09:40 27 июня
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Хомо пенсионерус. ВШЭ подсчитала процент граждан, которые не доживут до пенсии

В Высшей школе экономики решили подсчитать, какой процент мужчин и женщин в России не доживёт до пенсионного возраста в так называемый переходный период. Речь о периоде, в течение которого правительстве ежегодно собирается поднимать планку возраста выхода на пенсию на год до тех пор, пока она не составит 63 года для женщин и 65 лет для мужчин.

ВШЭ основывала своё исследование на данных HMD - Human Mortality Database и на информации Росстата.

Замдиректора института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко заявляет о том, что исследователи пришли к следующему выводу: до возраста выхода на пенсию в переходный период не доживут 17,4% мужчин и 6,5% женщин.


Хомо пенсионерус. ВШЭ подсчитала процент граждан, которые не доживут до пенсии


Напомним, что официальная статистика говорит о росте средней продолжительности жизни в РФ. На сегодняшний день, по данным Росстата, средняя продолжительности жизни в России составляет около 72 лет. При этом для мужчин – 67, для женщин – 77.

Даже если поверить этим данным, то получается, что правительство страны собирается поставить россиян в такие условия, при которых, например, среднестатистический мужчина после выхода на пенсию (при существующих показателях) сможет прожить не более 2-х лет – то есть получить не более 24 пенсий (без учёта льготных категорий). Более чем экономичный вариант для пенсионного фонда, в который отчисления от граждан поступают десятилетиями.

Напомним, что в России обсуждается инициатива, которая направлена на то, чтобы правительство рассмотрело возможность превращения пенсионных накоплений в наследуемый актив. Вопрос более чем актуальный в связи с тем, что сотни тысяч россиян до пенсии просто не доживают.

Использованы фотографии: Пенсионный фонд России
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Комментарии 89

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  1. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 07:51
    Замдиректора института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко заявляет о том, что исследователи пришли к следующему выводу: до возраста выхода на пенсию в переходный период не доживут 17,4% мужчин и 6,5% женщин.

    Боюсь, что в реальности эти самые 17,4% и 6,5% ДОЖИВУТ до пенсии, в отличие от остальных
    Стройбат запаса
    1. Чёрный Сегодня, 07:54
      Цитата: Стройбат запаса
      Замдиректора института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко заявляет о том, что исследователи пришли к следующему выводу: до возраста выхода на пенсию в переходный период не доживут 17,4% мужчин и 6,5% женщин.

      Боюсь, что в реальности эти самые 17,4% и 6,5% ДОЖИВУТ до пенсии, в отличие от остальных

      Вот такие как этот "учёный" Денисенко и пропихиваю эту "реформу"...Как говорится, " ПОМОГИ ГОСУДАРСТВУ - УМРИ ДО ПЕНСИИ!"
      Чёрный
      1. Leeds (Alexander) Сегодня, 07:58
        Больше охреневаешь от заявлений официальных лиц, как про то, что это повышение - залог молодости и т.п. То ли это цинизм 90-го уровня, то ли на той планете, где они живут, совсем другая жизнь...
        Leeds
        1. Svarog (Владимир) Сегодня, 08:07
          Цитата: Leeds
          Больше охреневаешь от заявлений официальных лиц, как про то, что это повышение - залог молодости и т.п. То ли это цинизм 90-го уровня, то ли на той планете, где они живут, совсем другая жизнь...

          Вообще, того, кто выдвинул это предложение и поддержал, нужно судить, так как это геноцид и грабеж..
          Svarog
          1. Чёрный Сегодня, 08:09
            Надо было на выборы идти с программой о повышении пенсионного возраста, и посмотрели бы, какие будут результаты выборов, а так из подтишка, подло и низко.
            Чёрный
            1. Svarog (Владимир) Сегодня, 08:13
              Цитата: Чёрный
              Надо было на выборы идти с программой о повышении пенсионного возраста, и посмотрели бы, какие будут результаты выборов, а так из подтишка, подло и низко.

              С Вами полностью согласен, но судя по Татарстану и тому, как голосовали мои знакомые и знакомые моих знакомых, результаты выборов полностью нарисовали.. Ибо среди более тысячи человек, за Путина голосовало несколько десятков..
              Svarog
              1. Alone (Александр) Сегодня, 09:05
                Цитата: Svarog
                Ибо среди более тысячи человек, за Путина голосовало несколько десятков..

                Многие потом отмалчиваются,что за ввп голосовали,или вообще врут.У меня таких знакомых много.Особенно после "непопулярных решений" стали массово заднюю включать.
                Alone
              2. igorbrsv Сегодня, 09:16
                А все мои знакомые голосовали за Путина. За кого голосовали тысяча Ваших знакомых?
                igorbrsv
            2. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 08:13
              Цитата: Чёрный
              Надо было на выборы идти с программой о повышении пенсионного возраста, и посмотрели бы, какие будут результаты выборов, а так из подтишка, подло и низко.

