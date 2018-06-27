Хомо пенсионерус. ВШЭ подсчитала процент граждан, которые не доживут до пенсии

В Высшей школе экономики решили подсчитать, какой процент мужчин и женщин в России не доживёт до пенсионного возраста в так называемый переходный период. Речь о периоде, в течение которого правительстве ежегодно собирается поднимать планку возраста выхода на пенсию на год до тех пор, пока она не составит 63 года для женщин и 65 лет для мужчин.ВШЭ основывала своё исследование на данных HMD -и на информации Росстата.Замдиректора института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко заявляет о том, что исследователи пришли к следующему выводу: до возраста выхода на пенсию в переходный период не доживут 17,4% мужчин и 6,5% женщин.Напомним, что официальная статистика говорит о росте средней продолжительности жизни в РФ. На сегодняшний день, по данным Росстата, средняя продолжительности жизни в России составляет около 72 лет. При этом для мужчин – 67, для женщин – 77.Даже если поверить этим данным, то получается, что правительство страны собирается поставить россиян в такие условия, при которых, например, среднестатистический мужчина после выхода на пенсию (при существующих показателях) сможет прожить не более 2-х лет – то есть получить не более 24 пенсий (без учёта льготных категорий). Более чем экономичный вариант для пенсионного фонда, в который отчисления от граждан поступают десятилетиями.Напомним, что в России обсуждается инициатива, которая направлена на то, чтобы правительство рассмотрело возможность превращения пенсионных накоплений в наследуемый актив. Вопрос более чем актуальный в связи с тем, что сотни тысяч россиян до пенсии просто не доживают.