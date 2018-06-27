09:42 27 июня
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Это заразно: Польша хочет возить грузы железной дорогой в Китай в обход РФ

По украинским граблям решили пробежаться польские партнёры «незалежной». У поляков возникла идея о железнодорожном грузовом маршруте в Китай и обратно через украинскую территорию «в обход России». Так, польская компания PKP LHS решила отправить пробный состав с контейнером (одним!) по тому же маршруту, по которому свой состав отправляла в своё время Украина. Маршрут следующий: первая ветка до порта Одессы, затем перегрузка на паром до Грузии, затем выгрузка и переезд в Азербайджан, далее снова погрузка на паром – и через Каспийское море в Казахстан, оттуда снова по железной дороге – к китайской границе. Таким образом поляки собрались связать грузовой «евротерминал» в Славкуве с китайской сетью железных дорог.

Это заразно: Польша хочет возить грузы железной дорогой в Китай в обход РФ


Руководитель польской компании PKP LHS Збигнев Трачихлеб буквально слово в слово повторяет реляции, которыми в своё время отличились его украинские коллеги:
Мы запускаем маршрут, который короче морского пути и намного дешевле, чем воздушный транспорт. Он соответствует потребности экспедиторов и операторов, которые хотят избежать длительного морского транспорта, обойти очереди на погрузку в азиатских портах.



Напомним, что украинский состав шёл в Китай около 17 с лишним суток, затем застрял на казахстанско-китайской границе в связи с тем, что китайская сторона никак не могла решить, отправлять ли обратно какой-либо груз этим замысловатым маршрутом или нет.

Что обращает на себя внимание в польском варианте железнодорожного маршрута в Китай? Это то, что польская PKP LHS, заявившая об «объезде России», подписала соглашение с австрийской дочкой российской компании «РЖД Логистика». Причём детали этого соглашения держатся в секрете, видимо, чтобы не разочаровать украинских партнёров.

Для справки: от польского Славкува до границы с Украиной проходит ширококолейная железнодорожная ветка протяжённостью около 400 км.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 66

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  1. Чёрный Сегодня, 08:18
    Дык в чём же дело?...Кооперируйтесь с шумерами( они маршрут знают) и вперёд wassat....правда те до сих пор свой поезд ищут, - то ли в песках Средней Азии увяз, то ли в Каспийском море утонул wassat
    Чёрный
    1. Teberii (Андрей) Сегодня, 08:21
      Когда этот поезд вернется домой.То стоимость затрат, будет превышать стоимость груза.
      Teberii
      1. Чёрный Сегодня, 08:24
        Цитата: Teberii
        Когда этот поезд вернется домой.То стоимость затрат, будет превышать стоимость груза.

        А это гордых поляков не останавливает. Главное москалям нагадить, а там шо санаторий, шо крематорий им без разницы wassat
        Чёрный
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:50
          Любят паны и в Польше , и в/на Украине по граблям топтаться и не учатся не только на своих ошибках , но и на чужих . Удачного граблескакания ! lol
          bouncyhunter
          1. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 09:06
            Цитата: bouncyhunter
            Любят паны и в Польше , и в/на Украине по граблям топтаться и не учатся не только на своих ошибках , но и на чужих . Удачного граблескакания ! lol

            Привет,Паша! Дык ведь что те ,что другие искренне верят что существует продаваемый у них глобус украины и глобус польши. Вот и пытаются проехать по этому глобусу в Китай. Пущай резвятся! fool
            майор Юрик
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:11
              Юра , салют ! hi Если в голове болячки - надо пить зелёнку , а не караваны в Китай отправлять . lol
              bouncyhunter
              1. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 09:17
                Цитата: bouncyhunter
                Юра , салют ! hi Если в голове болячки - надо пить зелёнку , а не караваны в Китай отправлять . lol

                Да уж! Смешные они жуть, поляки думают, что у шумеров не получилось потому,что они тупые,а вот они-то да,одной левой сделают. Спесь во всем,даже в глупости! request
                майор Юрик
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:18
                  Левая и правая -
                  Две калоши парою ...
                  bouncyhunter
                  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 09:35
                    У поляков есть выход к морю, есть порты, зачем мазохизмом заниматься? Морским путем по-любому дешевле, странные они...
                    maxim947
                    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:40
                      Максим hi
                      Цитата: maxim947
                      Морским путем по-любому дешевле, странные они...