              Ну Вы даёте! Это всё равно, что жениться, пообещав будущей жене, что не будете её трахать. lol feel
              СРЦ П-15
              1. BecmepH (Алексей) Сегодня, 09:01
                Цитата: СРЦ П-15
                трахать

                Прикольное слово))) Меня за него наказали)))
                BecmepH
        2. Меченосец (Николай) Сегодня, 08:24
          А вы посмотрите на физиономию того,кто изобрел эту реформу..никого не напоминает?
          Вообще то,почти копия доктора Менгеле,был такой садист -врач в концлагере..
          http://zavtra.ru/events/avtor_pensionnoj_reformi_
          znakom_tes_
          Меченосец
        3. Fotoceva62 (Александр) Сегодня, 09:02

          Всё они знают, у них задача такая ГЕНОЦИД народа.
          Fotoceva62
      2. mr.Vain (Гудвин) Сегодня, 09:11
        Кроме повышения пенсионного возраста, повышения НДС, правительство с 1 июля вводит налог в 6% для самозанятых гражданг. Вперед из песней друзья! Абромовичу нужна новая яхта! Толи еще будет)))
        https://www.rbc.ru/economics/03/05/2018/5aeafdcf9
        a794781c32b6916
        mr.Vain
        1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:23
          И что остальные 13% подоходного платят, а эти 6 будут платить.
          Вадим237
          1. mr.Vain (Гудвин) Сегодня, 09:28
            Эти нелегалы, их так не проконтролируешь. А так да им бы влипили еще НДС платить..
            mr.Vain
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 07:57
      Иван,нужно "наказать"правительство-жить долго,назло ! drinks wink кстати...а как определяется геноцид ,по отношении к людям ? :ну...геноцид это,или нет ?
      андрей юрьевич
      1. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 08:21
        Приветствую! hi
        "Наказать" правительство хорошо бы, но малореально laughing
        Сколько у правительства ни кради - своего не вернешь.
        А по поводу геноцида - пустое. Что такое "геноцид" и как с ним бороться, определяют именно те, кто его и устраивает. И разумеется, если в Крыму убьют 1-2 татар - будут вопли про геноцид. А когда в России убивают русских десятками - это правильно и толерастно. Так что пора плевать на "т(д)ерминологию.
        Стройбат запаса
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:39
          Цитата: андрей юрьевич
          нужно "наказать"правительство-жить долго,назло ! drinks wink кстати...а


          Полностью согласен и такой эффект у нас вполне возможен. yes
          cniza
    3. Svarog (Владимир) Сегодня, 08:03
      Цитата: Стройбат запаса
      Замдиректора института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко заявляет о том, что исследователи пришли к следующему выводу: до возраста выхода на пенсию в переходный период не доживут 17,4% мужчин и 6,5% женщин.

      Боюсь, что в реальности эти самые 17,4% и 6,5% ДОЖИВУТ до пенсии, в отличие от остальных

      Вот действительно, это было бы точно.. Среди моих знакомых, включая родственников, только один перешагнул 65 -й рубеж
      Svarog
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:09
      Если бы посчитали, кто поумней, то средний возраст мужчин в России - 64 года. А это уже больше половины до пенсии не доживут. А если посмотреть по регионам, то есть и такие, где и 59 лет средний возраст считает большим. По данным ООН, по продолжительности жизни, Россия занимает скромное 137 место. А нам дам вешают лапшу об общемировой тенденции. Можно ли увеличить возраст "майскими указами", вопрос риторический.winked:
      сибиралт
      1. граматей (Константин) Сегодня, 08:50
        Предполагаю, что те, кто посчитал эти проценты, имели в виду, что при повышении возраста с 60 до 65 до пенсии не доживут 17% шестидесятилетних. К сожалению, я нигде не видел цифр, сколько людей от трудоспособного возраста, скажем от 35 лет, реально доживают до пенсии. Стесняются наши демографы?
        граматей
    5. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 08:24
      Новый закон о повышении пенсионного возраста будет вне закона, так как Конституция запрещает придавать обратную силу закону, которое ухудшает правовое положение граждан. Позже уйдя на пенсию - это ухудшает положение по сравнению с ранее существовавшим законодательством.
      Egorovich
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 08:33
        Гадюшник тот ещё, всё охватил своими щупальцами.
        Rusland
      2. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:06
        Все верно. Тут только два выхода. Или внести поправку в Конституцию, пока гарант не видит, либо вдолбить народу в голову, что повышение пенсионного возраста - благо для него. Второе уже началось. winked
        сибиралт
        1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 09:25
          Внеся поправку в Конституцию - они этим сами себя зароют. У народа выход есть - каждому, кого это коснется(а это коснется всех), нужно идти в суд. Чем больше будет таких дел, тем быстрее власть пойдет на попятную.
          Egorovich
    6. SSR (Roman) Сегодня, 08:49
      Цитата: Стройбат запаса
      Замдиректора института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко заявляет о том, что исследователи пришли к следующему выводу: до возраста выхода на пенсию в переходный период не доживут 17,4% мужчин и 6,5% женщин.

