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Дания может задержать реализацию проекта «Северный поток-2»
Правительство Дании считает, что проект «Северный поток-2» недостаточно изучен европейцами, не все связанные с ним предупреждения и риски приняты во внимание, приводит украинский телеканал Прямой мнение премьер-министра Дании Ларса Расмуссена.
Премьер отметил, что в парламент Дании уже внесено предложение, принятие которого позволит наложить вето либо задержать строительство газопровода.
Конечно, правительство думает над вопросом реализации проекта, сказал Расмуссен. Однако лично он думает, что Дания самостоятельно этот вопрос решить не может, поскольку в нем есть «геополитическая, европейская импликация».
По словам премьера, этот вопрос необходимо вынести «на европейский стол переговоров», и при обсуждении очень внимательно отнестись ко всем предупреждениям и проблемам.
Напомним, реализация «Северного потока-2» предусматривает прокладку двух ниток газопровода с российского побережья до Германии, общая мощность которых составит 55 млрд. кубов. Против проекта выступают в первую очередь Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита природного топлива, и США, продвигающие идею экспорта в Европу своего СПГ.
Премьер отметил, что в парламент Дании уже внесено предложение, принятие которого позволит наложить вето либо задержать строительство газопровода.
Конечно, правительство думает над вопросом реализации проекта, сказал Расмуссен. Однако лично он думает, что Дания самостоятельно этот вопрос решить не может, поскольку в нем есть «геополитическая, европейская импликация».
Мы пока не определились, когда сможем принять окончательное решение, да и предсказать это на самом деле очень трудно,сказал он.
По словам премьера, этот вопрос необходимо вынести «на европейский стол переговоров», и при обсуждении очень внимательно отнестись ко всем предупреждениям и проблемам.
Все вопросы, связанные с Украиной (как транзитером топлива), надо воспринимать очень-очень серьезно,заявил он.
Напомним, реализация «Северного потока-2» предусматривает прокладку двух ниток газопровода с российского побережья до Германии, общая мощность которых составит 55 млрд. кубов. Против проекта выступают в первую очередь Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита природного топлива, и США, продвигающие идею экспорта в Европу своего СПГ.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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