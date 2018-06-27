Это заразно: Польша хочет возить грузы железной дорогой в Китай в обход РФ

Мы запускаем маршрут, который короче морского пути и намного дешевле, чем воздушный транспорт. Он соответствует потребности экспедиторов и операторов, которые хотят избежать длительного морского транспорта, обойти очереди на погрузку в азиатских портах.

По украинским граблям решили пробежаться польские партнёры «незалежной». У поляков возникла идея о железнодорожном грузовом маршруте в Китай и обратно через украинскую территорию «в обход России». Так, польская компания PKP LHS решила отправить пробный состав с контейнером (одним!) по тому же маршруту, по которому свой состав отправляла в своё время Украина. Маршрут следующий: первая ветка до порта Одессы, затем перегрузка на паром до Грузии, затем выгрузка и переезд в Азербайджан, далее снова погрузка на паром – и через Каспийское море в Казахстан, оттуда снова по железной дороге – к китайской границе. Таким образом поляки собрались связать грузовой «евротерминал» в Славкуве с китайской сетью железных дорог.Руководитель польской компании PKP LHS Збигнев Трачихлеб буквально слово в слово повторяет реляции, которыми в своё время отличились его украинские коллеги:Напомним, что украинский состав шёл в Китай около 17 с лишним суток, затем застрял на казахстанско-китайской границе в связи с тем, что китайская сторона никак не могла решить, отправлять ли обратно какой-либо груз этим замысловатым маршрутом или нет.Что обращает на себя внимание в польском варианте железнодорожного маршрута в Китай? Это то, что польская PKP LHS, заявившая об «объезде России», подписала соглашение с австрийской дочкойкомпании «». Причём детали этого соглашения держатся в секрете, видимо, чтобы не разочаровать украинских партнёров.Для справки: от польского Славкува до границы с Украиной проходит ширококолейная железнодорожная ветка протяжённостью около 400 км.