      Боюсь, что в реальности эти самые 17,4% и 6,5% ДОЖИВУТ до пенсии, в отличие от остальных

      Так они своих, госслужащих только считают а так пусть попробуют монтажником высотником до 65 лет без сокращения поработать.))
      SSR
    7. Бар1 (Тимур) Сегодня, 09:35
      есть другие цифры,сейчас до реформы до пенсии не доживают 20% -женщин и 40%- мужчин ,а после реформы будет так до пенсии не дотянут 40%-женщин и 60%- мужчин.
      Вот собрались три еврея- Гоблин с друзьями ,можно послушать

      Бар1
  2. Комментарий был удален.
  3. Чёрный Сегодня, 07:52
    до возраста выхода на пенсию в переходный период не доживут 17,4% мужчин и 6,5% женщин.
    Это уж больно оптимистичный прогноз...
    Чёрный
  4. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:55
    В некоторых областях России продолжительность жизни у мужчин и по 63-64 года. На Чукотке вообще 60.
    Tiras
    1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 08:03
      Цитата: Tiras
      В некоторых областях России продолжительность жизни у мужчин и по 63-64 года. На Чукотке вообще 60.
      Это средние показатели. На Чукотке выходят на пенсию минимум на 5 лет раньше.
      Если прочесть внимательно статью - %% считали от тех, кто помрёт в период, на который пенсию повысят.
      Симаргл
      1. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 08:29
        Это средние показатели. На Чукотке выходят на пенсию минимум на 5 лет раньше.
        Оно конечно так,только Север здоровье съедает,мама не горюй. У меня хронических болезней в 45 лет больше,чем у вас на "материке" в 70 будет.........
        72jora72
        1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 08:42
          Цитата: 72jora72
          чем у вас на "материке"
          Мне 5 лет до северного стажа tongue
          Симаргл
        2. Был Мамонт (Был мамонт) Сегодня, 08:48
          Главное , справки собирайте и правильное оформление контролируйте.Не там стоит печать, не то слово в формулировке, ... . Заблаговременно. Свояку "северные" не вошли в пенсию. До сих пор в переписке. Касается всех , не только северян.
          Был Мамонт
  5. mejik (Виталий Анатольевич) Сегодня, 07:56
    У меня друг запереживал за пенсионный возраст, шлет смски с призывами идти на митинги. Когда я его спросил, сколько он сам отсегнул в ПФ, он сказал, что нисколько, но ему за других обидно. За кого других, промолчал. Вот так и живем, бездельники раздувают, тупари разносят...
    Лично я в 1991 году решил, что на пенсии мне никак не видать, поэтому не заморачиваюсь причитаниями, а потихоньку строю свое будущее, дай Бог, дожить)).
    mejik
    1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 08:05
      Цитата: mejik
      Вот так и живем, бездельники раздувают, тупари разносят...
      Вообще-то, эта реформа ударит не по пенсионерам (кто сможет - оформит инвалидность и т.п.), а по молодняку: безработица подлетит, зарплаты упадут.
      Короче - бомба ещё та!
      Симаргл
      1. mejik (Виталий Анатольевич) Сегодня, 08:19
        Реформа и развал, чуете разницу? Как сопли и гроза...
        mejik
        1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 08:34
          Цитата: mejik
          Реформа и развал, чуете разницу?
          Вообще-то, это нормальная реформа.
          Представьте, что пенсионный возраст был 45, а сделали 50. Стало лучше?
          Или плавающий возраст по ВТЭК: сказали работать не можешь - строго на пенсию без возможности трудоустройства. Как такой вариант?
          Вот только полноценной она станет только в том случае, если как минимум народ станет жить не хуже в трудоспособном возрасте, а вот если обойдутся одним повышением пенсионного возраста, без роста зарплат, пенсионных выплат и снижения (хотя бы - не роста) безработицы - это провальная реформа. Пока я вижу, что она провальная.
          Симаргл
          1. mejik (Виталий Анатольевич) Сегодня, 08:36
            а вот если...

