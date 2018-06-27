Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Это заразно: Польша хочет возить грузы железной дорогой в Китай в обход РФ
По украинским граблям решили пробежаться польские партнёры «незалежной». У поляков возникла идея о железнодорожном грузовом маршруте в Китай и обратно через украинскую территорию «в обход России». Так, польская компания PKP LHS решила отправить пробный состав с контейнером (одним!) по тому же маршруту, по которому свой состав отправляла в своё время Украина. Маршрут следующий: первая ветка до порта Одессы, затем перегрузка на паром до Грузии, затем выгрузка и переезд в Азербайджан, далее снова погрузка на паром – и через Каспийское море в Казахстан, оттуда снова по железной дороге – к китайской границе. Таким образом поляки собрались связать грузовой «евротерминал» в Славкуве с китайской сетью железных дорог.
Руководитель польской компании PKP LHS Збигнев Трачихлеб буквально слово в слово повторяет реляции, которыми в своё время отличились его украинские коллеги:
Напомним, что украинский состав шёл в Китай около 17 с лишним суток, затем застрял на казахстанско-китайской границе в связи с тем, что китайская сторона никак не могла решить, отправлять ли обратно какой-либо груз этим замысловатым маршрутом или нет.
Что обращает на себя внимание в польском варианте железнодорожного маршрута в Китай? Это то, что польская PKP LHS, заявившая об «объезде России», подписала соглашение с австрийской дочкой российской компании «РЖД Логистика». Причём детали этого соглашения держатся в секрете, видимо, чтобы не разочаровать украинских партнёров.
Для справки: от польского Славкува до границы с Украиной проходит ширококолейная железнодорожная ветка протяжённостью около 400 км.
Руководитель польской компании PKP LHS Збигнев Трачихлеб буквально слово в слово повторяет реляции, которыми в своё время отличились его украинские коллеги:
Мы запускаем маршрут, который короче морского пути и намного дешевле, чем воздушный транспорт. Он соответствует потребности экспедиторов и операторов, которые хотят избежать длительного морского транспорта, обойти очереди на погрузку в азиатских портах.
Напомним, что украинский состав шёл в Китай около 17 с лишним суток, затем застрял на казахстанско-китайской границе в связи с тем, что китайская сторона никак не могла решить, отправлять ли обратно какой-либо груз этим замысловатым маршрутом или нет.
Что обращает на себя внимание в польском варианте железнодорожного маршрута в Китай? Это то, что польская PKP LHS, заявившая об «объезде России», подписала соглашение с австрийской дочкой российской компании «РЖД Логистика». Причём детали этого соглашения держатся в секрете, видимо, чтобы не разочаровать украинских партнёров.
Для справки: от польского Славкува до границы с Украиной проходит ширококолейная железнодорожная ветка протяжённостью около 400 км.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти