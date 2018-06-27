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Минобороны сообщает о грядущей реформе научных рот
Представитель главного военного ведомства России Роман Кордюков в интервью СМИ сообщил о планах Минобороны по статусу научных рот. По его словам, учтён тот факт, что около трети военнослужащих научных рот подписывают с оборонным ведомством контракт о дальнейшем прохождении службы. Многие молодые люди устраиваются на инженерные должности в российской оборонной сфере.
Кордюков отмечает, что на основании этого факта Минобороны России планирует реализовать программу по переводу научных рот на контрактную основу. Об этом сообщает информационная служба РИА Новости.
Если эта программа будет реализована, то призыв в такого рода подразделения ВС РФ осуществляться уже не будет.
Другие источники сообщают о том, что частично призыв в научные роты всё же может быть сохранён.
На сегодняшний день в структурах вооружённых сил России действуют 12 научных рот. Первоначально их формирование состоялось в 2013 году. Одной из особенностей призыва в научную роту является наличие диплома о высшем образовании, средний балл в котором составляет не менее 4,5. Существующие научные роты разделены по различным сферам, среди которых технические разработки, информационные системы и др. Научные роты сформированы в различных видах и родах войск, включая, например, Войска воздушно-космической обороны. В этих войсках службу по призыву проходят выпускники МАИ (Московский авиационный институт), МГТУ им.Баумана и других ведущих технологических вузов России.
Кордюков отмечает, что на основании этого факта Минобороны России планирует реализовать программу по переводу научных рот на контрактную основу. Об этом сообщает информационная служба РИА Новости.
Если эта программа будет реализована, то призыв в такого рода подразделения ВС РФ осуществляться уже не будет.
Другие источники сообщают о том, что частично призыв в научные роты всё же может быть сохранён.
На сегодняшний день в структурах вооружённых сил России действуют 12 научных рот. Первоначально их формирование состоялось в 2013 году. Одной из особенностей призыва в научную роту является наличие диплома о высшем образовании, средний балл в котором составляет не менее 4,5. Существующие научные роты разделены по различным сферам, среди которых технические разработки, информационные системы и др. Научные роты сформированы в различных видах и родах войск, включая, например, Войска воздушно-космической обороны. В этих войсках службу по призыву проходят выпускники МАИ (Московский авиационный институт), МГТУ им.Баумана и других ведущих технологических вузов России.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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