            ... у бабушки отрастут тестикулы...
            mejik
            1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 08:45
              Цитата: mejik
              ... у бабушки отрастут тестикулы..
              Что бы это значило?
              Предположу, что обойдутся полноценным повышением, а остальное - только хуже или никак. Потому как у нас эффективные менеджеры, а не спецы.
              Симаргл
    2. Опер (Игорь) Сегодня, 08:08
      Читая многие и многие комментарии здесь можно прийти к выводу, что при приеме на работу в ВШЭ администрация обязывает соискателей с нужными оппозиционными взглядами регистрироваться на ВО, которое вероятно уже составляет серьезную конкуренцию Дождю!
      Опер
      1. mejik (Виталий Анатольевич) Сегодня, 08:22
        Из патриотического военного обозрения Во стал бабко-причитательским ресурсом. Не мужики, а скамеешные бабки, для которых оплата их будущей беспомощности-весь смысл нынешней жизни. Тьфу!
        mejik
        1. Володин (Алексей) Сегодня, 08:26
          Цитата: mejik
          Из патриотического военного обозрения Во стал бабко-причитательским ресурсом. Не мужики, а скамеешные бабки, для которых оплата их будущей беспомощности-весь смысл нынешней жизни. Тьфу


          И сколько вам заплатили лоббисты озвученной пенсионной реформы за этот комментарий? Или вы там на общественных началах? "Оплата будущей беспомощности - смысл жизни"... это ж надо так извратить сам смысл выхода человека труда на заслуженный отдых. Не стыдно такое вообще писать? Два раза тьфу...
          Володин
          1. mejik (Виталий Анатольевич) Сегодня, 08:39
            С какой целью интересуетесь? Думаете, что лоббисты пенсионной реформы платят больше, чем противники и боитесь прогадать?
            mejik
            1. Володин (Алексей) Сегодня, 08:51
              А вы, судя комментарию, выходит, успели поработать и на одних, и на других. Ээх. сколько же развелось на ВО "переобуванцев" под красными звёздами... Поставьте уже на аватар логотип Пенсионного фонда - не вводите людей в заблуждение
              Володин
          2. Опер (Игорь) Сегодня, 08:56
            Володин, а кто вам дал право так оскорблять человека?! Вы считаете, что на патриотизм и заботу о пенсионерах имеют право исключительно представители левых взглядов?! Всем остальным по вашему заплатили?! Подобные вашим комментарии просто калька с либеральных ресурсов там тоже в подобном обвиняют всех с ними не согласных! Вы чем отличаетесь?! Ни чем! Вообще! Вам то не стыдно?!
            Цитата: Володин
            И сколько вам заплатили лоббисты озвученной пенсионной реформы за этот комментарий?
            Опер
            1. Володин (Алексей) Сегодня, 09:04
              Цитата: Опер
              Володин, а кто вам дал право так оскорблять человека?!


              А надо было "подставить левую щёку"? Этот человек обгадил ВО и вдобавок миллионы граждан, выходящих на пенсию. Извините, что не спросил права на ответ лично у вас...

              Цитата: Опер
              Подобные вашим комментарии просто калька с либеральных ресурсов

              Эти инициативу и продвигают те, кто хочет столкнуть нас лбами, только вы почему-то этого учесть не хотите. Ваше право...
              Володин
        2. Симаргл (Андрей) Сегодня, 08:39
          Цитата: mejik
          Не мужики, а сопливые бабки, для которых оплата их беспомощности-весь смысл жизни.
          Тут другое: большинство не может уловить настоящих проблем. Проблема не в том, что они не не доживут до пенсии, бухая и посасывая палочки смерти, а в том, что пенсионный то возраст увеличили, количество работников увеличили, а рабочих мест не создали!
          Зарплаты упадут, безработица подпрыгнет.
          Симаргл
          1. mejik (Виталий Анатольевич) Сегодня, 08:40
            А кто обязан создавать рабочие места?
            mejik
            1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 08:49
              Цитата: mejik
              А кто обязан создавать рабочие места?
              Вы не поверите, но ключевые производства должно создавать государство (само или направляя крупный бизнес)!
              А вот на ключевые производства "нарастает" более мелкий бизнес. Как пример - градообразующее предприятие. Мелкий частник напомнить чем занимается?
              Одно рабочее место, созданное по инициативе государства может дать гораздо больше косвенных (частных).
              Симаргл
        3. Ратник-80 (Игорь) Сегодня, 08:40
          Вы что родственик чубайса , ведь ваши заявления в точ его , кто не смог встроится в рыночную систему пусть подыхает. Я всю жизнь работаю на химическом заводе и нас реформами обещали не затронуть, хотя у нас вредность поснимали с кого можно и нельзя , убрали все льготы.Если мы сейчас не отстоим пенсии потом и завредность возьмутся , уже такие разговоры ходили несколько лет назад
          Ратник-80
          1. mejik (Виталий Анатольевич) Сегодня, 08:42
            А вы родственник Черномырдина? Видете то, что хотите видеть?
            mejik
        4. Был Мамонт (Был мамонт) Сегодня, 08:42
          Цитата: mejik
          Из патриотического военного обозрения Во стал бабко-причитательским ресурсом. Не мужики, а скамеешные бабки, для которых оплата их будущей беспомощности-весь смысл нынешней жизни. Тьфу!

