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Зачем США ремонтируют старые советские аэродромы у границ России?
Служба информации Russia Today публикует интервью с военным экспертом Юрием Кнутовым. В интервью был затронут вопрос о том, с какой целью США вкладывают средства в ремонт старых аэродромов, построенных во времена СССР в западных республиках Союза и в странах Организации Варшавского договора.
Юрий Кнутов считает, что таким образом США продолжают оказывать давление на Россию. Кроме того, в США, по мнению эксперта, осознали тот факт, что боеготовность европейских партнёров оставляет желать лучшего. Кнутов отмечает, что восстановление аэродромов позволяет США расширить возможности своей как боевой, так и военно-транспортной авиации.
Юрий Кнутов в интервью RT добавляет, что постоянные натовские заявления о якобы готовности России ко вторжению в одну из восточных стран Североатлантического военного блока – бредни, которые имеют под собой только одно основание – всё ближе и ближе передвигать военную инфраструктуру к границам России. США, по его словам, в какой-то степени возвращаются к стратегии Холодной войны.
Российский военный эксперт отмечает, что США провоцируют Россию на новую гонку вооружений, вспоминая об опыте гонки вооружений с СССР. Но Россия так же учитывает опыт, который имел место в позднем Советском Союзе, а также то, чем гонка вооружений для Советского Союза закончилась. Именно поэтому Москва не собирается отвечать на американскую провокацию безграничным наращиванием объёма оборонного бюджета, а отвечает асимметрично, что и вызывает приступы откровенного негодования среди политических элит в Вашингтоне.
Юрий Кнутов считает, что таким образом США продолжают оказывать давление на Россию. Кроме того, в США, по мнению эксперта, осознали тот факт, что боеготовность европейских партнёров оставляет желать лучшего. Кнутов отмечает, что восстановление аэродромов позволяет США расширить возможности своей как боевой, так и военно-транспортной авиации.
Юрий Кнутов в интервью RT добавляет, что постоянные натовские заявления о якобы готовности России ко вторжению в одну из восточных стран Североатлантического военного блока – бредни, которые имеют под собой только одно основание – всё ближе и ближе передвигать военную инфраструктуру к границам России. США, по его словам, в какой-то степени возвращаются к стратегии Холодной войны.
Российский военный эксперт отмечает, что США провоцируют Россию на новую гонку вооружений, вспоминая об опыте гонки вооружений с СССР. Но Россия так же учитывает опыт, который имел место в позднем Советском Союзе, а также то, чем гонка вооружений для Советского Союза закончилась. Именно поэтому Москва не собирается отвечать на американскую провокацию безграничным наращиванием объёма оборонного бюджета, а отвечает асимметрично, что и вызывает приступы откровенного негодования среди политических элит в Вашингтоне.
Использованы фотографии: Википедия
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