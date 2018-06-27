09:41 27 июня
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В НАТО обеспокоены утратой превосходства в воздухе

В ближайшем будущем авиация НАТО рискует утратить превосходство в воздухе, говорится в новой стратегии Североатлантического блока по развитию европейских ВВС.



Основными угрозами названы новейшие системы ПВО и космические средства.


НАТО признает, что десятки лет неоспоримых (по превосходству) воздушных операций могут завершиться,
приводит РИА Новости выдержку из документа.

По мнению экспертов альянса, в недалеком будущем угрозы примут транснациональный характер и, по всей видимости, будут иметь долгосрочные последствия для безопасности и стабильности в Евро-Атлантическом регионе.

В связи с этим, альянс должен быть готов проводить боевые операции против любого противника, отмечается в стратегии.

При этом ВВС должны тесно взаимодействовать со специальными подразделениями – морскими и кибернетическими, подчеркивают авторы документа.

По их словам, авиация НАТО должна выйти на новый качественный уровень, дающий возможность вести боевые действия во всех регионах и условиях, включая хорошо защищенное воздушное пространство.

Напомним, на прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что на предстоящем саммите альянса, который начнет работу 11 июля в Брюсселе, европейские страны проявят единство и примут решения в интересах всей организации.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Ванёк (Иван) Сегодня, 09:03
    Achtung! Achtung! Pokryschkin ist in der Luft!

    Внимание! Внимание! Покрышкин в небе .
    Ванёк
    1. Teberii (Андрей) Сегодня, 09:07
      Все правильно.Остались только племена в Африке.Бомбить других безнаказанно просто так не получится.
      Teberii
      1. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:12
        Как - то, "превосходство в воздухе" определяется в ходе военных действий, а не только гипотетически. winked
        сибиралт
      2. Вендиго (Андрей) Сегодня, 09:12
        Цитата: Teberii
        Остались только племена в Африке.Бомбить

        Так Россия в Сирии по сути тоже эти самые "африканские племена" и бомбит.
        Вендиго
        1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 09:34
          Цитата: Вендиго
          Цитата: Teberii
          Остались только племена в Африке.Бомбить

          Так Россия в Сирии по сути тоже эти самые "африканские племена" и бомбит.

          Бомбит, и что? Дело то не в этом.
          По сути в НАТО сформировался мощный перекос в сторону авиации. Для американцев он оправдан, всё же воевать они собираются исключительно на заокеанских ТВД. Но вот зачем этот же образ действий, как дрессированные обезьянки повторили сателлиты США по НАТО- огромный вопрос...

          Для преодоления нормальной системы ПВО, сбалансированной по компонентам "Воздух"- "Земля" необходима так же сбалансированная по этим же компонентам система огневого воздействия. Но судя по статье, американцы от своих интересов отказываться не собираются, и навязывают сателлитам всё ту же систему с гипертрофированной авиационной компонентой, просто совершеннее и при этом намного дороже. Ибо с этого американский "отечественный производитель" обязательно поимеет свой гешефт.
          Грубо говоря, там где достаточно сравнительно дешёвой дальнобойной РСЗО, будут пихать новые дорогие авиационные средства поражения, которые будут применять новые очень дорогие летательные аппараты.
          Лопатов
        2. Ванёк (Иван) Сегодня, 09:34
          Цитата: Вендиго
          Так Россия в Сирии по сути тоже эти самые "африканские племена" и бомбит.


          Так-то тема статьи не о России.
          Ванёк
          1. роман66 (роман) Сегодня, 09:39
            а некоторым в Россию не плюнуть - и день пропал hi
            роман66
      3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:14
        Вот потому и пригорюнились НАТОвские генералы : а ну как болванка в ихний летак прилетит ? Под этим соусом начнутся вымогания денег у евроНАТОвцев .
        bouncyhunter
        1. роман66 (роман) Сегодня, 09:40
          прилетит. непременно прилетит! пусть ходют по земле - там падать некуда
          роман66
  2. электроОлег (Олежище) Сегодня, 09:10
    В НАТО обеспокоены утратой превосходства в воздухе


    Откуда оно было это превосходство? Совсем что-ли больные шизофренники там у них в пентагоне?
    электроОлег
    1. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 09:21
      Во время ближневосточных конфликтов при ссср, выяснилось что наши ракеты воздух-воздух и истребители не слишком хороши против f-15 и тому подобного. В результате принялись спешно делать миг-29 и су-27 и новые вооружения. Противник шёлкал наши более старые МиГи с пугающей лёгкостью даже на дистанции. А ответить тем же не могли, не могли эффективно провести противоракетный маневр, достать с дистанции. Инженеры и военные были не диванные и все правильно поняли. Не стали читать мантру "эти арабы просто летать не умеют", сбили поди несколько ли си цинов. Такая вот беда
      Beltasir Matyagu
  3. mihey Сегодня, 09:11
    Штаты "союзникам": Мы заставим вас купить ф35! lol
    mihey
    1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 09:19
      Цитата: mihey
      Штаты "союзникам": Мы заставим вас купить ф35!

      Для патриотов это конечно приятная но крайне глупая отмазка того, почему закиданный всевозможными какашками "фу"-35 даже с косяками отрывают с руками у локхида, а "неимеющийаналогов" су-57 вообще никому не нужен, причем, похоже даже собственному МО. hi
      Вендиго
      1. Ванёк (Иван) Сегодня, 09:32
        Цитата: Вендиго
        "фу"-35 даже с косяками отрывают с руками у локхида


        А им сказано брать они и берут.

        За себя не отвечают просто.

        - Не будут брать отключим газ.

        Помните?
        Ванёк
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:11
    Ну забудьте уже о превосходстве... Нет у вас ни средств, ни возможностей. Ни ресурсов, по большей части... Бомбить они "хорошо защищённое пространство" задумались wassat
    Ну-ну... А пилотов подготовленных у вас хватит? При попадании ракет - далеко не все выживают. Может, слышали?
    Горный стрелок
  5. Xander (Александр) Сегодня, 09:13
    В связи с этим, альянс должен быть готов проводить боевые операции против любого противника, отмечается в стратегии.
    При этом ВВС должны тесно взаимодействовать со специальными подразделениями – морскими и кибернетическими, подчеркивают авторы документа.


    И пока морские киборги НАТО просматривают в бинокли просторы России и море Китая, противник с вувузелами и кальянами, просачивается маленькими группами на шаландах и байдарках в самый тыл.
    Xander
  6. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 09:16
    Я не дам за их слова ни шекеля.
    Beltasir Matyagu
  7. lopvlad (rr) Сегодня, 09:31
    В НАТО обеспокоены утратой превосходства в воздухе


    только и разбираем детские страхи НАТО.Того самого которое везде где могло по периметру России создало базы и объекты ПРО.
    В то время как в России урезают финансирование армии и смотрят сквозь пальцы на поставки оружия на Украину.
    lopvlad
  8. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 09:36
    Тут еще добаляется то, что ранее для НАТО не было угрозы воздействия на них обычных средств поражения на всей глубине, а теперь есть и ПВО стран НАТО вряд ли к этому готово. А Калибры , Искандеры, Х-101 дают нам эту возможность конвенционально и точечно поразить отдельные цели в глубине Европы и , теоретически , даже в США.
    Zaurbek
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