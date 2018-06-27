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В НАТО обеспокоены утратой превосходства в воздухе
В ближайшем будущем авиация НАТО рискует утратить превосходство в воздухе, говорится в новой стратегии Североатлантического блока по развитию европейских ВВС.
Основными угрозами названы новейшие системы ПВО и космические средства.
По мнению экспертов альянса, в недалеком будущем угрозы примут транснациональный характер и, по всей видимости, будут иметь долгосрочные последствия для безопасности и стабильности в Евро-Атлантическом регионе.
В связи с этим, альянс должен быть готов проводить боевые операции против любого противника, отмечается в стратегии.
При этом ВВС должны тесно взаимодействовать со специальными подразделениями – морскими и кибернетическими, подчеркивают авторы документа.
По их словам, авиация НАТО должна выйти на новый качественный уровень, дающий возможность вести боевые действия во всех регионах и условиях, включая хорошо защищенное воздушное пространство.
Напомним, на прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что на предстоящем саммите альянса, который начнет работу 11 июля в Брюсселе, европейские страны проявят единство и примут решения в интересах всей организации.
Основными угрозами названы новейшие системы ПВО и космические средства.
НАТО признает, что десятки лет неоспоримых (по превосходству) воздушных операций могут завершиться,приводит РИА Новости выдержку из документа.
По мнению экспертов альянса, в недалеком будущем угрозы примут транснациональный характер и, по всей видимости, будут иметь долгосрочные последствия для безопасности и стабильности в Евро-Атлантическом регионе.
В связи с этим, альянс должен быть готов проводить боевые операции против любого противника, отмечается в стратегии.
При этом ВВС должны тесно взаимодействовать со специальными подразделениями – морскими и кибернетическими, подчеркивают авторы документа.
По их словам, авиация НАТО должна выйти на новый качественный уровень, дающий возможность вести боевые действия во всех регионах и условиях, включая хорошо защищенное воздушное пространство.
Напомним, на прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что на предстоящем саммите альянса, который начнет работу 11 июля в Брюсселе, европейские страны проявят единство и примут решения в интересах всей организации.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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