          Правильно! Так их!
          Предлагаю для начала выходить на митинги.
          Для подспорья:
          https://meduza.io/feature/2018/06/26/gde-i-kogda-
          proydut-mitingi-protiv-pensionnoy-reformy-tablits
          a
          Был Мамонт
      2. Володин (Алексей) Сегодня, 08:24
        Цитата: Опер
        которое вероятно уже составляет серьезную конкуренцию Дождю!

        Читая отдельные комментарии, можно прийти к выводу, что отдельные читатели готовы к тотальному одобрямсу, даже если будет принят закон о необходимости добровольного ухода из жизни к 65 годам. Так и показывают себя торчащие уши псевдопатриотизма, когда под патриотизмом понимается исключительно полнейшее одобрение любых правительственных инициатив, даже если они отдают экономической "импотенцией".
        Володин
        1. mejik (Виталий Анатольевич) Сегодня, 08:29
          А если пофиг, поскольку ситуация осмысленна 30 лет назад, то куда к одобрямсам или просралиполимерщикам? Или к тем, кто только из яиц вылупился и узнал, что вот оно, скудную пенсионную пайку отодвинули от тех, большинство которых и не платило в ПФ?
          mejik
          1. Володин (Алексей) Сегодня, 08:32
            Цитата: mejik
            отодвинули от тех, большинство которых и не платило в ПФ.

            Статистику - в студию! Сколько же граждан из десятков миллионов работающих "не платило" в ПФ? Или вы за всю страну по себе тут судить решили...
            Володин
            1. mejik (Виталий Анатольевич) Сегодня, 08:33
              А вы в студии? Дождя? Идите работать к нам, на стройку. Тут и узнаете статистику... tongue
              mejik
              1. Володин (Алексей) Сегодня, 08:41
                Цитата: mejik
                А вы в студии? Дождя? Идите работать к нам, на стройку. Тут и узнаете статистику... tongue


                Так и скажите, что о реальной статистике вы понятия не имеете, а потому прикрываетесь словом "Дождь", студия и пр. За приглашение на стройку спасибо, но только на стройке в своё время ваш покорный слуга уже успел поработать. И поэтому-то меня и удивляет ваше пренебрежительное заявление о том, что пенсия для людей труда (любого труда) - "Оплата будущей беспомощности - смысл жизни".
                Володин
                1. mejik (Виталий Анатольевич) Сегодня, 08:43
                  А вы думаете, что пенсия это старт в жизни? Бхахах, да вы батенька, всем оптимистам оптимист. Оптимист в кубе!
                  mejik
        2. Опер (Игорь) Сегодня, 09:26
          Цитата: Володин
          Читая отдельные комментарии, можно прийти к выводу, что отдельные читатели готовы к тотальному одобрямсу, даже если будет принят закон о необходимости добровольного ухода из жизни к 65 годам. Так и показывают себя торчащие уши псевдопатриотизма,

          Володин, я погляжу вы тут пришли ярлыки на людей развешивать? Вы оказывается у нас определяете, что патриотизм, а что псевдо патриотизм?! У вас не то, что торчит от вас разит либерализмом! Абсолютно либеральная аксиома делая страшные глаза орать - вы, что не против Путинаааааа?! Кровавая проплаченная гэбня душители свободы!!! Статистику хотите? Официальные исследования портала Работа.ру подойдет проводящиеся с 2014 года?! Доля серых зарплат держится в районе 50%! Т.е. мы видим, что практически половина работодателей скрывает часть доходов своих работников от налогов! Далее 22% компаний оформляет большинство своих сотрудников (большинство это не все), примерно 14 процентов оформляют официально меньшинство и в районе 5-6% полностью черные компании! В известном 2014 году доля белых зарплат по сравнению с 2013 годом сократилась более чем на 1.5 раза и тенденция сохраняется! Схем оплаты труда для ухода от налогов множество, например сочетание белых зарплат с серыми! Вот из за этого в разные годы цифра незарегистрированных нигде призраков из числа работоспособного населения доходила до 22,5 млн граждан. Это данные правительства. По данным Счетной палаты с 2010 года пенсионная система недосчиталась более 140 млрд рублей отчислений и это по состоянию только на 2014 год! Как вам статистика?! Нормально?! /Неангажированные оппозиционно люди вполне себе могут прочитать об такой "сознательности" многих наших работников и работодателей! Повизгивать о плохой власти конечно легче чем посмотреть на себя самих и вообще правде в глаза!
          Опер
          1. Володин (Алексей) Сегодня, 09:40
            Цитата: Опер
            Повизгивать о плохой власти конечно легче чем посмотреть на себя самих и вообще правде в глаза!

