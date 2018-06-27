09:42 27 июня
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Дания может задержать реализацию проекта «Северный поток-2»

Правительство Дании считает, что проект «Северный поток-2» недостаточно изучен европейцами, не все связанные с ним предупреждения и риски приняты во внимание, приводит украинский телеканал Прямой мнение премьер-министра Дании Ларса Расмуссена.



Премьер отметил, что в парламент Дании уже внесено предложение, принятие которого позволит наложить вето либо задержать строительство газопровода.


Конечно, правительство думает над вопросом реализации проекта, сказал Расмуссен. Однако лично он думает, что Дания самостоятельно этот вопрос решить не может, поскольку в нем есть «геополитическая, европейская импликация».

Мы пока не определились, когда сможем принять окончательное решение, да и предсказать это на самом деле очень трудно,
сказал он.

По словам премьера, этот вопрос необходимо вынести «на европейский стол переговоров», и при обсуждении очень внимательно отнестись ко всем предупреждениям и проблемам.

Все вопросы, связанные с Украиной (как транзитером топлива), надо воспринимать очень-очень серьезно,
заявил он.

Напомним, реализация «Северного потока-2» предусматривает прокладку двух ниток газопровода с российского побережья до Германии, общая мощность которых составит 55 млрд. кубов. Против проекта выступают в первую очередь Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита природного топлива, и США, продвигающие идею экспорта в Европу своего СПГ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. igorra (Игорь) Сегодня, 08:12
    Боюсь мы то, подождать можем, а вот Европа никак.
    igorra
    1. Чёрный Сегодня, 08:14
      А не послать ли Данию лесом? Ну не разрешат они, допустим, прокладывать и что? Ну удорожает проект, ну сроки немного сдвинутся? Дальше то датчанам какая выгода?......А дальше Датчане пусть лапу и визжат "нам американцы попросили"...
      Чёрный
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:18
        Как и прогнозировалось - Дания начала вилять кормой и даже понятно с чьей подачи . Чем меньше шавка - тем громче тявкает .
        bouncyhunter
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:36
          Доброе утро ! hi , очень похоже что это ею виляют , может новый ген. сек. НАТО будет.
          cniza
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:40
            Витя hi Дания надеется от этого виляния и себе от СП-2 преференции получить , и от "вилятеля" что-нить перепадёт ...
            bouncyhunter
            1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:41
              А Премьер то хочет "расти" и видимо ему пообещали.
              cniza
              1. maxim947 (Максим) Сегодня, 09:40
                Здесь украина выдает желаемое за действительное, а вопрос как обычно в наше время в деньгах, так что повыеживаются немного и подпишут что надо.
                maxim947
        2. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 08:47
          Ему зарядили зелёных фантиков и теперь он "поет" по другому.
          BerBer
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:56
            Как бы он этими фантиками не подавился ...
            bouncyhunter
            1. роман66 (роман) Сегодня, 09:30
              вот смотрю на карту - а чего их спрашивать - мимо провести можно
              роман66
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:32
                Ром , так они от скакуасов "значимостью" заразились . wink А если СП-2 мимо них пройдёт - по примеру тех же скакуасов будут вопить что Россия их ограбила .
                bouncyhunter
                1. роман66 (роман) Сегодня, 09:35
                  болгарский опыт пусть изучают неумные какие-то
                  роман66
        3. Zubr Сегодня, 09:27
          hi Приветствую ! smile Меня админы выпустили из карцера.. smile Да пускай тявкает, получится так же как и с братушками, как только по нейтральным водам нитку обведём, тоже захотят себе крантик в трубе.. smile
          Zubr
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:29
            Привет и с выходом из бани ! hi
            Цитата: Zubr
            получится так же как и с братушками, как только по нейтральным водам нитку обведём, тоже захотят себе крантик в трубе..

            Может , Дания на это и рассчитывает ? Дурной пример он ведь заразителен . lol
            bouncyhunter
    2. Rusland (Rusland) Сегодня, 08:14
      Пусть тогда, до выяснения, сборная Дании остаётся и играет во внутреннем чемпионате России.
      Rusland
    3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:56
      Дания - это захолустье Европы. Если Германия всерьёз "надавит" - из них враз сало закапает. Так что - ни о чем это. Либо "продавят" немцы, либо обойдут датские воды... Но немцы - они злопамятные... Найдут, на чем "отыграться"... wassat
      Горный стрелок
  2. Teberii (Андрей) Сегодня, 08:12
    Пока с Данией еще Меркель не говорила.А вот Трамп уже созванивался.
    Teberii
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 08:16
      Вот она и менжуется, под матрасом или на матрасе спать. smile
      Rusland
  3. Мавр (Андрей) Сегодня, 08:17
    Любопытная особенность: громче всех возмущаются "Северным потоком" именно те государства, через территорию которых он не проходит (Дания в том числе). Вся эта возня напоминает лишь борьбу за грядущие экономические преференции. Интересно, какую скидку на газ выторгует Дания у своего южного соседа (Германии) в обмен на свою лояльность к проекту "Северный поток 2" laughing ?
    Мавр
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 08:50
      Цитата: Мавр
      громче всех возмущаются "Северным потоком" именно те государства, через территорию которых он не проходит (Дания в том числе).

      Там на пути маршрута СП имеется Датский остров Борнхольм и труба (по плану) врезается в экономическую зону Дании. Нужно или договариваться с ними, или трубу в обход прокладывать.
      Piramidon
      1. Татьяна Сегодня, 09:38
        Цитата: Piramidon
        Там на пути маршрута СП имеется Датский остров Борнхольм и труба (по плану) врезается в экономическую зону Дании. Нужно или договариваться с ними, или трубу в обход прокладывать.

        Если это так, то позиция Дании в бизнес-проекте "СП-2" выступает, как бизнесовый риск с банкротским показателем "да-нет" в 50% вместо возможных 20%. Это означает, что Данию "СП-2" категорически должен обойти! Другого решения тут быть не может. Если это удорожает проект "СП-2", то дополнительные издержки на строительство "СП-2" можно будет возместить на повышении цены поставляемого российского газа самой Дании.
        Причём, в принципе, начинать рассмотрение этого вопроса можно даже уже сейчас.
        Татьяна
    2. Zubr Сегодня, 09:33
      А какая им скидка, им предлагали деньги за транзит и дишовое топливо. А теперь увы, нам не досуг время терять и предполагаемую прибыль. А германия датчанам, ещё припомнит.
      Zubr
  4. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 08:20
    Похоже речь идёт о том, чтобы выторговать себе какие нибудь дивиденды от этого проекта.
    Ретвизан 8
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 08:51
    По словам премьера, этот вопрос необходимо вынести «на европейский стол переговоров», и при обсуждении очень внимательно отнестись ко всем предупреждениям и проблемам.
    ------------------------------
    И сразу же отменить зиму, перейти на уголь и ветряные мельницы в качестве альтернативы.
    Altona
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:11
    Торгуются..Преференций по цене газа из СП-2 (или каких других) получить хотят ..
    КВУ-НСвД
  7. стайер (Станислав) Сегодня, 09:37
    Скажу одну простую вещь, о которой на 100% знают только немцы на данный момент. По окончании контракта с Украиной в январе 2020г, он продлеваться не будет. Не успели построить СП-2, извиняйте, мы пытались прокладывать. От тогда задергаются.
    стайер
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