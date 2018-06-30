Танковый Суворов. Гений и смекалка Павла Рыбалко



Красногвардейские отряды на улицах Харькова



Уничтоженная бронетанковая колонна РККА у белорусского города Зельва. Июнь 1941 года



Генерал Рыбалко на броне захваченного в плен немецкого танка PzKpfw V «Panther» Генерал Рыбалко на броне захваченного в плен немецкого танка PzKpfw V «Panther»



Танки Рыбалко на улицах освобожденного Киева

Жизнь Павла Рыбалко сопровождалась такими невероятными кульбитами, что о ней нужно писать не статью, а полноценный приключенческий роман. Не имевший даже среднего образования мужчина прошел нелегкий путь от обычного дезертира, партизана и неумелого кавалериста до маршала и командующего бронетанковыми войсками Советской Армии.Один из самых необычных советских военачальников появился на свет 4 ноября 1894 года в селе Романовка Сумской области. Сын простого заводского рабочего, он не отличался особой тягой к знаниям и ходил в начальную школу скорее по принуждению, чем по желанию.Когда после окончания 3-х классов отец предложил ему «прекратить заниматься ерундой». Едва умевший писать и считать мальчик этому обрадовался, получив возможность больше времени проводить со сверстниками и выполнять небольшие поручения взрослых.«Лафа» закончилась в 1907 году, когда 13-летнему парню пришлось пойти на работу на сахарный завод. Став учеником токаря, он снова начал посещать школу. Но воскресную, которая давала детям рабочих только поверхностные знания о происходящих в мире процессах.В 1912 году Павел Рыбалко перебрался в Харьков, где устроился работать токарем на паровозостроительный завод. Работа ему нравилась, поэтому молодой человек был совсем не рад мобилизации в царскую армию в связи с началом Первой мировой войны.Рядовой Рыбалко честно сражался с австро-венграми «за царя и Отечество», пока не грянула Февральская революция, изменившая мышление миллионов жителей Российской империи.В июле 1917 года Павел Рыбалко дезертировал из армии и отправился в родной Харьков за мирной жизнью. Только вышло не так, как хотелось, и 23-летнему мужчине пришлось определяться, с кем ему по пути. Хотя особых сомнений у него не было с самого начала, ведь большинство тех, с кем он работал на заводе, уже вступили в отряды Красной гвардии.В 1918 году, когда Украину оккупировали войска кайзеровской Германии, ушел в партизаны, где его назначили комиссаром отряда. В августе 1918 года партизанский отряд попал в хитрую ловушку, и Рыбалко оказался в немецком плену. От возможного расстрела его спасла ноябрьская революция в Германии. Немецкое командование решило предоставить русским самим разбираться между собой и просто выгнало из тюрем всех заключенных.Павел Рыбалко вернулся в Красную Армию, вместе с которой участвовал в боях с войсками гетмана Скоропадского, Петлюры, Махно, деникинцами, белополяками, бандитами атамана Григорьева и др.Весной 1919 года входил в состав боевой группы уездного ЧК. Похоже, ему приходилось принимать участие в расстрелах, что совсем не удовлетворило Павла Рыбалко, который уже через три месяца попросился в РККА.Его назначили командиром роты Лебединского стрелкового полка, которым он начал командовать уже в сентябре того же года.В мае 1920 Павла Рыбалко назначили комиссаром 84-го кавалерийского полка, входившего в состав Конной армии Буденного. Командир отличался личной отвагой, не гнушаясь ходить в сабельную атаку вместе со своими подчиненными. И это при том, что с джигитовкой у Рыбалко, было, скажем прямо, не очень хорошо.Однажды при преодолении железнодорожной насыпи его лошадь оступилась, а командир мгновенно вылетел из седла. Приземление было очень неудачным. Не сумевший сгруппироваться Рыбалко ударился печенью о рельс, и потерял сознание.В госпитале его выходили, но боли в области печени будут сопровождать Рыбалко всю оставшуюся жизнь. Врачебные комиссии в будущем будут неоднократно заявлять о негодности Павла Рыбалко к строевой службе, а ему останется только ухмыляться, утверждая, что медики ничего не понимают.