            Если "повизгивать" - это ваше, то не нужно тут развешивать, как вы сами изволили выразиться, на других. Если вы за такую инициативу, чтобы за прибавку в 5 тыс. рублей к пенсии половина мужиков до выхода на эту пенсию не доживала, то говорить с вами не о чем. Можете тут всем дальше рассказывать о серых зарплатах и конвертах, только тогда уж потрудитесь рассказать, почему ситуация на рынке труда пошла именно по этому пути. Вот заодно правде в глаза вместе с вами и посмотрим
            Володин
      3. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 08:38
        То ли еще будет дальше, то ли еще будет.. Скоро вы и многих своих близких, соседей, знакомых будете подозревать в работе на Госдеп или либерализме. А на самом деле, главные враги русского народа сидят не в Вашингтоне, хотя и там нет наших друзей, а в Москве, хотя у них и русские паспорта, но большинство из них не ассоциируют себя с Россией. Почему я так считаю? С внешними врагами мы, худо-бедно, научились разбираться. С внутренними врагами мы цивилизованно бороться так и не научились.
        Гаргантюа
        1. mejik (Виталий Анатольевич) Сегодня, 08:46
          Когда хохлы пидуть на Москву, присоединяйтесь, "берите зонтики и хорошее настроение"... Ну вы поняли..
          mejik
          1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 08:54
            Обязательно! Тем более нам тут доехать до МКАД всего ничего нужно, минут двадцать без пробок.
            Гаргантюа
    3. басмач (Константин) Сегодня, 08:17
      Только завтра государство , в очередном "улучшении* прижмёт и строителя с его стройкой. Когда то один немец сказал:-"Когда нацисты пришли за коммунистами- я промолчал- я ведь не коммунист. Когда они же пришли за профсоюзниками,-я тоже промолчал-я же не член профсоюза. Когда они забирали пасторов-я опять промолчал-я же не паспорт. А когда они пришли за мной-оказалось, что за меня некому подать голос в защиту"
      басмач
      1. mejik (Виталий Анатольевич) Сегодня, 08:30
        А когда коммунисты пришли за продналогом кто поднимал голос?
        mejik
  6. Симон (Вячеслав) Сегодня, 08:03
    До возраста выхода на пенсию в переходный период не доживут 17,4% мужчин и 6,5% женщин. - Вот оно, где экономия денег у пенсионного фонда! Здорово придумали
    Цитата: Чёрный
    Цитата: Стройбат запаса
    Замдиректора института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко заявляет о том, что исследователи пришли к следующему выводу: до возраста выхода на пенсию в переходный период не доживут 17,4% мужчин и 6,5% женщин.

    Боюсь, что в реальности эти самые 17,4% и 6,5% ДОЖИВУТ до пенсии, в отличие от остальных

    Вот такие как этот "учёный" Денисенко и пропихиваю эту "реформу"...

    Так Денисенко сам против этой реформы, он тут не причем!
    Симон
    1. Svarog (Владимир) Сегодня, 08:10
      Цитата: Симон
      Так Денисенко сам против этой реформы, он тут не причем!

      Для того и против, что бы реформу пропихнуть и циферкам его верили
      Svarog
  7. енот2405 (Семён) Сегодня, 08:09
    Да это скоты а не правительство.А Путин типа не при делах и знать ни чего не знает.Вся страна работает на сотню евреев которые у нас отняли природные богатства,которые должны служить всем
    енот2405
    1. igorbrsv Сегодня, 09:03
      Что значит Путин знать не знает? Каким образом выдвигаются и принимаются законопроекты знаете? Причем Путин? Он их выдвигает или принимает? От него только окончательное решение зависит. Нечего в данном случае на него гнать. Там заинтересованных и так хватает
      igorbrsv
    2. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 09:11
      Цитата: енот2405
      Да это скоты а не правительство.А Путин типа не при делах и знать ни чего не знает.Вся страна работает на сотню евреев которые у нас отняли природные богатства,которые должны служить всем
      ДЕДПИХТО
  8. Sasha_Sar Сегодня, 08:10
    России обсуждается инициатива, которая направлена на то, чтобы правительство рассмотрело возможность превращения пенсионных накоплений в наследуемый актив. Вопрос более чем актуальный в связи с тем, что сотни тысяч россиян до пенсии просто не доживают
    Простите, а кто обсуждает эту инициативу?! Народ на кухне? Гарант вообще стоит в стороне, как в той китайской притчи про двух дерущихся тигров в долине. Потом "спустится с холма" и огласит свое мнение по результатам этой "драки"...
    Sasha_Sar
  9. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:16
    Автором пенсионной реформы оказался малолетний либероид
    - Мальчонке всего тридцать пять. Владимир Назаров, ботаник-мизантроп с трясущимися руками и фанатичным блеском в глазах. Ещё во время учёбы в Финансовой академия при Правительстве Российской Федерации по специальности "Государственное и муниципальное управление" перспективный кадр был приглашён в Институт экономики переходного периода имени Е. Т. Гайдара (позднее – Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара).