                      Дык это - пиратов боятся ... wink
                      bouncyhunter
            2. роман66 (роман) Сегодня, 09:13
              майор hi а как они будут сопрягать глобус украины и глобус польши?
              роман66
              1. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 09:21
                Цитата: роман66
                майор hi а как они будут сопрягать глобус украины и глобус польши?

                Вот,Роман hi у Вас пытливый ум и склонность к анализу ситуации! Отбросьте все это в мусорное ведро и Вы ответите на этот нелёгкий вопрос! yes
                майор Юрик
                1. роман66 (роман) Сегодня, 09:22
                  этож сколько выпить надо. чтобы все отбросить?
                  роман66
          2. роман66 (роман) Сегодня, 09:12
            добрейшего! hi а ведь не доедет их вагон до Одессы - сопрут незалежниеки
            роман66
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:15
              Рома hi
              Цитата: роман66
              а ведь не доедет их вагон до Одессы - сопрут незалежниеки

              А поленьев-то за шо ??? lol
              bouncyhunter
              1. роман66 (роман) Сегодня, 09:21
                не виноватые они - просто кушать хочется
                роман66
          3. Zubr Сегодня, 09:41
            Ага, папа с мамой точно и свидомых и пшеков, роняли на пол регулярно... smile
            Zubr
        2. Татьяна Сегодня, 08:51
          в польском варианте железнодорожного маршрута в Китай... польская PKP LHS, заявившая об «объезде России», подписала соглашение с АВСТРИЙСКОЙ дочкой российской компании «РЖД Логистика».

          Непонятно тогда, на кого работает АВСТРИЙСКАЯ дочка российской компании «РЖД Логистика». На Россию и российский бюджет? Или на австрийские транснациональные компании и частнособственническое их обогащение? Это также очень похоже на схему вывоза капитала из России со стороны самого руководства российской компании «РЖД Логистика».
          Причём детали этого соглашения держатся в секрете, видимо, чтобы не разочаровать украинских партнёров.
          А может быть, чтобы не разочаровать не украинцев, а не разочаровать российский народ? Выводы-то и у российского народа по поводу подобного соглашения тоже могут быть разные.
          Татьяна
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:09
            Кстати,во время визита Путина этот вопрос насчёт "дочки"решался и преподносится как победа Путина над "шумерами"..Я правда этой "победы"в упор не вижу.
            Цитата: Татьяна
            в польском варианте железнодорожного маршрута в Китай... польская PKP LHS, заявившая об «объезде России», подписала соглашение с АВСТРИЙСКОЙ дочкой российской компании «РЖД Логистика».

            Непонятно тогда, на кого работает АВСТРИЙСКАЯ дочка российской компании «РЖД Логистика». На Россию и российский бюджет? Или на австрийские транснациональные компании и частнособственническое их обогащение? Это также очень похоже на схему вывоза капитала из России со стороны самого руководства российской компании «РЖД Логистика».
            Причём детали этого соглашения держатся в секрете, видимо, чтобы не разочаровать украинских партнёров.
            А может быть, чтобы не разочаровать не украинцев, а не разочаровать российский народ? Выводы-то и у российского народа по поводу подобного соглашения тоже могут быть разные.
            210окв
      2. cniza (Виктор) Сегодня, 08:26
        Тут есть много но... , это будет дешевле и быстрее чем просто морем вокруг "шарика".
        А мы можем перехватить , поскольку не надо делать две морские перевалки и быстрее.
        cniza
      3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:06
        Два парома и четыре морских перегрузки им в помощь...
        Цитата: Teberii
        Когда этот поезд вернется домой.То стоимость затрат, будет превышать стоимость груза.
        210окв
      4. Комментарий был удален.
    2. Злой543 Сегодня, 08:23
      Дело не в том как поляки хотят грузы в Китай отправлять, а как Китай будет в Европу их отправлять, это в разы больше
      Злой543
    3. demo (Ван) Сегодня, 08:34
      Шумеры - это еще те проводники.
      Наш Сусанин, по сравнению с ними -картограф (думаю что он таковом и был, но завел не туда по причине ненависти к полякам, что и у меня присутствует).
      Так что пусть поляки побалуются - чем бы дитя ни тешилось, лишь бы кушать не просило.
      Однако вопрос к "дочке" РЖД?
      А вот и сам "фрукт", в образе:

      ВАЛЕНТИК ВЯЧЕСЛАВ БОРИСОВИЧ
      ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «РЖД ЛОГИСТИКА»
      Генеральный директор и член совета директоров АО «РЖД Логистика», председатель совета Euro Rail Trans, член совета директоров FELB, член наблюдательного совета GEFCO.
      Имеет высшее образование в сфере организации перевозок и управлении на транспорте.
      С 2004 года занимал руководящие посты в компаниях Группы Globaltrans, в частности, являлся заместителем генерального директора ОАО «Новая Перевозочная Компания», первым заместителем генерального директора ООО «Севтехнотранс» (в 2014 компания была преобразована в ООО «ГТИ Менеджмент»).
      С января 2016 года занимал должность первого заместителя генерального директора АО «РЖД Логистика».
      C 1 июня 2016 года назначен исполняющим обязанности генерального директора АО «РЖД Логистика».
      С 19 августа 2016 года назначен генеральным директором АО «РЖД Логистика».

      "Фамилиё" у него интересное.
      И "фейс" классный. Не обремененный печатью интеллекта.
      demo
      1. prapor55 (Александр) Сегодня, 08:47
        Дык я Вам скажу такой фейс образование манагера-это самое главное, для этого и назвали МПС и создали Франкенштейна под названием РЖД.
        prapor55
      2. роман66 (роман) Сегодня, 09:16
        Сусанин Сусаниным, но каковы идиеты поляки - не выйти из леса по своим следам
        роман66
      3. Виктор март 47 (Виктор март 47) Сегодня, 09:30
        Цитата: demo


        "Фамилиё" у него интересное.
        И "фейс" классный. Не обремененный печатью интеллекта.

        Поясните свою наиглубочайшую мысль. Вам что не нравится в личности этого господина?
        Фамилиё, фейс, или его должности?

        Поясните мне, что плохого в том, что российская компания влезла в европейские структуры, имеет там свои интересы и щупальца влияния? Вот когда те же а м е р ы рулят в российских структурах, это плохо ( хотя там работает иностранный капитал, и налоги идут в казну России). А когда то же самое происходит с нашим участием- это тоже плохо? Загогулину в башке поправьте, чтобы одна половина не противоречила другой.
        Виктор март 47
        1. demo (Ван) Сегодня, 09:41
          Поясню, раз вы просите.
          На основании сегодняшних событий мы видим следующее.
          Альфа банк, крупнейший частный банк в России. По данным рейтингов РБК и Forbes — седьмой в России банк по объёму активов. Головной офис банка находится в Москве.
          После введения санкций американской администрацией стал судорожно выходить из ВСЕХ государственных проектов (Уралвагонзавод). Что могло привести к банкротству предприятия и срыва поставок военной техники в ВС РФ. Т.е. это ПРЯМАЯ И НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ.
          Т.е. наличие наших активов в акционерных капиталах западных компаний, как и владение ими - это рычаги влияния и давления на руководство нашей страны. Это лазейка для коррупционных схем. Это "теплые" места для сыновей, дочерей, внуков, внучек, Жучек, дрючек и прочих, прочих.
          Ради которых их папы, мамы, дяди, тети, бабушки, дедушки, папики и мамики сидят в министерствах, ведомствах, СФ и ГД РФ.
          Чего же вам здесь не понятно?
          Или прикинулись непонимающим?
          demo
    4. Piramidon (Степан) Сегодня, 08:35
      Цитата: Чёрный
      Дык в чём же дело?...Кооперируйтесь с шумерами( они маршрут знают) и вперёд wassat....правда те до сих пор свой поезд ищут, - то ли в песках Средней Азии увяз, то ли в Каспийском море утонул wassat

      По слухам, шумеры уже этот поезд продали. Обратно возвращать тем же путем порожняк - очень накладно.
      Piramidon
    5. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:16
      Неужто украинская болезнь головного мозга настолько заразна! belay Но, "Хождение за три моря" Афанасия Никитина им никогда не переплюнуть.
      сибиралт
  2. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 08:25
    Не вижу экономической выгоды для китайцев, делать транзит в Европу через множество мелких государств, когда можно сразу отправить через Россию, получится или с одним транзитером дело иметь или нескольких уламывать.
    Ретвизан 8
    1. Виктор март 47 (Виктор март 47) Сегодня, 09:39
      Цитата: Ретвизан 8
      Не вижу экономической выгоды для китайцев, делать транзит в Европу через множество мелких государств, когда можно сразу отправить через Россию, получится или с одним транзитером дело иметь или нескольких уламывать.

      Иметь несколько вариантов всегда выгодно, даже если используется только один из множества. Можно спекулировать на возможностях и снижать цену услуг.
      Виктор март 47
  3. Rusland (Rusland) Сегодня, 08:25
    Два сапога пара, только один левый, а другой правый.
    Rusland
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:01
      Оба левых! Только один с переда назад, а другой наоборот!
      В принципе нам поф, нам такое не к месту, не носить!
      rocket757
  4. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 08:28
    да там стоим ость доставки в разы больше стоимости товара в этом контейнере и не факт что его загрузят на обратный путь... все таки свидомость западенская это заразно
    Не либероид Русский
  5. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 08:31
    Незнаю, как с ЖД транспортом, но на фуре, скажем, из Германии в Баку проще в обход РФ возить.
    Zaurbek
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 08:36
      Цитата: Zaurbek
      Незнаю, как с ЖД транспортом, но на фуре, скажем, из Германии в Баку проще в обход РФ возить.

      Было бы глупо делать крюк... предполагаю километров в 1000...laughing
      НасРать
      1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 08:50
        Германия- Болгария - Турция - Грузия- Баку....И с точки зрения простоев на Таможне и прохождения границ все хорошо. И дороги хорошие, особенно зимой.
        Zaurbek
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 08:53
          Цитата: Zaurbek
          Германия- Болгария - Турция - Грузия- Баку.....

          Я об этом и говорю... было бы глупо катиться вокруг...и с учетом проблем на Донбассе, пробег увеличивается на много километров..
          НасРать
          1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 09:29
            Но и через РФ, вы только через Махачкалу до Баку доберетесь...тоже крюк и простой на таможне. Не знаю деталей, но в Баку предапочитают возить так или крупные партии контейнером в Поти и в Баку на поезде или фуре.
            Zaurbek
    2. Володин (Алексей) Сегодня, 08:36
      Цитата: Zaurbek
      из Германии в Баку проще в обход РФ возить.

      "Проще" кому? Тому, кто везёт, или тому, кто этот концерт с пересечением Чёрного моря и загрузкой-выгрузкой на паромы оплачивает?
      Володин
      1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 08:51
        Проще всем. Море пересекать не нужно.
        Zaurbek
        1. Володин (Алексей) Сегодня, 08:58
          Цитата: Zaurbek
          Проще всем. Море пересекать не нужно.

          А, это через всю Турцию... Тогда понятно, почему Меркель уже смирилась с тем, что требования Эрдогана нужно исполнять, взяв под козырёк))
          Володин
    3. Lek38 (Илькин) Сегодня, 08:54
      Цитата: Zaurbek
      Незнаю, как с ЖД транспортом, но на фуре, скажем, из Германии в Баку проще в обход РФ возить.

      И ЖД уже почти готово Баку-Тбилиси-Карс Китай,Казахстан,Каспий,Баку и до Турции и Европа .
      Уже 1400 контейнеров везут из Урумчи в Европу .Но Польше ближе через Россию .
      Lek38
      1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 09:27
        Контейнерные перевозки в Поти давно налажены.
        Zaurbek
    4. Piramidon (Степан) Сегодня, 09:08
      Цитата: Zaurbek
      Незнаю, как с ЖД транспортом, но на фуре, скажем, из Германии в Баку проще в обход РФ возить.

      А в Китай из Германии на фуре не пробовали? what
      Piramidon
      1. роман66 (роман) Сегодня, 09:19
        верблюды ходили и фура пройдет
        роман66
  6. Yujanin (Shurik) Сегодня, 08:32
    Маршрут следующий: первая ветка до порта Одессы, затем перегрузка на паром до Грузии, затем выгрузка и переезд в Азербайджан, далее снова погрузка на паром – и через Каспийское море в Казахстан, оттуда снова по железной дороге – к китайской границе.

    Бизнес не политика, оно не терпит убыточность.
    Yujanin
  7. Masya Masya (Марина) Сегодня, 08:34
    По украинским граблям решили пробежаться польские партнёры «незалежной»

    так, это умный учится на чужих ошибках, а дурной на своих... wink
    Masya Masya
    1. роман66 (роман) Сегодня, 09:24
      причем умным он считает именно себя lol Масенька : love hi
      роман66
  8. Симон (Вячеслав) Сегодня, 08:35
    Интересно, а польские яблоки успеют сгнить за это время?! what Это где то около 20-и суток по жаре request wink
    Симон
  9. Симон (Вячеслав) Сегодня, 08:36
    Цитата: Ретвизан 8
    Не вижу экономической выгоды для китайцев, делать транзит в Европу через множество мелких государств, когда можно сразу отправить через Россию, получится или с одним транзитером дело иметь или нескольких уламывать.

    Да и польские яблоки Китаю вряд ли понадобятся!
    Симон
  10. Симон (Вячеслав) Сегодня, 08:38
    Цитата: Злой543
    Дело не в том как поляки хотят грузы в Китай отправлять, а как Китай будет в Европу их отправлять, это в разы больше

    Китай все равно пойдет через Россию - самая прямая дорога до Европы. А Польша только больше денег потеряет, в обход России идти до Китая. laughing
    Симон
  11. Aaleks1974 (Алексей) Сегодня, 08:39
    Ну отправили один вагон и отправили, пусть пшекам и скакунам от этого на душе радостно будет, нам не жалко, но только вот как с этим быть https://ru.sputniknewslv.com/Russia/20180626/8661
    309/Kaliningrad-vstretil-1000-j-poezd-Kitaja.html
    ?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com ?
    Aaleks1974
  12. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 08:45
    Дожили. Радуемся очередному появлению доказательства, что у соседа мозгов нет.
    Может, это действительно заразно? Соседи деградируют, и мы следом.
    Rostislav
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 08:58
      Вы это только заметили? Здравый смысл давно не наведывался на ВО... laughing
      НасРать
    2. Виктор март 47 (Виктор март 47) Сегодня, 09:19
      Цитата: Rostislav
      Дожили. Радуемся очередному появлению доказательства, что у соседа мозгов нет.
      Может, это действительно заразно? Соседи деградируют, и мы следом.

      Не все радуются. Но многие поздравляют пшеков с отсутствием мозгов. Дураки нужны. На их примерах можно что-то понять и научиться.
      Виктор март 47
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 08:48
    Что обращает на себя внимание в польском варианте железнодорожного маршрута в Китай? Это то, что польская PKP LHS, заявившая об «объезде России», подписала соглашение с австрийской дочкой российской компании «РЖД Логистика».
    ----------------------------
    По старой вековой традиции уже и Сусанин нашелся. laughing laughing
    Altona
  14. Altona (Евгений) Сегодня, 08:49
    Цитата: Симон
    Интересно, а польские яблоки успеют сгнить за это время?!

