В Конгрессе США объяснили, что мешает сдержать Россию и Китай

Мы стоим на краю огромной бюджетной дыры и совершенно не знаем, что в такой ситуации предпринять.

В США представлен доклад, который рассказывает, что государство само загоняет себя в угол, вновь существенно увеличивая военные расходы. В докладе, подготовленном в бюджетном подкомитете Конгресса США, говорится о том, что к 2020 году дефицит бюджета Минобороны Соединённых Штатов преодолеет психологическую планку в 1 трлн долларов.В докладе говорится о том, что шаги по постоянному наращиванию военного бюджета США в связи с «угрозами, исходящими со стороны Китая и России», не являются совместимыми с ожидаемым 6-месячным сокращением собираемости налогов.В палате представителей отмечают, что выбранная политика наращивания военных расходов на фоне ухудшения ситуации с собираемостью налогов говорит о том, что США экономически плохо подготовлены к реальному противостоянию с тем же Китаем. Представители Демпартии заявляют, что «траты Трампа на оборону выглядят непродуманными и даже безрассудными». Добавляются, что средства выделяются просто потому, что «так принято», без учёта возможности какой-либо реальной отдачи от такого рода вложений.Из заявления:Сторонники наращивания расходов на военную отрасль парируют тем, что расходы на оборону стимулируют рост в экономике, а рост в экономике в свою очередь способен частично покрывать возникающий дефицит. На сегодняшний день рост ВВП США фиксируется на отметке 2,8%, что Трамп уже назвал своим достижением на посту президента.При этом суммарный долг США продолжает бить рекорды. На сегодняшний день он составляет 21,17 трлн долларов.