Гражданскую войну Павел Рыбалко закончил в должности комиссара 1-й кавалерийской бригады. Но из-за сокращения РККА, карьера Павла Рыбалко пошла не вверх, а вниз. Сентябрь 1925 года он встретил в должности комиссара 61-го кавалерийского полка.Перспектива сокращения из армии по состоянию здоровья заставила его поступить на учебу на курсы повышения квалификации командного состава при военной академии имени Фрунзе. Успешно завершив учебу в 1926 году, он стал… командиром эскадрона 75-го кавалерийского полка, дислоцировавшегося в забытой богом Даурии (Забайкалье). Фантастический карьерный рост!Но Павел Рыбалко сцепил зубы и не обращал внимание на временные трудности. Смышленого и исполнительного офицера вновь назначают командиром кавалерийского полка, бригады, после чего опять направляют на обучение в академию имени Фрунзе, которую он с успехом оканчивает в 1934 году.И опять для него не оказывается подходящей должности в строевых войсках! Но теперь грамотного командира решили отправить еще дальше Забайкалья.Империалистическая Япония организовала в богатейшей полезными ископаемыми китайской провинции Синьцзян восстание местных уйгур, сыграв на их религиозных чувствах (уйгуры исповедуют ислам). Правительство Чан Кай Ши обратилось за помощью к Советскому Союзу, который направил в эту страну своих советников, которые должны были организовать подавление мятежа, не давая возможность японцам обвинить в этом СССР.Одним из военных советников был Павел Рыбалко. Только теперь его звали Фу Дзи …й (да-да, именно то слово, которое можно иногда прочитать на заборах).Увидев полную беспомощность китайской армии, генерал Фу обратился за помощью к российским белоэмигрантам, которым предложил послужить Родине в обмен на обещание беспрепятственно вернуться домой.Уже в скором времени из белогвардейцев и казаков сформировали полноценную дивизию, которой командовали советские специалисты. В целях конспирации все военнослужащие получили войсковые звания царской армии, а сам Павел Рыбалко стал русским генералом китайской службы.Его исполнительность была высоко оценена командованием. В 1937 году Павла Рыбалко направляют военным атташе в Польшу, где он готовит будущее вторжение СССР и освобождение западных областей Белоруссии и Украины.В 1940 году Павел Рыбалко возвращается в Китай, где служит военным атташе при правительстве Чан Кай Ши.С самого начала Великой Отечественной войны генерал-майор пишет настойчивые рапорты с просьбой отправить на фронт. Но до мая 1942 года ему в этом отказывают, ссылаясь на его слабое здоровье. Попасть на фронт помогают огромные потери первых месяцев войны, когда страна потеряла не только миллионы солдат, но и сотни закаленных в боях генералов.Павла Рыбалко назначают заместителем командующего 3-й танковой армией, бросая из огня в полымя. До этого генерал не имел вообще никакого отношения к бронетехнике, и ему и пришлось учиться управлять танковыми ударами уже на ходу.Как это ни парадоксально звучит, но именно отсутствие знаний, дававшихся в танковых военных училищах, и дало Рыбалко существенное преимущество перед другими офицерами. Он не стал изучать танковую стратегию СССР, а начал учиться у немцев.Рыбалко обратил внимание на то, что, в отличие от РККА, распылявшей свои танковые силы по всему фронту, гитлеровцы всегда наносили мощные удары на узких участках. Это приводило к прорывам советской линии обороны и многочисленным котлам, в которых гибли даже самые подготовленные части Красной армии.Он до хрипоты спорил с высшим командованием, доказывая свою правоту, и в октябре 1942 года возглавил 3-ю танковую армию, получив возможность проверить свою теорию на практике.В январе 1943 года генерал Рыбалко продемонстрировал правильность своей военной концепции, а его танкисты великолепно проявили себя во время Острогожско-Россошанской операции.