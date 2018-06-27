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Минобороны сообщает о грядущей реформе научных рот

Представитель главного военного ведомства России Роман Кордюков в интервью СМИ сообщил о планах Минобороны по статусу научных рот. По его словам, учтён тот факт, что около трети военнослужащих научных рот подписывают с оборонным ведомством контракт о дальнейшем прохождении службы. Многие молодые люди устраиваются на инженерные должности в российской оборонной сфере.

Минобороны сообщает о грядущей реформе научных рот


Кордюков отмечает, что на основании этого факта Минобороны России планирует реализовать программу по переводу научных рот на контрактную основу. Об этом сообщает информационная служба РИА Новости.


Если эта программа будет реализована, то призыв в такого рода подразделения ВС РФ осуществляться уже не будет.

Другие источники сообщают о том, что частично призыв в научные роты всё же может быть сохранён.

На сегодняшний день в структурах вооружённых сил России действуют 12 научных рот. Первоначально их формирование состоялось в 2013 году. Одной из особенностей призыва в научную роту является наличие диплома о высшем образовании, средний балл в котором составляет не менее 4,5. Существующие научные роты разделены по различным сферам, среди которых технические разработки, информационные системы и др. Научные роты сформированы в различных видах и родах войск, включая, например, Войска воздушно-космической обороны. В этих войсках службу по призыву проходят выпускники МАИ (Московский авиационный институт), МГТУ им.Баумана и других ведущих технологических вузов России.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 19

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:07
    А вот у меня предложение по реформе..Не по науке,а по госслужбе..Лица поступающие на государственную службу должны отслужить не в научных ротах или где нибудь в тепличных условиях,а только в "горячих точках"..
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 07:14
      Цитата: 210окв
      .Лица поступающие на государственную службу должны отслужить не в научных ротах или где нибудь в тепличных условиях,а только в "горячих точках"..

      А "горячие точки" будем сами создавать или на западных "партнёров" понадеемся? wink....Пойми, Дмитрий, армии намного выгоднее, что бы специальность, например, авиатехника, получил не здоровый сельский парень с обр. 9 классов, а студент авиационного института., который хоть и на военной кафедре, но освоит эту специальность.
      Чёрный
      1. собаковод Сегодня, 07:27
        Чёрный
        ..Пойми, Дмитрий, армии намного выгоднее, что бы специальность, например, авиатехника, получил не здоровый сельский парень с обр. 9 классов, а студент авиационного института., который хоть и на военной кафедре, но освоит эту специальность.

        Думаю, ко всему нужно подходить обоснованно. Иногда сельский парень может быть намного компетентнее, чем "спец с образованием". Взятки, общественное положение предков и т.д., и т.п.
        собаковод
        1. Чёрный Сегодня, 07:30
          Да всё понятно, но даже у тебя проскользнуло - ИНОГДА!.Это всё хоть не приятные, но частные моменты. На военку в ВУЗе тоже не просто попасть. Конкурс большой.....
          Чёрный
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:36
        hi "точки" эти "партнеры" нам регулярно создают.Я не про толковых и грамотных парней(грамотных это слабо сказано),а про тех "деток"коих пытаются на госслужбу пристроить.Пусть сначала пороха нюхнут..Я понимаю что пример аглицких принцев в Афгане это показуха по большому счету..Но все же..
        Цитата: Чёрный
        Цитата: 210окв
        .Лица поступающие на государственную службу должны отслужить не в научных ротах или где нибудь в тепличных условиях,а только в "горячих точках"..

        А "горячие точки" будем сами создавать или на западных "партнёров" понадеемся? wink....Пойми, Дмитрий, армии намного выгоднее, что бы специальность, например, авиатехника, получил не здоровый сельский парень с обр. 9 классов, а студент авиационного института., который хоть и на военной кафедре, но освоит эту специальность.
        210окв
        1. Чёрный Сегодня, 07:42
          Цитата: 210окв
          а про тех "деток"коих пытаются на госслужбу пристроить.Пусть сначала пороха нюхнут

          Дим, всё равно этих "деток" они отмажут - вариантов много. Ну окажутся они пацифистами, энурезниками или супер-пупер умными( до 27 лет в аспирантуре будут учится) ну или на крайняк на военку в ВУЗе их засунут. . Так что создавать очередной барьер, который они с лёгкостью обойдут не стОит.
          Чёрный
      3. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:47
        Тут еще дело в том, что у многих после "горячих точек", мягко говоря, кое-что с психикой происходит. winked
        сибиралт
    2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:23
      Цитата: 210окв
      Лица поступающие на государственную службу должны отслужить не в научных ротах или где нибудь в тепличных условиях,а только в "горячих точках"...

      ... и прошедшие после этого углубленное обследование у психиатра. Лучше с помещением в стационар, на так недельку-две yes
      Голован Джек
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:37
        Вот вот..И пускай подлечатся...Опыт будет..Прежде чем других "учить"...
        Цитата: Голован Джек
        Цитата: 210окв
        Лица поступающие на государственную службу должны отслужить не в научных ротах или где нибудь в тепличных условиях,а только в "горячих точках"...

        ... и прошедшие после этого углубленное обследование у психиатра. Лучше с помещением в стационар, на так недельку-две yes
        210окв
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:13
          Да, да, загнать всех балерунов в "горячие" точки выполнять интернациональный и ещё какой то долг!
          Думаю Цискаридзе будет очень против .... в принципе, мнение такого талантливого, уважаемого человека стоит учитывать! С другой стороны, сколько тех балерунов то, раз-два и обчёлся!
          Яйцеголовых загонять в туда, эт лишнее, понюхают чем пахнет военная служба и то полезно будет. Служба даж в научной роте, эт не у мамы под крылом и по барам шляться экстази развлекаться ... эт при правильной организации службы!
          Про "золотую" молодёжь, будущих чиновников, ..... сыночков. внучков таких же родителей, эт отдельный разговор и очень резкий. Но ведь не о них речь, как я понял!
          rocket757
  2. Чёрный Сегодня, 07:09
    Если эта программа будет реализована, то призыв в такого рода подразделения ВС РФ осуществляться уже не будет.
    Зря. Весь смысл этих рот был как раз таки в том, что бы наиболее одарённые призывники могли заниматься научной работой и одновременно проходить службу по призыву.....А дальше - если он очень нужен МО - пожалуйста, заключайте с ним контракт и т.д.
    Чёрный
  3. Фил77 (Сергей) Сегодня, 07:23
    Об'ясните,пожалуйста,а чем вообще в научных ротах одарённые солдатики занимаются?нет,правда,наукой?Или это действительно типа кавполка при Мосфильме?
    Фил77
    1. Чёрный Сегодня, 07:27
      Цитата: Фил77
      Об'ясните,пожалуйста,а чем вообще в научных ротах одарённые солдатики занимаются?нет,правда,наукой?

      Наукой...причём в интересах МО. И конкурс туда большой, до 10 чел. на место. Это несмотря на то, что срок службы там 2 года. Служат только выпускники ВУЗов.
      Чёрный
      1. Flatter (Иван) Сегодня, 08:49
        То есть это не строевые части.Может,поэтому,конкурс?Смысл "научных"рот совершенно не понятен.
        Flatter
  4. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:39
    Цитата: 210окв
    А вот у меня предложение по реформе..Не по науке,а по госслужбе..Лица поступающие на государственную службу должны отслужить не в научных ротах или где нибудь в тепличных условиях,а только в "горячих точках"..

    Нельзя нам терять и разбрасываться научным потенциалом. Молодые солдаты с высшим образованием больше пользы принесут в научных ротах, кроме того и практика хорошая! wink
    Симон
  5. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:51
    Цитата: Фил77
    Об'ясните,пожалуйста,а чем вообще в научных ротах одарённые солдатики занимаются?нет,правда,наукой?Или это действительно типа кавполка при Мосфильме?

    Поправляю - практической наукой - а это, изобрели и сами пустили в дело. Эти научные роты скорей всего будут работать в конструкторских отделах, при военных предприятиях.
    Симон
  6. andrewkor Сегодня, 08:05
    Когда я был на "срочке" то попал как раз в прообраз такой "научной" роты.Военкомат так подобрал команду,что в ней были сплошь недоучившиеся студенты :кто загремел за неуды с дневного (я),кто с вечернего по закону,кто из техникума.Все попали в Москву в учебку Войск связи центрального подчинения,что Северного речного вокзала.
    andrewkor
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 09:28
      Цитата: andrewkor
      Когда я был на "срочке" то попал как раз в прообраз такой "научной" роты.Военкомат так подобрал команду,что в ней были сплошь недоучившиеся студенты :кто загремел за неуды с дневного (я),кто с вечернего по закону,кто из техникума.Все попали в Москву в учебку Войск связи центрального подчинения,что Северного речного вокзала.

      А у меня в учебке полвзвода примерно было с высшим образованием.Дело было в Торгау,ШМС-1.Выпускали "слухачей".
      Фил77
  7. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 09:34
    Правильное решение. Тему привлечения талантливой молодежи для работу на ВС, нужно развивать и поддерживать.
    vladimirvn
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