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    Нет, их яблоки могут два года лежать. Они позапрошлогодний урожай нам продавать умудрялись. Я уж не знаю, чем они свои яблочки накачивают.
    Altona
  15. Доктор Бармалей (Александр) Сегодня, 08:59
    Маршрут следующий: первая ветка до порта Одессы, затем перегрузка на паром до Грузии, затем выгрузка и переезд в Азербайджан, далее снова погрузка на паром – и через Каспийское море в Казахстан, оттуда снова по железной дороге – к китайской границе. Таким образом поляки собрались связать грузовой «евротерминал» в Славкуве с китайской сетью железных дорог.

    Неправильно это. Надо через Америку возить. Всего два океана и материк - и уже Китай. А главное, там проходит линия перемены дат - она будет укорачивать доставку на целые сутки.
    Доктор Бармалей
  16. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 09:01
    Смогут,без проблем! Но есть маленький нюанс. Через Гиндукуш надо железную дорогу проложить, через Инд мост поставить. Ну пшеки дают! Они хоть на карту смотрели? Или от шумеров хворью неизлечимой заразились.
    Николай Петров
  17. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:15
    Маршрут следующий: первая ветка до порта Одессы, затем перегрузка на паром до Грузии, затем выгрузка и переезд в Азербайджан, далее снова погрузка на паром – и через Каспийское море в Казахстан, оттуда снова по железной дороге – к китайской границе.
    Какая логичность логистики ! Флаг в руки , барабан на шею и ветер в спину... Правда думаю , что этой показательной попыткой с одним контейнером всё и ограничится ...
    КВУ-НСвД
  18. Виктор март 47 (Виктор март 47) Сегодня, 09:15
    Замечательная логистика. Украина > Грузия > Азербайджан > Казахстан. Где участвует Россия (да-да, чёрт возьми! Заключено соглашение с австрийской дочкой российской компании «РЖД Логистика»). С несколькими перегрузками на паромы и обратно.

    Можно, конечно, чесать левое ухо правой ногой и через спину. Пожелаем им успехов в этом занятии.
    Виктор март 47
  19. семург Сегодня, 09:17
    Цитата: Симон
    Цитата: Злой543
    Дело не в том как поляки хотят грузы в Китай отправлять, а как Китай будет в Европу их отправлять, это в разы больше

    Китай все равно пойдет через Россию - самая прямая дорога до Европы. А Польша только больше денег потеряет, в обход России идти до Китая. laughing

    Смотря откуда груз и куда , если предположим из Урумчи и всего Синьцзяна на Балканы и южную и центральную Европу то южный маршрут китай-казахстан-азербайджан-грузия-турция короче и наверно по деньгам дешевле.
    семург
  20. Moskovit (Алексей) Сегодня, 09:18
    Польские бизнесмены от таких инициатив только посмеются. Много возим из Китая по 2-3 контейнера в неделю. Хочешь подешевле морем - 2 мес. Хочешь подороже через жд - 3 недели. Все четко, все налажено. Любая погрузка - перегрузка- это таможня, время, деньги да и от ошибок никто не застрахован. Получат паны вместо контейнера с посудой контейнер с презервативами laughing
    Moskovit
  21. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 09:21
    Идет война за право возить китайские грузы. Все эти мосты и дороги, что у нас строятся и будут построены, подчинены этому замыслу.
    vladimirvn
  22. Росомаха (Анатолий) Сегодня, 09:26
    [quote][/quote]Это заразно: Польша хочет возить грузы железной дорогой в Китай в обход РФ

    Вот ещё прости господи , дешевле подземный тунель до Китая прорыть...
    Росомаха
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