    https://cont.ws/@zergulio/985078?utm_campaign=tra
    nsit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&
    amp;from=mirtesen
    pvv113
    1. Гуру (Олег) Сегодня, 08:28
      Автором пенсионной реформы оказался малолетний либероид
      Либероид слишком гордо, А просто Низкосортный выскочка с пониженной моральной ответственностью. А главное куда смотрит наш гарант, в кустах сидит.
      Гуру
    2. Володин (Алексей) Сегодня, 08:47
      Цитата: pvv113
      Автором пенсионной реформы оказался малолетний либероид

      В таком случае "автором" войны против СССР является целлюлозно-бумажная фабрика, выпустившая бумагу, на которой напечатали план "Барбаросса"...
      Володин
  10. L10n77 (Леонид) Сегодня, 08:41
    Цитата: Egorovich
    Новый закон о повышении пенсионного возраста будет вне закона, так как Конституция запрещает придавать обратную силу закону, которое ухудшает правовое положение граждан. Позже уйдя на пенсию - это ухудшает положение по сравнению с ранее существовавшим законодательством.

    А у нас почти все законы за последние 10 лет, противоречат конституции, и ничего - принимают и утверждает их.
    L10n77
  11. Altona (Евгений) Сегодня, 08:42
    Цитата: mejik
    Из патриотического военного обозрения Во стал бабко-причитательским ресурсом. Не мужики, а скамеешные бабки, для которых оплата их будущей беспомощности-весь смысл нынешней жизни. Тьфу!

    ----------------------------
    Ну иногда такие кремлевские бодрячки как вы заходят. Которые строят свое "светлое" мещанское будущее. Патриоты собственного дивана.
    Altona
  12. Altona (Евгений) Сегодня, 08:45
    Цитата: Sasha_Sar
    Гарант вообще стоит в стороне, как в той китайской притчи про двух дерущихся тигров в долине.

    -----------------------------------
    Я бы сказал проще и по-русски. Гарант включил дурочку и считает, что это его не касается. А вообще он Президент нейтральной страны, где российский флаг спортсмены должны в трусах прятать и любоваться им не раньше полуночи с выключенным светом.
    Altona
    1. igorbrsv Сегодня, 09:11
      Цитата: Altona
      Цитата: Sasha_Sar
      Гарант вообще стоит в стороне, как в той китайской притчи про двух дерущихся тигров в долине.

      -----------------------------------
      Я бы сказал проще и по-русски. Гарант включил дурочку и считает, что это его не касается. А вообще он Президент нейтральной страны, где российский флаг спортсмены должны в трусах прятать и любоваться им не раньше полуночи с выключенным светом.

      Что по Вашему сейчас должен сделать президент?( С проектом реформ. )Что должен сделать президент если спортсменам не разрешили поднять флаг? По Вашему он в этом виноват? Каким боком? Тем что проводимая им политика не нравится госдепу?
      igorbrsv
  13. Стальнов И.П. (Стальнов Иван Петрович) Сегодня, 08:55
    Всё направлено на то, что бы повторить "подвиг" ЕБНца, когда в его правлении по разным источникам вымерло от 4 до 6 млн. ГРАЖДАН РОССИИ, а это ГЕНОЦИД против своего НАРОДА, правда об этом власть скромно молчит, теперь понятно почему, она пошла тем же путём и теперь вопрос, а чем она лучше, стала более лицемерной, стала более красиво болтать.
    Стальнов И.П.
  14. ashnajder (Александр) Сегодня, 09:00
    экономия)) однако интересно-людей в 40-45уже не хотят брать на работу, куда идти людям в 50-60?
    ashnajder
  15. Старый военрук Сегодня, 09:04
    Нет, ну какие мы туп-ы-е! Никак не сообразим какую пользу принесём государству гайдаро-чубайсов-собчаков и прчих олигофре(простите) олигархов. Блаженной памяти св.Маргарет Тэтчер указывала, что на всю Россию хватит где-то 25 млн. человек. Похоже, что кто-то неустанно воплощает в жизнь это целеуказание. Думайте, люди, думайте.
    Старый военрук
  16. Smol79 (Александр) Сегодня, 09:06
    Товарищи, чтобы чинари не протащили этот закон нужно создавать информационное поле о том, что население категорически против таких нововведений. Сейчас должно пройти слушание в регионах, необходимо в местных средствах массовой информации на форумах газет, областных администраций обсуждать закон с точки зрения неприемлемости его для населения РФ. Чтобы местные журналисты и чинари не могли переврать о том что население поддержало закон о повышении возраста. На митинги не собирайтесь, кто митинг собирает тот его и танцует в нужную себе сторону.
    Smol79
  17. mp-133 (Анатолий) Сегодня, 09:11
    mejik (Виталий Анатольевич):Лично я в 1991 году решил, что на пенсии мне никак не видать, поэтому не заморачиваюсь причитаниями, а потихоньку строю свое будущее, дай Бог, дожить)).

    Раз у Вас уже всё схвачено, то что-ж вы так ополчились на тех, кто против повышения. Уж не засланный ли вы казачок?
    mp-133
  18. Altona (Евгений) Сегодня, 09:15
    Цитата: igorbrsv
    Что по Вашему сейчас должен сделать президент?( С проектом реформ. )Что должен сделать президент если спортсменам не разрешили поднять флаг? По Вашему он в этом виноват? Каким боком? Тем что проводимая им политика не нравится госдепу?

    --------------------------------
    С проектом реформ? Он уже сделал когда назначил Правительство, он же знал, что будет делаться. Или он на авось назначал? Если спортсменам не разрешили поднять флаг, то наверное надо разобраться со спортивным чиновничеством, кому оно скармливало государственную икру и коньяк в Русских домах. И причем тут Госдеп(МИД США) и спортсмены? Как это у вас увязано?
    Altona
    1. igorbrsv Сегодня, 09:39
      Я имел ввиду что оттяпывание Крыма не понравилось сша, поскольку на него у них виды были. Гнобление наших спортсменов я связываю именно с этим событием. А насчет правительства то думаю продажных там много, но всех за раз не сменишь да и ярлыки не на каждом висят
      igorbrsv
  19. lopvlad (rr) Сегодня, 09:23
    Более чем экономичный вариант для пенсионного фонда, в который отчисления от граждан поступают десятилетиями.


    нужно учитывать что ПФР при солидарной пенсионной системе всегда был и будет в плюсе.Дело в том что пенсионных отчислений граждан должно хватать на 18 лет пенсии (именно такая 18 лет указана в существующем законе о пенсиях).При сегодняшнем среднем уровне доживания на пенсии (у женщин менее 10 лет у мужчин менее 5 лет.) ПФР уже получает огромные излишки невостребованных средств.

    Власть России любит повторят что "у нас не 37 год" вангую что после поднятия пенсионного возраста число жертв от этого с успехом в десятки раз перекроет все годы предвоенных репрессий.
    lopvlad
  20. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 09:27
    Начать сокращение не с работающих, а с паразитов. Для начала сократить чиновников всех рангов на треть. Доверить функции управления электронному правительству. Для борьбы с коррупцией, исключить возможность принятия чиновником альтернативных решений. Выработать четкие и понятные алгоритмы действий.
    vladimirvn
  21. Barbus (Николай) Сегодня, 09:28
    А кто-нибудь из комментирующих может привести статистику по продолжительности жизни в России по регионами по полам? Насколько я знаю, у нас женщины живут дольше мужиков (по крайней мере так раньше было). И в процентном отношении женщин тоже больше. Им пенсию получать не надо? Или они тоже не доживут? Я понимаю, что не владея цифрами говорить о том, что народ обидели - это легко. Но может сначала числа посмотреть и провести какой-никакой анализ этих данных? А то все это смахивает на подстрекательства.
    Barbus
  22. Росомаха (Анатолий) Сегодня, 09:34
    Цитата: Стройбат запаса
    Замдиректора института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко заявляет о том, что исследователи пришли к следующему выводу: до возраста выхода на пенсию в переходный период не доживут 17,4% мужчин и 6,5% женщин.

    Боюсь, что в реальности эти самые 17,4% и 6,5% ДОЖИВУТ до пенсии, в отличие от остальных

    Точно, им бы кабинеты оставить да прогуляться на кладбище и будет неприятно удивлён, там таблички с информацией достоверны.
    Росомаха
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