблемы лет через 10 могут вызвать внутренние конфликты. Чтобы из "загасить" с пользой для себя, США расширяют карту аэродромов.

    А смысл расширять! Полет Искандера до этих баз всего несколько минут и все будет кончено. Просто им деньги девать некуда и стараются страх на нас нагнать.
    Симон
  10. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:30
    Цитата: 210окв
    Зачем!?Ответ очевиден-готовятся к войне..

    А смысл! Что они хотят сами себя уничтожить? Любая война, если она будет угрожать нашему государству и народу, всегда заканчивается в столицах государств агрессоров. Видимо в Европе и в Америке забыли историю или вообще не знают.
    Симон
  11. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 07:34
    Готовятся. Вероятная цель кстати не только россия но и белоруссия в большей степени. Просто при нападении на Белоруссию автоматически в войну должны вступить Россия и Казахстан. И понесл......
    Beltasir Matyagu
  12. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 08:02
    В 1989 году в странах Варшавского договора эксплуатировались порядка 2000 аэродромов. На территории РФ было порядка 1500. Все эродормы Западной Европы стран НАТО были у нас под прицелом и были расписаны к конкретному уничтожению конкретным авиационным соединением в случае конфликта. Карты носили гриф с двумя буквами. Эти данные, как мне известно, меченый и алкаш слили США. Теперь вновь все придется приводить в должное состояние для безопасности России.
    мичман
  13. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 08:35
    Можно сделать вывод что натовцы готовятся к войне с нами, в отличе от наших ВС, которые на учениях отрабатывают только противодействие всяким "террористам", а не к полноценным войсковым операциям
    Стирбьорн
  14. Altona (Евгений) Сегодня, 08:53
    Цитата: Горный стрелок
    Донести до наших европейских "партнёров", что любое попрыгайство в сторону России - и Россия применит ТЯО по агрессору.

    -----------------------------
    Вроде донесли, что ТЯО будет применено сразу по США. Европу успокоят конвенциональным оружием.
    Altona
  15. Altona (Евгений) Сегодня, 08:56
    Цитата: Стирбьорн
    Можно сделать вывод что натовцы готовятся к войне с нами, в отличе от наших ВС, которые на учениях отрабатывают только противодействие всяким "террористам", а не к полноценным войсковым операциям

    --------------------------------
    Натовцы готовятся усмирять мирное население. Война в их представлении будет в основном с воздуха. Ну а насчет "противодействия террористам", то смотря что вкладываете в этот термин. Если бунтаря-одиночку или группу таких - это одно. Если иррегулярные мобильные формирования, то другое.
    Altona
  16. ashnajder (Александр) Сегодня, 08:58
    ну просто военные уже перестали бояться ядерного оружия, все больше исследований что страны переживут ядерный конфликт, тем более закрепить успех на земле нереально , штаты за океаном, а флот у них лучший. Так что ядерная война неминуема.
    ashnajder
  17. gukoyan (Igor) Сегодня, 09:24
    Фашисты тоже в 1941 году к нашим границам стягивали колоссальные силы.. Блин, а история повторяется...
    gukoyan
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