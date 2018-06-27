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В Конгрессе США объяснили, что мешает сдержать Россию и Китай

В США представлен доклад, который рассказывает, что государство само загоняет себя в угол, вновь существенно увеличивая военные расходы. В докладе, подготовленном в бюджетном подкомитете Конгресса США, говорится о том, что к 2020 году дефицит бюджета Минобороны Соединённых Штатов преодолеет психологическую планку в 1 трлн долларов.

В Конгрессе США объяснили, что мешает сдержать Россию и Китай


В докладе говорится о том, что шаги по постоянному наращиванию военного бюджета США в связи с «угрозами, исходящими со стороны Китая и России», не являются совместимыми с ожидаемым 6-месячным сокращением собираемости налогов.


В палате представителей отмечают, что выбранная политика наращивания военных расходов на фоне ухудшения ситуации с собираемостью налогов говорит о том, что США экономически плохо подготовлены к реальному противостоянию с тем же Китаем. Представители Демпартии заявляют, что «траты Трампа на оборону выглядят непродуманными и даже безрассудными». Добавляются, что средства выделяются просто потому, что «так принято», без учёта возможности какой-либо реальной отдачи от такого рода вложений.

Из заявления:
Мы стоим на краю огромной бюджетной дыры и совершенно не знаем, что в такой ситуации предпринять.


Сторонники наращивания расходов на военную отрасль парируют тем, что расходы на оборону стимулируют рост в экономике, а рост в экономике в свою очередь способен частично покрывать возникающий дефицит. На сегодняшний день рост ВВП США фиксируется на отметке 2,8%, что Трамп уже назвал своим достижением на посту президента.

При этом суммарный долг США продолжает бить рекорды. На сегодняшний день он составляет 21,17 трлн долларов.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/CENTCOM
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Комментарии 29

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  1. Лесс Сегодня, 09:34
    На сегодняшний день он составляет 21,17 трлн долларов.
    Вот только отдавать они его, похоже, не собираются.
    Лесс
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:38
      Для этого и мутят войнушки везде , где могут .
      bouncyhunter
      1. MPN (Павел) Сегодня, 10:00
        преодолеет психологическую планку в 1 трлн долларов.
        Главное психологически преодолеть, а потом понеслась... по кочкам... lol
        MPN
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:04
          Они думают что роют яму России и Китаю , а на самом деле ? wink
          bouncyhunter
          1. MPN (Павел) Сегодня, 10:08
            Мы вроде сократили вклад по долговым бумажкам, а вот Китай много вложил. Отдавать эти точно не собираются ни кому. Как бы станок сломать? Сколько стран свободно вздохнут, и таже ЕС тоже.
            MPN
            1. kaldos (Андрей) Сегодня, 11:24
              Пора нам включать печатный станок и печатать деньги........ АМЕРИКАНСКИЕ ДЕНЬГИ!!!))))))
              kaldos
      2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 11:17
        Доброе утро, Паша
        Владыка Ситх
    2. Например Сегодня, 09:38
      У них долг огромный, а живут как короли. У нас долга нет и пол страны в нищите.
      И на все наши деньги димон покупает баксы, баксы, баксы. Ну и айфон wassat
      Например
      1. Ванёк (Иван) Сегодня, 09:40
        Цитата: Например
        У них долг огромный, а живут как короли. У нас долга нет и пол страны в нищите.


        Фокус экономики.
        Ванёк
        1. Например Сегодня, 09:41
          Какой фокус? Обыкновенное на...балово. Жителей нашей страны вогнали в долги перед банкирами, а правительство складирует бабло в Америке.
          Денег нет, но вы.... - современный философ DIMON. laughing
          Например
          1. Ванёк (Иван) Сегодня, 09:42
            Цитата: Например
            Обыкновенное на...балово.


            Я же говорю - фокус.
            Ванёк
          2. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:09
            Цитата: Например
            Жителей нашей страны вогнали в долги перед банкирами


            Например у меня нет кредитов. Нет у меня и долгов перед банкирами.

            В долгах перед кредиторами те кто считать не умеют и берут кредиты под 1,5 процента в день.

            А сколько это годовых, их не интересует. А я Вам скажу без калькулятора. Это порядка 540% в год.

            Мы сами творцы своего счастья.*

            Например hi
            Ванёк
    3. Ванёк (Иван) Сегодня, 09:39
      - Сид! Что ты за ним бегаешь?

      - Сони, он должен мне 20 баксов.

      - Сид, ты за двадцатку избавился от человека.      *

      Сказка Бронкса.

      Хочешь избавиться от человека - займи ему денег.
      Ванёк
    4. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 09:39
      И нервничать по этому поводу нужно кредиторам....
      Zaurbek
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:21
        Пока бакс во всех расчётах сидит, пока он востребован и продаётся, полосатые выкручиваются, но всё имеет свой предел и конец. Продавать оружия всем и много ... сокращать расходы на внутренние закупки, продавать всё старьё!
        Т.е. сокращать дефицит бюджета всё ж придётся, так разумнее! Но где полосатые, о разумнее говорить сложно им ведь хорошую сделку подавай!!!
        rocket757
        1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 10:31
          Тут дело даже не в баксе, а в долгах. Один Китай держит 1,3 трн долл. Если США объявит дефолт, то те кто с долл будут в плюсе. А если деноминирует доллар, то все в попе.
          Zaurbek
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:03
            Эт только говориться, что страна у которой всё есть, не может оказаться в глубокой о-пе!
            У страны ВСЁ есть, у богатейших её гражданан ВСЁ есть и будет, а у обывателя может так случится\ случалось, что в один момент ничего не оставалось!
            Вот и надо разделять, о чем говорим, что имеем ввиду!
            Америка страна богатая, мощная, но граждане её очень разные по сути, а уж по обеспечению, благосостоянию разделены как и все такие же во всём мире!
            rocket757
    5. lopvlad (rr) Сегодня, 09:47
      Цитата: Лесс
      отдавать они его, похоже, не собираются.