Два его танковых корпуса нанесли сокрушительные удары по стоявшим на линии фронта венгерским и итальянским войскам, всего за четыре дня боев захлопнув котел, в котором оказались 15 дивизий противника.По официальным данным, потери врага составили более 71 тысячи убитых и 52 тысячи взятых в плен солдат (по другим данным, в плен попало 86 тысяч человек). При этом Красная армия потеряла лишь около 4,5 тысячи военнослужащих.За такой феноменальный успех Павла Рыбалко наградили полководческим орденом Суворова I степени, а его 3-я танковая армия стала гвардейской.Танки Рыбалко наводили ужас на противника во время боев на Курской дуге, а при форсировании Днепра полководческий талант генерала спас жизни не одной тысяче его подчиненных. Понимая, что форсирование Днепра и наступление на Киев не будут простыми, он, в отличие от других командармов, обязал командиров начать заниматься с личным составом уроками плавания.Когда стало понятно, что без танковой поддержки форсирование Днепра обречено на провал, Рыбалко предложил построить несколько сот деревянных танков, которые были установлены аккурат напротив Букринского плацдарма.Немцы поверили и держали на противоположном берегу крупную бронетанковую группировку, а в нужный час механизированные корпуса Рыбалко совершили ночной 300-километровый марш, с ходу переправившись на Лютежский плацдарм.Чтобы окончательно добить фашистов, был использован элемент «психической атаки», когда в кромешной темноте грохочущие танки и грузовики пошли на противника с включенными фарами. Удар был настолько эффективным, что гитлеровцы бежали. Лютежский плацдарм открыл танкистам Рыбалко дорогу на Киев, а теперь уже генерал-полковник стал Героем Советского Союза.Весь фронт знал, что Павел Рыбалко лично ходит с бойцами в танковые прорывы. И делает это на открытом штабном «Виллисе», угрожая фашистам своей тростью.Дело в том, что печеночные боли сильно одолевали боевого генерала, который ходил с палочкой. Он просто физически не мог залезть в специально подготовленный танк, укомплектованный лучшим экипажем армии.Зато стоя в автомобиле, он прекрасно видел поле боя, лично управлял танками по радио, показывал тростью направление движения, да и мог огреть ею проштрафившегося танкиста. Правда, никто не обижался, считая своего генерала самым-самым.Когда летом 1944 года советские войска подошли к Львову, разведка донесла о планах гитлеровцев уничтожить этот древний город. Рыбалко мгновенно сориентировался, вместе с 4-й танковой армией Лелюшенко организовав почти полное окружение Львова.Для немцев оставили лишь узкий проход на запад, по которому они срочно начали эвакуацию. Когда последний немецкий солдат покинул Львов, две танковые армии просто уничтожили колонну врага.Об этом не любят говорить, но первыми в южные окраины Берлина зашли именно танкисты Павла Рыбалко. Их остановил только приказ командующего 1-го Украинского фронта Ивана Конева. Оказалось, что Сталин доверил освобождение Берлина Георгию Жукову, а входить в конфликт с Иосифом Виссарионовичем не хотелось никому.Немного расстроенный Рыбалко направил свою армию на Прагу. Жители столицы освобожденной Чехословакии цветами встречали освободителей, кланяясь абсолютно лысому генералу, который в ответ с улыбкой отдавал честь.Вторую мировую войну Павел Рыбалко окончил дважды Героем Советского Союза и маршалом бронетанковых войск, а в 1947 году, абсолютно заслуженно, стал командующим бронетанковыми и механизированными войсками СССР.Это был последний рубеж военачальника, прожившего короткую, но чрезвычайно яркую жизнь. Состояние его здоровья начало резко ухудшаться и, несмотря на все старания врачей, Павел Рыбалко скончался 28 августа 1948 года в возрасте 53 лет.Он ушел одним из первых. Его очень не хватало во время Корейской и Вьетнамской войн, в которых маршал Фу Дзи …й мог бы еще раз продемонстрировать свой полководческий талант и сделать Юго-Восточную Азию полностью коммунистическим регионом.