      имея огромную военную силу никто ничего отдавать не будет.Это только наивный СССР решил распадается имея самую сильную армию в мире,потому как в СССР жили люди а не бандиты,гопники и прочий мусор.
      lopvlad
    6. mr.Vain (Гудвин) Сегодня, 10:42
      Цитата: Лесс
      Сторонники наращивания расходов на военную отрасль парируют тем, что расходы на оборону стимулируют рост в экономике, а рост в экономике в свою очередь способен частично покрывать возникающий дефицит. На сегодняшний день рост ВВП США фиксируется на отметке 2,8%, что Трамп уже назвал своим достижением на посту президента. При этом суммарный долг США продолжает бить рекорды. На сегодняшний день он составляет 21,17 трлн долларов.


      Так они 60% должны сами себе. В госдолг сша вкладывают их же пенсионные фонды, долгосрочные инвесторы с американским гражданством и прочие американские фонды. Так что не надо жути нагонять.
      mr.Vain
  2. Ратник-80 (Игорь) Сегодня, 09:38
    Афигеть на что люди деньги тратят 21трл , на эти деньги можно было бы африку в цветущий и развивающийся край превратить , а так все на убивающие железяки уходит
    Ратник-80
  3. andrewkor Сегодня, 09:38
    Что то сразу возникли ассоциации танцора с его фаберже!
    andrewkor
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:58
    США экономически плохо подготовлены к реальному противостоянию с тем же Китаем.

    ... а чего это так? краска заканчивается, или бумага?..нсли станки перегреваются - так сделать их по принципу охлаждения стволов.... bully
    a.s.zzz888
  5. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 10:04
    США должны своей ФРС (федеральной резервной системе). А ФРС - частная лавочка с правом печатать доллары. Что-то вроде МММ. И если надо, то они напечатают еще триллиард. Все дело в авторитете $ и в том, что на нем завязана вся мировая торговля. Поэтому US и топят эмигрантами Европу с их еврами и побаиваются Китая с юанями. Стоит перейти в серьезных расчетах (на нефть или газ) на другие валюты - US -банкрот. Они это знают, поэтому сейчас и раскручивают всякие биткоины и т.д.
    Дилетант
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:19
    Мы стоим на краю огромной бюджетной дыры и совершенно не знаем, что в такой ситуации предпринять
    Сомневаюсь, что американцы не знают, что в такой ситуации предпринять.Жили в долг, живут и будут жить стараясь как можно больше поиметь за счет других и своих бумажек, которыми наплодили мир. Привыкший жить за чужой счет уже не откажется от этого.
    rotmistr60
  7. viktor. (Knyt) Сегодня, 10:22
    Цитата: Например
    Жителей нашей страны вогнали в долги перед банкирами,
     Кто вогнал ?belay Мы сами себя вгоняем,натура у нас такая НАМ НУЖНО СРАЗУ И МНОГО fellow А когда позалезем в долги,орём что нас вогнали,Тачки,смартфоны,Бабам пабрекушки всякие,рестораны,кабаки,море, тёлки!Лепота fellow А отдавать не хочим angry
    viktor.
  8. Гуру (Олег) Сегодня, 10:38
    Американцы продолжают заливать свою экономику деньгами, а вот наши ложат в кубышку говоря нам что это необходимо для стабилизации курса, однако когда доллар скакнул с 30 $ до 60$ никто эту самую кубышку не трогал. Пофыркали о том что рубль недооценен и на том успокоились обвинив во всем США. А Американцы поступают по другому , а там тоже не дураки в госдепе.
    Гуру
  9. Керенский (Кирилл) Сегодня, 11:14
    Плохая новость.
    средства выделяются просто потому, что «так принято», без учёта возможности какой-либо реальной отдачи от такого рода вложений.

    Уменьшим проблему:
    Начинающий фермер купил трактор, сеялки - веялки, семена, удобрения. Занял у всей деревни, в банках, заложил дом. А ехать пахать в поле он не торопится. Что ему скажут жена с тёщей?!! Можно, конечно, продать трактор соседу.... Но сосед свою заначку фермеру и ссудил. Так что придётся фермеру цеплять плуг.....
    Керенский
  10. АЛЕКСАНДР АБДРАХМАНОВ_4 (АЛЕКСАНДР АБДРАХМАНОВ) Сегодня, 11:24
    Денег у них на военные расходы не хватает , станок печатный перегревается , могли бы и радиатор водяной поставить . Все спешат к гиб или своей , яму копают другим а сами в нее попадут .
    АЛЕКСАНДР АБДРАХМАНОВ_4
  11. SAG (Сергей) Сегодня, 11:35
    Цитата: Например
    У них долг огромный, а живут как короли. У нас долга нет и пол страны в нищите.

    И что тут удивительного?! Если я назанимаю у 1000 человек ,я тоже ни в чём себе отказывать не буду, а все остальные пусть тянут от получки до получки в надежде что я им когда нибудь отдам с процентами (... на дурака не нужен нож - ему с три короба наврёшь и делай с ним что хошь, ла-ппа-пади-бо-ду-дай)laughing
    SAG
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